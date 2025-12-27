Ahmet Davutoglu: Urgent!

18:20

Tema predării literaturii române la liceu rămâne un subiect extrem de disputat. Sunt unii care consideră că parcurgerea etapelor din istoria literaturii noastre este benefică. Sunt însă și profesori care consideră că prin punerea în programă a lui Neculce sau Ureche cu cronicile lor, sau a „Țiganiadei” lui Ioan Budai Deleanu, ar însemna ca elevii […]