Curatorial: Arta în filme recente. Parteneriate, jafuri și o zi din viața unui fotograf

Supraviețuirea Ucrainei și credibilitatea UE sunt în joc în cadrul discuțiilor decisive de joi. Consiliul European de astăzi este ultima șansă a blocului comunitar de a demonstra că poate fi mai mult decât un simplu forum de discuții, potrivit Politico. Confruntându-se cu o ruptură tot mai mare cu Statele Unite și cu o Ucraină care […]