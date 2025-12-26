Carambol cu 10 mașini implicate pe Drumul Expres Craiova - Pitești. A fost activat planul roșu de intervenție

12:30

Cea mai cunoscută Zonă Demilitarizată din lume, DMZ, delimitează Coreea de Sud de cea de Nord. Războiul dintre cele două țări s-a încheiat prin încetarea focului. Așa s-a creat DMZ, o fâșie de pământ marcată de garduri și păzită de armată. Acolo nu s-a semnat un tratat de pace. Acum, acest tip de soluție este discutată ca model pentru încetarea războiului din Ucraina. Discutăm cu Rim Kap-Soo, ambasadorul Coreei de Sud la București, despre ce înseamnă de fapt să trăiești mereu cu amenințarea războiului.