Detaliile asasinării fotbalistului Mario Pineida. Fundașul se alătură listei mari de fotbaliști uciși în Ecuador în 2025
G4Media, 26 decembrie 2025 10:50
Fotbalistul de la SC Barcelona Mario Pineida a fost împușcat mortal într-un atac al doi indivizi, pe fondul escaladării violenței din Ecuador, în după-amiaza zilei de 17 decembrie, devenind o nouă victimă a incidentelor necruțătoare din Guayaquil. Pineida, care până atunci fusese una dintre cele mai importante vedete ale fotbalului ecuadorian, se afla într-o măcelărie […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
11:20
O noutate ar putea bucura milioane de utilizatori Gmail. Serviciul de poștă electronică al Google ar urma să permită în curând modificarea adresei de email, o funcție deja disponibilă la alți furnizori, dar încă un tabu pentru Gmail. Informația a început să circule pe internet și a fost preluată de mai multe site-uri de specialitate, […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
11:00
Atacurile ruseşti cu drone din noaptea de joi spre vineri au avariat nave care navigau sub pavilioanele Slovaciei, Palau şi Liberiei în porturi din regiunile ucrainene Odesa şi Nikolaev, a declarat vineri viceprim-ministrul Ucrainei, Oleksii Kuleba, citta de Agerpres. În ultimele săptămâni, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra regiunii sudice Odesa, iar oficiali ucraineni au declarat […] © G4Media.ro.
Acum o oră
10:50
Detaliile asasinării fotbalistului Mario Pineida. Fundașul se alătură listei mari de fotbaliști uciși în Ecuador în 2025 # G4Media
Fotbalistul de la SC Barcelona Mario Pineida a fost împușcat mortal într-un atac al doi indivizi, pe fondul escaladării violenței din Ecuador, în după-amiaza zilei de 17 decembrie, devenind o nouă victimă a incidentelor necruțătoare din Guayaquil. Pineida, care până atunci fusese una dintre cele mai importante vedete ale fotbalului ecuadorian, se afla într-o măcelărie […] © G4Media.ro.
10:40
SURSE Luciana Antoci este una dintre variantele de lucru pentru portofoliul de ministru al Educației, după demisia lui Daniel David # G4Media
Profesoara Luciana Antoci este unul dintre numele aflate în discuții zilele acestea pentru a prelua portofoliul Educației și Cercetării, vacantat prin demisie de ministrul Daniel David. Potrivit surselor Edupedu.ro, Luciana Antoci este una dintre variantele de lucru ale premierului Ilie Bolojan, alături de rectorul UVT Marilen Pirtea, dar o decizie nu a fost luată până […] © G4Media.ro.
10:40
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza specială pentru Capitală, valabilă între 26 decembrie, ora 10:00, și 29 decembrie, ora 10:00. Municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice pentru intensificări ale vântului pe parcursul zilei de duminică, potrivit Mediafax. În intervalul 26 decembrie, ora 10:00 – 27 decembrie, ora 08:00, în București […] © G4Media.ro.
10:30
Imaginează-ți că intri în casă, trântești ușa după tine și nu mai cauți întrerupătorul pe perete. Te întâmpină o lumină caldă, se pornește muzica preferată în surdină, iar din hol auzi un mic zgomot de la aspiratorul robot care își vede de treabă, conștiincios, ca un angajat model. Sună a reclamă, dar adevărul e că, în România, […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:10
Premieră în Franța: președintele american Donald Trump a fost cea mai mediatizată personalitate # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a fost personalitatea despre care presa franceză a vorbit cel mai mult în 2025, o poziţie deţinută de obicei de şeful statului francez, potrivit unui studiu publicat vineri, și citat de Agerpres. Conform acestor rezultate, numele lui Donald Trump a fost scris sau menţionat în aproape un milion de articole de […] © G4Media.ro.
10:10
Ce recomandă nutriționiștii să mănânci în zilele de după Crăciun, pentru a contracara excesele alimentare de la mesele festive # G4Media
Masa de Crăciun de cele mai multe ori este o provocare. Sunt zece feluri de aperitive, sarmale, fripturi și evident cozonac și prăjiturele la care n-ai cum să rămâi indiferent. Rezultatul este o senzație de greutate care îți rămâne în stocam (sau în cazurile mai grave o indigestie). Ideal ar fi să fim cumpătați și […] © G4Media.ro.
10:10
VIDEO INTERVIU Cristina Baghiu, coordonator Digital Inovation Zone: „Cei care vor reuși să-și păstreze creativitatea se vor diferenția drastic de cei care folosesc AI-ul doar ca pe un instrument care le spune ce să facă” # G4Media
România are centre de cercetare, are specialiști de top în Europa, dar cum facem ca tot ceea ce se dezvoltă în zona de inteligență artificială să ajungă să aibă impact real? O întrebare legitimă care a dus, în urmă cu șase ani, la apariția unei inițiative unice în regiunea de nord-est a României… Digital Innovation Zone (DIZ). […] © G4Media.ro.
10:00
Acuzații de rasism față de „Programa școlară Fotache 2” de Română / Răspunsul coordonatoarei programei: Orice text și orice reprezentare pot fi discutate critic, deci scopul nu e nicidecum însușirea părerii unor autori sau personaje # G4Media
Acuzații de rasism sunt formulate de profesorul universitar și criticul literar Ștefan Baghiu, de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, la adresa noii programe de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a – varianta a II-a, publicată de Ministerul Educației și Cercetării pe 23 decembrie, după o perioadă de consultare publică prelungită. În reacție, Oana Fotache […] © G4Media.ro.
09:50
Economedia: Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Campionii sunt Loteria, Conpet și Romgaz # G4Media
Sfârșitul de an 2025 aduce vești contrastante pentru angajații marilor companii de stat din România. În timp ce în unele sectoare „tradiția” primelor continuă, alte companii strategice au strâns cureaua, invocând prudența bugetară sau lipsa prevederilor contractuale, arată o analiză exclusivă realizată de Economedia.ro. Campionii generozității: Loteria Română, CONPET și Romgaz Câteva companii se detașează […] © G4Media.ro.
09:40
BREAKING Zelenski anunță că se va întâlni cu Trump ”în viitorul apropiat” pentru discuții despre planul de pace în Ucraina # G4Media
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că se va întâlni în curând cu preşedintele SUA, Donald Trump, în cadrul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia, informează agenţiile de presă internaţionale citate de Agerpres. „Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu preşedintele Trump – în viitorul apropiat”, a […] © G4Media.ro.
09:30
BREAKING Forțele aeriene române au ridicat de la sol două avioane de luptă F-16 ca urmare a atacurilor rusești cu drone în Ucraina. Nu au fost înregistrate drone rusești pe teritoriul românesc # G4Media
Forțele aeriene române au ridicat de la sol două avioane de luptă F-16 ca urmare a atacurilor rusești cu drone în Ucraina, potrivit unui comunicat al MApN. Nu au fost înregistrate drone rusești pe teritoriul românesc. G4Media a relatat vineri dimineață că forțele ruse au atacat cu drone orașul-port ucrainean Izmail, aflat la câteva sute […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:00
Kim Chang-son, şeful de protocol al dictatorului nord-coreean Kim Jong-un şi unul dintre cei mai importanţi consilieri ai săi, a murit. Agenţia oficială de presă nu a oferit detalii despre cauza sau data morţii sale, potrivit Agerpres. Liderul nord-coreean a trimis joi o coroană de flori care va fi depusă lângă sicriu şi a transmis […] © G4Media.ro.
09:00
Averile miliardarilor americani din tehnologie au crescut cu peste 550 de miliarde de dolari în 2025. Mogulii tech sunt extrem de influenți la Casa Albă # G4Media
Cei mai bogați miliardari din sectorul tehnologic din Statele Unite și-au majorat averea totală cu peste 550 de miliarde de dolari în 2025, pe fondul creșterii investițiilor în companiile de inteligență artificială, potrivit datelor Bloomberg citate de Mediafax. Mogulii digitali precum Elon Musk sau Jensen Huang sunt extrem de influenți la Casa Albă și promovează […] © G4Media.ro.
08:50
Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri estimările meteorologice pentru perioada 29 decembrie 2025 – 26 ianuarie 2026. Meteorologii avertizează că va fi ger persistent în întreaga țară, potrivit Mediafax. Prima săptămână: ger în munți, ploi în nord În intervalul 29 decembrie – 5 ianuarie, temperaturile vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această […] © G4Media.ro.
08:30
VIDEO Atac al Rusiei cu drone în Ucraina, lângă satul românesc Plauru, în noaptea de Crăciun # G4Media
Forțele armate ruse au atacat în noapte de Crăciun cu drone portul ucrainean Izmail, situat peste fluviul Dunărea de satul românesc Plauru, au declarat pentru G4Media localnici. Ei au transmis G4Media și imagini video. “A venit întâi un roi de 7-8 drone, apoi – după 30-40 de minute – a venit un al doilea roi […] © G4Media.ro.
08:20
Cătălin Predoiu susține că legile justiției pe care le-a promovat au avut girul Comisiei de la Veneția și al comisarului european pentru Justiție. Realitatea: Comisia de la Veneția a criticat dur legile # G4Media
Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne și fost ministru al Justiției, a susținut într-o postare pe rețelele sociale că legile justiției pe care le-a promovat și care sunt criticate dur acum ar fi avut girul partenerilor instituționali, printre care și al Comisiei de la Veneția și al comisarului european pentru Justiție. În realitate, Comisia de […] © G4Media.ro.
08:10
GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii. Luna decembrie este compromisă la Muntele Mic și Semenic / „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată” # G4Media
Condițiile meteo au făcut ca începerea sezonului de schi în Munții Banatului să fie amânată, chiar dacă ne aflăm la finalul lunii decembrie. La Muntele Mic și Semenic, ambele în județul Caraș-Severin, cele două stațiuni importante de schi din Munții Banatului, nu este zăpadă. Nu a nins, iar temperaturile nu sunt suficient de scăzute nici […] © G4Media.ro.
07:50
Trupele ruse, în pragul colapsului la Kupiansk după contraofensiva ucraineană, susține Kievul # G4Media
Forțele rusești din orașul strategic Kupiansk sunt pe punctul prăbușirii complete și doar câteva zeci de soldați mai rezistă în orașul din nord-estul Ucrainei. Trupe rusești izolate, fără aprovizionare, se predau, susțin oficialii ucraineni citați de presa internațională. Viktor Trehubov, șeful comunicării Forțelor Armate ale Ucrainei, a declarat pentru FoxNews că ”rușii se predau. Au existat […] © G4Media.ro.
07:30
Statele Unite au lansat atacuri asupra unor ținte ale Statului Islamic în Nigeria pentru a proteja populația creștină a țării de grupul terorist ISIS, a spus joi președintele Donald Trump într-o postare pe rețelele sociale. ”Statele Unite au lansat un atac puternic și mortal împotriva gunoaielor teroriste ISIS în nord-vestul Nigeriei. I-am avertizat anterior pe […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:20
Cercul intim al lui Trump vede Rusia ca pe un El Dorado al afacerilor, dar analiștii și oamenii de afaceri cu experiență avertizează că riscurile sunt numeroase, printre ele inclusiv închisoarea – analiză WSJ # G4Media
Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii miliardari ai președintelui Trump care lucrează la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, consideră Rusia este o țară cu resurse naturale vaste și oportunități de afaceri. Dar analiști și oameni de afaceri cu experiență în Rusia consultați de Wall Street Journal arată că recuplarea SUA la […] © G4Media.ro.
07:10
Președintele Zelenski a discutat cu emisarii americani Witkoff și Kushner despre planul de pace # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, după ce cu o zi înainte a dezvăluit detaliile noului plan al SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, transmite Agerpres. ”Am discutat câteva detalii importante ale eforturilor în curs. Există idei bune care […] © G4Media.ro.
07:00
O instanță din SUA a blocat deportarea activistului britanic anti-dezinformare Imran Ahmed # G4Media
Un judecător federal din SUA a emis joi un ordin temporar care împiedică administrația Trump să-l rețină pe Imran Ahmed, activist britanic anti-dezinformare după ce acesta a dat în judecată administrația de la Washington privind o interdicție de intrare în țară, potrivit Mediafax. Judecătorul districtual Vernon Broderick a emis un ordin de restricție temporară care […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
05:10
ANALIZĂ Proiecte uriașe din bani europeni pentru județele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj / Investiții de 450 de euro pe locuitor în infrastructura Regiunii Nord-Vest, în ultimii 10 ani # G4Media
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (Transilvania de Nord), formată din judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, cu o populaţie de 2,7 milioane de locuitori, a beneficiat, în ultimii ani, de unele dintre cele mai consistente investiții în infrastructura rutieră finanțată din fonduri europene. Regiunea este traversată de cinci drumuri europene, are în construcţie […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:00
Ucraina a atacat o importantă rafinărie de petrol din Rusia cu rachete britanice Storm Shadow / Au fost înregistrate mai multe explozii # G4Media
Rafinăria era unul dintre cei mai mari furnizori de produse petroliere din sudul Rusiei, potrivit oficialilor, scrie Sky News. Ucraina a atacat o importantă rafinărie de petrol din Rusia cu rachete britanice, au declarat joi oficiali militari și de securitate ucraineni. Rachetele Storm Shadow au provocat explozii multiple la rafinăria de petrol Novoshahtinsk din Rostov, […] © G4Media.ro.
21:20
O refugiată ucraineană a renunțat la cursurile unui colegiu din Marea Britanie pentru că profesorii au îndemnat-o „să studieze limba rusă” # G4Media
O refugiată ucraineană din Marea Britanie a fost forțată să renunțe la liceul unde învăța după ce a declarat că a fost presată să studieze limba rusă, scrie The Guardian. Kateryna Endeberia s-a mutat la Stoke-on-Trent după ce a fugit din Ucraina în 2022, după începutul invaziei ruse. GCSE (General Certificate of Secondary Education) reprezintă […] © G4Media.ro.
21:00
Un test de sânge ar putea prezice cine este cel mai expus riscului de afecțiuni cardiace ereditare comune # G4Media
Oamenii de știință dezvoltă un test de sânge simplu pentru a prezice cine este cel mai expus riscului de a suferi de cea mai frecventă afecțiune cardiacă ereditară din lume, scrie The Guardian. Milioane de oameni din întreaga lume suferă de cardiomiopatie hipertrofică (CMH), o boală a mușchiului cardiac în care peretele inimii se îngroașă. […] © G4Media.ro.
21:00
Exporturile de alimente din Marea Britanie către Uniunea Europeană au scăzut cu aproape un sfert după Brexit # G4Media
Aceasta reprezintă o scădere de la 6,7 miliarde de kilograme între 2016 și 2020 la 5,1 miliarde de kilograme între 2021 și 2025, conform celor mai recente date de la Federația Alimentară și Băuturi (FDF), scrie ESM, potrivit Mediafax. Exporturile către Germania au scăzut cu 59,1%, către Polonia cu 51,9% și către Belgia cu 39,9%. […] © G4Media.ro.
20:40
VIDEO Şchedryk, melodia ascultată de milioane de oameni de Crăciun, prin care ucrainenii prezintă lumii întregi independenţa ţării / Compozitorul, asasinat de serviciul secret sovietic în 1921 # G4Media
Carol of the Bells sau Şchedryk(Щедрий вечiр), melodia pe care milioane de oameni o ascultă în pragul sărbătorilor, are o poveste fascinantă în spate, care are legătură cu identitatea culturală a Ucrainei, scrie Mediafax. Compusă de Mîcola Leontovîci şi inspirată din tradiţiile oraşului Pokrovsk melodia nu este, spun experţii, doar o melodie de Crăciun, ci […] © G4Media.ro.
20:30
Teatrul Dramatic din orașul ucrainean Mariupol, care a fost distrus într-un atac aerian rus în primele săptămâni ale războiului, în timp ce sute de civili se adăposteau în subsolul său, își va redeschide porțile, scrie Mediafax. Teatrul din Mariupol, care a fost ținta unui atac aerian în aprilie 2022, va fi redeschis, după ce acesta […] © G4Media.ro.
20:30
Mai multe persoane au fost rănite într-un incident din Suedia / Agresorul a fost împușcat mortal # G4Media
Poliția suedeză a găsit cadavrul unei femei de 55 de ani după ce a fost chemată joi la o casă din orașul Boden, scrie Mediafax. Mai multe persoane au fost rănite într-un incident „violent” care a avut loc joi în orașul suedez Boden, potrivit departamentului de poliție local, notează Baha. Poliția suedeză a anunțat că […] © G4Media.ro.
20:20
Zelenski anunţă că a discutat „detalii importante” ale noului plan de pace al SUA cu emisarii americani Witkoff şi Kushner # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, după ce cu o zi înainte a dezvăluit detaliile noului plan al SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, relatează agențiile de știri AFP şi Reuters. „Am discutat câteva detalii importante ale eforturilor în […] © G4Media.ro.
20:10
De la efervescența Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia până la noile refugii de wellness din Munții Stâncoși canadieni, aceste șase zone de schi sunt în tendințe pentru 2026, potrivit BBC. Puncte de schi consacrate precum Aspen și Courchevel nu își pierd niciodată atractivitatea, dar, potrivit Sarei Haney, șefa departamentului de turism pentru serviciul de […] © G4Media.ro.
19:40
Mexicul este cel mai mare exportator de beri din lume. Dar una dintre cele mai îndrăgite beri ale sale se găsește doar în interiorul țării și este disponibilă în mod tradițional doar câteva săptămâni în fiecare an, scrie BBC. Multe țări sunt cunoscute pentru licorile lor delicioase de Crăciun. Puerto Rico are coquito-ul său cremos […] © G4Media.ro.
19:20
Ce lucruri bune s-au întâmplat în economia României în 2025: echilibru macro salvat, Moldova unită prin autostradă, un succes de profesionalizare la vârful statului # G4Media
Cu ocazia Crăciunului, când cu toții suntem mai buni, Economedia face o trecere în revistă a celor mai bune momente din economia românească în 2025. Anul 2025 nu a fost deloc ușor, din contră: a fost unul dintre anii care ne-au testat cel mai mult reziliența. Presiunea fiscală, dezechilibrele bugetare și incertitudinile politice au dominat […] © G4Media.ro.
18:30
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a subliniat importanţa unităţii în diversitate, joi, în mesajul său anual de Crăciun, în contextul în care comunităţi din întreaga lume se află sub presiunea războaielor şi a tensiunilor, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. „Prin marea diversitate a comunităţilor noastre, putem găsi puterea de a […] © G4Media.ro.
18:30
Ministrul israelian al apărării susține că Israelul nu se va retrage niciodată complet din Fâşia Gaza # G4Media
Israelul nu îşi va retrage niciodată toate trupele din Fâşia Gaza, a declarat ministrul apărării Israel Katz, în timpul unei conferinţe organizate joi de ziarul Makor Rishon, relatează agenția de știri dpa. „În Gaza, Israelul nu se va retrage niciodată complet. Va exista o zonă de securitate importantă în Fâşia Gaza”, a spus Katz în […] © G4Media.ro.
18:00
Cinci morţi, între care doi turişti cehi, în urma prăbuşirii unui elicopter pe Kilimanjaro, cel mai înalt vârf al Africii şi o destinaţie turistică importantă din Tanzania # G4Media
Un elicopter s-a prăbuşit miercuri pe Muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf al Africii şi o destinaţie turistică importantă din Tanzania, toate cele cinci persoane aflate la bord, inclusiv doi turişti cehi, pierzându-şi viaţa, au anunţat joi autorităţile tanzaniene, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Accidentul s-a produs la circa 4.700 de metri […] © G4Media.ro.
17:50
Garda de Coastă greacă a salvat 52 de migranţi în Mareea Egee / Un băiat este dat dispărut # G4Media
Garda de Coastă greacă a lansat joi o misiune de căutare a unui minor dispărut în largul insulei elene Farmakonisi, în Marea Egee, în urma descoperirii a 13 migranţi pe această mică insulă nelocuită, a informat agenţia de ştiri ANA, citată de agenția de știri AFP. Totodată, 39 de migranţi aflaţi la bordul unei bărci […] © G4Media.ro.
17:30
FOTO Moș Crăciun pentru o zi / Inspectorul de daune care dăruiește copiilor nevoiași cadouri primite de la oameni cu suflet # G4Media
Gălățenii care doresc să dăruiască un cadou de Crăciun copiilor fără posibilități materiale, cumpără diverse cadouri pe care le ambalează și le transmit „Moșului”, Doru Maximilian, un gălățean de 42 de ani. De profesie inspector de daune, Doru Maximilian împarte de șase ani aceste daruri de suflet celor mai săraci micuți din județul Galați, proveniți […] © G4Media.ro.
16:30
Risc moderat de avalanşe la peste 1.800 de metri în Carpaţii Meridionali, în perioada 25 – 27 decembrie, avertizează meteorologii # G4Media
Meteorologii avertizează asupra unui risc moderat de avalanşe în Carpaţii Meridionali, la altitudini de peste 1.800 de metri, şi a unui risc redus în Carpaţii Orientali, în intervalul 25 decembrie, ora 20.00 – 27 decembrie, ora 20.00, potrivit informării nivometeorologice, emise joi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), transmite Agerpres. În Carpaţii Meridionali, la peste […] © G4Media.ro.
16:20
Rusia compară blocada navală americană asupra Venezuelei cu un act de piraterie / Forțele ruse atacă cu drone de luni de zile porturile ucrainene, încercând să blocheze accesul Ucrainei la Marea Neagră # G4Media
Ministerul rus de Externe a declarat joi că Statele Unite reînvie pirateria şi tâlhăria în Marea Caraibelor prin blocada navală impusă asupra Venezuelei şi şi-a exprimat speranţa că pragmatismul preşedintelui american Donald Trump va ajuta la „evitarea unui dezastru”, relatează agenția de știri Reuters. „Astăzi asistăm la o adevărată sfidare a legii în Marea Caraibelor, […] © G4Media.ro.
15:50
Turcia a reţinut 115 presupuşi membri ai grupării Stat Islamic, despre care se crede că plănuiau atacuri # G4Media
Autorităţile turce au reţinut 115 presupuşi membri ai grupării teroriste Stat Islamic, despre care au afirmat că „plănuiau să comită atacuri de Crăciun şi de Anul Nou în ţară”, a declarat joi biroul procurorului şef al metropolei Istanbul, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Poliţia din Istanbul a obţinut informaţii conform cărora membri […] © G4Media.ro.
15:40
Ucraina rămâne în contact constant cu Statele Unite și așteaptă cu nerăbdare continuarea acordului de pace, a declarat președintele ucrainean Zelenski, reiterând că Kievul „nu a fost niciodată și nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii”, potrivit Rador Radio România. Șeful statului a declarat că așteaptă astăzi un răspuns din partea Moscovei la […] © G4Media.ro.
15:30
Kim Jong-un califică drept „ameninţare” planurile Seulului de a construi submarine nucleare # G4Media
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a denunţat planul Coreei de Sud de a construi o flotă de submarine cu propulsie nucleară, cu aprobarea Statelor Unite, considerând demersul o ameninţare la adresa securităţii ţării sale, informează joi agențiile de știri AFP şi EFE, citate de Agerpres. În timpul unei inspecţii pentru a observa progresele în construcţia propriului […] © G4Media.ro.
15:30
Stare de urgenţă în Los Angeles din cauza riscului de inundaţii / „Sunt aşteptate viituri pe scară largă”, avertizează Serviciul Naţional de Meteorologie din SUA # G4Media
Statul american California a declarat stare de urgenţă, miercuri, în Los Angeles şi în mai multe comunităţi din sud, din cauza ploilor torenţiale care au stârnit temeri cu privire la posibile inundaţii periculoase în preajma Crăciunului, transmite joi agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Un coridor pluvial masiv, cunoscut sub numele de „râu atmosferic”, […] © G4Media.ro.
15:20
Atacuri reciproce cu drone între Ucraina şi Rusia în ziua de Crăciun / Morţi şi răniţi în ambele tabere # G4Media
Atacurile aeriene ale Rusiei au provocat morţi şi distrugeri în toată Ucraina, au raportat joi autorităţile din diferite regiuni, autorităţile ruse raportând la rândul lor atacuri ucrainene similare pe teritoriul lor, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Un atac cu drone ruseşti în regiunea Odesa din sud-vestul Mării Negre s-a soldat cu un […] © G4Media.ro.
15:10
Decembrie 1914. Primul Război Mondial făcea ravagii de cinci luni. Între câmpurile minate și gardurile de sârmă ghimpată, milioane de soldați se înfruntau în tranșee de-a lungul Frontului de Vest, uneori la doar 30 de metri distanță unul de celălalt. Zona de luptă se întindea de la Canalul Mânecii, prin Belgia și Franța, până la […] © G4Media.ro.
15:10
Femeia care l-a denunţat pe jihadistul implicat în atacurile din 13 noiembrie 2015 de la Paris, recompensată de Crăciun cu 177.000 de euro # G4Media
O campanie de strângere de fonduri lansată online ca dar de Crăciun pentru femeia care l-a denunţat pe Abdelhamid Abaaoud, creierul din spatele atacurilor jihadiste din 13 noiembrie 2015 de la Paris, a strâns până acum puţin peste 177.000 de euro, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Nu mă aşteptam la asta; a […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.