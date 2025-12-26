Clubul de divizie inferioară din Spania care a câștigat 468 de milioane de euro la loterie: Îl cumpărăm noi pe Vinicius
G4Media, 26 decembrie 2025 15:50
Marele premiu al loteriei de Crăciun din Spania, „El Gordo”, a ajuns în orașul La Baneza din regiunea Leon grație biletelor vândute de clubul de fotbal local La Baneza, care face parte din a 6-a ligă spaniolă. Președintele echipei a avut o reacție amuzantă la aflarea veștii. Orașul are o populație de 11.000 de persoane […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 15 minute
15:50
Clubul de divizie inferioară din Spania care a câștigat 468 de milioane de euro la loterie: Îl cumpărăm noi pe Vinicius # G4Media
Marele premiu al loteriei de Crăciun din Spania, „El Gordo”, a ajuns în orașul La Baneza din regiunea Leon grație biletelor vândute de clubul de fotbal local La Baneza, care face parte din a 6-a ligă spaniolă. Președintele echipei a avut o reacție amuzantă la aflarea veștii. Orașul are o populație de 11.000 de persoane […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
15:40
Optează pentru mese mai dietetice după zilele de Crăciun/ Un lunchbox sau light dinner cu ton este o alegere excelentă # G4Media
Pentru perioada dintre Crăciun și Anul Nou ar fi bine să facem puțin repaus alimentar. Nu în sens de dietă sau restricție programată (sunt totuși zile aproape festive – chiar dacă în general mergem și la muncă – și nu vrem să ne simțim frustrați). Dar cu aceste prepeparate cu ton, cu tentă mediteraneeană vom […] © G4Media.ro.
Acum o oră
15:30
Scriitorul şi politicianul Radu F. Alexandru a murit vineri la vârsta de 82 de ani, a anunţat Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti, transmite Agerpres. „În dimineaţa zilei de 26 decembrie 2025 s-a stins din viaţă, după o lungă suferinţă, scriitorul Radu F. Alexandru. Lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică, fiind unul […] © G4Media.ro.
15:20
Două persoane ucise și două rănite în atacuri teroriste comise în trei locații din nordul Israelului # G4Media
Prima victimă a fost un bărbat în vârstă de 68 de ani care a fost călcat cu o mașină lângă Beit She’an. Teroristul a fugit apoi cu un vehicul și a înjunghiat apoi o femeie de 18 ani pe Ruta 71, care a decedat ulterior, scrie The Jerusalem Post. Teroristul a continuat să conducă înainte […] © G4Media.ro.
15:10
Cel puțin șase persoane au fost ucise și peste 20 au fost rănite într-o explozie la o moschee din provincia siriană Homs # G4Media
Cel puțin șase persoane au fost ucise și peste 20 au fost rănite după ce o explozie a lovit o moschee din provincia siriană Homs, scrie aljazeera.com. Atacul a vizat moscheea Imam Ali bin Abi Talib din cartierul Wadi al-Dahab din Homs, în timpul rugăciunilor de vineri, a relatat Agenția Arabă Siriană de Știri (SANA). […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
14:00
Cod portocaliu de vânt puternic şi viscol în zona înaltă a Carpaţilor Meridionali şi de Curbură, duminică # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de vânt puternic şi viscol valabilă de duminică de la ora 2:00 până luni dimineaţa la ora 10:00, în zona înaltă a Carpaţilor Meridionali şi de Curbură, transmite Agerpres. Potrivit ANM, vântul va sufla tare, cu rafale de peste 110…130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea […] © G4Media.ro.
14:00
Vasta reţea feroviară de mare viteză din China a depăşit 50.000 de kilometri de cale ferată operaţională odată cu deschiderea unei noi linii vineri, potrivit postului de televiziune de stat CCTV, preluat de agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Noua linie leagă Xi’an, faimos pentru Armata sa de Teracotă, de Yan’an, a relatat CCTV. […] © G4Media.ro.
13:50
Putin lasă să se înţeleagă că Rusia ar putea fi deschisă la un schimb de teritorii ca parte a acordului de pace cu Ucraina (presă) # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a spus unora dintre cei mai importanţi oameni de afaceri din Rusia că ar putea fi deschis la un schimb de teritorii controlate de forţele ruseşti din Ucraina, dar că doreşte întregul Donbas, a relatat ziarul Kommersant, citat vineri de agenția de știri Reuters, informație preluată de Agerpres. Andrei Kolesnikov, corespondentul […] © G4Media.ro.
13:30
Ucraina sărbătoreşte al patrulea Crăciun în plin război, sub atacurile Rusiei şi cu puţine speranţe de pace # G4Media
Ucraina a sărbătorit joi al patrulea Crăciun în plin război, confruntându-se cu atacuri ruseşti şi cu puţine speranţe de pace, în aşteptarea răspunsului oficial al Moscovei la planul în 20 de puncte, elaborat de Kiev şi Washington, pentru a pune capăt conflictului, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. Numeroase familii, inclusiv soldaţi aflaţi […] © G4Media.ro.
13:20
Lewis Hamilton, în pielea lui Moș Crăciun la fabrica Ferrari din Maranello / Britanicul le-a oferit câte un cadou angajaților Scuderiei # G4Media
Lewis Hamilton a intrat în rolul de Moș Crăciun și le-a oferit angajaților fabricii Scuderiei Ferrari din Maranello câte un cadou britanic, în Ajunul Crăciunului deși anunțase că va dispărea din spațiul public după ce va finaliza obligațiile profesionale, potrivit AS. Septuplul campion mondial a dorit să mulțumească întregii echipe pentru munca depusă prin mici […] © G4Media.ro.
13:20
Secretarul general al NATO nu crede că Uniunea Europeană trebuie să devină complet independentă de SUA în materie de apărare # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu crede că Uniunea Europeană trebuie să devină complet independentă de Statele Unite ale Americii în materie de apărare, în ciuda cursului actual al administraţiei preşedintelui american Donald Trump, informează vineri agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Statele Unite se aşteaptă ca Europa să îşi asume mai multe […] © G4Media.ro.
13:10
Subfinanţarea instanţelor germane ajută criminalitatea organizată, avertizează magistraţii / Doar din spălarea de bani s-ar obține 100 de miliarde de euro pe an, potrivit specialiștilor # G4Media
Asociaţia Judecătorilor din Germania a acuzat landurile federale ale ţării că facilitează fără să vrea operaţiunile crimei organizate prin subfinanţarea autorităţilor din domeniul justiţiei penale, informează vineri agenția de știri dpa, citată de Agerpres. „Guvernele landurilor lasă miliarde de euro neîncasate deoarece se concentrează excesiv pe costurile de personal ale urmăririi penale”, a declarat Sven […] © G4Media.ro.
12:50
14 cetățeni străini intrați ilegal în România au fost găsiți de polițiști aproape de granița cu Bulgaria # G4Media
14 cetăţeni străini care ar fi intrat ilegal în România a fost depistaţi de poliţiştii de frontieră între localităţile Negru Vodă şi Cerchezu, a informat vineri Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, citat de Agerpres. „Joi, poliţiştii de frontieră aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu între localităţile Negru Vodă şi Cerchezu, au depistat un grup […] © G4Media.ro.
12:40
Prima centrală nucleară din Turcia, construită de Rusia, ar putea deveni operațională în 2026 # G4Media
Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat vineri că Rusia a oferit o nouă finanţare, în valoare de nouă miliarde de dolari, pentru centrala nucleară de la Akkuyu construită de grupul Rosatom Corp. şi a adăugat că Ankara se aşteaptă ca primul reactor al acestei centrale să înceapă să funcţioneze în 2026, transmite Agerpres. […] © G4Media.ro.
12:30
Un sondaj controlat de Kremlin arată că majoritatea rușilor se așteaptă ca războiul cu Ucraina să se încheie în 2026 # G4Media
Majoritatea rușilor se așteaptă ca războiul cu Ucraina să se încheie în 2026, potrivit unui sondaj realizat la mijlocul lunii decembrie de către Centrul de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia, deținut de stat, transmite Mediafax. Sondajele din Rusia sunt puternic controlate de regimul dictatorial al lui Vladimir Putin. Sondajul realizat pe 1.600 de ruși […] © G4Media.ro.
12:20
TOP 10 dosare care zac cu anii în camera preliminară / Această etapă a procesului penal care ar trebui să dureze maxim 60 de zile a devenit un factor de tergiversare a dosarelor până la prescripție # G4Media
Dosare grele de corupție sau de criminalitate organizată zac cu anii în procedura de cameră preliminară, deși această fază a procesului penal – în care instanțele analizează aspectele de ordin procedural înaintea începerii judecății pe fond – ar trebui să dureze 60 de zile. Dosare cu trafic internațional de droguri precum ”Cocaina din mare”, dosarele […] © G4Media.ro.
12:20
O sută de canari au murit într-un incendiu care a distrus o casă dintr-o comună din Botoșani # G4Media
Aproximativ 100 de canari au murit, vineri, în incendiul care a cuprins o locuinţă din localitatea Băiceni – comuna Curteşti din judeţul Botoşani, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), citați de Agerpres. Potrivit acestora, incendiul, care a afectat casa şi garajul, ar fi fost generat de un scurt-circuit la instalaţia electrică. „Au […] © G4Media.ro.
12:10
Scandalul pariurilor din Turcia continuă: încă 29 de persoane reținute, dintre care un fost director al Galatasaray # G4Media
Procurorii au dispus reținerea altor 29 de persoane într-o anchetă privind pariurile în fotbalul profesionist din Turcia, printre cei vizați aflându-se și un fost director al clubului Galatasaray, scrie Reuters, citată de Mediafax. Potrivit postului NTV, care citează un comunicat al Parchetului, 24 dintre cei 29 de suspecți au fost reținuți, inclusiv fostul director al […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:00
China a anunţat vineri sancţiuni împotriva a 20 de companii americane de apărare şi a zece dintre directorii acestora pentru implicarea lor în livrarea de armament către Taiwan în ultimii ani, transmite Agerpres. Într-o declaraţie publicată pe site-ul său oficial, Ministerul Afacerilor Externe de la Beijing a confirmat sancţiunile, cu efect imediat, împotriva unor companii […] © G4Media.ro.
11:50
Care vor fi cele mai puternice economii ale lumii peste 15 ani: SUA și China își păstrează primele poziții # G4Media
Economia globală va trece printr-o reașezare semnificativă în următoarele două decenii, cu Statele Unite și China în continuare pe primele două poziții și India urcând pe locul al treilea, potrivit estimărilor CEBR. Potrivit proiecțiilor CEBR, un institut de cercetare economică cu sediul la Londra, China va reduce semnificativ diferența față de Statele Unite, ajungând la […] © G4Media.ro.
11:30
Istvan Kovacs, locul patru în clasamentul celor mai buni arbitri din 2025 / Cine e pe prima poziție # G4Media
Arbitrul român Istvan Kovacs a fost clasat de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS) pe locul patru în topul 10 mondial realizat de organizație. Francezul Clement Turpin a primit titlul de Cel mai bun arbitru al anului 2025, cu 65 de puncte. Turpin a primit în premieră acest titlu, după ce la […] © G4Media.ro.
11:30
EXCLUSIV | Rodica, felina care trăiește la cel mai înalt punct locuit din România. Cum e viața la Stația Meteo Vârful Omu: povestea pisicii bucureștence, prietenia cu vulpea Foxy, întâlnirile cu urșii și aventurile în munți (VIDEO & FOTO) # G4Media
La 2.512 de metri altitudine, acolo unde vântul poate sufla fără oprire chiar și două săptămâni, iar zăpada acoperă pajiștile aproape nouă luni pe an, Stația Meteorologică de la Vârful Omu are un „angajat” aparte. Nu măsoară presiunea atmosferică și nu citește norii, dar știe exact când vine furtuna și când soarele încălzește platoul. Rodica, pisica […] © G4Media.ro.
11:20
O noutate ar putea bucura milioane de utilizatori Gmail. Serviciul de poștă electronică al Google ar urma să permită în curând modificarea adresei de email, o funcție deja disponibilă la alți furnizori, dar încă un tabu pentru Gmail. Informația a început să circule pe internet și a fost preluată de mai multe site-uri de specialitate, […] © G4Media.ro.
11:00
Atacurile ruseşti cu drone din noaptea de joi spre vineri au avariat nave care navigau sub pavilioanele Slovaciei, Palau şi Liberiei în porturi din regiunile ucrainene Odesa şi Nikolaev, a declarat vineri viceprim-ministrul Ucrainei, Oleksii Kuleba, citta de Agerpres. În ultimele săptămâni, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra regiunii sudice Odesa, iar oficiali ucraineni au declarat […] © G4Media.ro.
10:50
Detaliile asasinării fotbalistului Mario Pineida. Fundașul se alătură listei mari de fotbaliști uciși în Ecuador în 2025 # G4Media
Fotbalistul de la SC Barcelona Mario Pineida a fost împușcat mortal într-un atac al doi indivizi, pe fondul escaladării violenței din Ecuador, în după-amiaza zilei de 17 decembrie, devenind o nouă victimă a incidentelor necruțătoare din Guayaquil. Pineida, care până atunci fusese una dintre cele mai importante vedete ale fotbalului ecuadorian, se afla într-o măcelărie […] © G4Media.ro.
10:40
SURSE Luciana Antoci este una dintre variantele de lucru pentru portofoliul de ministru al Educației, după demisia lui Daniel David # G4Media
Profesoara Luciana Antoci este unul dintre numele aflate în discuții zilele acestea pentru a prelua portofoliul Educației și Cercetării, vacantat prin demisie de ministrul Daniel David. Potrivit surselor Edupedu.ro, Luciana Antoci este una dintre variantele de lucru ale premierului Ilie Bolojan, alături de rectorul UVT Marilen Pirtea, dar o decizie nu a fost luată până […] © G4Media.ro.
10:40
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza specială pentru Capitală, valabilă între 26 decembrie, ora 10:00, și 29 decembrie, ora 10:00. Municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice pentru intensificări ale vântului pe parcursul zilei de duminică, potrivit Mediafax. În intervalul 26 decembrie, ora 10:00 – 27 decembrie, ora 08:00, în București […] © G4Media.ro.
10:30
Imaginează-ți că intri în casă, trântești ușa după tine și nu mai cauți întrerupătorul pe perete. Te întâmpină o lumină caldă, se pornește muzica preferată în surdină, iar din hol auzi un mic zgomot de la aspiratorul robot care își vede de treabă, conștiincios, ca un angajat model. Sună a reclamă, dar adevărul e că, în România, […] © G4Media.ro.
10:10
Premieră în Franța: președintele american Donald Trump a fost cea mai mediatizată personalitate # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a fost personalitatea despre care presa franceză a vorbit cel mai mult în 2025, o poziţie deţinută de obicei de şeful statului francez, potrivit unui studiu publicat vineri, și citat de Agerpres. Conform acestor rezultate, numele lui Donald Trump a fost scris sau menţionat în aproape un milion de articole de […] © G4Media.ro.
10:10
Ce recomandă nutriționiștii să mănânci în zilele de după Crăciun, pentru a contracara excesele alimentare de la mesele festive # G4Media
Masa de Crăciun de cele mai multe ori este o provocare. Sunt zece feluri de aperitive, sarmale, fripturi și evident cozonac și prăjiturele la care n-ai cum să rămâi indiferent. Rezultatul este o senzație de greutate care îți rămâne în stocam (sau în cazurile mai grave o indigestie). Ideal ar fi să fim cumpătați și […] © G4Media.ro.
10:10
VIDEO INTERVIU Cristina Baghiu, coordonator Digital Inovation Zone: „Cei care vor reuși să-și păstreze creativitatea se vor diferenția drastic de cei care folosesc AI-ul doar ca pe un instrument care le spune ce să facă” # G4Media
România are centre de cercetare, are specialiști de top în Europa, dar cum facem ca tot ceea ce se dezvoltă în zona de inteligență artificială să ajungă să aibă impact real? O întrebare legitimă care a dus, în urmă cu șase ani, la apariția unei inițiative unice în regiunea de nord-est a României… Digital Innovation Zone (DIZ). […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
10:00
Acuzații de rasism față de „Programa școlară Fotache 2” de Română / Răspunsul coordonatoarei programei: Orice text și orice reprezentare pot fi discutate critic, deci scopul nu e nicidecum însușirea părerii unor autori sau personaje # G4Media
Acuzații de rasism sunt formulate de profesorul universitar și criticul literar Ștefan Baghiu, de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, la adresa noii programe de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a – varianta a II-a, publicată de Ministerul Educației și Cercetării pe 23 decembrie, după o perioadă de consultare publică prelungită. În reacție, Oana Fotache […] © G4Media.ro.
09:50
Economedia: Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Campionii sunt Loteria, Conpet și Romgaz # G4Media
Sfârșitul de an 2025 aduce vești contrastante pentru angajații marilor companii de stat din România. În timp ce în unele sectoare „tradiția” primelor continuă, alte companii strategice au strâns cureaua, invocând prudența bugetară sau lipsa prevederilor contractuale, arată o analiză exclusivă realizată de Economedia.ro. Campionii generozității: Loteria Română, CONPET și Romgaz Câteva companii se detașează […] © G4Media.ro.
09:40
BREAKING Zelenski anunță că se va întâlni cu Trump ”în viitorul apropiat” pentru discuții despre planul de pace în Ucraina # G4Media
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că se va întâlni în curând cu preşedintele SUA, Donald Trump, în cadrul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia, informează agenţiile de presă internaţionale citate de Agerpres. „Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu preşedintele Trump – în viitorul apropiat”, a […] © G4Media.ro.
09:30
BREAKING Forțele aeriene române au ridicat de la sol două avioane de luptă F-16 ca urmare a atacurilor rusești cu drone în Ucraina. Nu au fost înregistrate drone rusești pe teritoriul românesc # G4Media
Forțele aeriene române au ridicat de la sol două avioane de luptă F-16 ca urmare a atacurilor rusești cu drone în Ucraina, potrivit unui comunicat al MApN. Nu au fost înregistrate drone rusești pe teritoriul românesc. G4Media a relatat vineri dimineață că forțele ruse au atacat cu drone orașul-port ucrainean Izmail, aflat la câteva sute […] © G4Media.ro.
09:00
Kim Chang-son, şeful de protocol al dictatorului nord-coreean Kim Jong-un şi unul dintre cei mai importanţi consilieri ai săi, a murit. Agenţia oficială de presă nu a oferit detalii despre cauza sau data morţii sale, potrivit Agerpres. Liderul nord-coreean a trimis joi o coroană de flori care va fi depusă lângă sicriu şi a transmis […] © G4Media.ro.
09:00
Averile miliardarilor americani din tehnologie au crescut cu peste 550 de miliarde de dolari în 2025. Mogulii tech sunt extrem de influenți la Casa Albă # G4Media
Cei mai bogați miliardari din sectorul tehnologic din Statele Unite și-au majorat averea totală cu peste 550 de miliarde de dolari în 2025, pe fondul creșterii investițiilor în companiile de inteligență artificială, potrivit datelor Bloomberg citate de Mediafax. Mogulii digitali precum Elon Musk sau Jensen Huang sunt extrem de influenți la Casa Albă și promovează […] © G4Media.ro.
08:50
Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri estimările meteorologice pentru perioada 29 decembrie 2025 – 26 ianuarie 2026. Meteorologii avertizează că va fi ger persistent în întreaga țară, potrivit Mediafax. Prima săptămână: ger în munți, ploi în nord În intervalul 29 decembrie – 5 ianuarie, temperaturile vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această […] © G4Media.ro.
08:30
VIDEO Atac al Rusiei cu drone în Ucraina, lângă satul românesc Plauru, în noaptea de Crăciun # G4Media
Forțele armate ruse au atacat în noapte de Crăciun cu drone portul ucrainean Izmail, situat peste fluviul Dunărea de satul românesc Plauru, au declarat pentru G4Media localnici. Ei au transmis G4Media și imagini video. “A venit întâi un roi de 7-8 drone, apoi – după 30-40 de minute – a venit un al doilea roi […] © G4Media.ro.
08:20
Cătălin Predoiu susține că legile justiției pe care le-a promovat au avut girul Comisiei de la Veneția și al comisarului european pentru Justiție. Realitatea: Comisia de la Veneția a criticat dur legile # G4Media
Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne și fost ministru al Justiției, a susținut într-o postare pe rețelele sociale că legile justiției pe care le-a promovat și care sunt criticate dur acum ar fi avut girul partenerilor instituționali, printre care și al Comisiei de la Veneția și al comisarului european pentru Justiție. În realitate, Comisia de […] © G4Media.ro.
08:10
GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii. Luna decembrie este compromisă la Muntele Mic și Semenic / „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată” # G4Media
Condițiile meteo au făcut ca începerea sezonului de schi în Munții Banatului să fie amânată, chiar dacă ne aflăm la finalul lunii decembrie. La Muntele Mic și Semenic, ambele în județul Caraș-Severin, cele două stațiuni importante de schi din Munții Banatului, nu este zăpadă. Nu a nins, iar temperaturile nu sunt suficient de scăzute nici […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
07:50
Trupele ruse, în pragul colapsului la Kupiansk după contraofensiva ucraineană, susține Kievul # G4Media
Forțele rusești din orașul strategic Kupiansk sunt pe punctul prăbușirii complete și doar câteva zeci de soldați mai rezistă în orașul din nord-estul Ucrainei. Trupe rusești izolate, fără aprovizionare, se predau, susțin oficialii ucraineni citați de presa internațională. Viktor Trehubov, șeful comunicării Forțelor Armate ale Ucrainei, a declarat pentru FoxNews că ”rușii se predau. Au existat […] © G4Media.ro.
07:30
Statele Unite au lansat atacuri asupra unor ținte ale Statului Islamic în Nigeria pentru a proteja populația creștină a țării de grupul terorist ISIS, a spus joi președintele Donald Trump într-o postare pe rețelele sociale. ”Statele Unite au lansat un atac puternic și mortal împotriva gunoaielor teroriste ISIS în nord-vestul Nigeriei. I-am avertizat anterior pe […] © G4Media.ro.
07:20
Cercul intim al lui Trump vede Rusia ca pe un El Dorado al afacerilor, dar analiștii și oamenii de afaceri cu experiență avertizează că riscurile sunt numeroase, printre ele inclusiv închisoarea – analiză WSJ # G4Media
Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii miliardari ai președintelui Trump care lucrează la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, consideră Rusia este o țară cu resurse naturale vaste și oportunități de afaceri. Dar analiști și oameni de afaceri cu experiență în Rusia consultați de Wall Street Journal arată că recuplarea SUA la […] © G4Media.ro.
07:10
Președintele Zelenski a discutat cu emisarii americani Witkoff și Kushner despre planul de pace # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, după ce cu o zi înainte a dezvăluit detaliile noului plan al SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, transmite Agerpres. ”Am discutat câteva detalii importante ale eforturilor în curs. Există idei bune care […] © G4Media.ro.
07:00
O instanță din SUA a blocat deportarea activistului britanic anti-dezinformare Imran Ahmed # G4Media
Un judecător federal din SUA a emis joi un ordin temporar care împiedică administrația Trump să-l rețină pe Imran Ahmed, activist britanic anti-dezinformare după ce acesta a dat în judecată administrația de la Washington privind o interdicție de intrare în țară, potrivit Mediafax. Judecătorul districtual Vernon Broderick a emis un ordin de restricție temporară care […] © G4Media.ro.
05:10
ANALIZĂ Proiecte uriașe din bani europeni pentru județele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj / Investiții de 450 de euro pe locuitor în infrastructura Regiunii Nord-Vest, în ultimii 10 ani # G4Media
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (Transilvania de Nord), formată din judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, cu o populaţie de 2,7 milioane de locuitori, a beneficiat, în ultimii ani, de unele dintre cele mai consistente investiții în infrastructura rutieră finanțată din fonduri europene. Regiunea este traversată de cinci drumuri europene, are în construcţie […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:00
Ucraina a atacat o importantă rafinărie de petrol din Rusia cu rachete britanice Storm Shadow / Au fost înregistrate mai multe explozii # G4Media
Rafinăria era unul dintre cei mai mari furnizori de produse petroliere din sudul Rusiei, potrivit oficialilor, scrie Sky News. Ucraina a atacat o importantă rafinărie de petrol din Rusia cu rachete britanice, au declarat joi oficiali militari și de securitate ucraineni. Rachetele Storm Shadow au provocat explozii multiple la rafinăria de petrol Novoshahtinsk din Rostov, […] © G4Media.ro.
21:20
O refugiată ucraineană a renunțat la cursurile unui colegiu din Marea Britanie pentru că profesorii au îndemnat-o „să studieze limba rusă” # G4Media
O refugiată ucraineană din Marea Britanie a fost forțată să renunțe la liceul unde învăța după ce a declarat că a fost presată să studieze limba rusă, scrie The Guardian. Kateryna Endeberia s-a mutat la Stoke-on-Trent după ce a fugit din Ucraina în 2022, după începutul invaziei ruse. GCSE (General Certificate of Secondary Education) reprezintă […] © G4Media.ro.
21:00
Un test de sânge ar putea prezice cine este cel mai expus riscului de afecțiuni cardiace ereditare comune # G4Media
Oamenii de știință dezvoltă un test de sânge simplu pentru a prezice cine este cel mai expus riscului de a suferi de cea mai frecventă afecțiune cardiacă ereditară din lume, scrie The Guardian. Milioane de oameni din întreaga lume suferă de cardiomiopatie hipertrofică (CMH), o boală a mușchiului cardiac în care peretele inimii se îngroașă. […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.