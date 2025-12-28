Volodimir Zelenski după întâlnirea cu Trump: Planul de pace, aprobat în proporţie de 90 la sută

20:50

Un incident feroviar a avut loc duminică seară, în Halta de Mişcare Romula, din judeţul Olt, aparţinând Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, după ce un tren de marfă care urma să se încrucişeze cu un alt tren şi apoi să se oprească a depăşit semnalul de oprire. Imediat după incident, care nu s-a soldat cu victime, impiegatul de mişcare a luat legătura cu mecanicul trenului RE 2522 şi a dispus oprirea acestuia, garnitura respectivă fiind retrasă în Halta de Mişcare Vlăduleni. Călătorii au fost preluaţi cu autobuze din staţia Vlăduleni şi transportaţi până la staţia Caracal.