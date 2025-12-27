Ion Cristoiu: „Asistăm la aventura unui politician de a se reinventa – Marcel Ciolacu”

20:20

Un fermier de 59 de ani din Republica Moldova, cunoscut anterior organelor de drept pentru multiple antecendente penale, este suspectat că ar fi comis crime odioase. El este anchetat, în prezent, în legătură cu dispariția unui bărbat în vârstă de 61 de ani din aceeași localitate cu el, pe care l-ar fi ucis. Potrivit probelor […]