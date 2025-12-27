Doi pacienți cu arsuri grave au fost transportați cu o aeronavă Spartan, din România la Bruxelles
G4Media, 27 decembrie 2025 18:30
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române a decolat sâmbătă, la solicitarea DSU, pentru o misiune umanitară de transport medical, ducând doi pacienți cu arsuri din România la Bruxelles, transmite Mediafax. Forțele Aeriene Române desfășoară o misiune umanitară de urgență, după ce o aeronavă C-27J Spartan, configurată pentru transport medical, a decolat sâmbătă, 27 […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 15 minute
18:30
SURSE Nemulțumiri în rândul unor lideri USR după numirea Ralucăi Rogoz la ANAP / Dominic Fritz, acuzat că ia decizii în mod autoritar și că sunt numiți în funcții oameni din afara partidului sau dintr-un număr mic de organizații USR # G4Media
Nemulțumiri în rândul unor lideri USR după ce premierul Ilie Bolojan a numit-o pe Raluca Rogoz, în Ajun de Crăciun, la conducerea Agenției Naționale de Achiziții Publice (ANAP), o instituție-cheie în statul român, au declarat surse din partid pentru G4Media. Dominic Fritz, președintele USR, este acuzat de colegi că ia decizii în mod autoritar, împreună […] © G4Media.ro.
18:30
Doi pacienți cu arsuri grave au fost transportați cu o aeronavă Spartan, din România la Bruxelles # G4Media
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române a decolat sâmbătă, la solicitarea DSU, pentru o misiune umanitară de transport medical, ducând doi pacienți cu arsuri din România la Bruxelles, transmite Mediafax. Forțele Aeriene Române desfășoară o misiune umanitară de urgență, după ce o aeronavă C-27J Spartan, configurată pentru transport medical, a decolat sâmbătă, 27 […] © G4Media.ro.
18:30
Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a produs sâmbătă seară în mare, la aproximativ 32 de kilometri oraşul taiwanez de coastă Yilan (nord-est), conform unui anunţ al Administraţiei meteorologie taiwaneze, transmit agenţiile internaţionale de presă, transmite Agerpres. Cutremurul a fost resimţit puternic şi în capitala Taipei. Epicentrul seismului s-a aflat la o adâncime de 73 de […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
18:20
SURSE Val de nemulțumiri în USR după numirea Ralucăi Rogoz la ANAP / Dominic Fritz, acuzat că ia decizii în mod autoritar și că sunt numiți în funcții oameni din afara partidului sau dintr-un număr mic de organizații USR # G4Media
Un val de nemulțumiri a apărut în USR după ce premierul Ilie Bolojan a numit-o pe Raluca Rogoz, în Ajun de Crăciun, la conducerea Agenției Naționale de Achiziții Publice (ANAP), o instituție-cheie în statul român, au declarat surse din partid pentru G4Media. Dominic Fritz, președintele USR, este acuzat de colegi că ia decizii în mod […] © G4Media.ro.
Acum o oră
18:00
Fernando Alonso, surprins în Monaco la volanul unui Mercedes rar, în valoare de câteva milioane de dolari # G4Media
Fernando Alonso a devenit viral pe rețelele sociale după ce a fost filmat la volanul unui Mercedes-Benz CLK GTR pe străzile din Monaco, transmite Motorsport.com. Michael Schumacher nu are rival: Averea uriașă care-l menține în fruntea F1 și după retragere Aflat în pauza de iarnă înainte de startul pregătirilor alături de Aston Martin pentru sezonul […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
17:20
Jolyon Palmer, fost pilot în Marele Circ și analist tv, consideră că nimeni nu ar trebui să aibă vreun dubiu după sezonul 2025 din Formula 1: Max Verstappen a fost cel mai bun pilot, chiar dacă titlul mondial a mers la rivalul Lando Norris de la McLaren. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie […] © G4Media.ro.
17:10
Thailanda și Cambodgia au convenit, sâmbătă, asupra unui nou armistițiu privind conflictul de la frontieră, transmite Mediafax. Anunțul vine în contextul în care ciocnirile au reizbucnit la începutul acestei luni. Într-o declarație pentru agenția Reuters, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Thailanda a declarat că armistițiul a fost respectat, la aproximativ două ore după […] © G4Media.ro.
16:50
Marco Schwarz a bifat sâmbătă câștigarea primului său Super-G din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, la Livigno, în Italia. Este a doua victorie a sezonului pentru austriacul în vârstă de 30 de ani. Schwarz a fost mai rapid decât elvețienii Alexis Monney şi Franjo von Allmen, cei care au încheiat proba pe locul doi, […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
16:30
Cum a fost afectată Cupa Africii de bișnițari: Numeroase meciuri de fotbal se joacă în fața tribunelor goale # G4Media
Escrocii și bișnițarii au perturbat Cupa Africii pe Națiuni, transmite Mediafax. Numeroase partide de fotbal din cea mai importantă competiție africană se joacă în fața unor tribune goale. De la începutul competiției, mai multe meciuri de la Cupa Africii pe Națiuni (CAN 2025) s-au jucat în fața unor tribune aproape goale. Competiția care se desfășoară […] © G4Media.ro.
16:10
Jeffrey Epstein nu a fost monitorizat corespunzător în închisoare, în pofida riscului de sinucidere, potrivit unor noi documente despre moartea sa # G4Media
Noile documente publicate de Departamentul de Justiţie al SUA referitoare la Jeffrey Epstein includ noi detalii despre moartea sa în închisoare şi indică faptul că infractorul sexual condamnat nu a fost supravegheat în mod adecvat, în ciuda riscului de sinucidere, a dezvăluit vineri The Washington Post, citat de EFE, transmite Agerpres. Epstein a murit în […] © G4Media.ro.
16:00
Cod portocaliu de vreme severă: Diana Buzoianu a convocat comitetul ministerial pentru situații de urgență / Avertismente pentru traseele montane / Concluziile întâlnirii # G4Media
Ministerul Mediului a convocat Comitetul ministerial pentru situații de urgență, după ce ANM a emis avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu de vreme severă, iar autoritățile avertizează asupra unui episod de iarnă autentică, cu vânt extrem de puternic, ninsori viscolite și vizibilitate redusă, transmite Mediafax. Ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat sâmbătă […] © G4Media.ro.
15:40
Acțiune de salvare dificilă în desfășurare, în Masivul Ceahlău: Salvamont încearcă să evacueze o victimă cu un traumatism grav la picior # G4Media
O acțiune Salvamont este în desfășurare în Masivul Ceahlău, unde două echipe Salvamont Neamț au intervenit în urma unui apel la 112, pentru acordarea primului ajutor și evacuarea unei persoane cu traumatism grav la un membru inferior, transmite Mediafax. Potrivit Salvamont Neamț, accidentul s-a produs în zona Vârfului Toaca, o zonă dificilă din punct de […] © G4Media.ro.
15:30
Doi ani cu suspendare pentru bărbatul din Brăila care și-a terorizat soția și a intrat cu mașina prin porțile socrului său # G4Media
Un bărbat de 39 de ani a fost condamnat de Judecătoria Brăila la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru lovire sau alte violențe, violare de domiciliu și amenințare. Individul are antecedente penale, având condamnări în alte state, relatează DEBRAILA.ro. Este vorba despre sentința în cazul pe care DEBRAILA.ro l-a documentat și mediatizat acum jumătate de an, în iulie […] © G4Media.ro.
14:50
O familie din Spania, aflată în vacanţă în Indonezia, a dispărut pe mare în după ce o ambarcaţiune turistică s-a scufundat # G4Media
Un bărbat spaniol şi trei dintre copiii săi sunt dispăruţi după ce o ambarcaţiune turistică s-a scufundat în apropierea insulei indoneziene Padar, nu departe de populara destinaţie turistică Labuan Bajo, a relatat sâmbătă agenţia de ştiri de stat Antara, transmite AFP, transmite Agerpres. Ambarcaţiunea transporta 11 persoane şi s-a scufundat vineri seara. Soţia bărbatului dispărut […] © G4Media.ro.
14:50
MAREA ELIBERARE din 2025. TIMELINE cu deciziile prin care inculpați de top, unii aflați în pușcărie, au fost scăpați de condamnări și dosare de rețeaua Savonea din justiție # G4Media
”Dosarul lui Marian Vanghelie era prescris din 2017”, s-a apărat șefa Curții de Apel București (CAB), judecătoarea Liana Arsenie, în conferința de presă din 11 decembrie 2025, după difuzarea documentarului Recorder. Judecătoarea a respins acuzațiile de presă potrivit cărora dosarul fostului edil de la 5 s-ar fi prescris pe rolul CAB ca urmare a tergiversării […] © G4Media.ro.
14:50
Calea ferată Transsiberiană leagă Rusia, Mongolia și China în 7 zile, are 9.258 km și pe traseu sunt incluse nu mai puțin de 8 fusuri orare, relatează Mediafax. Calea ferată Transsiberiană din Rusia este cea mai lungă călătorie feroviară din lume. Trenul Transsiberian traversează trei țări și două continente, ducând turiștii în unele dintre cele […] © G4Media.ro.
14:50
Dieta plant-based și câțiva pași simpli pentru o tranziție sănătoasă / Dr. Claudia Matei, medic cardiolog: „Este o strategie terapeutică, nu o ideologie” # G4Media
Dieta plant-based este adesea confundată cu vegetarianismul sau veganismul, însă, din punct de vedere medical, lucrurile sunt mult mai nuanțate. Medicul cardiolog Claudia Matei explică, într-un interviu pentru G4Food, ce înseamnă cu adevărat acest tip de alimentație și de ce este considerat un instrument terapeutic important în prevenția bolilor cardiovasculare. Citește articolul complet pe G4Food. © G4Media.ro.
Acum 6 ore
14:30
Agenţia anticorupţie a Ucrainei acuză parlamentari de luare de mită şi încearcă să percheziţioneze sedii guvernamentale # G4Media
Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul voturilor lor în parlament şi au încercat să percheziţioneze sedii guvernamentale din Kiev, informează AFP, conform Agerpres. NABU a informat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că a „descoperit un grup criminal organizat, inclusiv membri actuali ai parlamentului” care […] © G4Media.ro.
14:20
Ai fost vreodată în „Topul Europei”? Și dacă nu, aceste imagini te fac să vrei să plătești prețul piperat pentru a ajunge acolo? Jurnaliștii ENTR au strâns câteva sugestii și prețuri legate de gări aflate „la înălțime”, în Europa. Dacă, din anumite motive, ceea ce te-a atras a fost partea cu „cea mai înaltă gară” […] © G4Media.ro.
14:20
Mii de persoane, așteptate duminică să participe la cunoscutul Festival de Datini și Obiceiuri „Steaua sus răsare”, de la Piatra Neamț / Ce măsuri de ordine s-au impus # G4Media
Piața Ștefan cel Mare din municipiul Piatra-Neamț găzduiește duminică, 28 decembrie, o nouă ediție a Festivalului de Datini și Obiceiuri „Steaua sus răsare”. Este cel mai longeviv eveniment cultural dedicat datinilor și obiceiurilor de iarnă care implică o paradă a cetelor de colindători la care asistă de obicei mii de persoane. Autoritățile au anunțat și […] © G4Media.ro.
14:20
Sectorul turismului din Croația, estimări de creştere modestă în 2025 şi stabilizare în 2026 # G4Media
Turismul croat înregistrează anul acesta o creştere modestă a înnoptărilor şi a sosirii vizitatorilor, în timp ce un avans al veniturilor anuale de pe urma vizitatorilor străini este de asemenea aşteptat, informează publicaţia Dubrovnik Times, transmite Agerpres. Totuşi, majorarea preţurilor şi a costurilor operaţionale, care reduc profitabilitatea şi limitează investiţiile, fac puţin probabilă o creştere […] © G4Media.ro.
14:10
Luis de la Fuente, antrenorul naționalei de fotbal a Spaniei, a fost ales, pentru al doilea sezon consecutiv, cel mai bun selecționer din lume conform Federației Internaționale de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS). De la Fuente a acumulat 136 de puncte și l-a întrecut pe compatriotul Roberto Martinez, cel care ocupă în prezent funcția […] © G4Media.ro.
13:50
Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Se analizează posibilitatea unor scurgeri de date # G4Media
Complexul Energetic Oltenia a suferit un atac cibernetic, care a afectat parțial activitatea companiei, informează Mediafax. Specialiștii DNSC analizează în prezent amploarea incidentului, au transmis oficialii instituției. „Am fost notificați de ieri, investigația și activități de remediere în urmă incidentului sunt în curs. În acest moment nu sunt indicii cu privire la faptul că ar […] © G4Media.ro.
13:50
Controversa artificiilor: Generația milenialilor susține cel mai mult interzicerea acestora # G4Media
Folosirea artificiilor în noaptea de Revelion este o tradiție controversată, în acest an multe orașe din Europa sau de peste ocean au decis să interzică utilizarea acestora. Deși mulți se bucură de artificii, acestea au o serie de efecte negative asupra faunei sălbatice, mediului și sănătății umane. Zgomotele puternice și luminile strălucitoare provoacă panică și […] © G4Media.ro.
13:40
Bărbatul suspectat că a atacat trei femei în metroul parizian avea ordin de expulzare din Franţa # G4Media
Guvernul francez a anunţat că bărbatul suspectat că a atacat vineri trei femei în metroul parizian fusese deja condamnat pentru jaf agravat şi agresiune sexuală şi făcea obiectul unui ordin de deportare din Franţa încă de la jumătatea anului 2025, informează sâmbătă EFE, conform Agerpres. „Cetăţean malian cu şedere ilegală în ţară, acest individ – […] © G4Media.ro.
13:30
Un număr de 19 pacienţi, găsiţi decedaţi la domiciliu, în Constanța / Peste 600 de solicitări la Ambulanţă în primele două zile de Crăciun # G4Media
Peste 600 de solicitări au fost primite de Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa în primele două zile de Crăciun, în cazul a circa 440 de pacienţi fiind necesară transportarea lor la spital, au informat sâmbătă reprezentanţii instituţiei, transmite Agerpres. În 19 situaţii, pacienţii au fost găsiţi decedaţi la domiciliu. Conform purtătorului de cuvânt al […] © G4Media.ro.
13:20
Șeful NATO respinge separarea apărării UE de SUA dar consideră că Europa trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins apelurile adresate Europei de a se separa militar de Statele Unite, argumentând că Washingtonul rămâne un partener de încredere în materie de securitate, în ciuda îndoielilor crescânde din interiorul UE, relatează Politico. Totuși, șeful NATO consideră că Europa trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria […] © G4Media.ro.
13:10
Schimbări la aplicația WhatsApp în 2026: Funcții noi de confidențialitate, mai puține telefoane compatibile cu noile variante și renunțarea la Chat GPT # G4Media
Schimbări la aplicația WhatsApp în 2026: printre noutăți sunt anunțate funcții noi de confidențialitate și confort, axate pe nume de utilizator, care vor permite chatul fără a dezvălui numerele de telefon, integrare îmbunătățită a inteligenței artificiale Meta, funcții de apelare mai bune și instrumente mai bogate pentru stare și canal (cum ar fi muzica și […] © G4Media.ro.
13:10
Proaspăt dublă campioană în Formula 1 (piloți plus constructori), McLaren nu și-a făcut loc în TOP 50 al celor mai bogate echipe de sport din lume, conform Forbes. Există totuși două echipe din Marele Circ prezente în ierarhie: Ferrari și Mercedes. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să știi despre regulile din 2026: […] © G4Media.ro.
12:50
Primăria Sinaia: De azi-noapte ne confruntă cu un episod sever de vânt puternic, care continuă şi în acest moment. Prioritatea noastră este siguranţa oamenilor şi intervenţia rapidă acolo unde apar probleme. Apel către cetăţeni, să trateze cu maximă seriozitate avertizările transmise şi să evite orice deplasare care nu este strict necesară # G4Media
Sinaia se află în continuare sub cod portocaliu de vânt, până luni, la ora 10:00. Primarul Vlad Oprea a transmis un avertisment pe rețele sociale, îndemnându-i pe oameni să evite deplasările. „De azi-noapte, Sinaia se confruntă cu un episod sever de vânt puternic, care continuă şi în acest moment. Prioritatea noastră este siguranţa oamenilor şi […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
12:40
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a finalizat vineri închiderea definitivă a sediului său istoric din centrul oraşului Washington, în timp ce majoritatea personalului său va fi mutat într-o altă clădire din capitala SUA, iar o parte din angajaţi vor fi trimişi pe teren, informează EFE. „După mai bine de 20 de ani de încercări eşuate, […] © G4Media.ro.
12:40
Brazilianul Rodrygo a fost una dintre marile probleme ale Realului în prima parte a sezonului competițional în curs, forma atacantului fiind subiect de discuții intense în biroul președintelui Florentino Perez. Finalul de an a adus însă prestații solide ale fotbalistului, iar extrema pare acum tot mai aproape de o prelungire a șederii sale la Madrid. […] © G4Media.ro.
12:30
„Stațiuni fantomă”: în timp ce sute de pârtii de schi sunt abandonate, va recuceri natura Alpii? # G4Media
Altitudinile unde se găsește zăpadă sunt tot mai înalte, din cauza încălzirii globale și 186 de stațiuni de schi franceze s-au închis. Când stațiunea de schi Céüze 2000 s-a închis la sfârșitul sezonului 2018, angajații au presupus că se vor întoarce în iarna următoare. Hărțile pârtiilor au fost lăsate îngrămădite lângă un capsator, iar programul […] © G4Media.ro.
12:20
Zelenski: Atacul de azi noapte asupra Kievului arată că Rusia nu vrea să pună capăt războiului # G4Media
Atacul cu drone şi rachete ruseşti care a vizat Kievul în noaptea de vineri spre sâmbătă arată că Rusia „nu vrea să pună capăt războiului”, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează AFP conform Agerpres. Zelenski a făcut aceste declaraţii înainte de a pleca în Statele Unite, unde urmează să se întâlnească cu preşedintele […] © G4Media.ro.
12:20
Turneul Celor Patru Trambuline, cea mai importantă competiție din cadrul Cupei Mondiale de sărituri cu schiurile, are loc în perioada 28 decembrie 2025 – 6 ianuarie 2026. Turneul Celor Patru Trambuline se vede în direct pe Eurosport și HBO Max din 28 decembrie. Vorbim despre cea de-a 74-a ediție a competiției, turneu care este pregătit […] © G4Media.ro.
12:20
Pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost emis un mandat de aresatare internațional, relatează zdg.md. Solicitarea a fost inițiată la data de 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național INTERPOL Paris. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit articolului 18 alin. (2) din […] © G4Media.ro.
12:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat, în urma verificării unui autoturism, patru cetățeni de origine afro-asiatică (trei egipteni și un sirian) care nu dețineau documentele necesare pentru a călători în spaţiul Schengen și au încercat să intre ilegal în România. Șoferul a fost arest preventiv pentru 30 […] © G4Media.ro.
11:50
Cercetătorii din întreaga lume și-au pus pălăriile de detectivi în acest an pentru a oferi răspunsuri la întrebări care au rămas fără răspuns de zeci de ani sau chiar secole. Descoperirile care dau de gândit oferă noi modalități de înțelegere a trecutului, scrie CNN. Explorarea arheologică a siturilor istorice a adus noi perspective. Analiza unei […] © G4Media.ro.
11:40
Pauzele conștiente pentru gustări te ajută să fii mai productiv/ Când nu avem alte activități în timp ce mâncăm știm mai bine cât am mâncat # G4Media
Într-o lume dominată de viteză, sarcini și multe display-uri în jur, pauza de masă a devenit un automatism de care de cele mai multe ori nu suntem conștienți. Însă, mâncatul pe fugă ne privează de energie și claritate mentală, motiv pentru care recomandările generale ale specialiștilor se îndreaptă înspre schimbarea obișnuințelor, învățând să ne menținem […] © G4Media.ro.
11:40
ANM, atenționări privind intensificări ale vântului şi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, gheţuş, polei şi viscol # G4Media
Administraţia Naţional de Meteorologie a emis sâmbătă o atenţionare de intensificări ale vântului şi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, gheţuş, polei şi viscol, care vizează, în intervalul 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21:00, zona montană, Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei, Carpaţii Meridionali şi Orientali, transmite Agerpres. Potrivit meteorologilor, vântul […] © G4Media.ro.
11:30
Jack Draper va rata participarea la Australian Open, primul Grand Slam al sezonului 2026 din tenisul de câmp. Britanicul în vârstă de 24 de ani nu s-a recuperat la timp după o accidentare și nu va putea fi prezent la Melbourne peste o lună de zile. Ocupant al locului 10 în ierarhia mondială, Draper a […] © G4Media.ro.
11:30
Regizorul independent american Jim Jarmusch, cunoscut pentru filme clasice precum „Stranger Than Paradise” (1984), „Dead Man” (1995) şi „Coffee and Cigarettes” (2003), a anunţat într-un interviu acordat unui post de radio francez că a început demersurile pentru a obţine cetăţenia franceză, informează EFE, conform Agerpres. „Mi-ar plăcea să am un alt loc unde să pot […] © G4Media.ro.
11:30
Cel mai mare mister al evoluției umane a început să se dezvăluie. Cum a înclinat balanța anul 2025 în știință # G4Media
Cel mai mare mister al evoluției umane, care a apărut acum 15 ani dintr-un os de deget mic vechi de 60.000 de ani, a început în sfârșit să se dezvăluie în 2025. Analiza ADN-ului extras din fosilă a electrizat comunitatea științifică în 2010, când a dezvăluit o populație umană necunoscută până atunci, care, în trecutul […] © G4Media.ro.
11:10
Planul de dezvoltare a forţelor armate ruse prevede modernizarea triadei nucleare a ţării în următorii ani, a anunţat Kremlinul, conform Agerpres. „O atenţie deosebită se acordă îmbunătăţirii capacităţilor forţelor terestre, menţinerii şi modernizării triadei nucleare, dezvoltării unui sistem universal de apărare antiaeriană şi creşterii potenţialului de export al armelor şi echipamentelor ruseşti”, se arată într-un […] © G4Media.ro.
11:00
Sezonul de schi din România s-a redeschis, dar din păcate pentru iubitorii acestui sport nu sunt foarte multe locuri la nivel național care să beneficieze de pârtii funcționale pe acest final de 2025. La Straja, sezonul de schi a fost deschis oficial în urmă cu câteva zile (pe 20 decembrie). Lipsa zăpezii le dă însă […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
10:10
Atacurile aeriene efectuate de SUA în Nigeria au lovit două tabere având legătură cu gruparea Stat Islamic (ISIS) în pădurea Bauni din statul Sokoto şi au vizat luptători străini care se infiltrau din Sahel, a declarat guvernul nigerian, relatează sâmbătă Reuters, transmite Agerpres. Atacurile efectuate joi au fost aprobate de preşedintele nigerian Bola Tinubu şi […] © G4Media.ro.
09:50
Michael Schumacher nu are rival: Averea uriașă care-l menține în fruntea F1 și după retragere # G4Media
Nu este un secret faptul că piloții de Formula 1 sunt sportivi care se găsesc la vârful ierarhiei atunci când vine vorba despre salariile pe care le încasează. Legendarul Michael Schumacher se menține și la mulți ani de la retragere pe locul întâi în topul banilor câștigați de-a lungul carierei din Marele Circ. Grila actuală […] © G4Media.ro.
09:40
Locuitorii din Ileni, județul Brașov, l-au avut ca oaspete pe președintele Nicușor Dan. Șeful statului s-a întors de Crăciun în locul în care a copilărit, relatează bizbrasov.ro „L-am întâmpinat pe domnul preşedinte Nicuşor Dan cu o colindă din satul nostru, la Muzeul din Ileni. Un moment simplu şi sincer, ca între oameni, acasă”, au scris localnicii […] © G4Media.ro.
09:30
Trump se opune recunoaşterii statului Somaliland, republica autoproclamată care s-a separat de Somalia # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, într-un interviu acordat publicaţiei New York Post, că se opune recunoaşterii de către Statele Unite a Somalilandului, republica autoproclamată care s-a separat de Somalia şi pe care Israelul, un aliat al Washingtonului, a recunoscut-o oficial mai devreme în aceeaşi zi, relatează AFP, transmite Agerpres. „Nu”, i-a răspuns preşedintele […] © G4Media.ro.
09:20
În urările de anul nou, dictatorul Kim Jong Un a lăudat sângele vărsat alături de ruşi în războiul din Ucraina # G4Media
Coreea de Nord şi Rusia au împărţit „sângele, viaţa şi moartea” în războiul din Ucraina, a subliniat vineri liderul nord-coreean Kim Jong Un în urările sale de Anul Nou adresate preşedintelui rus Vladimir Putin, relatează AFP, conform Agerpres. Phenianul a trimis mii de soldaţi să lupte alături de Moscova în invazia Ucrainei, lansată în urmă […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.