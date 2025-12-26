RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.401. Zelenski, despre planul de pace negociat cu SUA: „Există idei bune”
Războiul din Ucraina a intrat vineri, 26 decembrie 2025, în a 1.401-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, după ce cu o zi înainte a dezvăluit detaliile noului plan al SUA pentru […]
Războiul din Ucraina a intrat vineri, 26 decembrie 2025, în a 1.401-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, după ce cu o zi înainte a dezvăluit detaliile noului plan al SUA pentru […]
2025 este la final. A fost un an marcat de multe schimbări la nivel global. Noi lideri, noi reguli, alte conflicte și multe tensiuni. La 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, lumea nu arată după cum a sperat generalul american McArthur în discursul ținut la momentul când Japonia a semnat […]
Reportaj Gândul. Cum au petrecut Crăciunul românii dintr-o comunitate de lângă Barcelona. „Acasă” este despre familie și despre rădăcini # Gândul
Dacă ajungi în comunitățile de români de peste graniță, în zi de Crăciun, înțelegi cel mai bine cum arată acasă. Acasă este despre familie și despre rădăcini. Niciunde, ca peste hotare, nu înțelegi atât de repede cum arată dezrădăcinarea. Românii și-au creat în Spania, ca peste tot în lume, un acasă al lor pe care […]
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de la moartea acestuia. Liderul interlop se răsucește în mormânt # Gândul
Fiul liderului interlop Gheorghe Ilie, zis Gigi Geamănu, ar fi vândut, la un an de la moartea acestuia, aproape toată averea tatălui său. Majoritatea bunurilor pe care le-a agonisit de-a lungul anilor ar fi ajuns tocmai în ograda celui mai mare dușman al său. Gheorghe Ilie a fost cel mai mare dintre frații săi, Alexandru, […]
Zelenski a avut o discuție telefonică cu emisarii lui Donald Trump, Witkoff și Kushner, despre negocierile de pace. Se așteaptă răspunsul Rusiei # Gândul
Volodimir Zelenski a avut joi o discuție de aproximativ o oră cu reprezentanții președintelui SUA pentru Ucraina, Steve Witkoff și Jared Kushner. Aceștia au discutat în principal despre formatul întâlnirilor bilaterale pentru implementarea păcii în Ucraina, dar și despre un calendar al întâlnirilor dintre delegațiile ucraineană și americană. Președintele Ucrainei a descris conversația ca fiind […]
Călin Georgescu a transmis un mesaj, pe pagina sa de Facebook, cu ocazia Crăciunului. În deschiderea mesajului său, Călin Georgescu citează cuvintele domnitorului Petru Rareș, în care amintește „să avem credință, orice s-ar întâmpla”. „În aceste zile de sărbătoare ale Nașterii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, să înălțăm colindul minunat al renașterii naționale. Să avem credință, […]
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu și prof. univ. dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece a […]
Pavel Durov lansează un atac dur la adresa președintelui Franței: Macron transformă UE într-un „gulag digital” prin cenzură și supraveghere # Gândul
Pavel Durov, fondatorul și CEO-ul Telegram, a lansat recent acuzații destul de dure la adresa președintelui francez Emmanuel Macron, pe care l-a acuzat că transformă Uniunea Europeană într-un „gulag digital” prin cenzură și supraveghere în masă. Conflictul său cu Macron este văzut de unele persoane ca o confruntare majoră între guvernele europene, care cer reglementări […]
Care este cel mai lung drum din lume: se întinde pe 30.600 km, leagă două continente și traversează 14 țări # Gândul
Care este cel mai lung drum din lume. Acesta se întinde pe o suprafață de 30.600 km, leagă două continente și traversează 14 țări. Este vorba despre autostrada Panamericană, cea mai lungă rută rutieră din lume, care depășește cu mult rolul unei simple infrastructuri de transport. Aceasta se întinde pe aproape 30.600 de kilometri, leagă […]
Armata israeliană a anunțat joi eliminarea lui Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, un membru cheie al Forței Quds din cadrul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran. Al-Jawhari a fost ucis într-un atac desfășurat în zona Ansariyeh din sudul Libanului și, conform Israelului, acesta era un agent operațional important în cadrul unei unități specializate în planificarea și […]
În contextul avertizării meteorologice de cod galben de ninsori și polei, Consiliul Județean Olt informează că sunt asigurate condițiile necesare pentru intervenții pe drumurile județene. „Utilajele sunt echipate cu lame și sărărițe, stocurile de material antiderapant sunt suficiente, iar pantele și curbele cu risc ridicat au fost deja aprovizionate pentru intervenții rapide. Prevenția rămâne esențială”, […]
Scrisoarea pe care i-a trimis-o papa Leon al XIV-lea unei fetițe din București, în noaptea de Crăciun. Isabela îi trimisese un desen # Gândul
Nu, nu e un fapt desprins din povești, este pură realitate, care s-a petrecut chiar în noaptea de Crăciun. Papa Leon al XIV-lea i-a scris unei fetițe din București, pe nume Isabela, care i-a transmis un desen despre rugăciunea ei pentru copiii afectați de război. Iar scrisoarea de răspuns a papei a venit în noaptea […]
Liderii lumii au transmis, de Crăciun, mesaje în care tema principală a fost pacea. De la Washington la Londra și Kiev, apelurile la reconciliere și speranță au dominat discursurile. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a combinat urările de Crăciun cu atacuri politice. El le-a urat „Crăciun fericit” și democraților, pe care i-a jignit. Trump a […]
Momentul în care Magia Crăciunului a oprit Marele Război. Cum a fost „pus pe pauză” măcelul din Primul Război Mondial # Gândul
În ajunul Crăciunului din 1914, în plin Război Mondial, pe Frontal de Vest s-a petrecut un moment neașteptat care a sfidat logica războiului. Într-un peisaj dominat de tranșee, sârmă ghimpată și violență, soldații au ales, pentru scurt timp, să lase armele jos și să celebreze Crăciunul împreună. Țările europene au intrat în război în vara […]
Caramitru deja știe ce va fi în 2026: Viktor Orban pierde alegerile, republicanii pierd în SUA. Putin va fi înlăturat de la conducerea Rusiei # Gândul
Andrei Caramitru a prezentat un scenariu pe care îl consideră probabil pentru anul 2026, în care anticipează evoluții majore în plan politic, economic și geopolitic, atât în România, cât și la nivel internațional. Analiza sa vizează stabilitatea guvernamentală de la București, reducerea deficitului bugetar, evoluția cursului valutar și a inflației, dar și posibile schimbări de […]
Bucuria Crăciunului va fi mult mai mare de pentru sute de familii din România, deoarece, programat sau nu, numeroase mămici au adus pe lume copii frumoși și sănătoși chiar în noaptea de Ajun. Medicii spun, în fiecare an, sărbătorile de iarnă vin la pachet cu emoții suplimentare și pentru ei, dar și pentru viitorii părinți. […]
O mașină cu șase persoane în ea a căzut pe un pod, în Argeș. Salvamont Argeș a intervenit cu o echipă de salvatori montani, aflată în tură pentru a acorda ajutor ocupanților autoturismului Dacia Duster, care a căzut de pe podul în afara drumului forestier dintre cabana Voina și cabana Cuca. Potrivit surselor Gândul, cel […]
Donald Trump s-a înfuriat pe comediantul Stephen Colbert şi cere să fie scos de pe post: „Trimiteţi-l la culcare!” # Gândul
După ce CBS a difuzat ceremonia Kennedy Center Honors – găzduită de Donald Trump – liderul de la Casa Albă nu s-a concentrat pe rolul său istoric de maestru de ceremonii al evenimentului, care a avut loc la începutul acestei luni la ceea ce el şi aliaţii săi au redenumit Trump Kennedy Center (o mişcare […]
Regele Charles al III-lea, mesaj de Crăciun: „Trebuie să prețuim compasiunea și reconcilierea într-o lume tot mai nesigură” # Gândul
Regele Charles al III-lea le-a transmis joi britanicilor un mesaj de Crăciun în care a îndemnat la compasiune, reconciliere și unitate, într-o lume pe care a descris-o tot mai nesigură și agitată. Monarhul, în vârstă de 77 de ani, a susținut discursul tradițional de Crăciun într-un mesaj preînregistrat. ”Cuvântul pelerinaj este mai puţin folosit azi, […]
CFR Cluj şi gruparea ucraineană FC Polissya Zhytomyr au ajuns la un acord privind transferul definitiv al mijlocaşului Lindon Emerllahu la formaţia ucraineană. Conform surselor Gândul se pare că suma de transfer ar fi de 1,5 milioane de euro. CFR Cluj a vândut un jucător cu 1,5 milioane de euro în Ucraina! Ce spune Daniel […]
Accident pe pârtie la Predeal, chiar în ziua de Crăciun. O femeie care se dădea cu sania a leşinat, după o coliziune cu altă sanie # Gândul
Accident pe pârtie, la Predeal, în ziua de Crăciun. O femeie care se dădea cu sania a leşinat, după ce a fost lovită de o altă sanie. Un grav accident s-a produs, chiar în ziua de Crăciun, pe o pârtie din staţiunea Predeal. O femeie care se dădea cu sania a avut nevoie de îngrijiri […]
SUA publică documente din mandatele președintelui George W. Bush. Ce spunea Vladimir Putin despre Ucraina și NATO încă din 2001 # Gândul
Statele Unite au declasificat documente care acoperă aproximativ un deceniu de discuții detaliate dintre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și fostul președinte american George W. Bush, inclusiv documente care dezvăluie că președintele rus a avertizat încă din 2008 că admiterea Ucrainei în NATO ar provoca „o confruntare pe termen lung” între Rusia și Statele […]
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 decembrie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
Celebrul interpret de muzică populară, Ion Drăgan, a murit azi, în ziua de Crăciun. Ion Drăgan a murit chiar după ce ar fi fost la colindat, iar din primele informații, se pare că tatăl său l-ar fi găsit fără suflare în casă. Mai multe detalii AICI. Ion Drăgan s-a născut în comuna Licurici, sat Frumușeni, […]
SUA au declasificat documente din mandatele lui George W. Bush care arată punctul de vedere al lui Putin asupra aderării Ucrainei la NATO # Gândul
Statele Unite au declasificat documente care acoperă aproximativ un deceniu de discuții detaliate dintre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și fostul președinte american George W. Bush, inclusiv documente care dezvăluie că președintele rus a avertizat încă din 2008 că admiterea Ucrainei în NATO ar provoca „o confruntare pe termen lung” între Rusia și Statele […]
Un lanț cunoscut de magazine din România se pregătește să iasă de pe piață. Reduceri masive înainte de închidere # Gândul
Lanțul de magazine cu articole pentru casă English Home ar urma să-și închidă toate magazinele din România. English Home are 17 magazine în România, toate deschise în centre comerciale mari. Compania este deținută de un grup din Turcia. Până în acest moment, firma nu a făcut un anunț oficial despre închidere. Cu toate acestea, în […]
Ministrul Sănătății intervine în scandalul „taxei de horoscop”. Cum justifică Alexandru Rogobete taxa aberantă de 100 lei # Gândul
După o perioadă de tăcere, ministrul Sănătății intervine în scandalul așa-numitei „taxei de horoscop” cerută la Spitalul de Urgență din Suceava. Ce le transmite Alexandru Rogobete lelor care vor să afle informații precise pentru hărțile astrologice personalizate și au nevoie de ora nașterii. De unde a pornit tevatura „taxei pe horoscop” Spitalul Clinic de Urgență […]
Mii de turiști se calcă în picioare ca să petreacă ziua de Crăciun, pe cea mai celebră plajă din Australia # Gândul
Mii de turiști au umplut, până la refuz, una dintre cele mai faimoase plaje din Australia în ziua de Crăciun. Cei dornici să petreacă Sărbătorile la malul mării au dansat și s-au distrat, îmbrăcați în costume de baie și căciulițe de Moș Crăciun. Scene uluitoare s-au desfășurat pe plaja Coogee din suburbiile estice ale orașului […]
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km pătrați din pământul Ucrainei. Trump vrea pace cu orice pret. Zelenski are propriul plan. Cum arată după aproape 4 ani, războiul din Ucraina # Gândul
Rusia își dublează pretențiile asupra Ucrainei, într-un efort aparent de a demonstra, pe plan intern, anumite realizări militare în 2025 și de a influența negocierile de pace cu Statele Unite. Kremlinul susține că forţele ruse au capturat peste 5.100 de kilometri pătraţi de teritoriu ucrainean în 2025, precizând că Moscova şi-a păstrat „iniţiativa strategică completă” […]
Zona de pe glob unde se vor înregistra -60 de grade Celsius, zilele următoare. Este cel mai rece punct geografic # Gândul
Există o zonă de pe glob unde se află cel mai rece punct geografic. Aici, în următoarele zile, se vor înregistra chiar și -60 de grade Celsius. Recent, temperaturile au scăzut în termometre până la -56 de grade Celsius. Zilele acestea, gradele au coborât în termometre până la -56 de grade Celsius, fiind înregistrat și […]
Este doliu în muzica populară românească. Artistul Ion Drăgan a murit azi, 25 decembrie 2025. Ion Drăgan a murit chiar după ce ar fi fost la colindat. Din primele informații, se pare că tatăl său l-ar fi găsit fără suflare în casă, conform Cancan. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a transmis […]
Românii serbează Crăciunul cu o baie în Marea Neagră. Apa rece ca gheața nu i-a intimidat pe temerari # Gândul
Nu toți românii sărbătoresc nașterea Mântuitorului în stil clasic. Prima zi de Crăciun a venit cu un moment spectaculos pe plajele din Constanța, unde un localnic a decis să sărbătorească mai puțin ortodox decât majoritatea celor care au preferat să stea lângă sobă. Astfel, Salim Ferudin a atras toate privirile după ce a intrat în […]
Rubla rusească, în top 5 cele mai valoaroase active în 2025, alături de platină, paladiu sau aur. Ce investiții completează topul # Gândul
Rubla rusească a încheiat anul în top 5 cele mai profitabile active după platină, argint, paladiu și aur, potrivit Bloomberg. Agenția notează că rubla s-a apreciat cu 45% de la începutul anului și se tranzacționează în prezent la aproximativ 78 de ruble pentru 1 dolar, ceea ce arată cea mai mare creștere dintre principalele monede […]
Un cuplu tânăr din Regatul Unit a trăit o experiență care le-a schimbat viața, acum 50 de ani, de Crăciun. Atunci, o invitație făcută unui om fără adăpost a dus la o frumoasă poveste de familie care a durat 45 de ani. La data de 23 decembrie 1975, Rob Parsons și soția acestuia, Dianne, se […]
Potrivit Kremlinului, președintele rus Vladimir Putin i-a urat joi un Crăciun fericit președintelui american Donald Trump. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis președintelui american Donald Trump un mesaj de felicitare și i-a urat Crăciun fericit, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Peskov, care anunţase că Putin va purta o conversaţie telefonică […]
Cum petrec Crăciunul Astronauții NASA de la bordul navei spațiale ISS. Meniul cinei festive este unul cu totul special # Gândul
Echipajul de la bordul stației spațiale ISS ajunge adeseori să petreacă cele mai importante evenimente, inclusiv Crăciunul, la bordul navei. Astronauții reușesc să mențină tradiția și să se bucure de Sărbătorile de iarnă, chiar dacă se află la o distanță enormă de Terra. Stația Spațială ISS orbitează în jurul Pământului încă din 1998, iar echipajul […]
Kremlinul răbufnește după mesajul lui Zelenski, care face aluzie la „moartea” lui Putin: „O persoană care nu este pe deplin lucidă” # Gândul
Mesajul de Crăciun al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea sa de a lua decizii adecvate cu privire la o soluționare pașnică, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. În discursul său de Crăciun, Zelenski a declarat că ucrainenii își doresc moartea, dar nu a specificat a […]
Embargoul petrolului rusesc se clatină. Gigantul din India care a reluat importul de petrol brut din Rusia # Gândul
Cea mai importantă companie petrolieră din India, Reliance Industries, a reluat achizițiile de petrol brut rusesc la preț redus, după o scurtă pauză antrenată de sancțiunile americane. Livrările provin de la furnizori nesancționați, scrie Bloomberg. Reliance Industries, gigantul petrolier indian, face achiziții pentru rafinăria sa din Gujarat, destinată consumului intern, au declarat persoane familiare cu […]
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, pesimista pentru 2026: 2025 a fost dificil, dar anul viitor va fi cu mult mai rau! # Gândul
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a generat numeroase reacții în presă după discursul său de final de an, în care a lansat o predicție pesimistă și avertismente sumbre în prag de sărbători. Discursul face parte dintr-o tradiție anuală în care liderul Italiei transmite, de obicei, un mesaj de speranță națiunii. Într-un contrast puternic cu retorica optimistă […]
Kremlinul răbufnește după mesajul lui Zelenski, în care face aluzie la „moartea” lui Putin: „O persoană care nu este pe deplin lucidă” # Gândul
Mesajul de Crăciun al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea sa de a lua decizii adecvate cu privire la o soluționare pașnică, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. În discursul său de Crăciun, Zelenski a declarat că ucrainenii își doresc moartea, dar nu a specificat a […]
Test de inteligență de Crăciun: Doar cei cu un spirit de observație ascuțit pot identifica toți renii ascunși în această scenă de iarnă de Crăciun cu iluzii optice! Testează-ți inteligența vizuală cu această provocare festivă de iluzie optică de Crăciun! Doar observatorii perspicace pot să identifice toți renii ascunși în această scenă de iarnă înzăpezită […]
Coreea de Nord prezintă imagini cu primul său submarin nuclear, capabil să transporte rachete ghidate # Gândul
Coreea de Nord a publicat joi noi imagini cu primul său submarin cu propulsie nucleară, o navă masivă, comparabilă ca dimensiuni cu unele submarine de atac ale Marinei Statelor Unite. Fotografiile difuzate de presa de stat îl arată pe liderul Kim Jong Un inspectând submarinul purtător de rachete ghidate într-o facilitate de construcție interioară, ceea […]
Celebrul astrolog Cristina Demetrescu are un avertisment pentru o zodie pe final de an, 2025. Această zodie este predispusă la accidente. Despre ce zodie e vorba. Cristina Demetrescu anunță faptul că, cu Soarele, Venus și Marte în Capricorn, finalul de an 2025 aduce eforturi intense, dar și satisfacții pe măsură, pentru cei care își asumă […]
Sărbători în mijlocul războiului. Cum sărbătoresc ucrainenii al patrulea Crăciun, la 1400 de zile de la izbucnirea conflictului # Gândul
S-au împlinit 1400 de zile de la izbucnirea războiului în Ucraina. O mie patru sute de zile în care cetățenii ucraineni au luptat împotriva conflictului armat pornit de Rusia și au căutat soluții să-și păzească familia și gospodăria. Este al patrulea Crăciun în care atmosfera de sărbătoare încearcă să le pună un zâmbet pe chip […]
Putin testează reacția NATO chiar în ziua de Crăciun. Rusia a trimis două bombardiere strategice în nordul Marii Britanii # Gândul
NATO a ridicat avioanele de vânătoare de la sol pentru a monitoriza două bombardiere strategice Tu-95MS ale Rusiei, capabile să transporte încărcătură nucleară, care au zburat în apropierea coastelor de nord ale Marii Britanii, relatează The Mirror. Avioanele de vânătoare Su-33 rusești au escortat bombardierele cu rază lungă de acțiune într-o călătorie care pară să […]
Cum e viața de mămică a Roxanei Nemeș. ”Chit că sunt nopți în care nu mai dorm deloc sau dorm foarte puțin” # Gândul
Cântăreața Roxana Nemeș, în vârstă de 36 de ani, a mărturisit cum se descurcă ea și partenerul său de viață în rolul de părinți. Roxana Nemeș s-a căsătorit în data de 17 septembrie 2021 cu Călin Hagima. Roxana Nemeș a fost cerută de soție de Călin Hagima pe 7 decembrie 2019, însă căsătoria lor […]
Mocnește o nouă criză în Orientul Mijlociu. Unde se află „punctul zero” și ce ar însemna o „escaladare în cascadă” # Gândul
Pe măsură ce un an turbulent se apropie de sfârșit, Orientul Mijlociu intră într-o altă perioadă de tensiune strategică acută. Există o rețea complexă de actori implicați în acest scenariu tensionat – Israel, Iran, Liban, Irak și Yemen, alături de actori nestatali înarmați, inclusiv Hezbollah, Hamas, Houthi și multiple facțiuni din cadrul Forțelor de Mobilizare […]
Ucraina a atacat infrastructura energetică a Rusiei. Rafinăria Novoșahtinsk și cel mai mare combinat de gaze din lume au fost afectate # Gândul
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că a lovit două obiective energetice majore din Rusia prin atacuri cu drone de mare rază, chiar în ziua de Crăciun – portul Temryuk și combinatul de prelucrare a gazelor din Orenburg. Pe lângă aceasta, printr-o operațiune separată de cea a SBU, ucrainenii au atacat cu rachete […]
