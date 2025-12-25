Liderul rus amenință cu război în Ucraina după summitul de la București

09:20

Ce facem cu cadourile care nu ne plac? Un sondaj Ipsos din 2025 arată că 36% dintre români aleg să păstreze cadoul, în creștere față de 2022. Oferirea cadoului mai departe este pe locul doi (35%). Descoperă cum s-au schimbat atitudinile românilor față de cadourile de Crăciun în ultimi ani. 36% dintre români păstrează cadourile … Articolul Ce să faci cu un cadou neplăcut? Răspunsuri românești în 2025 vs 2022 apare prima dată în Main News.