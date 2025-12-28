Vulcanul Etna a erupt după aproape 30 de ani. Lava a fost aruncată la sute de metri în aer

19:00

Echipele de intervenție de la Detașamentul Vaslui caută, sâmbătă seară, doi copii, un minor cu vârsta de 12 ani şi sora sa în vârstă de 14 ani care s-ar fi înecat în acumularea Tăcuta, după ce gheața pe care o traversau s-a rupt. Copiii ar fi făcut parte dintr-un grup de colindători. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui, polițiștii au luat legătura cu părinții celor doi copii, care au spus că nu i-au mai văzut pe aceștia de la ora 15:15.