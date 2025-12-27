Tehnologia care îți poate schimba viața în 2026: de la telefoane pliabile, la roboți pentru acasă
Gândul, 27 decembrie 2025 12:50
Anul 2026 se anunță unul important pentru tehnologie. De la telefoane pliabile și roboți pentru acasă până la mașini electrice extrem de rapide și internet prin satelit mai accesibil, schimbările se apropie rapid. Inteligența artificială rămâne în prim-plan, dar nu este singura vedetă a anului. Siri revine în joc Apple pregătește o versiune mult îmbunătățită […]
• • •
Acum 5 minute
13:30
ANM a emis Cod portocaliu de ger și viscol în România, valabil de la noapte, până luni dimineață # Gândul
ANM a actualizat avertizările meteo și a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol, valabil de la ora 23:00, azi, până luni la ora 10:00. Zonele afectate. Cod portocaliu – Interval de valabilitate: 28 decembrie, ora 02 – 29 decembrie, ora 10. În acest interval, în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini în […]
Acum 15 minute
13:20
Platina, aurul și argintul ating valori record, la final de an. Care este prețul metalelor prețioase și ce a determinat creșterea cotelor # Gândul
Metalele prețioase, cum ar fi argintul, aurul și platina au atins valori fără precedent la finalul anului 2025. Argintul a sărit vineri pragul de 75 de dolari pe uncie, în timp ce aurul și platina au atins noi recorduri istorice. Aprecierea metalelor prețioase a fost generată de evoluția anticipațiilor privind reducerea dobânzilor de către FEd […]
13:20
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, în Alaska. „Volodimir Zelenski în drum spre SUA, pentru a se întâlni cu Donald Trump, o întâlnire în cadrul căreia președintele ucrainean ar urma să-i prezinte președintelui american planul său și […]
Acum 30 minute
13:10
Platina, aurul și argintul ating valori record, la final de an. Care este prețul metalelor prețioase și ce a generat creșterea cotelor # Gândul
Metalele prețioase, cum ar fi argintul, aurul și platina au atins valori fără precedent la finalul anului 2025. Argintul a sărit vineri pragul de 75 de dolari pe uncie, în timp ce aurul și platina au atins noi recorduri istorice. Aprecierea metalelor prețioase a fost generată de evoluția anticipațiilor privind reducerea dobânzilor de către FEd […]
Acum o oră
13:00
Prețurile exagerate i-au alungat pe români din Valea Prahovei: „Ce au crezut, că suntem proști?” # Gândul
Hotelierii din stațiunile de pe Valea Prahovei s-au trezit abandonați de o mare parte a românilor și sunt pe minus la capitolul încasări, de Crăciun. Astfel, românii au constatat că prețurile de aici sunt mai mari ca oriunde. De altfel, până nu cu mult timp în urmă, sărbătorile de Iarnă erau sezonul de glorie al […]
12:50
Tehnologia care îți poate schimba viața în 2026: de la telefoane pliabile, la roboți pentru acasă # Gândul
Anul 2026 se anunță unul important pentru tehnologie. De la telefoane pliabile și roboți pentru acasă până la mașini electrice extrem de rapide și internet prin satelit mai accesibil, schimbările se apropie rapid. Inteligența artificială rămâne în prim-plan, dar nu este singura vedetă a anului. Siri revine în joc Apple pregătește o versiune mult îmbunătățită […]
12:50
Ce au descoperit oamenii de știință, după ce au observat relația dintre un grup de delfini și unul de orci. Ce au relevat filmările subacvatice # Gândul
Oamenii de știință au analizat relațiile dintre un grup de delfini și unul de orci, în perioada 15-30 august 2020, în largul coastei Columbiei Britanice. Cercetătorii au analizat și clicurile de ecolocație ale delfinilor și orcilor prin intermediul cărora speciile pot naviga și percepe mediul înconjurător. Studiul a fost publicat în revista Scientific Reports. Orcile […]
12:40
Thailanda şi Cambodgia au convenit asupra unui armistiţiu imediat, au anunţat sâmbătă miniştrii apărării din ambele ţări, într-un comunicat comun, transmite BBC. Cele două părţi au convenit să îngheţe toate mişcările de trupe şi să permită civililor care locuiesc în zonele de frontieră să se întoarcă acasă, punând capăt săptămânilor de ciocniri intense la frontieră, […]
Acum 2 ore
12:20
Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a declarat că David Miculescu a fost cel mai bun jucător al formației roș-albastre în 2025. Aripa dreapta e golgheterul FCSB în meciurile din cupele europene jucate în 2025. Are șase goluri și patru pase decisive. E urmat de Darius Olaru, cu cinci goluri și un assist, […]
11:50
Cea mai geroasă dimineață din 2025. Locul din România în care s-au înregistrat -12 grade Celsius. „A îngheţat parbrizul” # Gândul
A fost înregistrată cea mai geroasă dimineață din anul 2025. Stația meteo a arătat -12 grade Celsius în Harghita. Altfel, în Capitală a fost cel mai friguros Crăciun din ultimii 20 de ani. În alte zone montane a fost o adevărată furtună, seara trecută. Meteorologii anunță că temperaturile se vor menține scăzute până la Anul […]
11:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre dispariția din spațiul public sau chiar reinventarea unor politicieni care au stat la vârful statului în anii trecuți. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu, făcând retrospectiva acestui an, vorbește despre marile surprize […]
11:40
Avertisment pentru șoferi: risc de accidente pe drumul național dintre Novaci și Rânca, din cauza viscolului # Gândul
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova (DRDP) informează sâmbătă dimineaţă că, pe DN 67C, intre Novaci si Rânca, se înregistrează viscol care antrenează zăpada și scade vizibilitatea. ”Pe DN 67C, intre Novaci si Rânca, se înregistrează viscol care antrenează zăpada, scăzând vizibilitatea”, anunţă DRDP Craiova. De asemenea, zăpada formează suluri pe partea carosabilă. SDN […]
11:40
(P) Salubrizare 5: Echipele de deszăpezire au acționat pe străzile sectorului astfel încât să nu existe incidente # Gândul
Din momentul în care a început ninsoarea, echipele de deszăpezire din cadrul Societății Salubrizare 5 au acționat pe străzile sectorului și pe trotuare astfel încât să nu existe incidente, anunță Primăria Sectorului 5. „Prima zi de Crăciun a venit la pachet cu un prim episod de ninsoare în Capitală! Deși pentru cei mici, este cu […]
11:40
Autoritățile din New York au declarat stare de urgență după ce o furtună de zăpadă puternică a lovit regiunea și a paralizat traficul aerian. Peste 1.700 de zboruri au fost anulate în întreaga țară, iar majoritatea problemelor sunt în zona aeroporturilor din New York și New Jersey. Zăpada abundentă, vântul puternic și condițiile periculoase pe […]
Acum 4 ore
11:30
Cum a pregătit gruparea Iliescu – Măgureanu complotul din 1989. Lavinia Betea: Au făcut lozinca aceea cu revoluția confiscată, revoluția furată # Gândul
În cadrul emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache” și al unui proiect special Gândul – Descoperă.ro, istoricul Lavinia Betea a reconstituit perioada care a precedat Revoluția din 1989. Documentele din deceniul 8 consultate de istoric arată că Nicolae Ceaușescu era permanent informat de mișcările din umbră pregătite de Ion Iliescu și Virgil Măgureanu, secondat de […]
11:30
Imaginile zilei, pe litoral: Patru bărbați au jucat șah în mare, în a doua zi de Crăciun: „A fost remiză" # Gândul
Imaginile zilei au fost surprinse pe litoral. În a doua zi de Crăciun, patru bărbați ce purtau doar pantaloni scurți au intrat în apa rece a Mării Negre și au jucat șah, cu ajutorul unei saltele gonflabile, sub privirile lui Moș Crăciun, care se afla pe plajă. Turiștii care i-au văzu s-au oprit să filmeze, dar […]
11:20
U BT Cluj, de NEOPRIT în Liga Adriatică! Ce competiție de baschet a avut la Drobeta Turnu Severin # Gândul
U BT Cluj, cea mai de succes echipă din baschetul românesc, a obținut vineri, pe teren propriu, a opta victorie din grupa A a Ligii Adriatice. Gruparea de pe Someș s-a impus, scor 96-85 (44-41), contra grupării SC Derby, în etapa a 12-a. Cadoul de Crăciun pentru fani a fost accesul liber la meciul din […]
11:10
ANM: Ultimul weekend din 2025, sub alertă de vreme rea. Cod galben și portocaliu de ninsoare și vânt. Avertisment pentru șoferi # Gândul
Meterologii ANM anunță cămai multe zone din țară se află sub avertizări meteo de vreme rea, în weekendul 27-28 decembrie. Vântul puternic face ca frigul să fie resimțit mai puternic. Sâmbătă, 27 decembrie, vântul va sufla cu intensificări în estul și sud-estul țării, dar și local în centru și sud-vest, cu viteze de 40-60 km/h. […]
11:00
Proprietate de 375.000 de euro care a fost scoasă la vânzare, în Marea Britanie. De ce un cuplu oferă bilete la licitație cu 6 euro # Gândul
Un cuplu din Marea Britanie a decis să își scoată la vânzare casa de 375.000 de euro, însă fără succes pe piața imobiliară. Altfel, pentru a putea să vândă proprietate, cuplul a decis să o scotă la licitație. Prețul acestora pornește de la 6 euro. Câștigătorul va avea ocazia să ia casa fără ipotecă, susține […]
11:00
Nicușor Dan și-a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi. Cum a fost întâmpinat președintele # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a ales să își petreacă seara de Crăciun în satul bunicilor săi, Ileni, alături de familie și de localnici. Șeful statului a ajuns în sat împreună cu fiica sa și s-a întâlnit cu localnicii la muzeul din comună. Oamenii l-au întâmpinat cu pâine și sare, colinde, într-o atmosferă specifică sărbătorilor de […]
11:00
Imaginile zilei, pe litoral: Patru bărbați au jucat șah în mare, la o temperatură a apei de doar 8,5 grade C, în a doua zi de Crăciun: „A fost remiză” # Gândul
Imagini inedite au fost surprinse pe litoral. În a doua zi de Crăciun, patru bărbați ce purtau doar pantaloni scurți au intrat în apa rece a Mării Negre și au jucat șah, cu ajutorul unei saltele gonflabile, sub privirile lui Moș Crăciun, care se afla pe plajă. Turiștii care i-au văzu s-au oprit să filmeze, dar […]
10:40
Kim Jong Un îl felicită pe Vladimir Putin și îl numește un „un drag tovarăș”, în mesajul oficial de Anul Nou # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a felicitat pe președintele rus Vladimir Putin cu ocazia Anului Nou într-o scrisoare publicată de Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA), transmite agenția Tass. „Dragul meu tovarăș! În numele guvernului Republicii Nord Coreene și al poporului coreean, vă transmit cele mai călduroase și sincere urări de bine și, prin intermediul […]
10:40
Ion Cristoiu: „Anul 2025 – Anul care nu ne-a adus absolut nimic nou în legătură cu poporul român” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a afirmat, ca o concluzie înainte de încheierea anului 2025, că anul ce a trecut nu a adus nimic nou în societatea românească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Realizând retrospectiva anului 2025, Ion Cristoiu afirmă cu dezamăgire că societatea românească nu a […]
10:40
Gigi Becali dezvăluie ce se întâmplă cu Tavi Popescu și Dennis Politic la FCSB. „Dacă nu, la revedere!” # Gândul
Gigi Becali a declarat că le mai dă o șansă lui Tavi Popescu și Dennis Politic la FCSB. Cei doi pot demonstra în cantonamentul din iarnă că se pot ridica la nivelul titularilor, dacă nu vor rămâne rezerve sau pot pleca de la echipă. Omul de afaceri a vorbit cu Mihai Stoica, președintele Consiliului de […]
10:30
Un preot din Spania și-a pus la vânzare porțile bisericii sale la obiecte uzate, la un preț ireal: „Suntem condamnați” # Gândul
Un preot din Ventosa de la Cuesta, Spania, a încercat să vândă porțile bisericii sale pe platforma Wallapop, o platformă de vânzări de obiecte uzate, la prețul ireal de 390 de euro. Anunțul a fost descoperit de o tânără, care a sesizat situația pe rețelele de socializare, scrie El Diario. Denunțul a fost făcut de […]
10:30
Blonda lui Ilie Bolojan. Premierul a făcut o numire surpriză, pe filieră USR, la conducerea Achizițiilor Publice # Gândul
Chiar în ajunul Crăciunului, premierul Ilie Bolojan a făcut o numire surprinzătoare într-o funcție importantă. E vorba de o numire care vine pe filiera USR, partid care, deși a înregistrat un scor modest la alegerile parlamentare din 2024, a reușit să ajungă la conducerea câtorva ministere cheie, dar și a altor instituții importante. Decizia a […]
10:30
Kim Jong Un îl numește pe Vladimir Putin „un drag tovarăș” în mesajul oficial, cu ocazia Anului Nou # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a felicitat pe președintele rus Vladimir Putin cu ocazia Anului Nou într-o scrisoare publicată de Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA). „Dragul meu tovarăș! În numele guvernului Republicii Nord Coreene și al poporului coreean, vă transmit cele mai călduroase și sincere urări de bine și, prin intermediul dumneavoastră, guvernului Federației […]
10:10
Valentin Stan: Noi le tot promitem ucrainenilor că îi vom primi în UE, dar nu o să se întâmple niciodată # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a afirmat că, în opinia sa, nu există șanse ca Ucraina să intre în Uniunea Europeană, cu atât mai puțin în actualul context geopolitic. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan susține că nu există niciun fel de șanse reale în […]
10:10
2026, anul conflictelor? Studiu îngrijorător: Care sunt cele 3 niveluri ale riscului la nivel mondial și ce situații critice ar putea apărea # Gândul
Lumea continuă să devină din ce în ce mai violentă și mai dezordonată. Conform evaluării anuale a riscurilor de conflict realizate de Council on Foreign Relations (CFR), experții americani în politică externă sunt extrem de îngrijorați de amenințările legate de conflicte care ar putea destabiliza echilibrul internațional, susceptibile de a apărea sau de a se […]
09:50
TOP 10: Cele mai bune orașe din România în care să trăiești în 2026. Aceste localități vor înflori anul viitor # Gândul
Iată top 10 cele mai bune orașe din România în care să trăiești în 2026. Localitățile acestea vor înflori de anul viitor. Pentru anul 2025, piața urbană din România trece printr-o fază de maturizare. În vreme ce marile metropole rămân motoarele economice, orașele de talie medie, de aproximativ 60.000 – 200.000 locuitori, devin marile câștigătoare […]
09:40
Dan Dungaciu: „America nu mai poate să controleze lumea, dar trebuie să fie cea mai mare putere” # Gândul
Analistul politic Dan Dungaciu a explicat, în emisiunea lui Marius Tucă Show, de ce SUA consideră esențial războiul din Ucraina pentru menținerea dominației asupra Europei. Potrivit lui Dungaciu, americanii evaluează atent evoluțiile politice europene – sondaje, statistici – pentru a preveni o „Europă care o ia razna”. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Dan […]
Acum 6 ore
09:30
Meteorologii BBC Weather au lansat un avertisment meteo pentru București. Iată când vine „iarna secolului” în capitala României. „Iarna secolului” stă să vină în București, potrivit meteorologilor britanici. Mai sunt, practic, câteva zile, până când bucureștenii vor avea parte de o vreme de iarnă autentică, cu nămeți mari și temperaturi negative. Mai exact, 6 zile. […]
09:20
Rusia declanșează un atac masiv asupra Kievului, cu o zi înainte de întâlnirea dintre Zelenski și Trump # Gândul
Capitala Ucrainei, Kiev, a fost supusă unui atac rusesc „masiv” sâmbătă dimineața, conform rapoartelor. Trupele de apărare aeriană și forțele armate au transmis un avertisment privind raidului cu rachete. Martorii au declarat că apărarea aeriană era în acțiune în oraș. Un canal militar Telegram a transmis că Rusia a țintit capitala Kievului cu rachete de […]
09:10
Valentin Stan: Adjunctul lui Rubio ne-a anunțat că europenii au o agendă total diferită față de cea americană # Gândul
Valentin Stan în emisiunea Marius Tucă Show de pe 22 decembrie 2025, a discutat subiecte geopolitice majore, precum strategia de securitate a administrației Trump, așteptările nerealiste ale oficialilor europeni față de razboi și dorința majorității europene pentru pace și obstacolele în reformarea statelor UE din cauza crizelor politice. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. […]
08:40
În ediția recentă a emisiunii Marius Tucă Show de pe 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a discutat dilemele strategice ale Occidentului în contextul războiului din Ucraina, subliniind limitele presiunilor actuale asupra Rusiei și imposibilitatea negocierilor de pace pe termen scurt. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu explică reticența liderilor occidentali, […]
08:40
Perry Archangelo Bamonte, chitarist și claviaturist veteran al influentei trupe The Cure, a murit. Avea 65 de ani, scrie CNN. Trupa a făcut anunțul pe site-ul său oficial vineri. „Cu enormă tristețe confirmăm moartea marelui nostru prieten și coleg de trupă Perry Bamonte, care a decedat după o scurtă boală petrecută acasă în perioada Crăciunului”, […]
08:20
Anul care vine se anunță un an plin de oportunități și de surprize pentru toate zodiile. Pentru patru zodii însă, norocul financiar și succesul sunt pe ordinea de zi în 2026. Iată care sunt acestea: Leu Încă de la începutul anului, Leii vor simți un val de energie pozitivă, care le va susține toate inițiativele. […]
08:10
În emisiunea Marius Tucă Show de astăzi, analistul politic Dan Dungaciu a comentat cu stupoare o situație inedită. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Șefa Serviciilor de Informații Americane Tulsi Gabbard, a fost nevoită să dezmintă public rapoarte atribuite Serviciilor Secrete SUA, preluate de agenția Reuters și presa română. „Mama” Serviciilor Secrete Americane, doamna […]
07:50
ANM a emis avertizări de cod portacaliu și galben pentru mai multe zone din țară. Pentru județul Ilfov, lângă București, este în vigoare, până la ora 10:00 un cod galben de ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului […]
Acum 8 ore
07:30
Mesaje, urări și tradiții de Sfântul Ștefan, sărbătorit azi. A fost primul care a vestit credința # Gândul
Sfântul Ștefan, primul care a vestit și a mărturisit credința în Iisus Hristos, a devenit și primul martir al Bisericii. El este sărbătorit de creștini în a treia zi de Crăciun. Iată mesaje, urări și tradiții de Sfântul Ștefan. Sfântul Ștefan a fost de origine iudeu și unul dintre cei șapte diaconi aleși de către […]
07:20
27 Decembrie, calendarul zilei: Salman Khan împlinește 60 de ani. Moare Victor Socaciu. Este inaugurată Hagia Sofia # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 27 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Salman Khan este un actor, producător și prezentator de televiziune indian, una dintre cele mai cunoscute și influente figuri ale cinematografiei de la Bollywood. S-a născut pe 27 decembrie 1965, la Indore, […]
Acum 12 ore
05:10
Crima de Crăciun de la Turnu Măgurele, comisă după un ritual nemaiîntâlnit. Victima era mutilată și avea Biblia pe piept # Gândul
Anchetatorii care au instrumentat omorul comis în ziua de Crăciun, la Turnu Măgurele, au stabilit că ucigașul înfăptuise un ritual religios prin care, conform propriei declarații, a urmărit să-l „purifice” pe bunicul său în vârstă de 86 de ani. Criminalul îi scosese ochii, îl jupuise și îi așezase Biblia pe piept. Polițiștii teleormăneni au intrat […]
05:10
De ce devin sărbătorile un amplificator emoțional pentru depresie? Psiholog: „Apare presiunea fericirii obligatorii, iar emoțiile nu țin cont de calendar” # Gândul
Sărbătorile de iarnă vin, teoretic, cu emoție, magie, recunoștință, dar și cu bucuria de a fi împreună cu cei dragi. Masa de Crăciun, pe care sunt așezate cele mai bune bucate, ar trebui să fie un simplu pretext de a ne întâlni și a ne bucura împreună de toate aceste momente de sărbătoare. De multe ori […]
05:10
„Teoria Haosului”, Clubul Valdai și lumea multipolară a lui Putin. „Lumea veche a dispărut, domnește haosul imposibil de gestionat, războiul este noua normalitate” # Gândul
Viziunea lui Vladimir Putin asupra unei „lumi multipolare” a fost o piatră de temelie a politicii externe a Rusiei încă de când a ținut celebrul său discurs de la München, în anul 2007. Putin a spus, atunci, că dominația SUA este în declin și că Rusia este destinată unui rol special în noua ordine internațională. […]
Acum 24 ore
23:20
Donald Trump, declarație de forță înaintea întâlnirii cu președintele Ucrainei: „Zelenski nu are nimic până nu aprob eu” # Gândul
Într-un interviu acordat vineri exclusiv pentru Politico, președintele Statelor Unite s-a autoproclamat arbitrul suprem al oricărui acord de pace dintre Ucraina și Statele Unite. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care este așteptat duminică la Mar-a-Lago să se întâlnească cu Trump, a declarat anterior că vine la Miami cu un nou plan de pace în 20 de […]
23:20
O furtună a făcut prăpăd la Sinaia, vineri seara. Rafalele de vânt au doborât mai mulți copaci pe străzile Mănăstirii și Zamora. Unul dintre pomii doborâţi a surprins un autovehicul în care se aflau trei persoane. „Vorbim despre mai mulţi copaci căzuţi pe strada Zamora, pe garduri si fire de curent electric, dar si despre […]
22:50
Mai multe proteste au izbucnit în Kenya după ce elefanții au ucis 4 oameni în doar o săptămână # Gândul
Mai multe proteste locale au izbucnit în Kenya după ce mai mulți elefanți au ucis patru persoane doar într-o singură săptămână. Un elefant, desăr ecare se crede că a ucis două persoane, a fost împușcat mortal în comitatul Kajiado. Cele mai intense confruntări au avut loc în zona Ole Tepesi din comitatul Kajiado, unde rezidenții […]
22:30
Trump, mai popular decât Macron chiar la francez acasă. Presa din Franța l-a menționat pe președintele american de mai multe ori. Ce loc ocupă Putin # Gândul
Potrivit barometrului Tagaday al celor mai mediatizate 1.000 de personalități ale anului 2025, publicat de Ouest-France, cea mai menționată persoană din presa franceză a fost nimeni altul decât Donald Trump. Pentru prima dată de la lansarea studiului în 2013, președintele în exercițiu al Franței nu ocupă prima poziție în topul vizibilității mediatice. Tagaday este o […]
22:20
Record de necrezut al chinezilor. Un tren Maglev a atins 700 km/h în 2 secunde. Ce rețea de șine de mare viteză are China # Gândul
Un record de necrezut al chinezilor. Un vehicul cu levitație magnetică a atins 700 km/h în 2 secunde. Testul a doborât un record mondial în studiile experimentale, după zece ani de cercetare științifică și se deschid noi posibilități pentru transportul de ultra-mare viteză și aplicațiile aerospațiale, scrie clarin.com. Într-un test care pare desprins dintr-un film […]
21:50
E cod roșu de vreme rea în România. ANM – Administrația Națională de Meteorologie anunță vânt puternic și vijelii, vineri seară. Astfel, meteorologii au emis avertizare Cod Roşu de vânt și vijelii puternice pentru zonele montane înalte din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara. Se aşteaptă ”intensificări puternice şi susţinute ale vântului cu viteze care vor depăşi […]
