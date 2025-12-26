Două persoane, ucise în nordul Israelului. Ministrul Apărării a ordonat un atac împotriva satului de unde e originar atacatorul

09:20

Mulți oameni se simt triști și deprimați de săbători, mai ales ce care se simt singuri. Yolanda Creţescu, psihoterapeut, a explicat pentru News.ro că de vină sunt presiunea socială şi faptul că realitatea fiecăruia nu se potriveşte cu o imagine ideală. Cei care sunt singuri mai ales în această perioadă îşi pot umple viaţa cu sens, spune Creţescu, iar aici câteva idei pot consta în reluarea unui proiect amânat sau în reconectarea cu ceilalţi. Ea adaugă că în perioada sărbătorilor ar trebui să prioritizăm oamenii şi timpul petrecut împreună.