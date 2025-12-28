Destin frânt la 23 de ani. Maria a murit într-un accident cumplit în Botoşani, cu câteva luni înainte de nuntă

19:40

Au fost vijelii cu putere de uragan la munte. Pe creste, în Hunedoara, vântul a bătut cu rafale de 180 de kilometri la oră. Iar la Sinaia, zeci de copaci și stâlpi de electricitate au fost doborâți de rafale. Unul dintre arbori s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers. Cei trei oameni din autoturism au fost scoși de martori în siguranță. De mâine, vremea rea se extinde în toată țara. Va fi cod portocaliu de vânt puternic în 20 de județe.