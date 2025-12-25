Brutărie din Elveția refuză plăți cash, clienții amenință cu boicotul

10:40

Cornel Dinu, legenda fotbalului românesc, vorbește despre pensia sa de 6.200 lei, considerând-o corectă în comparație cu alți foști fotbaliști care primesc sume mai mari. Cu o carieră de 40 de ani la Dinamo și funcții de conducere, el subliniază inegalitățile din sistemul de pensii ale sportivilor și critică statul pentru aceste discrepanțe. Cornel Dinu … Articolul Pensia lui Cornel Dinu după o viață la Dinamo: „Statul fură de la oameni” apare prima dată în Main News.