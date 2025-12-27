Manchester City, lider provizoriu în Premier League! Cherki, omul meciului contra lui Nottingham Forrest
Antena Sport, 27 decembrie 2025 16:50
Manchester City a urcat pe primul loc din Premier League, cel puțin până la meciul pe care Arsenal îl va disputa sâmbătă, de la ora 17:00, împotriva lui Brighton. Echipa lui Pep Guardiola a obținut o victorie cu 2-1 pe terenul lui Nottingham Forest, la capătul unui meci dificil. Cherki a fost omul meciului de
Acum 5 minute
17:10
Jucătorul din Liga 1 a adus prima victorie din istoria țării sale la Cupa Africii pe Națiuni, după 16 încercări # Antena Sport
Benin a scris istorie după ce a învins Botswana la Cupa Africii pe Națiuni 2025, obținând pentru prima oară o victorie în această competiție. Eroul naționalei Beninului a fost Yohan Roche, fotbalistul celor de la Petrolul Ploiești. Fundaș central de meserie, Roche a fost folosit în prima parte a meciului pe partea stângă a apărării,
Acum 15 minute
17:00
CS Dinamo a anunţat, sâmbătă, că înotătorul Denis Laurean Popescu (22 de ani) intră de la 1 ianuarie 2026 în familia sportului dinamovist. El a venit de la Clubul Sportiv Olimpia București Născut în 17 iulie 2003 la Reşiţa, Denis Popescu a fost revelaţia delegaţiei României la Campionatul European U23 de la Samorin 2025, unde
Acum 30 minute
16:50
Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români # Antena Sport
Leonard Doroftei a trecut de perioada tumultoasă care a culminat cu plecarea în Canada. Ajuns la 55 de ani, fostul mare campion a uitat de momentele în care era umilit şi numit cerşetor tocmai de românii săi şi şi-a urmat visul pe care l-a avut dintotdeauna. Doroftei şi-a deschis o sală de box în nordul
16:50
Manchester City, lider provizoriu în Premier League! Cherki, omul meciului contra lui Nottingham Forrest # Antena Sport
Acum o oră
16:40
Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost fost umilit şi numit cerşetor de români # Antena Sport
16:30
CFR Cluj a început campania de transferuri, dar Iuliu Mureșan avertizează: “Trebuie să subțiem lotul” # Antena Sport
CFR Cluj urmează să anunțe primul transfer al iernii. Iuliu Mureșan, președintele clubului din Gruia, a dezvăluit că echipa s-a înțeles deja cu un atacant de 18 ani care a jucat și în Spania, urmând ca mutarea să fie oficializată zilele următoare. CFR Cluj a avut o primă parte a sezonului de coșmar, fiind în
Acum 2 ore
15:30
„Pleci de la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Florin Tănase, după anunțul agentului lui # Antena Sport
Florin Tănase a oferit declarații despre viitorul său la FCSB. Decarul campioanei a transmis că va lua în calcul plecarea de la echipa roș-albastră doar în cazul în care va primi o ofertă de nerefuzat. Florin Tănase a mai dezvăluit că se simte excelent în zona arabă, acolo unde a evoluat timp de două sezoane,
Acum 4 ore
15:10
Anthony Davis, jucătorul echipei Dallas Mavericks, va rata mai multe meciuri din cauza unei accidentări la nivelul zonei inghinale care l-a obligat să părăsească terenul joi, împotriva echipei Golden State Warriors din NBA. Davis a fost examinat vineri şi suferă de o "întindere la nivelul inghinalului", a relatat ESPN, adăugând că situaţia acestuia va fi evaluată zilnic. Anthony Davis s-a accidentat și e OUT
14:30
„Nu vorbesc niciodată despre asta”. Cristi Chivu, reacție de clasă înainte de ultimul meci al lui Inter din 2025 # Antena Sport
Cristi Chivu a oferit declarații înainte de ultimul meci al lui Inter din 2025. Nerazzurrii se vor duela cu Atalanta duminică, de la ora 21:45, în etapa a 17-a din Serie A. La conferința de presă, Cristi Chivu a fost întrebat cum a fost anul pentru el. Antrenorul român a oferit un răspuns de clasă și a transmis că
14:10
“Ţi-a cerut Barcelona să nu marchezi pentru a evita un bonus?” Robert Lewandowski a dat cărţile pe faţă # Antena Sport
Robert Lewandowski (37 de ani) a fost întrebat direct dacă în timpul stagiunii 2022-2023 conducerea Barcelonei i-ar fi cerut să nu marcheze în ultimele două etape, pentru ca gruparea blaugrana să nu fie obligată să plătească un bonus către Bayern Munchen, fosta echipă a atacantului. Catalanii aveau o clauză în contract prin care erau obligaţi
14:10
Louis Munteanu a rupt tăcerea după scandalul uriaş provocat după ce a îmbrăcat tricoul FCSB. Ce a putut spune # Antena Sport
Louis Munteanu a oferit prima reacţie după ce a fost surprins în timpul unui eveniment din Vaslui, oraşul natal, purtând un tricou al rivalei FCSB. Atacantul cotat la 4.5 milioane de euro susţine că a fost doar un gest făcut pentru prietenul său, Mihai Popescu, cu care a fost coleg la Farul. „În această pauză,
13:50
Echipa care a ieșit din cursa pentru transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu el în tricoul FCSB-ului # Antena Sport
S-a aflat echipa care a ieșit din cursa pentru transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu el în tricoul FCSB-ului. Atacantul a purtat tricoul campioanei la un eveniment fotbalistic la care a participat de Crăciun. Ulterior, cei de la CFR Cluj l-au taxat pe Louis Munteanu pentru gestul făcut, mărturisind însă că nu se pune
13:30
Luis de la Fuente, antrenorul naţionalei Spaniei, a fost desemnat, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bun selecţioner din lume de către Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), informează EFE. Spaniolul De la Fuente a ocupat primul loc în clasamentul din 2025, cu 136 de puncte, devansându-l pe compatriotul său Roberto
Acum 6 ore
13:10
Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a anunțat prima mutare a iernii la Dinamo. „Câinii" îl vor lua în cantonamentul de iarnă din Antalya pe Codruț Sandu, tânărul portar împrumutat la începutul sezonului la Corvinul. Goalkeeper-ul de doar 19 ani a impresionat la formația din Hunedoara, astfel că a fost rechemat în lotul lui Dinamo. Codruț Sandu se va alătura „câinilor"
13:10
Revine Olimpiu Moruţan în Liga 1? Giovanni Becali a spus totul despre situaţia lui “Moru” # Antena Sport
Olimpiu Moruţan se va despărţi de Aris în această iarnă. Mijlocaşul de 26 de ani nu s-a acomodat la Aris, iar Giovanni Becali îi caută echipă, există soluţia unei reveniri în Turcia, unde a mai evoluat pentru Galatasaray şi Ankaragucu. Pe de altă parte, fostul jucător de la FCSB nu exclude nici varianta revenirii în
12:40
Cota lui Dennis Politic, în scădere. Cât a ajuns să valoreze mijlocașul după ce a semnat cu FCSB # Antena Sport
Cota lui Dennis Politic este în scădere, după ce a semnat cu FCSB. Mijlocașul de 25 de ani a intrat într-un „con de umbră" după ce a fost transferat de campioană. După ultimele actualizări, Dennis Politic a ajuns la valoreze suma de 1,2 milioane de euro. El a ajuns la FCSB în vară, după ce
12:10
„Zile decisive”. Echipa aflată în pole-position pentru transferul lui Radu Drăgușin. Anunț de ultim moment # Antena Sport
Italienii au dezvăluit ce echipă se află în pole-position pentru transferul lui Radu Drăgușin. Fundașul român este dorit de AS Roma și ar putea reveni în Serie A în această iarnă. Presa din Italia a anunțat faptul că trupa de pe Olimpico e favorită să obțină semnătura lui Radu Drăgușin. Fabrizio Romano anunțase inițial faptul că pe lângă AS Roma, și Fiorentina este interesată
11:30
Britanicul Jack Draper a anunţat vineri că nu va participa la Australian Open luna viitoare, el invocând recuperarea în curs după o accidentare. Draper, numărul 10 în clasamentul mondial, a fost nevoit să se retragă din turul al doilea al US Open în august din cauza unei leziuni osoase la braţul stâng. Jack Draper nu va participa la Australian Open 2026
11:20
Cristi Chivu, lăudat de un rival din Serie A: „Și-a pus amprenta, echipa e puternică” # Antena Sport
Cristi Chivu a fost lăudat de un rival din Serie A. Daniele De Rossi, antrenorul celor de la Genoa, a oferit declarații despre tehnicianul român de pe banca lui Inter. Daniele De Rossi a declarat că Cristi Chivu și-a pus amprenta asupra jocului lui Inter, după ce a preluat echipa în vară. Românul l-a înlocuit pe banca nerazzurrilor pe Simone Inzaghi. Cristi
Acum 8 ore
11:00
Detroit Pistons, liderul Conferinţei Est din Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), a fost învinsă, vineri seara, în deplasare, cu 131-129 de Utah Jazz, înregistrând al şaptelea eşec în acest sezon. Şi vicecampioana Indiana Pacers a cedat, chiar în faţa propriilor suporteri, pierzând cu 122-140 meciul cu Boston Celtics. Detroit Pistons, înfrângere cu Utah Jazz MY GOODNESS https://t.co/mldH6GoB6o pic.twitter.com/i3318OLqA2 — Detroit Pistons (@DetroitPistons) December 27, 2025 În clasamentul Conferinţei Est
10:40
Gigi Becali, ultimatum pentru doi jucători de la FCSB: „Dacă nu se ridică, hai, la revedere!” # Antena Sport
Gigi Becali a dat un ultimatum pentru doi jucători de la FCSB. Patronul campioanei și-a pierdut răbdarea cu Octavian Popescu și Dennis Politic, cei doi având evoluții modeste la formația campioană în acest sezon. Gigi Becali așteaptă ca atât Dennis Politic, cât și Octavian Popescu, să se îmbunătățească după cantonamentul de iarnă al FCSB-ului, din
10:20
Probleme pentru Horațiu Moldovan. După ce în ultima perioadă s-a zvonit că portarul român e la un pas de o revenire în Italia, mutarea a intrat în impas. Spezia, formație din Serie B, îl dorea pe Horațiu Moldovan. Italienii au început să negocieze cu Atletico Madrid, echipă de care aparține portarul român, în vederea unui transfer. Transferul
10:00
Andrei Rațiu, pe primul loc într-un clasament spectaculos din Spania. Peste Kylian Mbappe în topul realizat de Marca # Antena Sport
Andrei Rațiu (27 de ani) se află pe primul loc într-un clasament spectaculos din Spania. Fundașul naționalei României este primul în topul celor mai rapizi jucători din La Liga. Andrei Rațiu, jucător de bază la Rayo Vallecano, a impresionat și în acest sezon. El și-a prelungit contractul cu spaniolii până în vara lui 2030, după ofertele uriașe
09:40
Fostul atacant de la FCSB, aproape de o revenire în Liga 1. Ce echipă insistă pentru transferul lui # Antena Sport
Fostul atacant de la FCSB, Daniel Popa, este aproape de o revenire în Liga 1. Vârful de 30 de ani este dorit de Petrolul, după ce a rămas liber de contract, în urma despărțirii de Genclerbirligi. Daniel Popa a evoluat pentru formația turcă până în septembrie. Ulterior, el s-a antrenat alături de Chindia Târgoviște, echipă din
09:30
Manchester United, victorie de Boxing Day cu Newcastle. Patrick Dorgu, „eroul” echipei lui Amorim # Antena Sport
Manchester United a învins cu 1-0, vineri seara, pe teren propriu, pe Newcastle United, în deschiderea etapei a 18-a din Premier League, gazdele obţinând a doua victorie în ultimele cinci etape. În ciuda unei dominări a oaspeţilor, singurul gol al partidei a fost reuşit de Patrick Dorgu (24). Manchester United, victorie de Boxing Day cu Newcastle Cu 29 de puncte, Manchester United este momentan pe
Acum 12 ore
09:10
Gigi Becali poate primi lovitura iernii. Florin Tănase, aproape de plecarea de la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali poate primi o adevărată lovitură la FCSB. Florin Tănase (30 de ani) este aproape să se despartă de formația campioană, în perioada de mercato de iarnă, el urmând să intre în ultimele șase luni de contract cu roș-albaștrii. Florin Tănase este unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB. Decarul roș-albaștrilor are
08:40
Anunț despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Răzvan Raț a dezvăluit ce planuri are mijlocașul # Antena Sport
Răzvan Raț a oferit declarații despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Oficialul de la Genoa a dezvăluit că mijlocașul român nu-și dorește să revină în fotbalul românesc. Fostul internațional a declarat că Stanciu vrea să prindă cât mai multe minute la echipa de club pentru a reveni la națională. Căpitanul „tricolorilor" a ratat ultimele
08:30
Doi „tricolori”, sfătuiți să schimbe echipele înaintea barajului cu Turcia. În ce campionat de top ar trebui să se transfere # Antena Sport
Gică Craioveanu a sfătuit doi jucători ai naționalei să schimbe echipele de club înaintea barajului cu Turcia, din martie. Fostul internațional și-ar dori să-i vadă pe Valentin Mihăilă și pe Denis Drăguș în La Liga. Cei doi „tricolori" evoluează în prezent în Turcia, însă nu au impresionat în acest sezon. Denis Drăguș nu a marcat
Acum 24 ore
00:00
Problemele lui Louis Munteanu, identificate: “L-a afectat foarte mult”. Ce campionat i se potrivește # Antena Sport
Louis Munteanu a avut un sezon complicat, după ce a sperat la un transfer în străinătate vara aceasta. Atacantul de 23 de ani a rămas în cele din urmă la CFR Cluj, acolo unde nu a avut cele mai bune reușite sezonul acest, chiar dacă rămâne principalul produs de export al clubului din Gruia. De
26 decembrie 2025
23:30
23:10
22:50
“A fost ridicol!” Scandal făcut de selecționerul lui Siyabonga Ngezana, după 0-1 cu Egipt: “Salah mi-a spus” # Antena Sport
Egipt a câștigat meciul cu Africa de Sud, scor 1-0, grație unui penalty transformat de Mohamed Salah, pe finalul primei reprize. Selecționata Bafana Bafana putea obține un punct în al șaptelea minut al prelungirilor, dar lovitura de cap a lui Siyabonga Ngezana, jucătorul celor de la
22:10
Pep Guardiola și-a scos pălăria în fața jucătorilor lui Manchester City: “Avem un standard la club” # Antena Sport
Tehnicianul Pep Guardiola spune că jucătorii săi sunt „incredibil de disciplinaţi” în timpul pauzei de Crăciun pentru a respecta standardele stabilite de Manchester City, relatează BBC. Guardiola a declarat recent că jucătorii săi vor fi cântăriţi la întoarcerea la antrenamente după Crăciun, pentru a verifica dacă sunt suficient de în formă pentru a juca sâmbătă […] The post Pep Guardiola și-a scos pălăria în fața jucătorilor lui Manchester City: “Avem un standard la club” appeared first on Antena Sport.
22:00
21:40
Louis Munteanu, sancționat după ce s-a pozat în tricoul FCSB-ului! Decizia luată de CFR Cluj # Antena Sport
Louis Munteanu a agitat spiritele la CFR Cluj, chiar de Crăciun, după ce au apărut în spațiul public fotografii în care purta tricoul rivalei FCSB. Aflat de sărbători la Vaslui, atacantul clujenilor a participat la un eveniment unde echipa locală ASC Ivacec a disputat un meci contra unor jucători originari din Vaslui. La evenimentul care […] The post Louis Munteanu, sancționat după ce s-a pozat în tricoul FCSB-ului! Decizia luată de CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
21:20
Manchester United vrea să facă transferul anului! 200 de milioane pentru vedeta lui Real Madrid. Reacția lui Florentino Perez # Antena Sport
Manchester United vrea să dea marea lovitură pe piața transferurilor. Clubul de pe Old Trafford este extrem de interesat de Jude Bellingham, jucător pe care l-a dorit încă de pe vremea când englezul evolua la Borussia Dortmund. Chiar dacă echipa nu traversează cea mai bună perioadă, șefii lui United încearcă să îl convingă pe englez […] The post Manchester United vrea să facă transferul anului! 200 de milioane pentru vedeta lui Real Madrid. Reacția lui Florentino Perez appeared first on Antena Sport.
21:00
20:50
20:50
20:30
Crește tensiunea la Real Madrid! Dorința lui Xabi Alonso, ignorată. Ce a decis conducerea # Antena Sport
Real Madrid nu traversează deloc o perioadă bună, iar situația lui Xabi Alonso devine complicată. După mai multe rezultate satisfăcătoare în ultima perioadă, în Spania s-a scris despre faptul că fostul jucător de pe Bernabeu, ajuns acum pe banca tehnică, nu mai este pe placul vestiarului. Acum, Xabi Alonso a primit o adevărată lovitură și […] The post Crește tensiunea la Real Madrid! Dorința lui Xabi Alonso, ignorată. Ce a decis conducerea appeared first on Antena Sport.
20:10
Armand Duplantis, dublu campion olimpic la săritura cu prăjina, a fost ales cel mai bun sportiv european al anului 2025, în celei de-a 68-a ediţii a anchetei organizate de Agenţia Poloneză de Ştiri (PAP), în timp ce înotătorul român David Popovici s-a clasat pe locul 18, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. În ancheta la care […] The post Armand Duplantis, cel mai bun sportiv european al anului. Pe ce loc e David Popovici appeared first on Antena Sport.
19:30
Fabrizio Romano a anunţat care sunt echipele din Serie A care vor negocia transferul lui Radu Drăguşin în ianuarie # Antena Sport
Radu Drăguşin (23 de ani) a revenit în lotul lui Tottenham la 11 luni de la teribila accidentare, dar şansele ca el să prindă un loc de titular sunt reduse, ţinând cont de forma în care se află Van de Ven şi Romero. Astfel că românul cotat la 22 de milioane va lua în calcul […] The post Fabrizio Romano a anunţat care sunt echipele din Serie A care vor negocia transferul lui Radu Drăguşin în ianuarie appeared first on Antena Sport.
19:10
Nota primită de Siyabonga Ngezana în Egipt – Africa de Sud 1-0. Golul lui Salah a făcut diferența # Antena Sport
Africa de Sud, naționala lui Siyabonga Ngezana, a pierdut duelul contra Egiptului condus de Mohamed Salah. Naționala vedetei de la Liverpool s-a impus cu 1-0, grație unui gol marcat chiar de către Salah, dintr-un penalty. La naționala Bafana Bafana, Siyabonga Ngezana a fost integralist, dar nu a făcut cea mai bună partidă. La finalul celor […] The post Nota primită de Siyabonga Ngezana în Egipt – Africa de Sud 1-0. Golul lui Salah a făcut diferența appeared first on Antena Sport.
18:30
Naționala lui Mario Marinică, egal la Cupa Africii pe Națiuni! Poate obține calificarea în meciul contra echipei lui Ngezana # Antena Sport
Reprezentativa Zimbabwe, antrenată de românul Marian Marinică, a remizat cu Angola, 1-1, vineri, la Marrakech, în Grupa B a Cupei Africii pe Naţiuni 2025 la fotbal, competiţie găzduită de Maroc, transmite Reuters. Angola a deschis scorul prin Gelson Dala (24), dar ”războinicii” zimbabwieni au egalat chiar înainte de pauză, prin Knowledge Musona (45+6). Angola – […] The post Naționala lui Mario Marinică, egal la Cupa Africii pe Națiuni! Poate obține calificarea în meciul contra echipei lui Ngezana appeared first on Antena Sport.
18:20
A vorbit din nou despre oferta refuzată de Cristi Chivu, înainte să preia Inter: “Asta a fost dorinţa lui” # Antena Sport
Marius Niculae a vorbit din nou despre oferta pe care FRF i-a făcut-o lui Cristi Chivu pentru a prelua naţionala U21 a României, ajunsă ulterior sub comanda lui Daniel Pancu. “A vrut să antreneze o echipă de club”, susţine “Săgeată”. “Este un lucru foarte bun pentru România, pentru antrenorii din România, Cristi să fie la […] The post A vorbit din nou despre oferta refuzată de Cristi Chivu, înainte să preia Inter: “Asta a fost dorinţa lui” appeared first on Antena Sport.
17:50
Despărțirea de Ferrero, primul pas spre retragere? Avertisment pentru Carlos Alcaraz: “Sunt îngrijorată” # Antena Sport
Carlos Alcaraz a luat prin surprindere lumea tenisului la finalul anului 2025, atunci când a anunțat că se va despărți de Juan Carlos Ferrero, antrenorul alături de care a lucrat în ultimii 7 ani și alături de care a devenit numărul 1 mondial și a cucerit 6 turnee de Grand Slam. Lumea tenisului este împărțită, […] The post Despărțirea de Ferrero, primul pas spre retragere? Avertisment pentru Carlos Alcaraz: “Sunt îngrijorată” appeared first on Antena Sport.
17:30
David Popovici a avut parte de un an extraordinar, încununat cu cele două medalii de aur câştigate la Campionatele Mondiale, la probele de 100 şi 200 de metri liber. Jurnaliştii americani de la swimmingworldmagazine.com au inclus cursa prin care David a cucerit aurul la 100 de metri cu un timp senzaţional de 46,51 secunde în […] The post David Popovici, în topul celor mai tari momente din înotul mondial în 2025 appeared first on Antena Sport.
Ieri
16:50
Roy Hodgson, impresionat de Mircea Lucescu! Reacția englezului în L’Equipe: “Unii nu au asta în gene” # Antena Sport
Roy Hodgson, fost antrenor al lui Liverpool și selecționer al Angliei, printre altele, s-a retras din activitate în 2024, la 76 de ani, ultima sa echipă fiind Crystal Palace. Francezii de la L’Equipe au realizat un interviu cu fostul antrenor englez, care se bucură de viață la această vârstă, fiind mult mai liniștit acum față […] The post Roy Hodgson, impresionat de Mircea Lucescu! Reacția englezului în L’Equipe: “Unii nu au asta în gene” appeared first on Antena Sport.
16:30
Marius Niculae e sigur că Denis Alibec (34 de ani) s-a pripit atunci când a ales să revină la FCSB, la începutul acestui sezon, după despărţirea de Farul Constanţa. Denis Alibec, jucătorul cotat la 500.000 de euro, a bifat doar 13 meciuri pentru FCSB, în toate competițiile, în acest sezon. Atacantul a marcat un gol […] The post Ce s-a întâmplat cu Denis Alibec la FCSB: “S-a pripit când a făcut alegerea” appeared first on Antena Sport.
16:10
Mihai Stoica a anunțat ce obiectiv are FCSB în 2026! A răspuns fără să stea pe gânduri # Antena Sport
Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB, a dezvăluit ce obiectiv are echipa sa în 2026, după o a doua jumătate de 2025 modestă a roș-albaștrilor. Chiar dacă a câștigat campionatul anul acesta, FCSB s-a chinuit în noul sezon, mai ales pe plan intern, cu mai multe rezultate dezamăgitoare. Cu toate acestea, echipa […] The post Mihai Stoica a anunțat ce obiectiv are FCSB în 2026! A răspuns fără să stea pe gânduri appeared first on Antena Sport.
