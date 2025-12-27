Ciolacu exprimă solidaritatea Guvernului României cu Azerbaidjanul după accidentul aviatic
Bursa, 27 decembrie 2025 03:00
Premierul Marcel Ciolacu exprimă solidaritatea Guvernului României cu Azerbaidjanul şi transmite condoleanţe familiilor victimelor accidentului aviatic şi dorindu-le însănătoşire grabnică celor răniţi.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 2 ore
03:00
03:00
Lumini strălucitoare care îmbracă pieţele oraşului, căsuţe din lemn cu preparate delicioase şi vin fiert aromat, acompaniate de muzică, creează atmosfera ce transformă pieţele din Köln într-o destinaţie de neratat de Crăciun, care atrage milioane de oameni din toate colţurile lumii
Acum 8 ore
21:30
Darău anunţă răspundere dură în companiile de stat: vinovaţii de faliment vor plăti, inclusiv penal # Bursa
Avertisment ferm privind managementul defectuos din companiile de stat marchează debutul mandatului lui Irineu Darău, care invocă rezultate slabe acumulate în timp şi consecinţe directe pentru cei responsabili
20:40
Apple contestă în instanţă verdictul de 1,5 miliarde de lire pentru suprataxarea clienţilor britanici # Bursa
Bătălia juridică majoră între Apple şi milioane de utilizatori din Marea Britanie se conturează după ce compania a decis să atace un verdict istoric, declanşat de acuzaţii privind comisioane excesive în App Store şi cu potenţiale despăgubiri pe scară largă
20:30
Escaladare militară, generată de continuarea ofensivei ruse, produce peste 112 confruntări armate şi pene extinse de curent pe teritoriul Ucrainei, anunţă Statul Major ucrainean
Acum 12 ore
19:30
O explozie violentă în timpul rugăciunilor de astăzi a ucis opt persoane şi a rănit alte 18 în moscheea Imam Ali ibn Abi Talib din oraşul Homs
19:30
Rusia afirmă astăzi că Ucraina încearcă să blocheze negocierile planului american de pace, după ce adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Raibkov, a declarat că versiunea prezentată de Kiev diferă and #8222;radical and #8221; de acordurile discutate cu SUA
18:40
Separatiştii yemenţi ai Consiliului de Tranziţie din Sud (STC) acuză Arabia Saudită de bombardarea poziţiilor lor în estul Yemenului, după ce Riadul le-a cerut să restituie Guvernului yemenit teritoriile preluate luna trecută
18:40
Plan Roşu activat în Olt după un accident în lanţ: 11 maşini implicate şi 27 de persoane rănite # Bursa
Impact violent loveşte DN 12, provocând implicarea a 11 autoturisme şi rănirea a 27 de persoane, după ce iniţial două vehicule s-au ciocnit, iar altele s-au lovit ulterior în lanţ
17:50
Venezuela a eliberat 99 de persoane reţinute pentru participarea la proteste post-electorale, ca răspuns la presiunea militară a Statelor Unite
17:50
China a impus sancţiuni asupra a 10 persoane şi 20 de companii americane din industria de apărare, ca reacţie la vânzările de armament ale Statelor Unite către Taiwan
17:40
Israelul a recunoscut oficial statul independent şi suveran Somaliland
17:10
Oportunităţile de angajare pentru şomerii germani au ajuns la un nivel fără precedent
17:00
Negocieri la cel mai înalt nivel între Ucraina şi Statele Unite se reiau, vizând o încetare a focului şi garanţii de securitate
16:40
Bugetul japonez pentru anul fiscal 2026 atinge un nivel record de 122.300 de miliarde de yeni (aproximativ 665 de miliarde de euro), inclusiv 9.000 de miliarde de yeni alocate apărării
16:30
Nigeria a furnizat informaţii clasificate SUA înaintea atacurilor împotriva Statului Islamic # Bursa
Ministrul de Externe nigerian, Yusuf Tuggar, a declarat că Nigeria a transmis informaţii clasificate Washingtonului şi că preşedintele Bola Tinubu a aprobat intervenţia militară americană, discuţiile cu secretarul de Stat Marco Rubio având loc înaintea operaţiunilor
16:00
Dispariţia lui Radu F. Alexandru marchează pierderea unui intelectual de marcă şi a unui liberal dedicat serviciului public şi vieţii culturale din România, afirmă Partidul Naţional Liberal
15:40
15:30
15:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, declară că este and #8222;absolut convins and #8221; de angajamentul total al Statelor Unite faţă de NATO, subliniind că a existat însă o aşteptare fermă ca Europa să cheltuiască mai mult şi să îşi asume responsabilităţi sporite în domeniul apărării
15:30
Scenariu de risc major, alimentat de evoluţii politice şi culturale din Europa, ar putea ameninţa direct securitatea Statelor Unite prin pierderea controlului asupra armelor nucleare franceze şi britanice, afirmă J.D. Vance
Acum 24 ore
15:20
Negarea fermă a unui contact direct, pe fondul relaţiilor franco-ruse la minim istoric, menţine îngheţată perspectiva dialogului bilateral, consecinţa fiind absenţa oricărui calendar diplomatic imediat
15:00
Scriitorul Radu F. Alexandru s-a stins din viaţă, astăzi, la vârsta de 82 de ani, a anunţat Teatrul Naţional and #8222;I. L. Caragiale and #8221; din Bucureşti, într-un mesaj pe Facebook.
14:40
Smartphone-urile accesibile şi PC-urile cu Ai integrat ar putea avea preţuri mai mari anul viitor, pe fondul unui deficit de memorii RAM, care va continua and #8222;până în 2027 and #8221;, potrivit Techrider.
14:30
Corporaţia rusă Rostec a anunţat livrarea ultimului lot de avioane de vânătoare Su-35S prevăzut pentru anul 2025, precizând că producţia acestui tip de aeronavă a atins un nivel record în cursul anului trecut, potrivit EFE, care a mai precizat că armata rusă va primi drone grele de asalt Berdiş.
14:00
14:00
Ministerul de Externe al Chinei a anunţat impunerea de sancţiuni împotriva a 10 persoane şi a 20 de companii americane din domeniul apărării, inclusiv sucursala Boeing din St. Louis, din cauza faptului că vând armament Taiwanului, conform Reuters.
13:30
Parlamentul din Algeria a votat o lege prin care colonizarea ţării de către Franţa să fie declarată crimă, potrivit ABC News, care a mai transmis că Africa cere să fie făcute reparaţii istorice.
13:20
Economia din Palestina se află într-o situaţie critică, din cauza atacurilor din partea Israelului asupra Fâşiei Gaza, potrivit Al-Jazeera.
12:50
Kim Jong Un a ordonat oficialilor să intensifice producţia de rachete şi să construiască mai multe fabrici pentru a satisface nevoia crescândă a armatei nord-coreene de proiectile, potrivit AFP.
12:40
Armata israeliană anunţă că a lansat mai multe atacuri împotriva unor ţinte din Liban, precizând că este vorba despre obiective Hezbollah, potrivit Le Figaro.
12:20
Economia Rusiei este într-o formă tot mai precară, au avertizat companiile locale într-un moment în care Kremlinul dă semne că nu este dispus să renunţe la condiţiile maximaliste impuse pentru încheierea războiului din Ucraina, potrivit The Moscow Times.
12:00
Ministrul turc al Energiei a declarat că Rusia a oferit o nouă finanţare, în valoare de nouă miliarde de dolari, pentru centrala nucleară Akkuyu, construită de compania de stat rusă Rosatom, adăugând că Ankara se aşteaptă ca centrala să devină operaţională în 2026, conform Reuters.
11:50
Tarifele lui Donald Trump lovesc încălţămintea, genţile şi alte produse din piele în SUA, iar ieftinirile ar putea întârzia ani de zile, potrivit CNBC.
11:20
Liderul de la Kremlin nu acceptă compromisul propus de Kiev în privinţa regiunii Donbas şi vrea toate teritoriile ucrainene pe care le-a anexat ilegal în 2022, potrivit Reuters.
11:10
Atacuri cu drone ruseşti, efectuate în timpul nopţii, au avariat nave sub pavilionul a trei ţări, anume Slovacia, Palau şi Liberia, aflate în porturile din regiunile sudice Odesa şi Mikolaiv ale Ucrainei, a afirmat astăzi viceprim-ministrul ucrainean, potrivit Reuters.
11:00
Zelenski a anunţat că va avea o întâlnire and #8222;în viitorul apropiat and #8221; cu Trump # Bursa
Volodimir Zelenski a declarat, astăzi, că a convenit asupra unei întâlniri cu omologul său american, Donald Trump, and #8222;în viitorul apropiat and #8221;, după săptămâni de eforturi diplomatice intensificate pentru a pune capăt războiului dintre ţara sa şi Rusia, potrivit Reuters şi AFP.
10:40
Najib Razak, fostul prim-ministru din Malaysia, a fost găsit vinovat de abuz de putere, în scandalul de corupţie 1MDB, potrivit Al-Jazeera.
10:00
Două avioane de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost ridicate de la sol, în cursul nopţii, pentru a monitoriza situaţia aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea, după un nou atac cu drone ruseşti asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, a anunţat vineri dimineaţă Ministerul Apărării Naţionale (MApN), într-un comunicat de presă.
09:50
Forma unui document scris prin care Moscova ar confirma absenţa intenţiilor de a ataca ţările membre NATO poate fi subiect de negocieri, a anunţat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit TASS.
09:40
Kremlinul a criticat puternic mesajul de Crăciun al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, calificându-l drept and #8222;necioplit and #8221; şi and #8222;amar and #8221;, potrivit The Moscow Times. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a afirmat inclusiv că discursul liderului de la Kiev pune la îndoială capacitatea acestuia de a se angaja în negocierile de pace aflate în acest moment în desfăşurare, a mai scris publicaţia rusă The Moscow Times.
09:30
Statele Unite au lansat un atac împotriva militanţilor Statului Islamic din nord-vestul Nigeriei, au declarat joi preşedintele Donald Trump şi armata americană, susţinând că grupul viza creştinii din regiune, conform Reuters.
Ieri
00:10
00:00
Cracovia, unul dintre cele mai pitoreşti oraşe din Polonia, îşi transformă centrul istoric într-un adevărat tărâm de poveste în perioada sărbătorilor. Târgul de Crăciun din Rynek Głowny, piaţa centrală a oraşului vechi, este punctul de atracţie principal, combinând tradiţia cu farmecul modern al luminiţelor şi al preparatelor festive
25 decembrie 2025
17:40
Papa Leon al XIV-lea cheamă credincioşii să respingă indiferenţa faţă de cei aflaţi în suferinţă, vizând victimele războaielor, migranţii şi persoanele vulnerabile
17:00
Grupul prorus de hackeri Noname057(16) revendică atacul care a perturbat serviciul Poştei franceze în perioada de Crăciun
16:40
Kurti avertizează: normalizarea relaţiilor cu Serbia, esenţială şi dificilă înainte de alegeri # Bursa
Premierul kosovar în exerciţiu Albin Kurti afirmă că normalizarea relaţiilor cu Serbia este necesară, dar dificilă, din cauza lipsei de recunoaştere şi a tensiunilor istorice, cu câteva zile înaintea alegerilor legislative anticipate
15:40
Numărul beneficiarilor de indemnizaţie socială pentru pensionari a scăzut uşor în noiembrie 2025, ajungând la 882.560 de persoane, ca urmare a diminuării cu 457 de beneficiari faţă de luna precedentă
15:20
Forţele siriene au arestat liderul Statului Islamic din regiunea Damasc într-o operaţiune comună cu coaliţia internaţională condusă de Statele Unite, după intensificarea recentă a atacurilor jihadiste
14:50
Putin laudă rolul and #8222;eroic and #8221; al soldaţilor nord-coreeni şi întăreşte alianţa cu Phenianul # Bursa
Vladimir Putin salută and #8222;intrarea eroică and #8221; a soldaţilor nord-coreeni în luptele pentru regiunea Kursk, invocând cooperarea militară şi parteneriatul strategic ruso-nord-coreean, ca dovadă a unei alianţe consolidate
