„Fiecare mamă are nevoie de mama ei!”. Larisa Iordache, îndurerată de sărbători după decesul celei care i-a oferit tot sprijinul. „Am nevoie de sfaturile ei!”
Adevarul.ro, 28 decembrie 2025 11:45
Pentru Larisa Iordache, acest Crăciun va fi unul dificil, marcat de pierderi și momente emoționante care i-au afectat profund viața.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
12:30
Regatul Unit a semnat un contract de zeci de milioane de lire sterline cu Germania pentru „achiziţionarea de artilerie avansată” # Adevarul.ro
Regatul Unit a anunțat duminica, 28 decembrie, că a semnat un contract comun de achiziții publice cu Germania, în valoare de 52 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari), „pentru achiziționarea de artilerie avansată montată pe vehicule blindate”, care pot trage în timp ce se află în m
12:30
Râul care stă în calea rușilor spre Kramatorsk. Tancul-ponton, „soluția” improvizată pe care mizează Moscova pentru a-l traversa # Adevarul.ro
Forțele ruse încearcă să treacă râul Kazennîi Toreț, un obstacol aparent minor pe hartă, dar care blochează înaintarea spre Kramatorsk, ultima mare redută ucraineană din regiunea Donețk.
12:30
Nicușor Dan, despre românul din spatele celebrului cartier financiar Canary Wharf: „Un reper de implicare civică” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit la Londra cu Sir George Iacobescu, românul care a contribuit la dezvoltarea celebrului cartier financiar Canary Wharf.
Acum 30 minute
12:15
Scandal la o petrecere de Crăciun din Cluj: un consilier PNL, implicat într-o bătaie din cauza dedicațiilor muzicale # Adevarul.ro
O petrecere organizată de Crăciun s-a transformat într-un incident violent, după ce patru bărbați, printre care și un consilier local PNL, s-au încăierat din cauza unor dedicații muzicale.
Acum o oră
12:00
Un copac a căzut duminică, 28 decembrie, pe acoperișul spitalului din Darabani, oraș din Botoșani. Arborele a fost tăiat în mod controlat și nu a fost afectată clădirea spitalului.
12:00
Brigitte Bardot, actrița și cântăreața franceză care a devenit un simbol sexual internațional înainte de a se retrage din industria filmului pentru a se dedica activismului pentru drepturile animalelor, a murit la vârsta de 91 de ani.
11:45
„Fiecare mamă are nevoie de mama ei!”. Larisa Iordache, îndurerată de sărbători după decesul celei care i-a oferit tot sprijinul. „Am nevoie de sfaturile ei!” # Adevarul.ro
Pentru Larisa Iordache, acest Crăciun va fi unul dificil, marcat de pierderi și momente emoționante care i-au afectat profund viața.
11:45
Mark Carney anunță sprijin de peste 1,5 miliarde de euro pentru reconstrucția Ucrainei: „Canada va fi alături de poporul ucrainean” # Adevarul.ro
Canada va acorda Ucrainei un ajutor de aproximativ 1,552 miliarde de euro, care va permite Kievului să acceseze împrumuturi de la Fondul Monetar Internațional.
11:45
Șeful diplomației ruse avertizează: trupele europene din Ucraina ar fi „ținte legitime” pentru Rusia # Adevarul.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că orice contingent militar european desfășurat în Ucraina ar fi considerat de Rusia o „țintă militară legitimă”, într-un nou semnal de escaladare verbală din partea Moscovei, transmis în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru în
Acum 2 ore
11:30
„Pace, nu capitulare”. Ucrainenii, miting pașnic în apropiere de Mar-a-Lago în ziua întâlnirii Trump–Zelenski # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit în Florida pentru discuții cu președintele american Donald Trump, într-un moment în care războiul din Ucraina continuă să se intensifice, iar Europa urmărește cu atenție semnalele care ar putea redefini arhitectura de securitate a continentului.
11:15
Topul minciunilor spuse de Donald Trump în 2025 alcătuit de CNN. „Ucraina a început războiul Rusiei împotriva Ucrainei” și multe altele # Adevarul.ro
Pe 20 ianuarie 2026 se va împlini un an de când Donald Trump a revenit la Casa Albă, după ce a câștigat alegerile prezidențiale din 2024 în fața democratei Kamala Harris. La fel ca în primul său mandat, 2025 a fost marcat de un șir neîntrerupt de minciuni.
11:15
Un senator republican a publicat imagini AI în care îl bate măr pe Moș Crăciun: „Du-te înapoi la Polul Nord, amice”. De ce reacții a avut parte # Adevarul.ro
Un senator republican din Indiana a stârnit indignare în mediul online după ce a postat imagini generate de inteligența artificială în care îl bate pe Moș Crăciun.
11:15
Polițiștii de frontieră au transmis duminică, 28 decembrie, că trecerea cu BAC-ul pe ruta Bechet (România)-Oryahovo (Bulgaria) este suspendată temporar.
11:00
Atac violent de Crăciun. Un bărbat a intrat într-o curte unde a distrus mai multe mașini și a amenințat cu moartea o adolescentă # Adevarul.ro
O familie din localitatea Nimigea de Sus, județul Bistrița-Năsăud, a trăit clipe de groază în noaptea de Crăciun, după ce un bărbat a intrat cu forța în locuință.
10:45
Boala Alzheimer ar putea fi reversibilă cu recuperare neurologică completă, nu doar prevenită sau încetinită # Adevarul.ro
Potrivit unui studiu, boala Alzheimer poate fi reversibilă în modele animale, cu recuperare neurologică completă, nu doar prevenită sau încetinită.
10:45
Primul Crăciun în noua formulă. Noi fotografii cu nepotul lui Gică Hagi, complet răsfățat de „Rege” în Turcia. „În 27 de ani, nu l-am văzut pe tata așa!” # Adevarul.ro
Ianis Hagi a petrecut primul Crăciun ca tată alături de soție și fiul său, într-un moment plin de emoție pentru întreaga familie.
10:45
Membrii unei secte religioase ruse, reținuți de forțele de securitate. Se rugau pentru Zelenski # Adevarul.ro
Aproximativ 70 de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, care s-au rugat pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski și armata ucraineană, au fost reținuți de forțele de securitate ruse.
Acum 4 ore
10:30
David Popovici dezvăluie marea provocare pentru 2026. Campionul și-a transat principalul obiectiv: „Mintea este cea care decide. Mi-am propus!” # Adevarul.ro
David Popovici continuă să se implice activ în natație, atât ca sportiv de top, cât și prin inițiative menite să inspire și să sprijine tinerii înotători.
10:30
Nunta fiicei lui Gordon Ramsay, marcată de un conflict dureros în familia mirelui. Mama lui Adam Peaty a fost exclusă de la eveniment # Adevarul.ro
Holly Ramsay, fiica celebrului chef Gordon Ramsay, a arătat radiant la nunta sa cu înotătorul olimpic Adam Peaty.
10:00
Motivul pentru care stațiunile de schi din Alpi sunt abandonate în fiecare an. Peste 150 au fost închise doar în Franța # Adevarul.ro
Peste 150 de stațiuni de schi din Franța au fost închise din cauza încălzirii globale, iar alte zeci sunt în pericol. Printre ele se numără și Céüze, o stațiune din Alpii francezi de sud care, după 85 de ani de funcționare, a fost abandonată.
10:00
Cum s-a produs tragedia de la Vaslui unde doi frați au pierit în apele unui lac de acumulare. Disperat, tatăl copiilor a sărit după ei în apa rece ca gheața # Adevarul.ro
Doi copii, un băiat de 14 ani și o fată de 12 ani, și-au pierdut viața sâmbătă seara, după ce au căzut în lacul de acumulare Tăcuta, din județul Vaslui.
09:30
A murit Gheorghe Caruțiu, un important pictor constănțean și profesor la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius” din Constanța.
09:30
Injuriile antrenorului au răsunat pe transmisiunea live la meciul românilor. Derapaj verbal grav la adresa arbitrilor: „Vă f** în gură, țăranilor!” # Adevarul.ro
U-BT Cluj Napoca a învins Studentski Centar cu 96-85 și a ajuns, astfel, la a opta victorie din acest sezon în competiția regională.
09:15
Crimă șocantă la Sibiu: o femeie și-ar fi ucis mama pentru moștenire, cu ajutorul unei asistente medicale # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 38 de ani și o asistentă medicală au fost reținute de procurori, fiind acuzate de omor calificat cu premeditare.
09:00
Mai multe persoane, reținute după ce au aprins fumigene și artificii în centrul Parisului # Adevarul.ro
Zeci de persoane au fost reținute sâmbătă seară, 27 decembrie, după ce au aprins fumigene și artificii în centrul Parisului. Autoritățile transmit că nimeni nu a fost rănit în incident.
08:45
Zelenski primește „sprijinul deplin” al Europei și al Canadei înaintea întâlnirii decisive cu Trump # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost asigurat de sprijin deplin din partea liderilor europeni, a Canadei, UE și NATO, înaintea întâlnirii cu Donald Trump.
Acum 6 ore
08:30
Accident între un autoturism și o autospecială de poliție, în Medgidia. Doi polițiști au fost răniți # Adevarul.ro
Un accident rutier între un autoturism și o autospecială de poliție s-a produs sâmbătă seara, 27 decembrie, în municipiul Medgidia, județul Constanța.
08:15
Curtea Constituțională a României (CCR) este așteptată să se pronunțe duminică, 28 decembrie, asupra sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind noul proiect al Guvernului Bolojan de reformă a pensiilor magistraților.
07:45
Cât de sigur este să faci afaceri cu Putin așa cum vor apropiații lui Trump? „Rusia nu este nici El Dorado, nici Orașul de Smarald” # Adevarul.ro
Pentru unii dintre emisarii președintelui american Donald Trump, Rusia apare ca o piață cu resurse vaste și potențial economic semnificativ.
07:15
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a caracterizat pe șeful de stat, după ce i-a cerut scuze personal. „Nimic nu știe, habar n-are” # Adevarul.ro
Nicușor Dan și Gigi Becali au avut interacțiuni publice marcate de respect și apreciere reciprocă.
Acum 8 ore
06:30
„Coaliția de voință”, între ambiție și iluzie. De ce garanțiile de securitate pentru Ucraina rămân, deocamdată, pe hârtie # Adevarul.ro
„Coaliția de voință”, între ambiție și iluzie. De ce garanțiile de securitate pentru Ucraina rămân, deocamdată, pe hârtie
04:45
„Faceți din Putin obstacolul” – sfaturile unui diplomat american veteran pentru Zelenski înaintea întâlnirii cu Trump # Adevarul.ro
Pe măsură ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se pregătește pentru o întâlnire importantă cu președintele american Donald Trump, programată duminică în Florida, un fost diplomat de rang înalt al Statelor Unite conturează liniile strategice pe care Kievul ar trebui să le urmeze în discuțiil
Acum 12 ore
03:45
Războiul informațional scăpat de sub control. Putin a vrut să controleze piața ilegală a datelor, dar a deschis, fără să vrea, un front pentru Ucraina # Adevarul.ro
Autoritățile ruse încearcă să limiteze o vastă piață ilegală de date personale scurse, un ecosistem subteran tolerat ani la rând de stat, dar care este acum exploatat inclusiv de serviciile de informații ucrainene.
02:45
Fostul șef al Mossad rupe tăcerea: ce spune Yossi Cohen despre Iran, Putin, Netanyahu și jocurile din umbră # Adevarul.ro
Despre Yossi Cohen sunt încă multe lucruri care nu pot fi spuse public. Fostul șef al Mossadului rămâne, prin definiție, un personaj al zonelor gri, al informațiilor fragmentare și al adevărurilor rostite pe jumătate.
01:45
În urmă cu două decenii, sute de mii de polonezi au ajuns în Regatul Unit în căutarea unui trai mai bun.
00:45
Tehnicile de dezinformare folosite de Putin la conferința de final de an. Cerere în căsătorie printre amenințări # Adevarul.ro
În cadrul conferinței de presă de la final de an, Vladimir Putin a folosit mai multe tehnici consacrate de dezinformare, arată o analiză a portalului EUvsDisinfo, care combate propaganda pro-Kremlin.
00:15
28 decembrie: Ziua în care se stinge din viață Corneliu Baba, unul dintre cei mai mari pictori români # Adevarul.ro
În ziua de 28 decembrie 1997, a murit Corneliu Baba, unul dintre cei mai mari pictori ai României. Tot pe 28 decembrie, în 1612, Galileo Galilei observă planeta Neptun.
00:15
Când nu trebuie să mergeți la Urgențe cu un copil răcit. „Nu este bine să așteptați 5-6 ore lângă alți bolnavi doar pentru că vă este frică” # Adevarul.ro
Ca să nu vă stricați vacanța așteptând multe ore într-o Unitate de Primiri Urgențe cu un copil răcit, medicul pediatru Mihai Craiu recomandă să apelați la această măsură numai dacă sunt întrunite mai multe condiții.
Acum 24 ore
23:15
Ce se întâmplă cu bisericile goale ale României. În vestul Europei, foste lăcașuri religioase au primit destinații inedite # Adevarul.ro
Depopularea și scăderea numărului de credincioși au lăsat biserici pustii în România, dar și în vestul Europei. În satele românești, multe lăcașuri închise se degradează lent, iar soarta lor este incertă. În alte state, comunitățile le-au găsit noi utilizări.
22:30
Horoscopul zilei de duminică, 28 decembrie, arată că o zodie atinge punctul de echilibru interior, în timp ce alta are parte de bani din senin. Lorina, astrologul Click!, are predicții complete pentru toate cele 12 semne zodiacale.
22:30
Marea hidrocentrală Lotru–Ciunget, capodopera energetică ascunsă în Carpați. A fost numită cea mai grandioasă din Europa # Adevarul.ro
Munții Parâng adăpostesc cea mai complexă amenajare hidroenergetică de pe râurile interioare din România, construită în anii ’60 și ’70 pe valea Lotrului și cunoscută în prezent mai ales datorită lacului Vidra, al cărui baraj uriaș din anrocamente a fost ridicat la aproape 1.300 de metri altitudine.
22:15
Doi pacienţi cu arsuri, transportaţi la Bruxelles, în cadrul unei misiuni umanitare a Forţelor Aeriene Române # Adevarul.ro
O aeronavă C-27 J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat sâmbătă, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a transporta la a Bruxelles doi pacienţi cu arsuri.
22:15
Filtrul CCR în 2025. Reforma pensiilor speciale ale magistraților, din nou pe masa judecătorilor constituționali la final de an # Adevarul.ro
Pe final de an, CCR trebuie să decidă din nou asupra proiectului care urmărește să modifice condițiile de pensionare ale magistraților.
22:00
În 2026, avem nevoie de repere și comunicare autentică. Modelul Concertului de Crăciun de la Vatican combate formalismul prin bucurie. Bisericile trebuie să fie ancore etice în fața AI , transformând principiile în trăire pentru a păstra valorile umanității.
22:00
Mirabela Grădinaru povestește cum l-a cunoscut pe Nicușor Dan: „M-a atras felul lui de a de a fi, de a privi și de a se raporta la oameni” # Adevarul.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a vorbit sâmbătă, 27 decembrie, în cadrul emisiunii „La Cină”, despre familie, mâncare, dar și despre momentul când l-a cunoscut pe Nicușor Dan.
21:45
Peste 20% dintre videoclipurile recomandate noilor utilizatori YouTube sunt generate de AI. Cât câștigă creatorii lor # Adevarul.ro
Peste 20% dintre videoclipurile recomandate noilor utilizatori YouTube sunt conținut de calitate slabă generat de inteligența artificială, creat pentru a atrage vizualizări.
21:45
Polițiștii italieni au arestat nouă persoane suspectate că ar fi strâns milioane de euro pentru Hamas sub pretextul unor donații umanitare # Adevarul.ro
Autoritățile italiene au reținut nouă persoane acuzate că ar fi strâns aproximativ șapte milioane de euro pentru Hamas, pe parcursul a peste doi ani. Banii erau declarați donații umanitare pentru palestinieni, însă ar fi fost direcționați către organizația militantă printr-un mecanism elaborat.
21:30
Putin spune că Ucraina nu se grăbeşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia. Amenințări cu rezolvarea obiectivelor „operaţiunii militare speciale” prin forţă # Adevarul.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă, 27 decembrie, că, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia, atunci Moscova va rezolva toate obiectivele „operaţiunii militare speciale” prin forţă, transmite Reuters, care citează agenţia rusă Interfax.
21:15
Polonia pregătește fortificații anti-drone în valoare de 2 miliarde de euro de-a lungul frontierei de est # Adevarul.ro
Polonia intenționează să finalizeze, în următorii doi ani, un nou set de fortificații anti-dronă de-a lungul granițelor sale estice.
21:15
Un șofer și-a lăsat mașina cu motorul pornit, pentru a dezgheța parbrizul. Un tânăr beat și fără permis a plecat cu ea # Adevarul.ro
Poliţia Municipiului Topliţa a fost sesizată sâmbătă, 27 decembrie, printr-un apel la112, de un bărbat din localitate, cu privire la faptul că autoturismului său a fost sustras. Câteva ore mai târziu, oamenii legii l-au prins pe autor și l-au reținut pentru mai multe infracțiuni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.