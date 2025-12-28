Boala Alzheimer ar putea fi reversibilă cu recuperare neurologică completă, nu doar prevenită sau încetinită
Adevarul.ro, 28 decembrie 2025 10:45
Potrivit unui studiu, boala Alzheimer poate fi reversibilă în modele animale, cu recuperare neurologică completă, nu doar prevenită sau încetinită.
• • •
Atac violent de Crăciun. Un bărbat a intrat într-o curte unde a distrus mai multe mașini și a amenințat cu moartea o adolescentă # Adevarul.ro
O familie din localitatea Nimigea de Sus, județul Bistrița-Năsăud, a trăit clipe de groază în noaptea de Crăciun, după ce un bărbat a intrat cu forța în locuință.
Primul Crăciun în noua formulă. Noi fotografii cu nepotul lui Gică Hagi, complet răsfățat de „Rege” în Turcia. „În 27 de ani, nu l-am văzut pe tata așa!” # Adevarul.ro
Ianis Hagi a petrecut primul Crăciun ca tată alături de soție și fiul său, într-un moment plin de emoție pentru întreaga familie.
Membrii unei secte religioase ruse, reținuți de forțele de securitate. Se rugau pentru Zelenski # Adevarul.ro
Aproximativ 70 de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, care s-au rugat pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski și armata ucraineană, au fost reținuți de forțele de securitate ruse.
David Popovici dezvăluie marea provocare pentru 2026. Campionul și-a transat principalul obiectiv: „Mintea este cea care decide. Mi-am propus!” # Adevarul.ro
David Popovici continuă să se implice activ în natație, atât ca sportiv de top, cât și prin inițiative menite să inspire și să sprijine tinerii înotători.
Nunta fiicei lui Gordon Ramsay, marcată de un conflict dureros în familia mirelui. Mama lui Adam Peaty a fost exclusă de la eveniment # Adevarul.ro
Holly Ramsay, fiica celebrului chef Gordon Ramsay, a arătat radiant la nunta sa cu înotătorul olimpic Adam Peaty.
Motivul pentru care stațiunile de schi din Alpi sunt abandonate în fiecare an. Peste 150 au fost închise doar în Franța # Adevarul.ro
Peste 150 de stațiuni de schi din Franța au fost închise din cauza încălzirii globale, iar alte zeci sunt în pericol. Printre ele se numără și Céüze, o stațiune din Alpii francezi de sud care, după 85 de ani de funcționare, a fost abandonată.
Cum s-a produs tragedia de la Vaslui unde doi frați au pierit în apele unui lac de acumulare. Disperat, tatăl copiilor a sărit după ei în apa rece ca gheața # Adevarul.ro
Doi copii, un băiat de 14 ani și o fată de 12 ani, și-au pierdut viața sâmbătă seara, după ce au căzut în lacul de acumulare Tăcuta, din județul Vaslui.
A murit Gheorghe Caruțiu, un important pictor constănțean și profesor la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius” din Constanța.
Injuriile antrenorului au răsunat pe transmisiunea live la meciul românilor. Derapaj verbal grav la adresa arbitrilor: „Vă f** în gură, țăranilor!” # Adevarul.ro
U-BT Cluj Napoca a învins Studentski Centar cu 96-85 și a ajuns, astfel, la a opta victorie din acest sezon în competiția regională.
Crimă șocantă la Sibiu: o femeie și-ar fi ucis mama pentru moștenire, cu ajutorul unei asistente medicale # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 38 de ani și o asistentă medicală au fost reținute de procurori, fiind acuzate de omor calificat cu premeditare.
Mai multe persoane, reținute după ce au aprins fumigene și artificii în centrul Parisului # Adevarul.ro
Zeci de persoane au fost reținute sâmbătă seară, 27 decembrie, după ce au aprins fumigene și artificii în centrul Parisului. Autoritățile transmit că nimeni nu a fost rănit în incident.
Zelenski primește „sprijinul deplin” al Europei și al Canadei înaintea întâlnirii decisive cu Trump # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost asigurat de sprijin deplin din partea liderilor europeni, a Canadei, UE și NATO, înaintea întâlnirii cu Donald Trump.
Accident între un autoturism și o autospecială de poliție, în Medgidia. Doi polițiști au fost răniți # Adevarul.ro
Un accident rutier între un autoturism și o autospecială de poliție s-a produs sâmbătă seara, 27 decembrie, în municipiul Medgidia, județul Constanța.
Curtea Constituțională a României (CCR) este așteptată să se pronunțe duminică, 28 decembrie, asupra sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind noul proiect al Guvernului Bolojan de reformă a pensiilor magistraților.
Cât de sigur este să faci afaceri cu Putin așa cum vor apropiații lui Trump? „Rusia nu este nici El Dorado, nici Orașul de Smarald” # Adevarul.ro
Pentru unii dintre emisarii președintelui american Donald Trump, Rusia apare ca o piață cu resurse vaste și potențial economic semnificativ.
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a caracterizat pe șeful de stat, după ce i-a cerut scuze personal. „Nimic nu știe, habar n-are” # Adevarul.ro
Nicușor Dan și Gigi Becali au avut interacțiuni publice marcate de respect și apreciere reciprocă.
„Coaliția de voință”, între ambiție și iluzie. De ce garanțiile de securitate pentru Ucraina rămân, deocamdată, pe hârtie # Adevarul.ro
„Coaliția de voință”, între ambiție și iluzie. De ce garanțiile de securitate pentru Ucraina rămân, deocamdată, pe hârtie
„Faceți din Putin obstacolul” – sfaturile unui diplomat american veteran pentru Zelenski înaintea întâlnirii cu Trump # Adevarul.ro
Pe măsură ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se pregătește pentru o întâlnire importantă cu președintele american Donald Trump, programată duminică în Florida, un fost diplomat de rang înalt al Statelor Unite conturează liniile strategice pe care Kievul ar trebui să le urmeze în discuțiil
Războiul informațional scăpat de sub control. Putin a vrut să controleze piața ilegală a datelor, dar a deschis, fără să vrea, un front pentru Ucraina # Adevarul.ro
Autoritățile ruse încearcă să limiteze o vastă piață ilegală de date personale scurse, un ecosistem subteran tolerat ani la rând de stat, dar care este acum exploatat inclusiv de serviciile de informații ucrainene.
Fostul șef al Mossad rupe tăcerea: ce spune Yossi Cohen despre Iran, Putin, Netanyahu și jocurile din umbră # Adevarul.ro
Despre Yossi Cohen sunt încă multe lucruri care nu pot fi spuse public. Fostul șef al Mossadului rămâne, prin definiție, un personaj al zonelor gri, al informațiilor fragmentare și al adevărurilor rostite pe jumătate.
În urmă cu două decenii, sute de mii de polonezi au ajuns în Regatul Unit în căutarea unui trai mai bun.
Tehnicile de dezinformare folosite de Putin la conferința de final de an. Cerere în căsătorie printre amenințări # Adevarul.ro
În cadrul conferinței de presă de la final de an, Vladimir Putin a folosit mai multe tehnici consacrate de dezinformare, arată o analiză a portalului EUvsDisinfo, care combate propaganda pro-Kremlin.
28 decembrie: Ziua în care se stinge din viață Corneliu Baba, unul dintre cei mai mari pictori români # Adevarul.ro
În ziua de 28 decembrie 1997, a murit Corneliu Baba, unul dintre cei mai mari pictori ai României. Tot pe 28 decembrie, în 1612, Galileo Galilei observă planeta Neptun.
Când nu trebuie să mergeți la Urgențe cu un copil răcit. „Nu este bine să așteptați 5-6 ore lângă alți bolnavi doar pentru că vă este frică” # Adevarul.ro
Ca să nu vă stricați vacanța așteptând multe ore într-o Unitate de Primiri Urgențe cu un copil răcit, medicul pediatru Mihai Craiu recomandă să apelați la această măsură numai dacă sunt întrunite mai multe condiții.
Ce se întâmplă cu bisericile goale ale României. În vestul Europei, foste lăcașuri religioase au primit destinații inedite # Adevarul.ro
Depopularea și scăderea numărului de credincioși au lăsat biserici pustii în România, dar și în vestul Europei. În satele românești, multe lăcașuri închise se degradează lent, iar soarta lor este incertă. În alte state, comunitățile le-au găsit noi utilizări.
Horoscopul zilei de duminică, 28 decembrie, arată că o zodie atinge punctul de echilibru interior, în timp ce alta are parte de bani din senin. Lorina, astrologul Click!, are predicții complete pentru toate cele 12 semne zodiacale.
Marea hidrocentrală Lotru–Ciunget, capodopera energetică ascunsă în Carpați. A fost numită cea mai grandioasă din Europa # Adevarul.ro
Munții Parâng adăpostesc cea mai complexă amenajare hidroenergetică de pe râurile interioare din România, construită în anii ’60 și ’70 pe valea Lotrului și cunoscută în prezent mai ales datorită lacului Vidra, al cărui baraj uriaș din anrocamente a fost ridicat la aproape 1.300 de metri altitudine.
Doi pacienţi cu arsuri, transportaţi la Bruxelles, în cadrul unei misiuni umanitare a Forţelor Aeriene Române # Adevarul.ro
O aeronavă C-27 J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat sâmbătă, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a transporta la a Bruxelles doi pacienţi cu arsuri.
Filtrul CCR în 2025. Reforma pensiilor speciale ale magistraților, din nou pe masa judecătorilor constituționali la final de an # Adevarul.ro
Pe final de an, CCR trebuie să decidă din nou asupra proiectului care urmărește să modifice condițiile de pensionare ale magistraților.
În 2026, avem nevoie de repere și comunicare autentică. Modelul Concertului de Crăciun de la Vatican combate formalismul prin bucurie. Bisericile trebuie să fie ancore etice în fața AI , transformând principiile în trăire pentru a păstra valorile umanității.
Mirabela Grădinaru povestește cum l-a cunoscut pe Nicușor Dan: „M-a atras felul lui de a de a fi, de a privi și de a se raporta la oameni” # Adevarul.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a vorbit sâmbătă, 27 decembrie, în cadrul emisiunii „La Cină”, despre familie, mâncare, dar și despre momentul când l-a cunoscut pe Nicușor Dan.
Peste 20% dintre videoclipurile recomandate noilor utilizatori YouTube sunt generate de AI. Cât câștigă creatorii lor # Adevarul.ro
Peste 20% dintre videoclipurile recomandate noilor utilizatori YouTube sunt conținut de calitate slabă generat de inteligența artificială, creat pentru a atrage vizualizări.
Polițiștii italieni au arestat nouă persoane suspectate că ar fi strâns milioane de euro pentru Hamas sub pretextul unor donații umanitare # Adevarul.ro
Autoritățile italiene au reținut nouă persoane acuzate că ar fi strâns aproximativ șapte milioane de euro pentru Hamas, pe parcursul a peste doi ani. Banii erau declarați donații umanitare pentru palestinieni, însă ar fi fost direcționați către organizația militantă printr-un mecanism elaborat.
Putin spune că Ucraina nu se grăbeşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia. Amenințări cu rezolvarea obiectivelor „operaţiunii militare speciale” prin forţă # Adevarul.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă, 27 decembrie, că, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia, atunci Moscova va rezolva toate obiectivele „operaţiunii militare speciale” prin forţă, transmite Reuters, care citează agenţia rusă Interfax.
Polonia pregătește fortificații anti-drone în valoare de 2 miliarde de euro de-a lungul frontierei de est # Adevarul.ro
Polonia intenționează să finalizeze, în următorii doi ani, un nou set de fortificații anti-dronă de-a lungul granițelor sale estice.
Un șofer și-a lăsat mașina cu motorul pornit, pentru a dezgheța parbrizul. Un tânăr beat și fără permis a plecat cu ea # Adevarul.ro
Poliţia Municipiului Topliţa a fost sesizată sâmbătă, 27 decembrie, printr-un apel la112, de un bărbat din localitate, cu privire la faptul că autoturismului său a fost sustras. Câteva ore mai târziu, oamenii legii l-au prins pe autor și l-au reținut pentru mai multe infracțiuni.
Ministrul Apărării nu mai vrea avansări făcute automat: „Nu mi se pare normal să se avanseze doar pentru că este 1 Decembrie sau 24 Ianuarie” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a susținut sămbătă, 27 decembrie, faptul că România trebuie să investească mai mult în apărare, fiind de părere că nu este „rațional ca România să taie de la armată”.
Președintele Iranului acuză SUA, Israelul şi Europa că desfăşoară un război total contra țării sale # Adevarul.ro
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat, într-un interviu publicat sâmbătă, că SUA, Israelul şi europenii desfăşoară un „război total”contra Iranului, transmite AFP.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a anunțat că este însărcinată și i-a transmis mulțumiri lui Donald Trump # Adevarul.ro
Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a făcut public faptul că ea și soțul ei așteaptă cel de‑al doilea copil: o fetiță, care urmează să se nască în luna mai a anului viitor.
Patru persoane au fost rănite, sâmbătă seara, 27 decembrie, în urma unui accident rutier care a avut loc la ieșirea din municipiul Botoşani spre Suceava.
Peste 220 de consumatori din Sectorul 3 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, în urma unui incident # Adevarul.ro
Peste 220 de consumatori casnici din Sectorul 3 al Capitalei sunt afectaţi, sâmbătă, de întreruperea alimentării cu gaze a instalaţiei comune de utilizare, ca urmare a unui incident.
Oana Țoiu reafirmă sprijinul României pentru Ucraina și condamnă atacurile Rusiei: „Este o campanie de teroare împotriva populației civile din Ucraina” # Adevarul.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis sâmbătă, 27 decembrie, un mesaj în care subliniază solidaritatea României cu Ucraina.
Forțele armate britanice vor lansa în martie 2026 un program ce le va permite persoanelor cu vârste sub 25 de ani să urmeze o pregătire remunerată timp de un an în rândurile lor, a anunţat sâmbătă, 27 decembrie, Ministerul Apărării britanic.
Condițiile aspre de iarnă au dus la anularea a mii de zboruri în SUA. „Îndemn la prudenţă extremă pe toată durata acestei furtuni" # Adevarul.ro
Nord-estul Statelor Unite afost lovit sâmbătă dimineaţă de un amestec de zăpadă şi gheaţă, care a perturbat traficul aerian de după Crăciun şi a determinat oficialii din New York şi New Jersey să emită declaraţii de urgenţă meteorologică, chiar dacă furtuna se potolise spre mijlocul dimineţii.
Bărbat din Alba Iulia, reținut după ce a înțepat și distrus cauciucurile a opt autoturisme # Adevarul.ro
Un bărbat din Alba Iulia, în vârstă de 35 de ani, a fost reținut sâmbătă, 27 decembrie, după ce a vandalizat opt autoturisme parcate în municipiu.
Fragmente de ceramică din timpurile biblice, descoperite la locul „Arcei lui Noe”. „Ar putea dovedi că arca a existat cu adevărat” # Adevarul.ro
Fragmente de ceramică datând din epoca biblică au fost descoperite în estul Turciei, în apropierea formațiunii Durupınar – o structură geologică cu formă de navă, de mult timp asociată de unii cercetători cu legenda Arcei lui Noe, potrivit The Sun.
Apă gratuită în metrou, aeroporturi, gări și în toate instituțiile publice. Condițiile de funcționare a dozatoarelor - proiect # Adevarul.ro
Instituțiile și autoritățile publice, unitățile sanitare publice, unitățile de învățământ, precum și operatorii care administrează stații de metrou, gări, autogări și aeroporturi vor avea obligația să asigure accesul gratuit la apă potabilă pentru public, călători, pacienți etc.
Doi copii, de 12 și 14 ani, plecați la colindat, au căzut în lacul de acumulare Protopopești din Vaslui # Adevarul.ro
Un băiat de 12 și o fată de 14 ani sunt căutați, sâmbătă seara, în apele lacului de acumulare Protopopești din județul Vaslui, unde ar fi căzut după ce au plecat la colindat.
Cutremur în armata ucraineană după pierderea Siverskului: comandanți demiși, rapoarte false și decizii care au dus la dezastru # Adevarul.ro
Pierdere fulgerătoare a orașului Siversk, din nordul regiunii Donețk, a declanșat primele consecințe în lanț în rândul conducerii militare ucrainene.
