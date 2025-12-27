Ce au descoperit oamenii de știință, după ce au observat relația dintre un grup de delfini și unul de orci. Ce au relevat filmările subacvatice

13:00

Hotelierii din stațiunile de pe Valea Prahovei s-au trezit abandonați de o mare parte a românilor și sunt pe minus la capitolul încasări, de Crăciun. Astfel, românii au constatat că prețurile de aici sunt mai mari ca oriunde. De altfel, până nu cu mult timp în urmă, sărbătorile de Iarnă erau sezonul de glorie al […]