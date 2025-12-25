Scandal în Downing Street. Guvernul Marii Britanii, acuzat că a cheltuit peste o jumătate de milion de lire sterline pe influenceri

05:10

Soții Ceaușescu au ajuns la Târgoviște, ca fugari, în data de în 22 decembrie 1989, după ce fuseseră „extrași” cu un elicopter de pe acoperișul Comitetului Central al PCR. Revoluția Română, declanșată la Timișoara, a „măturat” ca un adevărat tsunami regimul comunist din România și, odată cu el, cuplul prezidențial care preluase puterea în anul […]