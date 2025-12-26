Putin lasă să se înţeleagă că Rusia ar putea fi deschisă la un schimb de teritorii ca parte a acordului de pace cu Ucraina (presă)

21:00

Aceasta reprezintă o scădere de la 6,7 miliarde de kilograme între 2016 și 2020 la 5,1 miliarde de kilograme între 2021 și 2025, conform celor mai recente date de la Federația Alimentară și Băuturi (FDF), scrie ESM, potrivit Mediafax. Exporturile către Germania au scăzut cu 59,1%, către Polonia cu 51,9% și către Belgia cu 39,9%. […] © G4Media.ro.