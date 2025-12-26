Gmail ar putea permite schimbarea adresei de email – o premieră pentru serviciul Google

17:30

Gălățenii care doresc să dăruiască un cadou de Crăciun copiilor fără posibilități materiale, cumpără diverse cadouri pe care le ambalează și le transmit „Moșului”, Doru Maximilian, un gălățean de 42 de ani. De profesie inspector de daune, Doru Maximilian împarte de șase ani aceste daruri de suflet celor mai săraci micuți din județul Galați, proveniți […] © G4Media.ro.