Manchester City, lider provizoriu în Premier League! Cherki, omul meciului contra lui Nottingham Forrest

16:50

Roy Hodgson, fost antrenor al lui Liverpool și selecționer al Angliei, printre altele, s-a retras din activitate în 2024, la 76 de ani, ultima sa echipă fiind Crystal Palace. Francezii de la L'Equipe au realizat un interviu cu fostul antrenor englez, care se bucură de viață la această vârstă, fiind mult mai liniștit acum față […]