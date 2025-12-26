Retrospectiva anului 2025 și evenimentele anticipate ale anului 2026: de la Cupa Mondială din America de Nord la programul spațial Artemis

16:10

S-au împlinit 1400 de zile de la izbucnirea războiului în Ucraina. O mie patru sute de zile în care cetățenii ucraineni au luptat împotriva conflictului armat pornit de Rusia și au căutat soluții să-și păzească familia și gospodăria. Este al patrulea Crăciun în care atmosfera de sărbătoare încearcă să le pună un zâmbet pe chip […]