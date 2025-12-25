Prefectul de Ruse: Suntem gata să deschidem un al cincilea și al șaselea ghișeu la Podul Dunării

11:50

Decizia de a adopta un suflet este una pe termen lung, cu siguranță. Adăposturile sunt pline de câini și de pisici a căror soartă a fost nedreaptă. Poveștile sunt cu miile și sunt dintre cele mai impresionante. Uneori, revoltătoare. Și ne pot determina să vrem să luăm atitudine. Să facem diferența, să dăm o șansă la viață unei necuvântătoare chinuite. […] © G4Media.ro.