Europa, din nou în alertă sanitară. Un virus mortal, mai periculos decât COVID, confirmat oficial în Franța

Dacă ajungi în comunitățile de români de peste graniță, în zi de Crăciun, înțelegi cel mai bine cum arată acasă. Acasă este despre familie și despre rădăcini. Niciunde, ca peste hotare, nu înțelegi atât de repede cum arată dezrădăcinarea. Românii și-au creat în Spania, ca peste tot în lume, un acasă al lor pe care […]