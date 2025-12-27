Adrian Ilie a anunţat care e cel mai bun jucător de la FCSB: “Cu siguranţă va avea oferte”

19:30

Radu Drăguşin (23 de ani) a revenit în lotul lui Tottenham la 11 luni de la teribila accidentare, dar şansele ca el să prindă un loc de titular sunt reduse, ţinând cont de forma în care se află Van de Ven şi Romero. Astfel că românul cotat la 22 de milioane va lua în calcul […] The post Fabrizio Romano a anunţat care sunt echipele din Serie A care vor negocia transferul lui Radu Drăguşin în ianuarie appeared first on Antena Sport.