Trecerea cu BAC-ul pe ruta Bechet - Oryahovo, suspendată temporar din cauza vremii

19:15

Nord-estul Statelor Unite afost lovit sâmbătă dimineaţă de un amestec de zăpadă şi gheaţă, care a perturbat traficul aerian de după Crăciun şi a determinat oficialii din New York şi New Jersey să emită declaraţii de urgenţă meteorologică, chiar dacă furtuna se potolise spre mijlocul dimineţii.