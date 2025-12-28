UPDATE Donald Trump după întâlnirea cu Zelenski: Am făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte încheierea acestui război / "Mai rămân una sau două probleme spinoase" / Cât va mai dura războiul?
News.ro, 29 decembrie 2025 00:50
Preşedintele american Donald Trump a declarat, duminică, după ce l-a primit pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Mar-a-Lago, în Florida, că s-au făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte încheierea războiului.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum o oră
00:50
UPDATE Donald Trump după întâlnirea cu Zelenski: Am făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte încheierea acestui război / "Mai rămân una sau două probleme spinoase" / Cât va mai dura războiul? # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, duminică, după ce l-a primit pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Mar-a-Lago, în Florida, că s-au făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte încheierea războiului.
00:50
Trump crede că Ucraina, Rusia şi SUA s-ar putea întâlni „la momentul potrivit” / “Putin lucrează cu Ucraina pentru redeschiderea centralei nucleare de la Zaporojie” / “Rusia va ajuta la reconstrucţia Ucrainei” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, duminică seară, la Mar-a-Lago, că vede posibilă o întâlnire trilaterală între Rusia, SUA şi Ucraina.
00:50
Ucraina are o „poziţie diferită” faţă de Rusia în ceea ce priveşte Donbas, spune Zelenski / “Problema teritoriului ucrainean rămâne un factor dificil în rezolvarea conflictului” # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în Florida, după ce a fost întrebat despre regiunea Donbas din estul Ucrainei, care face obiectul unor dispute intense, că Ucraina are "o poziţie diferită" faţă de Rusia în această chestiune.
00:30
Trump lasă deschisă posibilitatea unei vizite în Ucraina dacă aceasta contribuie la asigurarea unui acord de pace: M-am oferit să merg şi să vorbesc în parlamentul lor # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a lăsat deschisă posibilitatea unei deplasări în Ucraina şi a unei intervenţii în parlamentul ţării, dacă acest lucru ar contribui la încheierea unui acord de pace între Rusia şi Ucraina, deşi a sugerat că acest lucru este puţin probabil, relatează CNN.
Acum 2 ore
00:20
UPDATE Întâlnirea de la Mar-a-Lago s-a încheiat. Donald Trump: Am făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte încheierea acestui război / "Mai rămân una sau două probleme spinoase" # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, duminică, după ce l-a primit pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Mar-a-Lago, în Florida, că s-au făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte încheierea războiului.
00:20
Volodimir Zelenski după întâlnirea cu Trump: Planul de pace, agreat în proporţie de 90 la sută # News.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică seară, după întâlnirea din Florida cu Donald Trump, că planul de pace în 20 de puncte a fost “agreat în proporţie de 90 la sută”, informează Sky News.
00:10
Volodimir Zelenski după întâlnirea cu Trump: Planul de pace, aprobat în proporţie de 90 la sută # News.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică seară, după întâlnirea din Florida cu Donald Trump, că planul de pace în 20 de puncte a fost “aprobat în proporţie de 90 la sută”, informează Sky News.
00:00
Grupuri de lucru privind Ucraina, perspective de cooperare: detalii despre convorbirea telefonică dintre Putin şi Trump # News.ro
Iuri Uşakov, consilier la Kremlin, a declarat că Donald Trump şi Vladimir Putin au discutat duminică despre situaţia din Ucraina şi perspectivele de cooperare între cele două ţări înaintea întâlnirii dintre Trump şi Volodimir Zelenski, relatează TASS.
00:00
Întâlnirea de la Mar-a-Lago s-a încheiat. Donald Trump: "Am făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte încheierea acestui război" # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, duminică, după ce l-a primit pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Mar-a-Lago, în Florida, că s-au făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte încheierea războiului.
28 decembrie 2025
23:50
Serie A: Interul lui Chivu s-a impus la Bergamo, 1-0 cu Atalanta, şi termină anul pe primul loc # News.ro
Echipa italiană Inter Milano, condusă de românul Cristian Chivu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Atalanta Bergamo, în etapa a 17-a din Serie A.
23:40
Femeia acuzată că şi-a ucis mama şi asistenta medicală care a ajutat-o punându-i victimei în ceai un sedativ foarte puternic au fost arestate preventiv/ După decesul mamei sale, fiica i-a vândut bunurile şi s-a mutat în Dubai # News.ro
Femeia acuzată că şi-a ucis mama pentru moştenire şi asistenta medicală care a ajutat-o, punându-i victimei în ceai un sedativ foarte puternic care să îi provoace moartea au fost arestate preventiv. Presupusa crimă s-a petrecut în Sibiu, iar ulterior, după decesul mamei sale, fiica a intrat în posesia bunurilor moştenite, pe care le-a vândut, după care s-a mutat în Dubai. Cele două femei au fost reţinute pentru 24 de ore la un an şi jumătate de la comiterea faptei.
Acum 4 ore
23:10
Femeia acuzată că şi-a ucis mama şi asistenta medicală care a ajutat-o punându-i victimei în ceai un sedativ foarte puternic au fost arestate preventiv/ După decesul mamei sale, fiica i-a vândut bunurile şi se mutase în Dubai # News.ro
Femeia acuzată că şi-a ucis mama pentru moştenire şi asistenta medicală care a ajutat-o, punându-i victimei în ceai un sedativ foarte puternic care să îi provoace moartea au fost arestate preventiv. Presupusa crimă s-a petrecut în Sibiu, iar ulterior, după decesul mamei sale, fiica a intrat în posesia bunurilor moştenite, pe care le-a vândut, după care s-a mutat în Dubai. Cele două femei au fost reţinute pentru 24 de ore la un an şi jumătate de la comiterea faptei.
23:00
Reuters: Partidul de guvernământ din Kosovo a obţinut mai mult de jumătate din voturile exprimate la alegerile de duminică. Impasul politic de un an s-ar putea încheia # News.ro
Partidul naţionalist al prim-ministrului Albin Kurti a obţinut mai mult de jumătate din voturile exprimate la alegerile de duminică, deschizând calea către formarea unui nou guvern după un impas politic care a durat un an şi care a paralizat parlamentul şi a întârziat finanţarea internaţională esenţială, relatează Reuters.
22:30
Două elicoptere s-au ciocnit în aer în New Jersey. O persoană a murit, alta a fost rănită grav - VIDEO # News.ro
Două elicoptere s-au prăbuşit în New Jersey după ce, potrivit autorităţilor federale, s-au ciocnit în aer. O persoană a murit, iar alta a fost grav rănită, relatează AP.
22:20
Buzău: Un bărbat de 73 de ani a murit într-un incendiu izbucnit duminică seară în locuinţa sa din localitatea Murgeşti # News.ro
Un bărbat de 73 de ani a murit într-un incendiu izbucnit, duminică seară, în locuinţa sa din localitatea Murgeşti, judeţul Buzău. La sosirea pompierilor, focul cuprinsese întreaga casă de aproximativ 120 de metri pătraţi. pentru stingerea focului, au fost mobilizate două autospeciale cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD.
22:00
UPDATE-Trump îl primeşte într-o întâlnire crucială pe Zelenski la Mar-a-Lago. Kremlinul îndeamnă Kievul ”să ia o decizie curajoasă cu privire la Donbas” / Propunerea de pace în 20 de puncte discutată de în Florida # News.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a primit duminică pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pe treptele reşedinţei sale, Mar-a-Lago, în Florida, într-o întâlnire capitală, vizând progrese într-un plan de pace în Ucraina, relatează AFP.
22:00
Un proiect de propunere de pace în 20 de puncte s-ar afla în centrul discuţiilor dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi omologul său american Donald Trump, care au duminică în Florida, relatează Reuters.
22:00
Echipa italiană Sassuolo a terminat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Bologna, în etapa a 17-a din Serie A.
21:40
UPDATE-Trump îl primeşte într-o întâlnire crucială pe Zelenski la Mar-a-Lago. Kremlinul îndeamnă Kievul ”să ia o decizie curajoasă cu privire la Donbas” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a primit duminică pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pe treptele reşedinţei sale, Mar-a-Lago, în Florida, într-o întâlnire capitală, vizând progrese într-un plan de pace în Ucraina, relatează AFP.
21:30
Schi: Mikaela Shiffrin a câştigat slalomul de la Semmering şi rămâne neînvinsă în această iarnă # News.ro
Schioarea americană Mikaela Shiffrin s-a impus duminică slalomul de la Semmering, în Austria, a cincea victorie din 2025 în această disciplină.
Acum 6 ore
21:10
Premier League: Tottenham se impune la Crystal Palace, 1-0, iar Radu Drăguşin a revenit în meci oficial # News.ro
Fundaşul român Radu Drăguşin a jucat duminică primul meci oficial pentru Tottenham după aproape un an de absenţă şi a revenit cu o victorie: Tottenham s-a impus în deplasare, 1-0 cu Crystal Palace.
20:50
UPDATE - Incident feroviar într-o haltă de mişcare a Sucursalei Căi Ferate Craiova/ Un tren de marfă care urma să se încrucişeze cu un alt tren şi apoi să se oprească a depăşit semnalul/ Nu au fost victime/ Călătorii, preluaţi cu autobuze până la Caracal # News.ro
Un incident feroviar a avut loc duminică seară, în Halta de Mişcare Romula, din judeţul Olt, aparţinând Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, după ce un tren de marfă care urma să se încrucişeze cu un alt tren şi apoi să se oprească a depăşit semnalul de oprire. Imediat după incident, care nu s-a soldat cu victime, impiegatul de mişcare a luat legătura cu mecanicul trenului RE 2522 şi a dispus oprirea acestuia, garnitura respectivă fiind retrasă în Halta de Mişcare Vlăduleni. Călătorii au fost preluaţi cu autobuze din staţia Vlăduleni şi transportaţi până la staţia Caracal.
20:50
Trump îl primeşte într-o întâlnire crucială pe Zelenski la Mar-a-Lago. Kremlinul îndeamnă Kievul ”să ia o decizie curajoasă cu privire la Donbas” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a primit duminică pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la reşedinţa sa, Mar-a-Lago, în Florida, într-o întâlnire capitală, vizând progrese într-un plan de pace în Ucraina, relatează AFP.
20:40
Armata ucraineană contrazice Rusia şi anunţă că o parte a orasului Huleaipole este controlată de rusi. Confruntări armate continuau la Stepnohirsk, în regiunea Zaporojie, pe care Moscova a anunţat de asemenea că l-a cucerit # News.ro
Armata ucraineană anunţă duminică faptul că numai o parte a oraşului Huleaipole, situat în sudul Ucrainei, se află sub un control al ruşilor, contrazicând Moscova, care a anunţat că l-a cucerit, relatează AFP.
20:40
Valerius M. Ciucă, profesor de drept în Iaşi, fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene: Neprezentarea în deliberare, în orice ordin jurisdicţional, este echivalentă cu autodemisia. Cei patru judecători CCR, pe cale de consecinţă, nu mai pot vota # News.ro
Profesorul de drept Valerius M. Ciucă, fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene, susţine că neprezentarea unui judecător “în deliberare“ este echivalentă cu autodemisia, el comentând decizia Curţii Constituţionale de a amâna pentru luni verdictul referitor la Legea pensiilor magistraţilor.
20:40
Jucătorul australian de tenis Nick Kyrgios s-a impus duminică, la Dubai, în meciul disputat împotriva liderului WTA, belarusa Aryna Sabalenka. Partida a purtat numele de „Bătălia Sexelor”.
20:30
Incident feroviar într-o haltă de mişcare a Sucursalei Căi Ferate Craiova/ Un tren de marfă care urma să se încrucişeze cu un alt tren şi apoi să se oprească a depăşit semnalul/ Nu au fost victime/ Călătorii, preluaţi cu autobuze până la Caracal # News.ro
Un incident feroviar a avut loc duminică seară, în Halta de Mişcare Romula, din judeţul Olt, aparţinând Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, după ce un tren de marfă care urma să se încrucişeze cu un alt tren şi apoi să se oprească a depăşit semnalul de oprire. Imediat după incident, care nu s-a soldat cu victime, impiegatul de mişcare a luat legătura cu mecanicul trenului RE 2522 şi a dispus oprirea acestuia, garnitura respectivă fiind retrasă în Halta de Mişcare Vlăduleni. Călătorii au fost preluaţi cu autobuze din staţia Vlăduleni şi transportaţi până la staţia Caracal.
20:30
Trump şi Putin consideră că Ucraina trebuie să ia o decizie cu privire la Donbas, anunţă Uşakov. SUA şi Rusia ”împărtăşesc punctul de vedere” potrivit căruia un armistiţiu temporar ”nu va face decât să prelungească conflictul” # News.ro
Statele Unite şi Rusia ”împărtăşesc punctul de vedere” potrivit căruia un armistiţiu temporar ”nu va face decât să prelungească conflictul”, anunţă duminică seara Kremlinul, în urma unei convorbiri la telefon între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, relatează AFP.
20:20
Armata ucraineană contrazice Rusia şi anunţă că o parte a oraţului Huleaipole este controlată de ruşi. Confruntări armate continuau la Stepnohirsk, în regiunea Zaporojie, pe care Moscova a anunţat de asemenea că l-a cucerit, anunţă ea # News.ro
Armata ucraineană anunţă duminică faptul că numai o parte a oraşului Huleaipole, situat în sudul Ucrainei, se află sub un control al ruşilor, contrazicând Moscova, care a anunţat că l-a cucerit, relatează AFP.
20:00
Patru turişti din Republica Moldova au rămas blocaţi în Refugiul Călţun, din Făgăraş/ Din cauza viscolului, salvamontiştii nu au putut interveni duminică seară, urmând să plece către ei luni dimineaţă/ Turiştii nu au probleme medicale - VIDEO # News.ro
Patru turişti din Republica Moldova au rămas blocaţi, duminică seară, în Refugiul Călţun, din Făgăraş. Potrivit Salvamont Argeş, cei patru tineri au plecat în drumeţie spre Vârful Nehoiu, însă din cauza vremii s-au adăpostit în refugiu. Salvatorii montani nu au putut interveni în această seară din cauza viscolului extrem de puternic, însă turiştii nu au probleme medicale, sunt bine echipaţi şi au mâncare la ei. O echipă de salvamontişti aflată la Refugiul Capra va pleca luni dimineaţă, în jurul orei 7.30, spre ei.
20:00
Trump discută la telefon cu Putin, înaintea unei întâlniri capitale cu Zelenski la Mar-a-Lago # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a discutat duminică la telefon cu omologul său rus Vladimir Poutine, un apel pe care l-a salutat drept ”foarte productiv”, cu câteva ore înaintea unui tête-à-tête, în Florida, cu Volodimir Zelenski, crucial în continuarea negocierilor de pace în Ucraina, relatează AFP.
20:00
Liberalul Alexandru Muraru, despre amânarea deciziei CCR privind legea pensiilor magistraţilor: Dacă lipsa cvorumului a fost rezultatul unor retrageri deliberate, vorbim despre un blocaj intenţionat # News.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că dacă se confirmă că lipsa cvorumului judecătorilor CCR a fost o acţiune deliberată, în cazul amânării unei decizii privind legea pensiilor magistraţilor atunci asistăm la un blocaj intenţionat, cu efecte directe asupra procesului legislativ şi a încrederii publice în stat.
19:50
Handbal feminin: Fosta internaţională Aurelia Brădeanu, noul manager al campioanei CSM Bucureşti # News.ro
Fosta internaţională Aurelia Brădeanu este noul manager al campioanei CSM Bucureşti, potrivit anunţului de duminică al clubului. Ea o înlocuieşte pe fosta sa colegă de la naţională Cristina Vărzaru, care a demisionat în noiembrie.
19:50
Incident feroviar într-o haltă de mişcare a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova/ Un tren de marfă care urma să se încrucişeze cu un alt tren şi apoi să se oprească a depăşit semnalul/ Nu au fost victime # News.ro
Un incident feroviar a avut loc duminică seară, în Halta de Mişcare Romula, din judeţul Olt, aparţinând Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, după ce un tren de marfă care urma să se încrucişeze cu un alt tren şi apoi să se oprească a depăşit semnalul de oprire. Imediat după incident, care nu s-a soldat cu victime, impiegatul de mişcare a luat legătura cu mecanicul trenului RE 2522 şi a dispus oprirea acestuia, garnitura respectivă fiind retrasă în Halta de Mişcare Vlăduleni.
19:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, susţinut de către europeni, se întâlneşte duminică cu omologul său american Donald Trump în Florida, cu speranţa să pecetluiască o nouă versiune a unui plan de pace în Ucraina, în urma unor atacuri ruseşti masive ale Moscovei la Kiev, relatează AFP.
19:30
Patru turişti din Republica Moldova au rămas blocaţi în Refugiul Călţun, din Făgăraş/ Din cauza viscolului, salvamontiştii nu au putut interveni duminică seară, urmând să plece către ei luni dimineaţă/ Turiştii nu au probleme medicale # News.ro
Patru turişti din Republica Moldova au rămas blocaţi, duminică seară, în Refugiul Călţun, din Făgăraş. Potrivit Salvamont Argeş, cei patru tineri au plecat în drumeţie spre Vârful Nehoiu, însă din cauza vremii s-au adăpostit în refugiu. Salvatorii montani nu au putut interveni în această seară din cauza viscolului extrem de puternic, însă turiştii nu au probleme medicale, sunt bine echipaţi şi au mâncare la ei. O echipă de salvamontişti aflată la Refugiul Capra va pleca luni dimineaţă, în jurul orei 7.30, spre ei.
Acum 8 ore
19:00
”Totul a fost inundat”, deplânge Jamil al-Charafi, unul dintre sutele de mii de palestinieni deplasaţi din Fâşia Gaza, care s-au trezit duminică neajutoraţi, după o noapte de ploi în acest teritoriu palestinian devastat de război, relatează AFP.
18:30
Teleorman: Un bărbat beat, care conducea un autoturism furat, a provocat un accident rutier, lovind două maşini, un stâlp, un pom şi un gard din beton. El a fost reţinut # News.ro
Un bărbat beat, care a furat un autoturism, a provocat un accident rutier după ce a pierdut controlul asupra direcţiei de mers pe o şosea din judeţul Teleorman. Autoturismul la volanul căruia se afla a lovit două autovehicule, după care a ricoşat într-un stâlp, apoi într-un copac şi s-a oprit într-un gard din beton. El a fost reţinut, fiind pus sub acuzare pentru mai multe infracţiuni.
18:30
Campioana Italiei, Napoli, a învins duminică, în deplasare, scor 2-0, gruparea Cremonese, în etapa a 17-a din Serie A.
18:20
Drumul naţional 67C – Transalpina a fost închis duminică seară, începând cu ora 18:00, din cauza viscolului - VIDEO # News.ro
Autorităţile din judeţul Gorj anunţă că drumul naţional 67C – Transalpina a fost închis, duminică seară, începând cu ora 18:00, din cauza viscolului puternic care reduce vizibilitatea aproape complet şi face ca circulaţia pe acest tronson să nu mai fie una sigură. Încă de la orele prânzului, drumarii anunţaseră că în zonă se circulă cu dificultate.
18:10
Giurgiu: Produse susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 600.000 de lei, depistate de poliţiştii de frontieră, în urma unor acţiuni-fulger - FOTO # News.ro
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma verificării mai multor mijloace de transport, aproximativ 3.800 de produse de îmbrăcăminte, încălţăminte, marochinărie şi parfumerie, toate inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Valoarea acestor bunuri contrafăcute dacă ar fi fost vândute ca produse de marcă a fost estimată la aproape 600.000 de lei.
18:10
Germania şi Regatul Unit încheie un contract de achiziţionare a sistemului de artilerie de tip RCH 155, care poate fi montat pe vehicule blindate, în valoare de 61 de milioane de euro. Sistemul produs de grupul francezo-german KNDS în colaborare cu Rheinm # News.ro
Germania şi Regatul Unit au semnat un contract comun, în valoare totală de 52 de milioane de lire sterline (61 milioane de euro), în vederea achiziţionării unor sisteme de artilerie moderne care să fie montate pe vehicule blindate capabile să atingă - inclusiv în timp ce se deplasează - ţinte situate la peste 70 de kilometri distanţă, relatează Euronews.
18:00
Clubul Francez OGC Nice s-a despărţit duminică de antrenorul Franck Haise. Conform presei franceze înlocuitorul acestuia va fi un alt tehnician din Hexagon, Claude Puel.
17:40
Drumarii avertizează turiştii de la Rânca, din judeţul Gorj, că din cauza viscolului extrem de puternic este posibil ca drumul spre Novaci să se închidă, iar circulaţia să fie reluată abia luni după-amiază VIDEO # News.ro
Drumarii avertizează că din cauza viscolului extrem de puternic este posibil ca drumul spre Novaci să se închidă, astfel încât fac apel la turiştii de la Rânca, din judeţul Gorj, ca dacă vor să coboare de pe munte în această seară să o facă „acum”, pentru că altfel o vor mai putea face abia în a doua parte a zilei de luni, după trecerea perioadei de cod roşu de vijelie.
Acum 12 ore
17:20
Cel puţin doi morţi în Siria, în timp ce forţe de ordine dispersează manifestaţii alawite la Latakia, după atacul de la moscheea din Homs. ”Nu vrem un război civil, vrem un federalism politic. Noi nu vrem terorismul vostru. Vrem să ne decidem propriul des # News.ro
Manifestaţii alawite, organizate după un atac sângeros într-o moschee care avizat această minoritate musulmană, au degenerat duminică în Siria, iar ciocniri între forţe de securitate şi manifestanţi s-au soldat cu doi morţi, potrivit unui ONG şi unei surse medicale, relatează AFP.
17:20
Incendiu în Capitală. Comisarii Gărzii de Mediu anunţă că datele de până acum nu indică depăşiri semnificative ale valorilor de particule în suspensie/ Norul de fum se deplasează către est-sud-est/ Avertismentul autorităţilor # News.ro
Ministerul Mediului avertizează că norul de fum degajat în urma incendiului puternic izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice şi alte materiale combustibile, din Sectorul 6, se deplasează către est-sud-estul Capitalei, iar locuitorii din aceste zone sunt sfătuiţi să respecte mesajele RO-Alert emise de autorităţi şi să evite, pe cât posibil, să stea mult timp în aer liber. Comisarii Gărzii de Mediu anunţă că, până în prezent, datele înregistrate de staţiile fixe din apropierea incendiului nu indică depăşiri semnificative ale valorilor de particule în suspensie. Totodată, autorităţile de mediu informează că în zona incendiului a fost amplasat un autolaborator mobil.
17:10
Doi morţi în Siria, în timp ce forţe de ordine dispersează manifestaţii alawite la Latakia, după atacul de la moscheea din Homs. ”Nu vrem un război civil, vrem un federalism politic. Noi nu vrem terorismul vostru. Vrem să ne decidem propriul destin”, cere # News.ro
Manifestaţii alawite, organizate după un atac sângeros într-o moschee care avizat această minoritate musulmană, au degenerat duminică în Siria, iar ciocniri între forţe de securitate şi manifestanţi s-au soldat cu doi morţi, potrivit unui ONG şi unei surse medicale, relatează AFP.
16:50
Echipa italiană AC Milan a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Hellas Verona, în etapa a 17-a din Serie A.
16:30
Craterul de nord-est al Vulcanului Etna a aprins cerul cerul iernii siciliene în acest weekend printr-o nouă activitate stromboliană, relatează Euronews.
16:30
Jordan Bardella ”poate câştiga în locul meu” alegerile prezidenţiale, afirmă Marine Le Pen # News.ro
Jordan Bardella ”poate câştiga în locul meu” alegerile prezidenţiale, apreciază Marine Le Pen care, în pofida situaţiei sale judiciare, ”nu crede că poate părăsi lupta”, dar consideră că, cu un viitor preşedinte de la Rassemblement national (RN, extremă dreapta), ”viitorul Franţei este asigurat”, relatează AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.