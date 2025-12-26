Actorul ajuns om al străzii, cazat la hotel de Daniel Curtis Lee. Ce a urmat după întrece orice imaginație
SpyNews, 26 decembrie 2025 11:20
Daniel Curtis Lee, fostul actor din serialul „Ned's Declassified”, a încercat să îi ofere ajutor fostului său coleg, Tylor Chase, vedeta care a ajuns fără adăpost, oferindu-i o cameră de mote. Gestul său de bunătate s-a transformat rapid într-o surpriză neplăcută, iar ce a urmat după întrece orice imaginație.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 15 minute
11:50
La prima vedere, ideea de a trăi în Spania poate părea atractivă, însă costul traiului poate fi mai ridicat decât se așteaptă mulți. Cat costă traiul acolo! O româncă a făcut calculele pe luna noiembrie.
Acum o oră
11:20
Actorul ajuns om al străzii, cazat la hotel de Daniel Curtis Lee. Ce a urmat după întrece orice imaginație # SpyNews
Daniel Curtis Lee, fostul actor din serialul „Ned's Declassified”, a încercat să îi ofere ajutor fostului său coleg, Tylor Chase, vedeta care a ajuns fără adăpost, oferindu-i o cameră de mote. Gestul său de bunătate s-a transformat rapid într-o surpriză neplăcută, iar ce a urmat după întrece orice imaginație.
Acum 2 ore
10:20
Elena Udrea își sărbătorește ziua de naștere! Ce mesaj emoționant a transmis la împlinirea celor 52 de ani # SpyNews
Elena Udrea își sărbătorește astăzi, 26 decembrie, ziua de naștere. Fostul politician a împlinit 52 de ani, iar cu această ocazie a transmis un mesaj emoționant în care și-a exprimat recunoștința pentru momentele trăite, pentru familie, prieteni și experiențele care au marcat fiecare etapă a vieții sale.
Acum 4 ore
09:50
Dovada că Angela Martini și Dragoș Săvulescu s-au împăcat. Cum au petrecut cei doi de Crăciun # SpyNews
După ce a înaintat actele de divorț, Angela Martini pare să se fi răzgândit. Fotmodelul și Dragoș Săvulescu par să mai fi dat o șansă poveștii lor de dragoste, iar Crăciunul petrecut împreună a fost dovada clară a acestui pas. Cum au petrecut.
09:30
Faptul că piața muncii se schimbă rapid nu mai e un secret pentru nimeni. Specialiștii spun că până în 2030 vor apărea profesii care pot genera venituri de ordinul milioanelor, și că persoanele care aleg din timp aceste cariere vor avea un avantaj major, atât financiar, cât și profesional.
09:00
Cristina Pucean, prima reacție după ce Bogdan de la Ploiești și-a asumat relația cu Vanessa. Dansatoarea a transmis un mesaj tranșant # SpyNews
La scurt timp după ce Bogdan de la Ploiești și-a asumat public relația cu Vanessa, Cristina Pucean a avut o primă reacție. Dansatoarea a transmis un mesaj tranșant în mediul online.
08:40
Bogdan de la Ploiești și-a asumat relația cu Vanessa! Cei doi au petrecut Crăciunul împreună, în Dubai # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Vanessa nu se mai ascund! Cei doi și-au asumat public relația. Artistul a petrecut Crăciunul alături de noua sa iubită într-o destinație de lux, Dubai, iar imaginea făcută publică chiar de el a confirmat zvonurile care circulau de ceva timp.
Acum 12 ore
23:20
Cum arată bradul de Crăciun al Vivianei Sposub! Vedeta a ales un decor simplu, dar de efect # SpyNews
Viviana Sposub a intrat în spiritul sărbătorilor și a prezentat tuturor bradul ei de Crăciun. Vedeta a optat pentru un decor simplu, dar de efect.
Acum 24 ore
22:30
Ramona Olaru și Ruxi, colind de senzație! Și-au luat cele mai senzuale ținute și arată demențial # SpyNews
Ramona Olaru și Ruxi au reușit să atragă toate privirile cu un colind care iese clar din tipare. Îmbrăcate sexy, cele două vedete s-au filmat în timp ce cântau piesa "Santa Baby".
22:20
Crăciunul nu este doar despre cadouri sau colinde. Este despre momentele petrecute în jurul mesei, în familie. Este perioada din an, când toți cei dragi se strâng acasă și trăiesc clipe de neuitat. Totuși, pentru români este extrem de important și ce se află pe masa de sărbătoare, iar, de obicei, friptura este vedeta serii. Iată trei dintre cele mai bune rețete de fripură!
22:20
Nea Marin: ,Eu nu am avut brad când eram copil” | Amintiri despre primul Crăciun alături de fiica lui, Larisa # SpyNews
Nea Marin a oferit un interviu emoționant, difuzat mâine, pe Antena Stars, în care își amintește de o perioadă grea a vieți sale, în care fericirea să măsura în covrigi, mere și nuci.
22:20
Mihaela Prigoană, primul interviu după moartea afaceristului! Declaraţii exclusive: „I s-au luat toate lucrurile de pe el: ceasul de la mână, cureaua" # SpyNews
Mihaela Prigoană își amintește, cu lacrimi în ochi, de ziua în care Silviu Prigoană a încetat din viață. Inițial a crezut că este o glumă macabră, însă ce a găsit la locul tragediei a marcat-o pe viață.
22:20
Ioana Ignat și sora ei, Magda, mărturii emoționante: „Viziunea artistului nu trebuie niciodată contrazisă” # SpyNews
Ioana Ignat și sora ei, Magda, vorbesc deschis despre muzică, artă și.. viziunea artistului, care „nu trebuie niciodată contrazisă”. Totul, în cadrul unui interviu exclusiv, difuzat mâine dimineață, la Știrile Antena Stars!
22:20
Adrian Enache, nevoit să distreze oamenii, în ziua în care i-a murit tatăl | „Pe scenă cântam și râdeam, iar când mă duceam în spatele cortinei, plângeam...” # SpyNews
Adrian Enache a avut parte de o experiență teribilă: în ziua în care i-a murit tatăl, el a fost nevoit să urce pe scenă și să zâmbească, pentru a face spectatorii fericiți. Interviul emoționant, mâine, la Știrile Antena Stars!
22:00
Sorin Mărcuș și Marina Almășan au transmis un mesaj de Crăciun plin de căldură, alegând să împărtășească cu publicul gândurile lor de sărbători. Cei doi au petrecut Crăciunul într-un cadru liniștit, departe de agitația cotidiană, bucurându-se de momente de relaxare și de atmosfera de sărbătoare.
21:20
Emilia Ghinescu a transmis un mesaj emoționant după moartea lui Ion Drăgan, exprimându-și durerea și tristețea pentru pierderea colegului și prietenului său. Ce a scris artista în descrierea unei imagini cu regretatul artist.
20:40
Lucia Bartoli rupe tăcerea! Fosta iubită a lui Philipp Plein, noi dezvăluiri în războiul cu celebrul designer # SpyNews
După o bună perioadă de timp în care a ales să tacă, Lucia Bartoli a vorbit despre tensiunile cu celebrul designer Philipp Plein. Fosta iubită a acestuia a făcut noi dezvăluiri despre situația în care se află în prezent.
20:00
Ce spun apropiații despre ultimele ore din viața lui Ion Drăgan. Artistul a murit în ziua de Crăciun # SpyNews
Ion Drăgan a încetat din viață astăzi, 25 decembrie, în ziua de Crăciun, lăsând un gol imens în lumea muzicii. Apropiații artistului au dezvăluit câteva detalii despre ultimele ore din viața sa.
19:30
Alexandru Ciucu a petrecut Crăciunul alături de fiicele sale, în Laponia. În timp ce mulți au apreciat fotografia și mesajul transmis de designer, un detaliu din imagine a stârnit curiozitatea urmăritorilor.
18:50
Natalia Mateuț, Crăciun atipic! În timp ce majoritatea petrec tradițional, prezentatoarea a ales o locație exotică # SpyNews
Anul acesta, Natalia Mateuț a ales să petreacă un Crăciun atipic, departe de tradițiile obișnuite. În timp ce majoritatea oamenilor sărbătoresc acasă, alături de familie, prezentatoarea și-a făcut bagajele pentru o destinație exotică, unde se bucură de soare, peisaje spectaculoase și relaxare totală.
18:00
Un tânăr de 17 ani a murit în ziua de Crăciun! Și-a pierdut viața într-un accident pe o șosea din Argeș # SpyNews
Sfârșit tragic pentru un tânăr în vârstă de 17 ani! Și-a pierdut viața în ziua de Crăciun, în urma unui accident rutier produs pe o șosea din județul Argeș. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragicului eveniment.
17:20
Primul Crăciun cu zăpadă după 28 de ani, în Viena. Atmosferă de poveste în capitala Austriei # SpyNews
Crăciun istoric la Viena, după 28 de ani! În capitala Austriei a nins. Străzile, piețele și clădirile istorice au fost acoperite de un strat alb, oferind localnicilor și turiștilor imagini de iarnă cum nu s-au mai văzut de aproape trei decenii.
16:50
Meghan Markle, pe primul loc în clasamentul celor mai antipatice vedete. Ducesa de Sussex l-a detronat pe Sean „Diddy” Combs # SpyNews
Meghan Markle a ajuns pe primul loc în clasamentul celor mai antipatice vedete, potrivit unui top realizat pe Ranker.com, bazat pe zeci de mii de voturi ale utilizatorilor. Ducesa de Sussex l-a devansat pe Sean „Diddy” Combs, care a coborât pe poziția a doua.
15:20
Cristina Ciobănașu a demonstrat, din nou, cât de inventivă este! Actrița i-a pregătit o surpriză de zile mari iubitului său, cel alături de care trăiește de ceva timp. Vedeta a dezvăluit ce cadou are pentru el de Crăciun. Iată despre ce este vorba!
15:00
Ce a făcut Ion Drăgan cu câteva ore înainte să moară. Artistul nu se aștepta la o asemenea tragedie # SpyNews
Astăzi, 25 decembrie, lumea folclorului românesc a primit o lovitură puternică! Artistul Ion Drăgan, iubit de mii de români, s-a stins din viață, atunci când nimeni nu se aștepta. Acesta avea numai 54 de ani, însă inima lui nu a mai putut rezista infarctului pe care l-a suferit. Iată ce a făcut înainte de tragedie!
14:30
Doliu în lumea muzicii populare! Artistul Ion Drăgan, îndrăgit de sute de români, a încetat din viață, chiar în prima zi de Crăciun. Acesta avea 54 de ani și a trăit ultimele sale clipe în locuința lui, din comuna Bălești, județul Gorj.
14:00
Tiktokeriță, în lacrimi! A clacat după ce salata boeuf a fost distrusă din cauza ligheanului # SpyNews
O tiktokeriță cunoscută s-a fipmat cu lacrimile în barbă! Aceasta a fost devastată din cauza a ceea ce i s-a putut întâmpla, chiar de Ajun. Influencerița a rămas fără salată boeuf, după ce aceasta a prins culoarea ligheanului în care a pus-o. Iată ce a povestit!
13:40
Antonia are un brad ca în povești! Pomul de Crăciun al acesteia se diferențiază de toate celelalte, iar imaginile postate de vedetă te lasă cu gura căscată. Chiar și prin ecranul telefonului se poate simți starea de liniște pe care o emană peisajul fotografiat.
13:10
Lumea Broadway-ului este în doliu după moartea fulgerătoare a lui Imani Dia Smith, fosta actriță care a cucerit publicul în celebrul musical „The Lion King”. Tânăra a fost găsită fără viață într-o locuință din Edison, New Jersey, iar anchetatorii vorbesc despre un caz șocant de crimă.
12:30
Luca Zvaleni, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki, a câștigat sezonul 16 Chefi la cuțite # SpyNews
Seară de gală pentru Chefi la cuțite ieri: Luca Zvaleni, finalistul lui Chef Richard Abou Zaki, a fost desemnat câștigătorul sezonului 16 al show-ului culinar, după un maraton de gătit care a durat mai bine de trei ore.
12:20
Oana Roman s-a emoțioant până la lacrimi! Vedeta a primit cadouri inedite de la fiica ei, Isa, iar copila se pare că a reușit să o surprindă într-un mod extrem de plăcut. Oana Roman a postat un mesaj plin de emoție, pe rețelele de socializare! Iată despre ce este vorba!
Ieri
11:40
Mira le-a făcut un cadou incredibil părinților săi! Vedeta îi iubește nespus pe cei care i-au dat viață, iar acest lucru a putut fi observat, de-a lungul timpului. Artista i-a făcut diverse cadouri mamei ei, însă acesta le-a întrecut pe toate. Iată despre ce este vorba!
11:00
Vremea le-a pus probleme mai multor bucureșteni! Când nu se așteptau, o mașină abandonată le-a avariat grav autoturismele. Mai exact, este vorba despre șapte autovehicule, care au fost lovite de o mașină a cărui propiretar nu se cunoaște. Iată despre ce este vorba!
10:40
Chefi la cuțite, sezonul 16. Emoțiile au atins cote maxime, în Marea Finală! Cine este marele câștigător # SpyNews
Marea Finală a emisiunii Chefi la cuțite a avut loc aseară, 24 decembrie. Emoțiile au ajuns la alt nivel, atât concurenții, cât și cei patru chefi fiind încercați de fel și fel de sentmente. După zece battle-uri crâncene, probe individuale pline de presiune și o semi-finală grea, era momentul pentru o finală pe cinste. Iată cine a obținut marele premiu!
24 decembrie 2025
22:30
De ce nu poate Lidia Buble să mănânce deloc carne, chiar dacă nu e vegetariană! Problema cu care se confruntă cântăreața: ”Încerc, chiar încerc” # SpyNews
Lidia Buble vorbește despre motivul pentru care nu poate mânca carne, deși nu este vegetariană. Artista face mărturisiri despre problemele cu care se confruntă și despre modul în care încearcă să le gestioneze. Ce semnale îi transmite organismul cântăreței. Declarații exclusive!
22:30
Celebrul designer Cătălin Botezatu a purtat la el, tot anul 2025, o listă misterioasă cu dorințele puse la final de 2025, pe care a prezentat-o, într-un interviu exclusiv pentru Antena Stars. Prima dorință scrisă pe listă este de-a dreptul emoționantă.
22:30
Andreea Bănică, confesiuni emoţionante! Era săracă, dar fericită | „Aveam un brad amărât săracul, cu trei crengi” # SpyNews
Îndrăgita artistă Andreea Bănică își amintește de Crăciunul copilăriei și de cât de fericită era, deși situația materială a familiei sale era destul de modestă. Totul, în cadrul unui interviu exclusiv, difuzat mâine dimineață, la Antena Stars.
22:30
Piftia este un preparat tradițional iubit de toți, mai ales în perioada sărbătorilor. Secretul pentru o piftie delicioasă și sănătoasă constă în alegerea ingredientelor de calitate și în respectarea pas cu pas a rețetelor tradiționale.
22:30
Sofia Vicoveanca, o bunică chic, la 84 de ani, pentru nepoatele ei! Cum se adaptează cântăreața de muzică populară la lumea modernă: ”Dacă se bucură, tac din gura” # SpyNews
Sofia Vicoveanca, o bunică cool la 84 de ani! Cântăreața de muzică populară are două nepoate din partea fiului ei și, în exclusivitate pentru Spynews.ro, ne spune cum încearcă să fie cea mai bună ”mămucă”. Artista mărturisește că se adaptează vremurilor moderne și preferă să nu spună niciodată NU, chiar și atunci când ceva nu-i este pe plac.
22:20
Cum era Crăciunul în copilărie pentru Daciana Sârbu. Vedeta cumpără cozonacul pentru sărbători tocmai din Timișoara # SpyNews
Daciana Sârbu a făcut declarații inedite! Vedeta a dezvăluit cum era Crăciunul în copilăria sa. Aceasta a povestit că singurul gust de cozonac pe care îl iubește este cel cu mac și, inclusiv în prezent, îl comandă din Banat, deoarece niciunde nu se face ca acolo.
21:50
Diana Bart a trăit ani la rând cu frica de moarte. Ce i-a declanșat prezentatoarei TV această teamă # SpyNews
Diana Bart a făcut dezvăluiri halucinante! Cunoscuta prezentatoare TV a mărturisit lucruri neștiute decât de persoanele dragi. Vedeta de televiziune s-a confruntat ani la rând cu frica de moarte. Iată ce i-a declanșat această teamă!
21:10
Tot mai multe dovezi ies la iveală! Este tot mai clar faptul că Mira este mai liberă ca niciodată. Dacă în trecut erau doar supoziții, acum este mai limpede ca niciodată. Iată detaliul care dovedește faptul că Mira și Levi s-au despărțit!
20:40
Loredana Chivu, apariție de senzație! Șatena i-a lăsat pe toți cu gura căscată, odată cu publicarea fotografiilor de lângă brad. Look-ul său și ținuta sexy pentru care a optat a stârnit sute de reacții!
20:10
S-a dat sentința în cazul tinerei mame care a fost ucisă de fostul soț. Câți ani de închisoare a primit ucigașul Tatianei # SpyNews
Au apărut noi detalii în cazul tinerei mame care a fost ucisă de fostul soț, în anul 2023. Ucigașul a primit sentința, iar hotărârea instanței de judecată a supărat-o pe prietena Tatianei. Iată câți ani va sta după gratii cel care a lăsat un copil fără mama lui!
19:40
Cum arată bradul de Crăciun al Cristinei Ciobănașu! Actrița a avut parte de un ajutor pe cinste la împodobit # SpyNews
Cristina Ciobănașu a împodobit bradul! Actrița a optat pentru decorațiuni de poveste, iar întregul proces al decorării a fost mult mai ușor, în acest an, pentru ea. Iată ce fel de ornamente a ales, dar și cine i-a fost ajutor de nădejde!
19:00
Roxana Condurache a dus o muncă de lămurire, atunci când a decis să meargă la Survivor. Influenceriței nu i-a fost delo ușor, însă până la urmă a găsit o cale de mijloc. Iată prin ce a trecut acesta înainte de a semna contractul!
18:30
S-a rupt lanțul de iubire între Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău? Ei bine, au apărut detalii care dau de gândit puțin, din acest punct de vedere. Internauților nu le-a scăpat nimic, iar dovada este cât se poate de clară, cu privire la faptul că ceva se întâmplă. Iată despre ce este vorba!
18:00
Dorian Popa, vacanță inedită cu soția, de Crăciun! Unde a dus-o pe vloggerul pe partenera sa, Andreea # SpyNews
Dorian Popa a plecat în vacanță cu soția lui! Vloggerul a ales o destinație impresionantă pentru partenera sa de viață. Cei doi și-au făcut bagajele și au părăsit domiciliul, fix înainte de Crăciun. Iată unde au mers cei doi!
17:20
Directorul general al TAROM și-a dat demisia! Din ce motive a renunțat Costin Iordache la această funcție # SpyNews
Știre de ultimă oră, în ziua de Ajun! Costin Iordache, directorul general al TAROM (Transporturile Aeriene Române), și-a dat demisia. Acesta a explicat care sunt motivele pentru care a recurs la acest gest, având în vedere că mai avea trei ani de mandat.
17:00
Diana Bart nu a fost la înmormântarea tatălui său! Care este motivul și ce i-a spus atunci mama ei # SpyNews
Diana Bart a făcut mărturisiri impresionante! Vedeta de televiziune a povestit că nu a mers la înmormântarea tatălui său, lucru care a uimit pe toată lumea. Se pare că aceasta ar fi riscat foarte mult, dacă lua o astfel de decizie, la acea vreme. Iată ce i-a spus mama ei!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.