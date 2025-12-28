Motivul pentru care stațiunile de schi din Alpi sunt abandonate în fiecare an. Peste 150 au fost închise doar în Franța

Peste 150 de stațiuni de schi din Franța au fost închise din cauza încălzirii globale, iar alte zeci sunt în pericol. Printre ele se numără și Céüze, o stațiune din Alpii francezi de sud care, după 85 de ani de funcționare, a fost abandonată.

