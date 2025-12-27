Arta cafelei perfecte, acasă la tine: gust, spumă și aromă

22:50

Gigi Becali a acordat un interviu în care a povestit cum a reușit să salveze viața unui IT-ist prin discursurile sale despre credința în Dumnezeu și biserică. Șeful de la FCSB a dezvăluit că un preot i-a cerut ajutorul, iar discursul său a avut efectul dorit. După această experiență, latifundiarul din Pipera s-a ales cu o nouă poreclă.