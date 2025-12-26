Iarna abia acum începe cu adevărat: Prognoza ianuarie + februarie 2026, anunțată de meteorologii Accuweather
Gândul, 26 decembrie 2025 09:50
Cu pași mici, dar fermi, iarna începe să-și intre în drepturi în Capitală. Iar începutul de an 2026 va aduce episoade de vreme rea, așa cum erau odinioară în această perioadă. Prognoza meteo publicată de Accuweather pentru lunile ianuarie și februarie indică temperaturi scăzute, cu zile de ninsoare. E clar, perioada geroasă care urmează ne […]
Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Mesaj RO-Alert în județul Tulcea
În a doua noapte de Crăciun, un atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre s-a resimțit și în România, în nordul județului Tulcea. Două avioane de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate de la sol, în cursul nopții, pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră […]
Gest rar de mărinimie al unui șef de fabrică din SUA. A oferit o primă de Crăciun de 240.000.000 $ pentru pentru toți angajații. Cum a fost posibil
Un exemplu rar de mărinimie și loialitate față de angajați vine din statul american Louisiana, unde șeful unei fabrici a oferit bonusuri de Crăciun colosale tuturor celor 540 de salariați. Suma totală alocată depășește 240 de milioane de dolari și a fost posibilă după vânzarea companiei pentru 1,7 miliarde de dolari, cu o condiție fermă […]
Mesajul lui Răzvan Burleanu înainte de meciul Turcia – România! Care a fost bilanțul lui 2025
Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a trimis un mesaj tuturor iubitorilor fotbalului din România. Cel mai important obiectiv al anului viitor este calificarea la CM 2026 și evident partida de baraj cu Turcia. Mesajul lui Răzvan Burleanu înainte de meciul Turcia – România! Care a fost bilanțul lui 2025 Turcia – România se va juca pe […]
Dan Dungaciu: „Anul 2025 pare incorect. Doctrina de securitate este coerentă. Toate acțunile lui Trump sunt înscrise în doctrină"
Dan Dungaciu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, comentează decizia Departamentului de Stat al SUA de a interzice accesul în Statele Unite unor activiști radicali și ONG-uri europene acuzate de promovarea cenzurii. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu subliniază că această măsură se înscrie perfect în doctrina de […]
Cum s-a folosit Putin de discursul de sfârșit de an pentru a-i trimite lui Trump un mesaj tranșant. „Izbucniri bruște de sentimentalism și limbaj sarcastic, Rusia deține o poziție de forță în Ucraina"
Vladimir Putin a folosit sesiunea sa anuală de întrebări și răspunsuri pentru a clarifica perfect situația de la acest moment. Președintele Rusiei nu va fi de acord cu încheierea războiului din Ucraina până când nu va prelua cel puțin controlul asupra întregului Donbas. Conferința de presă anuală de sfârșit de an a președintelui rus Vladimir […]
Iarna abia acum începe cu adevărat: Prognoza ianuarie + februarie 2026, anunțată de meteorologii Accuweather
Valentin Stan: Nicușor s-a întâlnit cu regele Charles între două întâlniri cu românii care trăiesc la Londra
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat vizita lui Nicușor Dan la Londra și modul în care aceasta a fost prezentată public. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Vizită la Londra Discuția a pornit de la amintirea vizitei lui Nicușor Dan la Londra și de la ideea unei întâlniri […]
Europa, din nou în alertă sanitară. Un virus mortal, mai periculos decât COVID, confirmat oficial în Franța
Europa intră din nou în alertă sanitară după ce un virus extrem de periculos, cu o rată de mortalitate mult mai mare decât Covid-19, a fost confirmat oficial. Organizația Mondială a Sănătății a emis primul avertisment public major de după pandemie, după ce Franța a raportat cazuri de MERS, sindromul respirator din Orientul Mijlociu, o […]
Valentin Stan: Bolojan ne spune că ideea de a alege între sănătate, educație și înarmare este una populistă
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre declarația lui Ilie Bolojan în care premierul definește populismul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Știi că, ăsta, populismul, e ăla rău. Auzi, mă, fii atent. Hai, […]
Elias Charalambous este remunerat regește de Gigi Becali pentru performanțele obținute la FCSB. Ziariștii ciprioți au analizat cât câștigă conaționalul lor și concluzia a fost că antrenorul campioanei României câștigă „o sumă de neimaginat”. La 45 de ani, Charalambous și-a construit, deja, un nume, grație celor două sezoane excelente avute la FCSB. Cât câștigă Elias […]
Tragedie evitată la limită în Botoșani în a doua zi de Crăciun. O casă a fost mistuită de flăcări din cauza unui coș de fum. Cum s-a întâmplat
O tragedie cumplită a fost evitată la limită chiar în dimineața celei de-a doua zi de Crăciun, după ce o casă din localitatea Stânești, comuna Lunca, județul Botoșani, a fost distrusă complet de un incendiu izbucnit, cel mai probabil din cauza unui coș de fum. Potrivit informațiilor transmise de ISU Botoșani, incendiul a fost unul […]
În emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, Dan Dungaciu a criticat vehement Global Disinformation Index (GDI), organizație cu sediul la Londra, pe care o acuză că funcționează drept un „index al dezinformării” la scară globală. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Potrivit analistului Dan Dungaciu, aceste finanțări transformă indexul într-un mecanism „simandicos” […]
Accident grav în Prundu Bârgăului, Bistrița-Năsăud. Două mașini s-au ciocnit, patru persoane au rămas încarcerate
Un grav accident rutier s-a produs în dimineața zilei de vineri, 26 decembrie, în localitatea Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, două autoturisme s-au ciocnit puternic, în urma impactului o persoană pierzându-și viața. „Accident rutier produs în localitatea Prundu Bârgăului, fiind implicate două autoturisme. Din primele informații, În urma impactului au […]
26 Decembrie, calendarul zilei: Kit Harington împlinește 39 de ani, Lars Ulrich 62. Peste 230.000 de morți în urma unui tsunami în Oceanul Indian
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 26 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Kit Harington, pe numele său complet Christopher Catesby Harington, este un actor britanic născut pe 26 decembrie 1986, în Londra. Provine dintr-o familie cu rădăcini istorice importante: este descendent al regelui Carol […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 811. Israelul anunță că nu se va retrage niciodată complet din Fâșia Gaza
Israelul nu își va retrage niciodată toate trupele din Fâșia Gaza, a anunțat ministrul Apărării, Israel Katz, în timpul unei conferințe organizate de ziarul Makor Rishon. „În Gaza, Israelul nu se va retrage niciodată complet. Va exista o zonă de securitate importată în Fâșia Gaza”, a spus Katz în timpul conferinței. Acest lucru va rămâne valabil […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.401. Zelenski, despre planul de pace negociat cu SUA: „Există idei bune"
Războiul din Ucraina a intrat vineri, 26 decembrie 2025, în a 1.401-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, după ce cu o zi înainte a dezvăluit detaliile noului plan al SUA pentru […]
Retrospectiva anului 2025 și evenimentele anticipate ale anului 2026: de la Cupa Mondială din America de Nord la programul spațial Artemis
2025 este la final. A fost un an marcat de multe schimbări la nivel global. Noi lideri, noi reguli, alte conflicte și multe tensiuni. La 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, lumea nu arată după cum a sperat generalul american McArthur în discursul ținut la momentul când Japonia a semnat […]
Reportaj Gândul. Cum au petrecut Crăciunul românii dintr-o comunitate de lângă Barcelona. „Acasă" este despre familie și despre rădăcini
Dacă ajungi în comunitățile de români de peste graniță, în zi de Crăciun, înțelegi cel mai bine cum arată acasă. Acasă este despre familie și despre rădăcini. Niciunde, ca peste hotare, nu înțelegi atât de repede cum arată dezrădăcinarea. Românii și-au creat în Spania, ca peste tot în lume, un acasă al lor pe care […]
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de la moartea acestuia. Liderul interlop se răsucește în mormânt
Fiul liderului interlop Gheorghe Ilie, zis Gigi Geamănu, ar fi vândut, la un an de la moartea acestuia, aproape toată averea tatălui său. Majoritatea bunurilor pe care le-a agonisit de-a lungul anilor ar fi ajuns tocmai în ograda celui mai mare dușman al său. Gheorghe Ilie a fost cel mai mare dintre frații săi, Alexandru, […]
Zelenski a avut o discuție telefonică cu emisarii lui Donald Trump, Witkoff și Kushner, despre negocierile de pace. Se așteaptă răspunsul Rusiei
Volodimir Zelenski a avut joi o discuție de aproximativ o oră cu reprezentanții președintelui SUA pentru Ucraina, Steve Witkoff și Jared Kushner. Aceștia au discutat în principal despre formatul întâlnirilor bilaterale pentru implementarea păcii în Ucraina, dar și despre un calendar al întâlnirilor dintre delegațiile ucraineană și americană. Președintele Ucrainei a descris conversația ca fiind […]
Călin Georgescu a transmis un mesaj, pe pagina sa de Facebook, cu ocazia Crăciunului. În deschiderea mesajului său, Călin Georgescu citează cuvintele domnitorului Petru Rareș, în care amintește „să avem credință, orice s-ar întâmpla”. „În aceste zile de sărbătoare ale Nașterii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, să înălțăm colindul minunat al renașterii naționale. Să avem credință, […]
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu și prof. univ. dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece a […]
Pavel Durov lansează un atac dur la adresa președintelui Franței: Macron transformă UE într-un „gulag digital" prin cenzură și supraveghere
Pavel Durov, fondatorul și CEO-ul Telegram, a lansat recent acuzații destul de dure la adresa președintelui francez Emmanuel Macron, pe care l-a acuzat că transformă Uniunea Europeană într-un „gulag digital” prin cenzură și supraveghere în masă. Conflictul său cu Macron este văzut de unele persoane ca o confruntare majoră între guvernele europene, care cer reglementări […]
Care este cel mai lung drum din lume: se întinde pe 30.600 km, leagă două continente și traversează 14 țări
Care este cel mai lung drum din lume. Acesta se întinde pe o suprafață de 30.600 km, leagă două continente și traversează 14 țări. Este vorba despre autostrada Panamericană, cea mai lungă rută rutieră din lume, care depășește cu mult rolul unei simple infrastructuri de transport. Aceasta se întinde pe aproape 30.600 de kilometri, leagă […]
Armata israeliană a anunțat joi eliminarea lui Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, un membru cheie al Forței Quds din cadrul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran. Al-Jawhari a fost ucis într-un atac desfășurat în zona Ansariyeh din sudul Libanului și, conform Israelului, acesta era un agent operațional important în cadrul unei unități specializate în planificarea și […]
În contextul avertizării meteorologice de cod galben de ninsori și polei, Consiliul Județean Olt informează că sunt asigurate condițiile necesare pentru intervenții pe drumurile județene. „Utilajele sunt echipate cu lame și sărărițe, stocurile de material antiderapant sunt suficiente, iar pantele și curbele cu risc ridicat au fost deja aprovizionate pentru intervenții rapide. Prevenția rămâne esențială”, […]
Scrisoarea pe care i-a trimis-o papa Leon al XIV-lea unei fetițe din București, în noaptea de Crăciun. Isabela îi trimisese un desen
Nu, nu e un fapt desprins din povești, este pură realitate, care s-a petrecut chiar în noaptea de Crăciun. Papa Leon al XIV-lea i-a scris unei fetițe din București, pe nume Isabela, care i-a transmis un desen despre rugăciunea ei pentru copiii afectați de război. Iar scrisoarea de răspuns a papei a venit în noaptea […]
Liderii lumii au transmis, de Crăciun, mesaje în care tema principală a fost pacea. De la Washington la Londra și Kiev, apelurile la reconciliere și speranță au dominat discursurile. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a combinat urările de Crăciun cu atacuri politice. El le-a urat „Crăciun fericit” și democraților, pe care i-a jignit. Trump a […]
Momentul în care Magia Crăciunului a oprit Marele Război. Cum a fost „pus pe pauză" măcelul din Primul Război Mondial
În ajunul Crăciunului din 1914, în plin Război Mondial, pe Frontal de Vest s-a petrecut un moment neașteptat care a sfidat logica războiului. Într-un peisaj dominat de tranșee, sârmă ghimpată și violență, soldații au ales, pentru scurt timp, să lase armele jos și să celebreze Crăciunul împreună. Țările europene au intrat în război în vara […]
Caramitru deja știe ce va fi în 2026: Viktor Orban pierde alegerile, republicanii pierd în SUA. Putin va fi înlăturat de la conducerea Rusiei
Andrei Caramitru a prezentat un scenariu pe care îl consideră probabil pentru anul 2026, în care anticipează evoluții majore în plan politic, economic și geopolitic, atât în România, cât și la nivel internațional. Analiza sa vizează stabilitatea guvernamentală de la București, reducerea deficitului bugetar, evoluția cursului valutar și a inflației, dar și posibile schimbări de […]
Bucuria Crăciunului va fi mult mai mare de pentru sute de familii din România, deoarece, programat sau nu, numeroase mămici au adus pe lume copii frumoși și sănătoși chiar în noaptea de Ajun. Medicii spun, în fiecare an, sărbătorile de iarnă vin la pachet cu emoții suplimentare și pentru ei, dar și pentru viitorii părinți. […]
O mașină cu șase persoane în ea a căzut pe un pod, în Argeș. Salvamont Argeș a intervenit cu o echipă de salvatori montani, aflată în tură pentru a acorda ajutor ocupanților autoturismului Dacia Duster, care a căzut de pe podul în afara drumului forestier dintre cabana Voina și cabana Cuca. Potrivit surselor Gândul, cel […]
Donald Trump s-a înfuriat pe comediantul Stephen Colbert şi cere să fie scos de pe post: „Trimiteţi-l la culcare!"
După ce CBS a difuzat ceremonia Kennedy Center Honors – găzduită de Donald Trump – liderul de la Casa Albă nu s-a concentrat pe rolul său istoric de maestru de ceremonii al evenimentului, care a avut loc la începutul acestei luni la ceea ce el şi aliaţii săi au redenumit Trump Kennedy Center (o mişcare […]
Regele Charles al III-lea, mesaj de Crăciun: „Trebuie să prețuim compasiunea și reconcilierea într-o lume tot mai nesigură"
Regele Charles al III-lea le-a transmis joi britanicilor un mesaj de Crăciun în care a îndemnat la compasiune, reconciliere și unitate, într-o lume pe care a descris-o tot mai nesigură și agitată. Monarhul, în vârstă de 77 de ani, a susținut discursul tradițional de Crăciun într-un mesaj preînregistrat. ”Cuvântul pelerinaj este mai puţin folosit azi, […]
CFR Cluj şi gruparea ucraineană FC Polissya Zhytomyr au ajuns la un acord privind transferul definitiv al mijlocaşului Lindon Emerllahu la formaţia ucraineană. Conform surselor Gândul se pare că suma de transfer ar fi de 1,5 milioane de euro. CFR Cluj a vândut un jucător cu 1,5 milioane de euro în Ucraina! Ce spune Daniel […]
Accident pe pârtie la Predeal, chiar în ziua de Crăciun. O femeie care se dădea cu sania a leşinat, după o coliziune cu altă sanie
Accident pe pârtie, la Predeal, în ziua de Crăciun. O femeie care se dădea cu sania a leşinat, după ce a fost lovită de o altă sanie. Un grav accident s-a produs, chiar în ziua de Crăciun, pe o pârtie din staţiunea Predeal. O femeie care se dădea cu sania a avut nevoie de îngrijiri […]
SUA publică documente din mandatele președintelui George W. Bush. Ce spunea Vladimir Putin despre Ucraina și NATO încă din 2001
Statele Unite au declasificat documente care acoperă aproximativ un deceniu de discuții detaliate dintre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și fostul președinte american George W. Bush, inclusiv documente care dezvăluie că președintele rus a avertizat încă din 2008 că admiterea Ucrainei în NATO ar provoca „o confruntare pe termen lung” între Rusia și Statele […]
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 decembrie, de la ora 15.00
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
Celebrul interpret de muzică populară, Ion Drăgan, a murit azi, în ziua de Crăciun. Ion Drăgan a murit chiar după ce ar fi fost la colindat, iar din primele informații, se pare că tatăl său l-ar fi găsit fără suflare în casă. Mai multe detalii AICI. Ion Drăgan s-a născut în comuna Licurici, sat Frumușeni, […]
SUA au declasificat documente din mandatele lui George W. Bush care arată punctul de vedere al lui Putin asupra aderării Ucrainei la NATO
Statele Unite au declasificat documente care acoperă aproximativ un deceniu de discuții detaliate dintre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și fostul președinte american George W. Bush, inclusiv documente care dezvăluie că președintele rus a avertizat încă din 2008 că admiterea Ucrainei în NATO ar provoca „o confruntare pe termen lung” între Rusia și Statele […]
Un lanț cunoscut de magazine din România se pregătește să iasă de pe piață. Reduceri masive înainte de închidere
Lanțul de magazine cu articole pentru casă English Home ar urma să-și închidă toate magazinele din România. English Home are 17 magazine în România, toate deschise în centre comerciale mari. Compania este deținută de un grup din Turcia. Până în acest moment, firma nu a făcut un anunț oficial despre închidere. Cu toate acestea, în […]
Ministrul Sănătății intervine în scandalul „taxei de horoscop". Cum justifică Alexandru Rogobete taxa aberantă de 100 lei
După o perioadă de tăcere, ministrul Sănătății intervine în scandalul așa-numitei „taxei de horoscop” cerută la Spitalul de Urgență din Suceava. Ce le transmite Alexandru Rogobete lelor care vor să afle informații precise pentru hărțile astrologice personalizate și au nevoie de ora nașterii. De unde a pornit tevatura „taxei pe horoscop” Spitalul Clinic de Urgență […]
Mii de turiști se calcă în picioare ca să petreacă ziua de Crăciun, pe cea mai celebră plajă din Australia
Mii de turiști au umplut, până la refuz, una dintre cele mai faimoase plaje din Australia în ziua de Crăciun. Cei dornici să petreacă Sărbătorile la malul mării au dansat și s-au distrat, îmbrăcați în costume de baie și căciulițe de Moș Crăciun. Scene uluitoare s-au desfășurat pe plaja Coogee din suburbiile estice ale orașului […]
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km pătrați din pământul Ucrainei. Trump vrea pace cu orice pret. Zelenski are propriul plan. Cum arată după aproape 4 ani, războiul din Ucraina
Rusia își dublează pretențiile asupra Ucrainei, într-un efort aparent de a demonstra, pe plan intern, anumite realizări militare în 2025 și de a influența negocierile de pace cu Statele Unite. Kremlinul susține că forţele ruse au capturat peste 5.100 de kilometri pătraţi de teritoriu ucrainean în 2025, precizând că Moscova şi-a păstrat „iniţiativa strategică completă” […]
Zona de pe glob unde se vor înregistra -60 de grade Celsius, zilele următoare. Este cel mai rece punct geografic
Există o zonă de pe glob unde se află cel mai rece punct geografic. Aici, în următoarele zile, se vor înregistra chiar și -60 de grade Celsius. Recent, temperaturile au scăzut în termometre până la -56 de grade Celsius. Zilele acestea, gradele au coborât în termometre până la -56 de grade Celsius, fiind înregistrat și […]
Este doliu în muzica populară românească. Artistul Ion Drăgan a murit azi, 25 decembrie 2025. Ion Drăgan a murit chiar după ce ar fi fost la colindat. Din primele informații, se pare că tatăl său l-ar fi găsit fără suflare în casă, conform Cancan. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a transmis […]
Românii serbează Crăciunul cu o baie în Marea Neagră. Apa rece ca gheața nu i-a intimidat pe temerari
Nu toți românii sărbătoresc nașterea Mântuitorului în stil clasic. Prima zi de Crăciun a venit cu un moment spectaculos pe plajele din Constanța, unde un localnic a decis să sărbătorească mai puțin ortodox decât majoritatea celor care au preferat să stea lângă sobă. Astfel, Salim Ferudin a atras toate privirile după ce a intrat în […]
Rubla rusească, în top 5 cele mai valoaroase active în 2025, alături de platină, paladiu sau aur. Ce investiții completează topul
Rubla rusească a încheiat anul în top 5 cele mai profitabile active după platină, argint, paladiu și aur, potrivit Bloomberg. Agenția notează că rubla s-a apreciat cu 45% de la începutul anului și se tranzacționează în prezent la aproximativ 78 de ruble pentru 1 dolar, ceea ce arată cea mai mare creștere dintre principalele monede […]
Un cuplu tânăr din Regatul Unit a trăit o experiență care le-a schimbat viața, acum 50 de ani, de Crăciun. Atunci, o invitație făcută unui om fără adăpost a dus la o frumoasă poveste de familie care a durat 45 de ani. La data de 23 decembrie 1975, Rob Parsons și soția acestuia, Dianne, se […]
Potrivit Kremlinului, președintele rus Vladimir Putin i-a urat joi un Crăciun fericit președintelui american Donald Trump. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis președintelui american Donald Trump un mesaj de felicitare și i-a urat Crăciun fericit, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Peskov, care anunţase că Putin va purta o conversaţie telefonică […]
