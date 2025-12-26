Fostul ministru adjunct al Apărării din Rusia a murit subit în ziua de Crăciun, după ce a fost demis de Putin

09:00

Kim Chang-son, şeful de protocol al dictatorului nord-coreean Kim Jong-un şi unul dintre cei mai importanţi consilieri ai săi, a murit. Agenţia oficială de presă nu a oferit detalii despre cauza sau data morţii sale, potrivit Agerpres. Liderul nord-coreean a trimis joi o coroană de flori care va fi depusă lângă sicriu şi a transmis