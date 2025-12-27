Dan Negru, reacție tranșantă la adresa celor care au „colindat” mall-urile de Crăciun: „Mall-ul nu e un progres față de grajdul lui Iisus”

05:10

Sărbătorile de iarnă vin, teoretic, cu emoție, magie, recunoștință, dar și cu bucuria de a fi împreună cu cei dragi. Masa de Crăciun, pe care sunt așezate cele mai bune bucate, ar trebui să fie un simplu pretext de a ne întâlni și a ne bucura împreună de toate aceste momente de sărbătoare. De multe ori […]