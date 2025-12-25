Atenție la ce mâncați de Crăciun! Alimentele care atacă inima și favorizează creșterea în greutate
Gândul, 25 decembrie 2025 13:50
Consumul regulat de alimente grase și procesate poate fi o „bombă” pentru sănătatea inimii. Nutriționiștii recomandă înlocuirea lor cu proteine slabe, legume și cereale integrale pentru a preveni bolile cardiovasculare. Potrivit Lisei Andrews, expert în alimentație, anumite mâncăruri consumate frecvent pot să blocheze arterele, să ridice nivelul colesterolului și să contribuie la creșterea în greutate. […]
• • •
Acum 5 minute
14:30
Complot terorist în Istanbul. Au fost arestați 115 suspecți ISIS care plănuiau atacuri de Crăciun și Anul Nou # Gândul
Autoritățile din Turcia au arestat în ziua de Crăciun un număr de 115 persoane suspectate de apartenență la gruparea ISIS, în cadrul unei operațiuni de amploare desfășurate în Istanbul. Suspecții plănuiau atacuri teroriste care vizau în mod special comunitățile non-musulmane, biserici și sinagogi din Turcia, în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou. Operațiunea a […]
Acum o oră
13:50
Scandal în Downing Street. Guvernul Marii Britanii, acuzat că a cheltuit peste o jumătate de milion de lire sterline pe influenceri # Gândul
Premierul Keir Starmer este în centrul unui amplu scandal mediatic. Astfel, peste jumătate de milion de lire sterline au fost cheltuite, din 2024 până în prezent, pentru a include influenceri în promovarea campaniilor guvernului britanic pe diverse teme, de la mediu la bunăstare socială, scrie The Guardian. Cheltuielile au inclus angajarea a 215 influenceri începând […]
13:50
Atenție la ce mâncați de Crăciun! Alimentele care atacă inima și favorizează creșterea în greutate # Gândul
Consumul regulat de alimente grase și procesate poate fi o „bombă” pentru sănătatea inimii. Nutriționiștii recomandă înlocuirea lor cu proteine slabe, legume și cereale integrale pentru a preveni bolile cardiovasculare. Potrivit Lisei Andrews, expert în alimentație, anumite mâncăruri consumate frecvent pot să blocheze arterele, să ridice nivelul colesterolului și să contribuie la creșterea în greutate. […]
13:40
Amalia Năstase a făcut mărturisiri într-un interviu. ”Nu am vrut să fiu niciodată altcineva” , a spus aceasta. Amalia Năstase a acordat un interviu pentru okmagazine.ro. Vedeta a mărturisit, printre altele, că este foarte mulțumită de ceea ce este, dar și de ceea ce a ajuns. Amalia Năstase face mărturisiri. ”Îmi place să fiu eu, […]
13:40
Musk sărbătorește interdicția și amintește că Breton a făcut comentarii despre implicarea UE în anularea alegerilor din România # Gândul
Elon Musk, cofondatorul Tesla și CEO-ul platformei X, și-a manifestat susținerea față de interdicția impusă de Donald Trump fostului fostului consilier UE, Thierry Breton. De asemene, Musk a ținut să readucă în prim plan implicarea lui Breton în anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Elon Musk reacționat foarte încântat la decizia președintelui Trump de a […]
13:40
Ți se sfâșie sufletul. Sacrificiul făcut de un băiat de 11 ani din Italia ca să îi poată cumpăra un cadou de Crăciun surorii sale # Gândul
Un băiețel de doar 11 ani a reușit să stârnească o adevărată emoție în rândul comunității din orașul Mugnano di Napoli, Italia. Pentru a-i putea cumpăra surorii sale, în vârstă de 3 ani, un cadou de Crăciun, a făcut un real sacrificiu. Alessio a mers în fața unui magazin de jucării și a început să […]
Acum 2 ore
13:20
Papa Leon al XIV-lea face apel la pace în primul său Crăciun la Vatican: „Este o sărbătoare a speranţei, care ne face mesageri ai păcii” # Gândul
În Ajunul Crăciunului, într-una dintre cele mai încărcate seri ale anului la Vatican, Papa Leon al XIV-lea a oferit o primă Liturghie de Crăciun cu un mesaj clar: pace, compasiune și grijă pentru oameni. Bazilica Sfântul Petru era plină până la refuz, iar mii de credincioși au stat chiar și în ploaie, în Piața Sfântul […]
13:10
Ion Cristoiu: „Descrierea celor mai importante personaje ale anului 2025 – Florența, Bolojan, Nicușor Dan” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre care sunt cele mai importante personaje ale anului 2025. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „În primul rând, că își dă aia pe spate, freza pe spate, amintindu-mi de vremea când […]
13:10
Crăciunul in lume, tradiții și superstiții de la alte popoare. Ce paradă inedită fac milionarii din Elveția # Gândul
Crăciunul este sărbătoarea care reușește să unească oameni din toate colțurile lumii, indiferent de religie sau cultură. Deși semnificația religioasă rămâne aceeași – Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos -, modul în care este celebrată ziua de 25 decembrie diferă de la o țară la alta. Dar, peste tot în lume, spiritul Crăciunului aduce mai aproape familia […]
13:00
Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului, cu un bilet jucat în Arkansas # Gândul
Jackpotul de 1,8 miliarde de dolari la loteria americană Powerball a fost câștigat cu un bilet jucat în statul Arkansas. Extragerea a avut loc miercuri, 24 decembrie, în seara de Ajun. Acesta este unul dintre cele mai mari premii de loterie din istoria Statelor Unite, scrie ABC News. Ce șanse avea câștigătorul Potrivit presei din […]
12:40
Cum a ajuns Andreea Ibacka să joace în serialul ”Inimă de țigan”. ”Era vineri, 13, dar mie mi-a purtat noroc” # Gândul
Andreea Ibacka, în vârstă de 40 de ani, a povestit cum a ajuns să joace în serialul ”Inimă de țigan”, care s-a bucurat de mare succes la public. Amdreea Ibacka și-a amintit de perioada în care a jucat în serialul ”Inimă de țigan”, de la Pro TV. Vedeta a spus cu a ajuns să joace […]
Acum 4 ore
12:30
Ion Cristoiu: America lui Trump a dat semnalul că sprijină Opoziția suveranistă din Europa în bătălia pentru cucerirea Puterii # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție situația interzicerii a 5 lideri europeni în SUA, anunț făcut de Departamentul de Stat. Publicistul susține că „America lui Trump a dat semnalul că sprijină Opoziția suveranistă din Europa în bătălia pentru cucerirea Puterii”. „Finele lui 2025 ne-a […]
12:10
Drum blocat spre una dintre cele mai căutate stațiuni montane. Doar mașinile cu tracțiune 4X4 sunt lăsate să treacă # Gândul
Centrul Infotrafic transmite că nicio șosea națională sau autostradă nu este blocată din cauza accidentelor sau a condițiilor meteo. Autoritățile acționează cu utilaje pe principalele artere rutiere afectate de ninsoare. Totuși, un drum important, care duce spre una dintre cele mai căutate stațiuni montane, este blocat din cauza căderilor însemnate de zăpadă. Cum se circulă […]
12:10
Un tânăr care a reușit să fugă din Coreea de Nord a vorbit despre modul în care regimul opresiv din țara sa natală a interzis Crăciunul. Acesta a povestit cum el și familia sa celebrau această sărbătoare creștină, pe ascuns, deși riscau pedepse severe și chiar încarcerarea, notează SkyNews. Il-yong Ju, originar dintr-un sat din […]
11:50
Ziua de Crăciun poată să vină și cu o amendă usturătoare, în anumite cazuri. De pildă, o greșeală poate să aducă unui locatar o amendă de până la 3.000 de lei. Iată mai jos, în articol, în ce condiții poate fi aplicată sancțiunea. Vezi AICI ce amenzi primesc șoferii care își împodobesc mașinile cu luminițe […]
11:50
România va celebra în 2026 „Anul Nadia Comăneci” şi va fi organizată o gală dedicată inegalabilei gimnaste, programată în data de 29 mai. Strălucitoare, purtând o rochie cu aspect metalic, ea a făcut urări în engleză şi în română în Ajunul Crăciunului. 2026 va fi „anul Nadia Comăneci”! Ce urare a transmis marea sportivă “Sărbători […]
11:40
De ce a evitat obsesiv Iliescu procesul lui Nicolae Ceaușescu? Lavinia Betea: Dacă avea loc un proces normal și Ceaușescu începea să VORBEASCĂ… # Gândul
Istoricul Lavinia Betea, lector în psihologie, a detaliat la emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache, difuzată de Gândul, de ce Ion Iliescu „cu certitudine a fost părtaș” la moartea soților Ceaușescu. Mai mult, fostul președinte alături de acoliții săi, în special Silviu Brucan, generalul Militaru și Gelu Voican Voiculescu, au dorit cu orice preț să […]
11:40
Operațiunea „Dragonul de mare”. Cum a rămas Rusia fără Ilyushin Il-38N, unicul avion antisubmarin de la Marea Neagră. „Era singurul care putea detecta drona subacvatică Sub Sea Baby” # Gândul
Conform informațiilor publicate de Serviciul de Securitate al Ucrainei și susținute de videoclipuri care circulă pe rețelele de socializare, unitățile de operațiuni speciale ucrainene au executat un atac atent secvențiat împotriva activelor navale rusești în regiunea Mării Negre, în decembrie 2025. Operațiunea „Dragonul de mare” a fi început cu distrugerea unui avion rusesc de patrulare […]
11:10
Tunelul Lyon-Torino este este unul dintre cele mai impresionante proiecte de infrastructură din ultimii ani. Acesta va trece prin mijlocul unui versant din Munții Alpi și tinde să devină cel mai lung tunel feroviar din lume. Valoarea construcției se ridică la suma de 25 de miliarde de euro. Acesta tunel uriaș va străbate Munții Alpi […]
11:10
Sarmalele gata preparate, vândute în marile magazine de retail, sunt o soluție rapidă pentru mesele de sărbători, mai ales dacă nu vreți să gătiți și să petreceți prea mult timp în bucătăria. Însă, în cele mai multe cazuri, eticheta produsului ridică semne de întrebare pentru consumatorii atenți la ingrediente. De exemplu, dacă ne referim la […]
11:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum anul 2025 a fost anul care a confirmat existența statului paralel. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Anul 2025 a fost anul verificării, anul care ne-a dovedit că statul paralel […]
11:00
Preşedintele de la Dinamo, Andrei Nicolescu, crede că FCSB va fi cea mai puternică adversară din play-off, dar echipa roș-albastră nu e încă în primele șase ale campionatului. Dinamo e pe locul patru, 38 de puncte, și putea ajunge lider dacă învingea UTA, dar a pierdut meciul de la Arad, și Craiova a încheiat anul […]
10:50
Sorin Grindeanu, mesaj în sfânta zi de Crăciun: „Vă sunt recunoscător tuturor celor care, zi de zi, duceți înainte România” # Gândul
În sfânta zi de Crăciun, Sorin Grindeanu a transmis un mesaj emoționant către cetățenii români. Liderul PSD amintește de magia sărbătorii și de prețiosul timp petrecut alături de cei dragi. De altfel, și-a arătat recunoștința față de toți cei care „duc înainte România”. Iată mesajul notat de președintele PSD: „Crăciunul este un dar rar pentru […]
10:40
Valentin Stan: Doctrina de securitate americană a tras după ea doctrina de securitate a NATO # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat schimbarea abordării NATO cu privire la amenințarea rusească, aceasta fiind influențată de noua administrație americană. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan susține că, odată cu trecerea de la administrația Biden la administrația Trump, și discursul NATO privitor la […]
Acum 6 ore
10:20
Nicușor Dan, mesaj în ziua de Crăciun: „Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă” # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, a transmis un mesaj cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În sfânta zi de Crăciun, șeful statului amintește de magia zilei, de momentele petrecute alături de cei dragi, precum și de sentimentul de „acasă”. „Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței. Oriunde ne-am afla, […]
10:10
Tabel meteo | Iarna Secolului: Pe ce dată vin ninsorile în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather # Gândul
România se pregătește pentru un episod de iarnă autentică, cu ninsori extinse și temperaturi scăzute, care vor cuprinde treptat toate regiunile țării. Meteorologii au început să o numească „Iarna secolului” și datele lor arată că va lovi țara noastră la final de decembrie și început de ianuarie 2026. Conform estimărilor realizate de Administrația Națională de […]
10:10
Crește riscul unui război interreligios în Nigeria. Creștinii sunt uciși de jihadiștii Boko Haram, Trump face „planuri de război”. „Conflict acutizat, Legea Sharia și criza umanitară fac ravagii” # Gândul
Lista mai mult decât discutabilă a războaielor despre care se presupunea că Donald Trump le-a încheiat de la revenirea sa la Casa Albă ar putea fi extinsă, în curând, pentru a include un conflict interreligios în Nigeria. Trump a amenințat deja cu o intervenție directă dacă autoritățile nigeriene nu reușesc să oprească violențele comise de […]
09:50
La 19 ianuarie 2026 încep lucrările pentru noul stadion Dinamo arată cei de la CNI, Compania Naţională de Investiţii. Arena va fi gata în 2028. Noul stadion al lui Dinamo va avea 25.059 de locuri. Construcția va avea un cost de 171 de milioane de euro. La complexul sportiv din „Ștefan cel Mare” vor exista […]
09:40
Valentin Stan: Țoiu s-a dus în vizită la Rubio și ca răspuns americanii au retras trupe din România # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre vizita Oanei Țoiu la Washington. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Mai ții minte că noi am discutat aici despre faimoasa vizită a Oanei Țoiu, în Statele […]
09:40
Antrenorul echipei de pe podiumul Superligii face un anunț surprinzător. „Sunt atâtea exemple” # Gândul
Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a spus că obiectivul echipei e salvarea de la retrogradare, deși formația sa e pe locul trei în Superliga, 38 de puncte, la două distanță de liderul Universitatea Craiova. Antrenorul a făcut o comparație cu Sepsi Sfântu Gheorghe, echipă care a retrogradat sezonul trecut, după ce a […]
09:20
FIFA a validat lista arbitrilor români aleși de Comisia Centrală a Arbitrilor pentru competiţiile internaţionale din 2026. Sunt 11 arbitri, 17 asistenţi, 12 arbitri VAR, patru arbitri de futsal şi trei arbitri de fotbal pe plajă. FIFA a publicat lista arbitrilor români care vor conduce meciuri internaționale în 2026 Iată lista arbitrilor: Arbitri: Istvan KOVACS, […]
09:10
Dan Dungaciu: „Revoluția lui Trump a ajuns în Europa. Reacția europenilor a fost o contra-revoluție” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a oferit o perspectivă incisivă asupra impactului „revoluției lui Trump” asupra Europei și României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a afirmat tranșant că „revoluția lui Trump a ajuns în Europa”. Potrivit analistului, Europa a reacționat inițial cu o „contra-revoluție”: liderii continentali „s-au cabrat […]
09:10
Cum îți poți proteja casa de hoți în preajma sărbătorilor. Capcana în care cad mulți români # Gândul
Se apropie sărbătorile, iar odată cu ele cresc și riscurile la care se supun românii. În perioada Crăciunului, hoții sunt mai activi ca oricând și urmăresc atent locuințele ce par ușor de „colindat”. Iată cum îți poți proteja casa de vizitatori nedoriți. Din păcate, mulți români cad în această capcană, iar apoi devin victimele spargerilor […]
08:40
Dan Dungaciu: „Ministerul adevărului decidea cine primește bani sau nu. Controlul comunicării venea prin îmăpiedicarea obținerii de fonduri” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a detaliat modul în care agenda OC („One Corporation” sau agendă corporatistă globală) a fost implementată nu prin ONG-uri vizibile, ci prin presiuni economice asupra marilor corporații și companii. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a subliniat că guvernele […]
08:40
Descoperire revoluționară în medicină: tehnologia care distruge tumorile cancerigene de 3 ori mai repede # Gândul
Cercetători au împărtășit o descoperire revoluționară în tratamentul cancerului. O nouă tehnologie poate viza selectiv celulele canceroase, vindecând țesutul sănătos. O echipă de specialiști din Austrialia susține că particule metalice extrem de mici, numite „nanodots”, ar putea identifica și distruge celulele canceroase la oameni, deschizând noi posibilități pentru terapii țintite. Ce fac particulele metalice Nanoparticulele […]
Acum 8 ore
08:00
„Dorel”, legenda „meseriașilor”, a lovit și în Franța: bănci montate direct peste locurile de parcare, pe o stradă din Bordeaux # Gândul
Mai multe bănci au fost montate pe o stradă din Bordeaux în locurile pe care parchează mașinile. Decizia autorităților locale a stârnit scandal și reacții ironice. În urma valului de indignare publică, Primăria Bordeaux a decis eliberarea imediată a carosabilului, invocând „o eroare de construcție”. „Au fost montate din greșeală” Imaginile au devenit virale pe […]
07:20
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 810. Apel comun către Israel, lansat de 14 state, „pentru a opri extinderea coloniilor în Cisiordania” # Gândul
Un grup de 14 țări, inclusiv Franța, Regatul Unit al Marii Britanii și Japonia, au condamnat recenta aprobare a unor noi așezări evreiești în Cisiordania ocupată, îndemnând guvernul israelian să își schimbe decizia și să „înceteze extinderea coloniilor”. „Noi, reprezentanți ai Germaniei, Belgiei, Canadei, Danemarcei, Spaniei, Franței, Italiei, Irlandei, Islandei, Japoniei, Maltei, Olandei, Norvegiei și […]
07:20
25 Decembrie, calendarul zilei: Paula Seling împlinește 47 de ani, Alannah Myles 67. Moare George Michael, la 53 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 25 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Paula Seling este o artistă complexă și una dintre cele mai respectate voci din România. S-a născut pe 25 decembrie 1978, în Baia Mare, și a studiat pianul și canto încă din […]
06:40
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.400. Asalt cu un roi de drone asupra Moscovei, înainte de Crăciun # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 25 decembrie 2025, în a 1.400-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Încercare nereușită a ucrainenilor de a lovi Moscova înainte de Crăciun. Un roi de drone a fost trimis să ia cu asalt capitala Rusiei, aparatele de zbor fiind doborâte de apărarea antiaeriană, potrivit […]
Acum 12 ore
06:10
Cum a ajuns fostul ginere al Elenei Merișoreanu să petreacă sărbătorile într-un penitenciar federal american # Gândul
Fostul ginere al faimoasei interprete de muzică populară Elena Merișoreanu își petrece sărbătorile de iarnă într-un penitenciar federal american. Bărbatul a fost închis după ce ar fi încercat să cumpere mai multe ceasuri de lux și bijuterii din aur cu un card bancar furat. Cunoscut sub numele de Freddy Americanu, Bogdan Păun s-a făcut remarcat […]
06:10
Descoperirile, pierderile și evenimentele arheologice ale anului 2025: De la jefuirea coifului de la Coțofenești la deschiderea Marelui Muzeu Egiptean # Gândul
2025 a fost un an marcat de jefuirea unor artefacte istorice. A început cu jefuirea coifului de la Coțofenești (circa 450 î.Hr.) și a brățărilor dacice (anii 199 î.Hr.-200 d.Hr.) de la Muzeul Drents, pe 25 ianuarie 2025. Și s-a încheiat cu jaful istoric de la Muzeul Luvru de pe 19 octombrie 2025, când jefuitori […]
06:10
Se oferă bani în ziua de Crăciun? Superstiția aduncătoare de noroc pe care o respectă mulți români # Gândul
Ai oferit sau ai primit bani în ziua de Crăciun? Se spune că această superstiție, care este respectată de mulți români, este aducătore de noroc în viața celui care primește. Sărbătorile de iarnă au sosit, iar unul dintre tipurile de cadouri oferite celor dragi sau chiar prietenilor reprezintă o sumă de bani, cu gândul ca […]
05:10
Crăciunul, sărbătoarea familiei, descifrată în exclusivitate pentru Gândul. Părintele Gabriel Cazacu: „Fiecare dintre noi simțim că, în această perioadă, trebuie să facem bine” # Gândul
Sărbătoarea Nașterii Domnului sau Crăciunul reușește, în fiecare an, să ne aducă mai aproape de ceea ce contează cu adevărat: credința și familia. În biserici răsună colindele și amintesc de pacea sfântă a nopții de 25 decembrie. În case, bucuria copiilor e molipsitoare, iar familia se reunește. Părintele Gabriel Cazacu, preot paroh la Mănăstirea Cașin […]
05:10
Singurele alimente pe care Elena și Nicolae Ceaușescu le consumau de Crăciun. Meniu de colecție pentru ziua festivă # Gândul
Încă din perioada comunistă au circulat informații, precum și zvonuri legate de preferințele și practicile cuplului Elena și Nicolae Ceaușescu. Crăciunul în „Epoca de Aur” era privit cu alți ochi de oameni, sărbătoarea fiind petrecută mai degrabă în intimitatea familiei, într-un mod clasic, dar cu privațiuni, în anumite cazuri, în rândul cetățenilor. Pe de altă […]
05:10
Cronologia celei mai controversate zile de Crăciun din istoria României. Filmul execuției soților Ceaușescu pe 25 decembrie 1989, pas cu pas # Gândul
Soții Ceaușescu au ajuns la Târgoviște, ca fugari, în data de în 22 decembrie 1989, după ce fuseseră „extrași” cu un elicopter de pe acoperișul Comitetului Central al PCR. Revoluția Română, declanșată la Timișoara, a „măturat” ca un adevărat tsunami regimul comunist din România și, odată cu el, cuplul prezidențial care preluase puterea în anul […]
Acum 24 ore
00:30
Donald Trump a vorbit la telefon cu copiii, în așteptarea lui Moș Crăciun: „Ce vreți să vă aducă Moșul?” # Gândul
Președintele Trump a participat la apelurile NORAD de la Moș Crăciun. De altfel, în Ajunul Crăciunului, copiii și părinții din întreaga lume pot urmări, în timp real, traseul saniei lui Moș Crăciun, grație unei tradiții devenite deja celebră, coordonată de NORAD, Comandamentul Apărării Aerospațiale a Americii de Nord. Președintele Donald Trump și Prima Doamnă a […]
24 decembrie 2025
23:10
În emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a trasat o paralelă fascinantă între sosirea lui Donald Trump la Casa Albă și o adevărată revoluție politică. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu subliniază că oponenții lui Trump, deranjați și enervați de abordarea sa inovatoare și perturbatoare, fac […]
22:10
Dan Dungaciu: „Europenii nu stiu cum să gestioneze intenția lui Macron de a negocia cu Putin” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a comentat mișcarea președintelui francez Emmanuel Macron de a discuta cu Vladimir Putin, subliniind lipsa de pregătire strategică a Europei și motivele interne ale Franței. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Anlistul Dan Dungaciu a atras atenția asupra testelor psihologice ale […]
22:10
Este Noaptea Sfântă a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Trăim împreună un moment al introspecției, al bilanțului și al noilor proiecte pe care dorim să le transformăm în realitate. Cu o valoare spirituală care transcende timpul și spațiu, magică și încărcată cu o extraordinară simbolistică, Ziua de Crăciun este una în care toate speranțele înfloresc, impetuos, […]
21:50
Corneliu Istrate, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Galați, a murit. Avea 76 de ani # Gândul
Corneliu Istrate, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Galați și cel care a pus bazele unui imperiu în domeniul construcțiilor, a murit marți, 23 decembrie. Decesul ar fi survenit pe fondul unor probleme mai vechi de sănătate și a fost confirmat de familie. Potrivit viața-liberă.ro, Corneliu Istrate a fost unul dintre cei […]
