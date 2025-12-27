Nicușor Dan s-a întâlnit cu fiul lui Ion Rațiu la Londra
Gândul, 27 decembrie 2025 16:20
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat sâmbătă, că, în timpul vizitei la Londra, întreprinse în urmă cu două săptămâni, s-a întâlnit și cu Nicolae Rațiu, fiul politicianului Ion Rațiu, în cadrul unei reuniuni cu membri ai comunității românești din Regatul Unit. Întâlnirea a avut loc în contextul vizitei efectuate de Nicușor Dan la Londra, unde, […]
Acum 10 minute
16:30
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, dat în urmărire internațională pentru spălare de bani # Gândul
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în urmărire internațională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris, transmite sâmbătă Moldpres. În 8 decembrie, Tribunalul corecţional din Paris l-a condamnat pe Vlad Filat la 2 ani de închisoare într-un dosar de corupţie. Potrivit NewsMaker, instanţa a constatat că […]
16:30
Complexul Energetic Oltenia a fost ținta unul atac cibernetic de tip ransomware, produs în noaptea de 26 decembrie, care a dus la blocarea temporară a unor sisteme informatice interne. Incidentul a fost depistat în jurul orei 01:40 și a afectat aplicații esențiale pentru activitatea curentă. Reprezentanții CE Oltenia au transmis că atacul, cunoscut sub numele […]
Acum 30 minute
16:20
16:20
Rusia trimite rachete hipersonice Oreșnik în Belarus, pentru prima dată de la finalul Războiului Rece. Scutul de la Deveselu e printre țintele vizate # Gândul
Rusia a început să desfășoare noile sale rachete balistice hipersonice Oreșnik, cu capacitate nucleară, la o bază aeriană din estul Belarusului, conform celor mai recente rapoarte. Această mutare strategică extinde semnificativ raza de acțiune a Moscovei asupra țintelor din întreaga Europă. Cercetătorii americani de la Middlebury Institute și CNA Corporation au identificat, prin imagini din […]
16:10
Taxă turistică de 2 euro pe noapte, în București. Hotelierii se revoltă și pregătesc acțiuni în instanță împotriva deciziei # Gândul
Consiliul General al Municipiului București a votat, recent, pentru a fi introdusă o taxă turistică de 2 euro pe noapte, în Capitală. Această decizie, însă, nu a fost pe gustul multor hotelieri. Reprezentanții industriei se revoltă și pregătesc acțiuni în instanță împotriva deciziei. Recent, Consiliul General al Municipiului București a votat introducere un taxe turistice […]
Acum o oră
15:40
Ofițerul, acuzat de tentativă de viol asupra unui elev de la Școala de Poliție „Vasile Lascăr”, a fost arestat preventiv # Gândul
Ofițerul Ion Laurențiu Iordan a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi încercat să violeze un elev de la Scoala de Poliție „Vasile Lascăr”, din Câmpina. Victima, un tânăr în vârstă de 20 de ani, a reclamat agresiunea dirigentului, care a anunțat autoritățile. Magistrații Judecătoriei Ploiești au admis sâmbătă 27 decembrie […]
Acum 2 ore
15:30
Zelenski pleacă în SUA și anunță discuții cu liderii europeni. Care sunt „liniile roșii” ale Ucrainei în negocierile de pace cu Rusia # Gândul
Președintele american Donald Trump se va întâlni duminică la Palm Beach, Florida, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Casa Albă a anunțat că întâlnirea bilaterală va avea loc după-amiază, la ora 15:00, ora locală (21:00 CET). Cei doi lideri vor discuta despre garanțiile de securitate și un acord economic ca să definitiveze planul de pace. Volodimir […]
15:30
România este sub asediul iernii în ultimul weekend din 2025. ANM anunță cod portocaliu de viscol, ger și rafale de peste 130 km/h la munte # Gândul
Ultimul weekend din 2025 aduce vreme severă în mare parte din România. ANM a emis mai multe avertizări de cod galben și portocaliu pentru ninsori, viscol, vânt puternic și ger, valabile până luni dimineață, 29 decembrie. Sâmbătă, 27 decembrie, vântul se intensifică în special în Moldova, Dobrogea, vestul Olteniei și pe litoral, cu rafale de […]
15:20
15:20
Un nou tip de concediu urmează să apară în România. Potrivit inițiative legislației depuse deja în Senat, se dorește să se creeze un cadru normativ distinct pentru prevenirea epuizării profesionale (burnout). Acest fenomen a devenit tot mai întâlnit printre angajați. Iată ce obligații vor avea angajatorii. Există în vedere crearea unui cadru normativ distinct pentru […]
15:20
Louis Munteanu reacționează după ce a jucat fotbal în tricoul celor de la FCSB! „Nicio clipă” # Gândul
Louis Munteanu (23 de ani), internaționalul român și atacantul lui CFR Cluj, a reacționat, după ceo fotografie care-l înfățișează în tricoul rivalei FCSB a provocat un scandal de proporții în Superliga. Totul s-a petrecut la un eveniment organizat la Vaslui, acolo unde starul celor de la CFR Cluj a îmbrăcat tricoul rivalei din campionatul intern. […]
15:10
Corupție la nivel înalt în Ucraina. „DNA”-ul ucrainean anunță destructurarea unei rețele de parlamentari care au pus la punct un mecanism de mituire # Gândul
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au anunțat sâmbătă demascarea unei grupări infracționale organizate care includea deputați în funcție din Rada Supremă. Aceștia sunt acuzați că au creat un mecanism sistemic de primire a mitelor în schimbul influențării voturilor asupra unor proiecte de lege specifice. Conform comunicatelor procurorilor, aceștia au […]
15:00
15:00
Este posibil să iei anumite decizii dificile și îngrijorătoare. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 28 decembrie 2025. Berbec Este posibil să trebuiască să iei astăzi anumite decizii dificile și îngrijorătoare. Poate simți o nevoie urgentă de stabilitate în viața personală. Ce se ascunde de fapt în spatele acestui sentiment? Este posibil […]
14:50
Dan Negru, reacție tranșantă la adresa celor care au „colindat” mall-urile de Crăciun: „Mall-ul nu e un progres față de grajdul lui Iisus” # Gândul
A doua zi de Crăciun a fost, pentru mulți români, mai degrabă o prelungire a sezonului de cumpărături decât o continuare a sărbătorii religioase. Magazine deschise, mall-uri pline și trafic intens au generat reacții critice în spațiul pubic. Dan Negru a publicat pe Facebook un mesaj cu tentă critică la adresa consumerismului asociat Crăciunului modern. […]
Acum 4 ore
14:30
Comitet ministerial de situație de urgență convocat de ministra Diana Buzoianu din cauza codurilor de vreme urâtă # Gândul
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a convocat un comitet ministerial de situație de urgență din cauza codurilor de vreme urâtă. În ultimele 24 de ore, echipele de salvare au intervenit în speța mai multor cazuri, în urma accidentelor și incidentelor generate de ninsorile viscolite. De altfel, drumarii au scos vehiculele de intervenție pe drumuri, pentru a […]
14:10
14:00
13:50
13:30
ANM a emis Cod portocaliu de ger și viscol în România, valabil de la noapte, până luni dimineață # Gândul
ANM a actualizat avertizările meteo și a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol, valabil de la ora 23:00, azi, până luni la ora 10:00. Zonele afectate. Cod portocaliu – Interval de valabilitate: 28 decembrie, ora 02 – 29 decembrie, ora 10. În acest interval, în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini în […]
13:20
Metalele prețioase, cum ar fi argintul, aurul și platina au atins valori fără precedent la finalul anului 2025. Argintul a sărit vineri pragul de 75 de dolari pe uncie, în timp ce aurul și platina au atins noi recorduri istorice. Aprecierea metalelor prețioase a fost generată de evoluția anticipațiilor privind reducerea dobânzilor de către FEd […]
13:20
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, în Alaska. „Volodimir Zelenski în drum spre SUA, pentru a se întâlni cu Donald Trump, o întâlnire în cadrul căreia președintele ucrainean ar urma să-i prezinte președintelui american planul său și […]
13:10
Metalele prețioase, cum ar fi argintul, aurul și platina au atins valori fără precedent la finalul anului 2025. Argintul a sărit vineri pragul de 75 de dolari pe uncie, în timp ce aurul și platina au atins noi recorduri istorice. Aprecierea metalelor prețioase a fost generată de evoluția anticipațiilor privind reducerea dobânzilor de către FEd […]
13:00
Prețurile exagerate i-au alungat pe români din Valea Prahovei: „Ce au crezut, că suntem proști?” # Gândul
Hotelierii din stațiunile de pe Valea Prahovei s-au trezit abandonați de o mare parte a românilor și sunt pe minus la capitolul încasări, de Crăciun. Astfel, românii au constatat că prețurile de aici sunt mai mari ca oriunde. De altfel, până nu cu mult timp în urmă, sărbătorile de Iarnă erau sezonul de glorie al […]
12:50
Tehnologia care îți poate schimba viața în 2026: de la telefoane pliabile, la roboți pentru acasă # Gândul
Anul 2026 se anunță unul important pentru tehnologie. De la telefoane pliabile și roboți pentru acasă până la mașini electrice extrem de rapide și internet prin satelit mai accesibil, schimbările se apropie rapid. Inteligența artificială rămâne în prim-plan, dar nu este singura vedetă a anului. Siri revine în joc Apple pregătește o versiune mult îmbunătățită […]
12:50
Ce au descoperit oamenii de știință, după ce au observat relația dintre un grup de delfini și unul de orci. Ce au relevat filmările subacvatice # Gândul
Oamenii de știință au analizat relațiile dintre un grup de delfini și unul de orci, în perioada 15-30 august 2020, în largul coastei Columbiei Britanice. Cercetătorii au analizat și clicurile de ecolocație ale delfinilor și orcilor prin intermediul cărora speciile pot naviga și percepe mediul înconjurător. Studiul a fost publicat în revista Scientific Reports. Orcile […]
12:40
Thailanda şi Cambodgia au convenit asupra unui armistiţiu imediat, au anunţat sâmbătă miniştrii apărării din ambele ţări, într-un comunicat comun, transmite BBC. Cele două părţi au convenit să îngheţe toate mişcările de trupe şi să permită civililor care locuiesc în zonele de frontieră să se întoarcă acasă, punând capăt săptămânilor de ciocniri intense la frontieră, […]
Acum 6 ore
12:20
Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a declarat că David Miculescu a fost cel mai bun jucător al formației roș-albastre în 2025. Aripa dreapta e golgheterul FCSB în meciurile din cupele europene jucate în 2025. Are șase goluri și patru pase decisive. E urmat de Darius Olaru, cu cinci goluri și un assist, […]
11:50
Cea mai geroasă dimineață din 2025. Locul din România în care s-au înregistrat -12 grade Celsius. „A îngheţat parbrizul” # Gândul
A fost înregistrată cea mai geroasă dimineață din anul 2025. Stația meteo a arătat -12 grade Celsius în Harghita. Altfel, în Capitală a fost cel mai friguros Crăciun din ultimii 20 de ani. În alte zone montane a fost o adevărată furtună, seara trecută. Meteorologii anunță că temperaturile se vor menține scăzute până la Anul […]
11:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre dispariția din spațiul public sau chiar reinventarea unor politicieni care au stat la vârful statului în anii trecuți. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu, făcând retrospectiva acestui an, vorbește despre marile surprize […]
11:40
Avertisment pentru șoferi: risc de accidente pe drumul național dintre Novaci și Rânca, din cauza viscolului # Gândul
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova (DRDP) informează sâmbătă dimineaţă că, pe DN 67C, intre Novaci si Rânca, se înregistrează viscol care antrenează zăpada și scade vizibilitatea. ”Pe DN 67C, intre Novaci si Rânca, se înregistrează viscol care antrenează zăpada, scăzând vizibilitatea”, anunţă DRDP Craiova. De asemenea, zăpada formează suluri pe partea carosabilă. SDN […]
11:40
(P) Salubrizare 5: Echipele de deszăpezire au acționat pe străzile sectorului astfel încât să nu existe incidente # Gândul
Din momentul în care a început ninsoarea, echipele de deszăpezire din cadrul Societății Salubrizare 5 au acționat pe străzile sectorului și pe trotuare astfel încât să nu existe incidente, anunță Primăria Sectorului 5. „Prima zi de Crăciun a venit la pachet cu un prim episod de ninsoare în Capitală! Deși pentru cei mici, este cu […]
11:40
Autoritățile din New York au declarat stare de urgență după ce o furtună de zăpadă puternică a lovit regiunea și a paralizat traficul aerian. Peste 1.700 de zboruri au fost anulate în întreaga țară, iar majoritatea problemelor sunt în zona aeroporturilor din New York și New Jersey. Zăpada abundentă, vântul puternic și condițiile periculoase pe […]
11:30
Cum a pregătit gruparea Iliescu – Măgureanu complotul din 1989. Lavinia Betea: Au făcut lozinca aceea cu revoluția confiscată, revoluția furată # Gândul
În cadrul emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache” și al unui proiect special Gândul – Descoperă.ro, istoricul Lavinia Betea a reconstituit perioada care a precedat Revoluția din 1989. Documentele din deceniul 8 consultate de istoric arată că Nicolae Ceaușescu era permanent informat de mișcările din umbră pregătite de Ion Iliescu și Virgil Măgureanu, secondat de […]
11:30
Imaginile zilei, pe litoral: Patru bărbați au jucat șah în mare, în a doua zi de Crăciun: „A fost remiză” # Gândul
Imaginile zilei au fost surprinse pe litoral. În a doua zi de Crăciun, patru bărbați ce purtau doar pantaloni scurți au intrat în apa rece a Mării Negre și au jucat șah, cu ajutorul unei saltele gonflabile, sub privirile lui Moș Crăciun, care se afla pe plajă. Turiștii care i-au văzu s-au oprit să filmeze, dar […]
11:20
U BT Cluj, de NEOPRIT în Liga Adriatică! Ce competiție de baschet a avut la Drobeta Turnu Severin # Gândul
U BT Cluj, cea mai de succes echipă din baschetul românesc, a obținut vineri, pe teren propriu, a opta victorie din grupa A a Ligii Adriatice. Gruparea de pe Someș s-a impus, scor 96-85 (44-41), contra grupării SC Derby, în etapa a 12-a. Cadoul de Crăciun pentru fani a fost accesul liber la meciul din […]
11:10
ANM: Ultimul weekend din 2025, sub alertă de vreme rea. Cod galben și portocaliu de ninsoare și vânt. Avertisment pentru șoferi # Gândul
Meterologii ANM anunță cămai multe zone din țară se află sub avertizări meteo de vreme rea, în weekendul 27-28 decembrie. Vântul puternic face ca frigul să fie resimțit mai puternic. Sâmbătă, 27 decembrie, vântul va sufla cu intensificări în estul și sud-estul țării, dar și local în centru și sud-vest, cu viteze de 40-60 km/h. […]
11:00
Proprietate de 375.000 de euro care a fost scoasă la vânzare, în Marea Britanie. De ce un cuplu oferă bilete la licitație cu 6 euro # Gândul
Un cuplu din Marea Britanie a decis să își scoată la vânzare casa de 375.000 de euro, însă fără succes pe piața imobiliară. Altfel, pentru a putea să vândă proprietate, cuplul a decis să o scotă la licitație. Prețul acestora pornește de la 6 euro. Câștigătorul va avea ocazia să ia casa fără ipotecă, susține […]
11:00
Nicușor Dan și-a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi. Cum a fost întâmpinat președintele # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a ales să își petreacă seara de Crăciun în satul bunicilor săi, Ileni, alături de familie și de localnici. Șeful statului a ajuns în sat împreună cu fiica sa și s-a întâlnit cu localnicii la muzeul din comună. Oamenii l-au întâmpinat cu pâine și sare, colinde, într-o atmosferă specifică sărbătorilor de […]
11:00
Imaginile zilei, pe litoral: Patru bărbați au jucat șah în mare, la o temperatură a apei de doar 8,5 grade C, în a doua zi de Crăciun: „A fost remiză” # Gândul
Imagini inedite au fost surprinse pe litoral. În a doua zi de Crăciun, patru bărbați ce purtau doar pantaloni scurți au intrat în apa rece a Mării Negre și au jucat șah, cu ajutorul unei saltele gonflabile, sub privirile lui Moș Crăciun, care se afla pe plajă. Turiștii care i-au văzu s-au oprit să filmeze, dar […]
10:40
Kim Jong Un îl felicită pe Vladimir Putin și îl numește un „un drag tovarăș”, în mesajul oficial de Anul Nou # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a felicitat pe președintele rus Vladimir Putin cu ocazia Anului Nou într-o scrisoare publicată de Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA), transmite agenția Tass. „Dragul meu tovarăș! În numele guvernului Republicii Nord Coreene și al poporului coreean, vă transmit cele mai călduroase și sincere urări de bine și, prin intermediul […]
10:40
Ion Cristoiu: „Anul 2025 – Anul care nu ne-a adus absolut nimic nou în legătură cu poporul român” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a afirmat, ca o concluzie înainte de încheierea anului 2025, că anul ce a trecut nu a adus nimic nou în societatea românească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Realizând retrospectiva anului 2025, Ion Cristoiu afirmă cu dezamăgire că societatea românească nu a […]
10:40
Gigi Becali dezvăluie ce se întâmplă cu Tavi Popescu și Dennis Politic la FCSB. „Dacă nu, la revedere!” # Gândul
Gigi Becali a declarat că le mai dă o șansă lui Tavi Popescu și Dennis Politic la FCSB. Cei doi pot demonstra în cantonamentul din iarnă că se pot ridica la nivelul titularilor, dacă nu vor rămâne rezerve sau pot pleca de la echipă. Omul de afaceri a vorbit cu Mihai Stoica, președintele Consiliului de […]
Acum 8 ore
10:30
Un preot din Spania și-a pus la vânzare porțile bisericii sale la obiecte uzate, la un preț ireal: „Suntem condamnați” # Gândul
Un preot din Ventosa de la Cuesta, Spania, a încercat să vândă porțile bisericii sale pe platforma Wallapop, o platformă de vânzări de obiecte uzate, la prețul ireal de 390 de euro. Anunțul a fost descoperit de o tânără, care a sesizat situația pe rețelele de socializare, scrie El Diario. Denunțul a fost făcut de […]
10:30
Blonda lui Ilie Bolojan. Premierul a făcut o numire surpriză, pe filieră USR, la conducerea Achizițiilor Publice # Gândul
Chiar în ajunul Crăciunului, premierul Ilie Bolojan a făcut o numire surprinzătoare într-o funcție importantă. E vorba de o numire care vine pe filiera USR, partid care, deși a înregistrat un scor modest la alegerile parlamentare din 2024, a reușit să ajungă la conducerea câtorva ministere cheie, dar și a altor instituții importante. Decizia a […]
10:30
Kim Jong Un îl numește pe Vladimir Putin „un drag tovarăș” în mesajul oficial, cu ocazia Anului Nou # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a felicitat pe președintele rus Vladimir Putin cu ocazia Anului Nou într-o scrisoare publicată de Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA). „Dragul meu tovarăș! În numele guvernului Republicii Nord Coreene și al poporului coreean, vă transmit cele mai călduroase și sincere urări de bine și, prin intermediul dumneavoastră, guvernului Federației […]
10:10
Valentin Stan: Noi le tot promitem ucrainenilor că îi vom primi în UE, dar nu o să se întâmple niciodată # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a afirmat că, în opinia sa, nu există șanse ca Ucraina să intre în Uniunea Europeană, cu atât mai puțin în actualul context geopolitic. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan susține că nu există niciun fel de șanse reale în […]
10:10
2026, anul conflictelor? Studiu îngrijorător: Care sunt cele 3 niveluri ale riscului la nivel mondial și ce situații critice ar putea apărea # Gândul
Lumea continuă să devină din ce în ce mai violentă și mai dezordonată. Conform evaluării anuale a riscurilor de conflict realizate de Council on Foreign Relations (CFR), experții americani în politică externă sunt extrem de îngrijorați de amenințările legate de conflicte care ar putea destabiliza echilibrul internațional, susceptibile de a apărea sau de a se […]
09:50
TOP 10: Cele mai bune orașe din România în care să trăiești în 2026. Aceste localități vor înflori anul viitor # Gândul
Iată top 10 cele mai bune orașe din România în care să trăiești în 2026. Localitățile acestea vor înflori de anul viitor. Pentru anul 2025, piața urbană din România trece printr-o fază de maturizare. În vreme ce marile metropole rămân motoarele economice, orașele de talie medie, de aproximativ 60.000 – 200.000 locuitori, devin marile câștigătoare […]
09:40
Dan Dungaciu: „America nu mai poate să controleze lumea, dar trebuie să fie cea mai mare putere” # Gândul
Analistul politic Dan Dungaciu a explicat, în emisiunea lui Marius Tucă Show, de ce SUA consideră esențial războiul din Ucraina pentru menținerea dominației asupra Europei. Potrivit lui Dungaciu, americanii evaluează atent evoluțiile politice europene – sondaje, statistici – pentru a preveni o „Europă care o ia razna”. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Dan […]
