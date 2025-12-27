Un seism de magnitudine 7 pe scara Richter a zguduit Taiwanul

11:00

Sezonul de schi din România s-a redeschis, dar din păcate pentru iubitorii acestui sport nu sunt foarte multe locuri la nivel național care să beneficieze de pârtii funcționale pe acest final de 2025. La Straja, sezonul de schi a fost deschis oficial în urmă cu câteva zile (pe 20 decembrie). Lipsa zăpezii le dă însă […] © G4Media.ro.