Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”

Doi vloggeri români au vrut să afle cât de scumpă este România în raport cu alte țări, iar concluzia lor este surprinzătoare pentru mulți. România poate fi mai ieftină ca Bulgaria, dar mai scumpă ca Italia sau Suedia, este concluzia analizei lor.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro