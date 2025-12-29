Claudiu Năsui îl atacă pe Bolojan după măririle de taxe: „2025 a fost un an prost pentru economie”
Gândul, 29 decembrie 2025 09:20
Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, a publicat un mesaj amplu pe Facebook în care face un bilanț extrem de critic al anului 2025. Acesta susține că politicile guvernului Bolojan au dus la creșteri de taxe, mai multă birocrație și o scădere accentuată a libertății economice, cu efecte directe asupra antreprenorilor și populației. Claudiu Năsui […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
10:00
O femeie de aproximativ 65 de ani și-a pierdut viața, luni dimineață, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament dintr-un bloc de locuințe din municipiul Ploiești. Din cauza fumului dens, mai mulți locatari au fost evacuați de urgență. Incendiul a izbucnit într-un apartament de la etajul trei Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, […]
Acum 15 minute
09:50
Câți bani primește Cristian Boureanu, din partea Antena 1, pentru a participa la Survivor 2026 # Gândul
Noul sezon Survivor, programat să debuteze în ianuarie 2026 la Antena 1, vine cu o surpriză de proporții pentru fani show-ului TV. Cristian Boureanu intră în competiție, iar miza nu este doar una de imagine, ci onorariul negociat poate urca la sume amețitoare. Personaj controversat și mereu prezent în prim-planul presei mondene și politice, Cristian […]
Acum 30 minute
09:40
Fără dar și poate, porcul este vedeta de pe masa de Sărbători. Românii care nu și-au permis totuși să cumpere unul întreg au căutat alternative mai ieftine pentru anumite preparate, printre ele se numără și jumările. Cei pofticioși care nu au avut porc pe masă au găsit acest preparat chiar la Mega Image, însă ingredientele […]
Acum o oră
09:30
Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la începutul lui 2026. Garanțiile de securitate, pe agendă # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat organizarea, la începutul lunii ianuarie, a unei reuniuni la Paris a aliaților Ucrainei, dedicată finalizării contribuțiilor concrete privind garanțiile de securitate pentru Kiev, în perspectiva unui acord de pace cu Rusia. Anunțul a fost făcut luni de liderul de la Elysee, printr-un mesaj publicat pe platforma X, după o […]
09:30
Fox News: Întâlnirea dintre Trump și Zelenski ar putea deschide ușa primei conversații dintre președintele Ucrainei și Putin, după cinci ani # Gândul
Întâlnirea de duminică dintre președintele american Donald Trump și Volodymyr Zelenskyy ar putea deschide calea pentru prima convorbire telefonică dintre președintele ucrainean și liderul rus Vladimir Putin în mai bine de cinci ani, transmite o sursă Fox News. Deși întâlnirea de la Mar-a-Lago a fost prezentată ca un pas înainte în eforturile de pace conduse […]
09:20
Claudiu Năsui îl atacă pe Bolojan după măririle de taxe: „2025 a fost un an prost pentru economie” # Gândul
Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, a publicat un mesaj amplu pe Facebook în care face un bilanț extrem de critic al anului 2025. Acesta susține că politicile guvernului Bolojan au dus la creșteri de taxe, mai multă birocrație și o scădere accentuată a libertății economice, cu efecte directe asupra antreprenorilor și populației. Claudiu Năsui […]
09:10
Primul Revelion fără petarde. Amenzile cresc până la 7.500 de lei. Primele efecte vizibile ale noii legi: „Nu mai aud atâtea bubuituri” # Gândul
Cu doar câteva zile înainte petrecerea de Revelion 2026, de altfel un adevărat „eveniment al petardelor” în anii precedenți, România pare să trăiască acum o premieră. Pe finele lui 2025 auzim deja mult mai puține bubuituri care răsunau în cartiere, iar această schimbare se datorează unei noi lei, care interzice vânzarea petardelor către publicul larg […]
Acum 2 ore
08:50
O familie a incinerat din greșeală corpul altei persoane, în Scoția. O eroare produsă la morgă a dus la acest incident # Gândul
O familie din Glasgow, Scoția, a incinerat din greșeală un alt corp după o eroare produsă la morga Spitalului Queen Elizabeth. Incidentul a avut loc în luna noiembrie 2025, iar ancheta este în desfășurare. Un incident grav s-a petrecut la Spitalul Universitar Queen Elizabeth din Glasgow, Scoția. În noiembrie 2025, din cauza unei erori umane, […]
08:40
Avertizare meteo de vreme severă. Cod roșu și portocaliu de viscol în 7 județe din România cu rafale de peste 120 km/h și vizibilitate aproape zero # Gândul
Meteorologii au emis luni dimineață o avertizare nowcasting Cod roșu și portocaliu de viscol pentru două județe din România, unde vântul extrem de puternic provoacă viscol intens, troienirea zăpezii și scăderea drastică a vizibilității, cu rafale ce depășesc 120 km/h. Avertizarea Cod roșu este valabilă pentru zona de munte situată la altitudini de peste 1.800 […]
08:30
Jumătate dintre parlamentarii care îi reprezintă pe ieșeni la București sunt la primul mandat. Unii au făcut exces de zel, scrie Ziarul de Iași, în timp ce alții, mai vechi, au preferat să rămână „invizibili”. De exemplu, Cristina Dascălu a bătut toate recordurile în materie de interpelări, una din armele parlamentarilor în relația cu guvernul. […]
08:30
Pintilii și Charalambous, aproape de plecarea de la FCSB. Reacția dură a lui Mihai Stoica: „Niciodată!” # Gândul
Mihai Stoica a avut o reacție fermă după ce a aflat că Mihai Pintilii și Elias Charalambous au luat în calcul să își dea demisia de la FCSB, pe fondul startului slab de sezon. Rezultatele foarte slabe din primele meciuri i-au determinat pe cei doi antrenori să se gândească la o decizie surprinzătoare. Patronul clubului […]
08:20
Când se vor închide Târgurile de Crăciun din București. Ce decizie a fost luată în Sectorul 6 # Gândul
Data de 28 decembrie a anunțat sfârșitul perioadei de vizitare pentru mai multe târguri de Crăciun din București, unele închise mai repede decât se așteptau vizitatorii. Totuși, pentru Sectorul 6, conducerea a venit cu o veste care prelungește atmosfera festivă. Ultima zi de vizitare pentru târgurile de Crăciun din București Cei care nu au ajuns […]
08:10
Vânturile puternice fac ravagii în țară. Mai multe localități au rămas fără curent electric în mijlocul iernii # Gândul
Este iarnă în toată regula în România, iar mai multe regiuni au fost afectate de vântul puternic care a dus la întreruperea energiei electrice. Vânturile puternice din ultimele ore a afectat grav instalația de energie electrică din județul Prahova. Numai aici s-au înregistrat 12 avarii în dreptul cărora nu este precizat termenul de remediere, mai […]
08:10
Comuna din județul Iași care se află în topul celor cu cele mai multe proiecte de construcții din România în ultimele 12 luni # Gândul
În ultimele 12 luni, comuna ieșeană Miroslava s-a situat în topul celor mai active localități din România în privința numărului de proiecte noi de construcții. Platforma construct-intelligence.ro, analizată de Ziarul de Iași, arată că în Miroslava au fost înregistrate 125 de proiecte noi, din care 78 sunt rezidențiale private, alături de hale industriale și spații […]
Acum 4 ore
07:40
Tragedie în Mexic. Un tren a deraiat, 13 persoane au murit, iar alte aproape 100 au fost rănite # Gândul
Cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața și alte aproape 100 au fost rănite după ce un tren a deraiat în statul Oaxaca, Mexic. Cel puțin 13 persoane au murit luni, în urma unui accident feroviar în care un tren Interoceanic a deraiat în statul Oaxaca, din Mexic, anunță autoritățile mexicane. 13 morți și aproape […]
07:30
Ce a spus Ursula von der Leyen după discuțiile de la Mar-a-Lago: „Europa este gata să continue colaborarea cu Ucraina…” # Gândul
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a salutat „progresele semnificative” care au fost înregistrate de la Mar-a-Lago cu privire la planul de pace pentru Ucraina. Mesajul acesteia a fost postat pe platforma X și a precizat că a avut o „convorbire telefonică fructuoasă, de o oră”, cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și mai mulți […]
07:20
29 Decembrie, calendarul zilei: Jude Law împlinește 53 de ani. Moare Pelé. Se stinge Jimmy Carter, la 100 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 29 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jude Law este un actor britanic de renume internațional, apreciat pentru versatilitatea și carisma sa pe ecran și pe scenă. S-a născut pe 29 decembrie 1972 în Lewisham, Londra, și a crescut […]
06:40
CCR „fierbe” a doua zi la rând: decide pe pensiile speciale ale magistraților, între scandal și presiunea politică „contra” cronometru a lui Ilie Bolojan # Gândul
Cei 9 judecători CCR se reunesc astăzi, la ora 10.00, într-o nouă ședință – a treia – ca să decidă soarta pensiilor speciale ale magistraților, în varianta pe care insistă premierul PNL, Ilie Bolojan. A treia ședință vine după alte 2 amânări ale Curții Constituționale. Prima amânare a avut loc pe 10 decembrie, iar a […]
Acum 6 ore
05:10
Cum încearcă sigurul asasin plătit din pușcăriile românești să scape de expulzare. Îl îngrozește gândul că va fi trimis înapoi în Republica Moldova # Gândul
Singurul asasin plătit din închisorile românești se zbate, cu disperare, ca să scape de extrădare după ce își va ispăși pedeapsa de aproape 22 de ani de detenție. Basarabeanul Vitalie Proca mai are un dosar de tentativă de omor și în Marea Britanie, unde, tot pentru bani, a împușcat un bancher, la comanda primarului din […]
05:10
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă modul în care călătorim # Gândul
România nu este doar un loc pe hartă. Ea devine, dincolo de destinația aleasă, un scop în sine, transformând orice experiență în una digitală și interactivă. Doi tineri din Suceava, Alexandru Tocilă și Matei Vasilean, studenți la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, au transformat dragostea pentru locurile autentice ale țării într-un proiect care promite […]
Acum 12 ore
01:00
Cod roșu de viscol pe Transalpina. Nu mai e permisă urcarea de la Novaci la Rânca, pe DN 67C: „Dacă doriți să coborâți, vă rugăm să o faceți acum” # Gândul
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat că, din cauza condițiilor meteo, mai precis cod roșu de viscol, este posibil ca drumul spre Novaci să se închidă. „Dacă doriți să coborâți în această seară, vă rugăm să o faceți acum! În cazul închiderii drumului circulația rutieră se va relua după îndepărtarea efectelor […]
00:10
Planul negociat de pace acoperă o gamă largă de probleme, inclusiv teritoriile, garanțiile de securitate și reconstrucția postbelică. Numai că Rusia a arătat puțină disponibilitate de a pune capăt războiului, relatează jurnaliștii de la The New York Times, prezentând varianta negociată a planului de pace. După negocierile de la Mar a Lago dintre Donald Trump […]
28 decembrie 2025
23:30
Țara noastră are un potențial agricol uriaș, dar românii mănâncă cele mai puține fructe și legume din UE. În schimb, fac coadă la măcelării # Gândul
Un paradox în ceea ce privește țara noastră este acela că, deși avem un potențial agricol uriaș, mâncăm cele mai puține fructe și legume din toată Uniunea Europeană (UE). Conform Eurostat, în trei sferturi din farfuriile noastre nu prea vezi morcovi sau ardei, iar de vină pentru acest fapt ar fi prețurile, reclama și cumpărătorii. […]
22:20
Caramitru se dezlănțuie pe Facebook în urma amânării de la CCR: „Ori la bal, ori la spital. Buba cu puroi trebuie spartă” # Gândul
Andrei Caramitru susține că votul tensionat de la Curtea Constituțională nu ar fi fost forțat fără existența unei majorități clare și vede actuala situație drept un posibil moment de cotitură pentru reforme. Într-o postare pe Facebook, Caramitru afirmă că judecătoarea Tănăsescu nu ar fi accelerat procedura de vot dacă nu ar fi știut că există […]
22:10
Scăderea accentuată a producției de cacao poate duce la dispariția ciocolatei, până în 2050. Planta care ar putea salva această industrie # Gândul
Scăderea accentuată a producției de cacao, cu până la 40% în ultimii doi ani, pune sub semnul întrebării viitorul ciocolatei la nivel global. Ciocolata se confruntă cu un „barometru climatic”, deoarece condițiile meteorologice extreme amenință viitorul culturilor globale de cacao. În acest context, specialiștii avertizează că schimbările climatice, prin alternanța extremă a precipitațiilor și temperaturilor […]
21:50
Imagini cu locul impactului. Două elicoptere s-au prăbușit după ce s-au ciocnit în aer în statul american New Jersey # Gândul
Două elicoptere s-au ciocnit în timp ce se aflau în zbor în orașul Hammonton, din statul New Jersey, în Statele Unite. Incidentul s-a produs în zona Basin Road și North White Horse Pike, în apropierea aeroportului municipal. În urma coliziunii, un pilot a fost declarat decedat la fața locului, iar celălalt a fost transportat la […]
21:50
Jordan Bardella, pariul lui Marine Le Pen pentru alegerile prezidențiale din Franța: „Poate câștiga în locul meu. Viitorul Franței este asigurat” # Gândul
Marine Le Pen, politicianul care a candidat în trecut de trei ori la alegerile prezidențiale din Franța, a ales să facă un pas în spate și să îl susțină pe Jordan Bardella în cursa pentru Palatul Élysée. „Poate câștiga în locul meu. Viitorul Franței este asigurat”, a spus Le Pen duminică, chiar înainte de procesul […]
21:50
Netanyahu și Trump se întâlnesc pentru a cincea oară în acest an. Care sunt mizele discuțiilor celor doi lideri # Gândul
Donald Trump are un sfârșit de săptămână plin la Mar-a-Lago unde, după întrevederea cu Volodimir Zelenski, îl va primi pe prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, cu care va discuta în principal despre conflictele și despre stabilirea unei arhitecturi de securitate în Orientul Mijlociu. Este a cincea întâlnire dintre Trump și Netanyahu de la preluarea mandatului de […]
21:40
Nou atac cibernetic: „Ai primit un mesaj care te informează că un colet nu a fost livrat și îți cere să accesezi un link pentru actualizarea adresei? # Gândul
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că infractorii au profitat de faptul că foarte mulți români au făcut cumpărături online, de Crăciun, și au declanșat atacuri cibernetice cu scopul de a avea acces la conturile utilizatorilor. „Ai primit un mesaj care te informează că un colet nu a fost livrat și îți cere să […]
21:30
„Cu 10%, USR nu are legitimitate din vot, dar are putere de la Bruxelles, Paris și au acaparat instituțiile statului” Ponta explică influența USR în România # Gândul
Victor Ponta lansează acuzații dure la adresa USR și susține că partidul are o influență disproporționată în stat, deși nu beneficiază de un sprijin electoral major. Fostul premier afirmă că puterea reală nu vine din votul românilor, ci din sprijin extern. Ponta susține că banii strânși din taxe și impozite ajung mai întâi la Ministerul […]
Acum 24 ore
21:00
Reguli mai stricte la programarea examenelor auto și schimbări în testul teoretic, în 2026. Unii șoferi își vor reînnoi permisul la fiecare trei ani # Gândul
Anul 2026 vine cu modificări semnificative pentru viitorii șoferi din Regatul Unit. Mai exact, autoritățile britanice pregătesc reguli mai stricte pentru programarea examenelor auto și schimbări în testul teoretic, pe fondul unor liste de așteptare foarte mari. Cererea pentru testele de conducere continuă să depășească capacitatea sistemului, iar lipsa examinatorilor rămâne o problemă constantă. Conform […]
20:20
Surse: Criza la CCR va continua și luni: cum a fost ignorată o obligație legală clară în dosarul pensiilor magistraților # Gândul
Potrivit știripesurse.ro, amânarea pronunțării Curții Constituționale din 28 decembrie, explicată oficial prin „lipsa cvorumului”, ascunde un conflict procedural mult mai grav, cu implicații directe asupra respectării legii de organizare și funcționare a CCR. Din informațiile convergente, nu absența judecătorilor a fost cauza reală a blocajului, ci refuzul conducerii Curții de a aplica o dispoziție legală […]
20:10
Povestea dramatică a unui bărbat care a crezut că are o simplă răceală, dar boala de care suferea era mult mai gravă # Gândul
Kieran Shingler, un tânăr britanic de 26 de ani, a avut parte de un sfârșit tragic după ce a fost diagnosticat cu o boală cumplită, pe care inițial a confundat-o cu o simplă răceală sau chiar cu o gripă. Drama sa a început în anul 2022, când a început să aibă dureri de cap, dureri […]
19:00
Cod roșu de viscol pe Transalpina. Nu mai e permisă urcarea de la Novaci la Rânca, pe DN 67C: „Dacă doriți să coborâți, vă rugăm să o faceți acum” # Gândul
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat că, din cauza condițiilor meteo, mai precis cod roșu de viscol, este posibil ca drumul spre Novaci să se închidă. „Dacă doriți să coborâți în această seară, vă rugăm să o faceți acum! În cazul închiderii drumului circulația rutieră se va relua după îndepărtarea efectelor […]
18:40
Cum a reacționat această canadiancă, după ce a băut vin fiert pentru prima dată în viața ei, la Târgul de Crăciun din București # Gândul
Keith și Dev, doi vloggeri din Canada, au venit în București pentru a vizita Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Au filmat totul și au postat imaginile pe canalul lor de Youtube. La un moment dat, cei doi – care formează un cuplu – au vrut să încerce vinul fiert, celebru la astfel de evenimente, […]
18:30
Ce salariu încasează o tânără din Spania care lucrează în minele din Australia. Se află la 14.000 km de casă # Gândul
O tânără din Spania și-a luat inima în dinți și a plecat peste hotare, departe de țara natală, pentru a-și găsi stabilitatea financiară. A ajuns la 14.000 km depărtare de casă, în minele din Australia. Deși este departe de familie, de prieteni și de tot ce i-ar fi putut fi familiar, tânăra a ales să […]
18:20
2026 aduce un nou val de concedieri în România. Mii de angajați își pierd locurile de muncă # Gândul
Anul 2026 începe cu perspective dificile pentru piața muncii din România. Mai multe companii au anunțat concedieri colective sau închiderea definitivă a unor unități de producție, situație care va duce la pierderea a mii de locuri de muncă. Cele mai afectate domenii sunt industria auto, industria mobilei și sectorul IT, unde restructurările au început în […]
18:00
Sindicaliștii pregătesc proteste masive împotriva Guvernului Bolojan, după anunțul premierului despre concedieri: „Nu dorește o reformă reală” # Gândul
Sindicaliștii din Administrație anunță proteste de amploare împotriva Guvernului Bolojan după declarațiile premierului privind reducerile de personal prevăzute pentru anul 2026. Primele manifestații ar urma să aibă loc după Revelion, iar liderii sindicali avertizează că anul viitor va fi marcat de tensiuni sociale majore. Liderul FNSA a declarat că măsurile anunțate de Guvern nu reprezintă […]
18:00
Ce salariu încasează o tânără din Spania lucrează în minele din Australia. Se află la 14.000 km de casă # Gândul
O tânără din Spania și-a luat inima în dinți și a plecat peste hotare, departe de țara natală, pentru a-și găsi stabilitatea financiară. A ajuns la 14.000 km depărtare de casă, în minele din Australia. Deși este departe de familie, de prieteni și de tot ce i-ar fi putut fi familiar, tânăra a ales să […]
17:50
Israelul salută arestările din Italia. Ministrul Diasporei: „Hamas și-a mutat centrul în Europa” # Gândul
Autoritățile israeliene recunosc operațiunea care a zdrobit celula Hamas din Italia. Ministrul israelian al Diasporei, Amichai Chikli, salută arestările, calificându-le „un pas important în lupta împotriva terorismului Hamas”. Organizația și-a mutat treptat centrul de greutate în Europa, potrivit Il Giornale. Amichai Chikli, ministrul israelian al Diasporei, afirmă că operațiunea evidențiază profunzimea infiltrării Hamas în societățile […]
17:20
Fără voce, dar cu buzunarele pline: cum au „lucrat” sancțiunile occidentale pentru Putin și i-au ținut pe oligarhii ruși de partea acestuia # Gândul
De la începutul războiului din Ucraina, Vladimir Putin a menținut loialitatea oligarhilor ruși printr-o strategie bazată pe beneficii economice exclusive, prin presiune politică și, paradoxal, cu efectele sancțiunilor occidentale care i-au lăsat fără alternative în afara Rusiei. Chiar dacă Occidentul a vrut să-i sărăcească pe aceștia și să se întoarcă împotriva Kremlinului, efectul a fost […]
17:10
Iliescu, rămas nejudecat pentru sângele vărsat. Lavinia Betea: Nu-l putem exonera de dubla crima făcută, una în rândul populației civile # Gândul
Ultimul episod al ediției speciale Ai Aflat!, dedicată ultimilor ani ai regimului comunist și Revoluției – un proiect marca Gândul și Descoperă.ro – , istoricul Lavinia Betea. Invitata jurnalistului Ionuț Cristache a argumentat de ce Ion Iliescu și gruparea sa, deși nu au fost condamnați în instanță, au o vină morală pentru modul în care […]
17:10
„După ce s-au crescut taxele, România a primit cele mai mici sume de la UE din ultimii 10 ani”. Un economist celebru taxează dur guvernul Bolojan # Gândul
Economistul Radu Georgescu lansează critici dure la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan, după majorările de taxe introduse de la 1 august 2025. Acesta susține că, în ciuda explicațiilor oficiale, România a primit, în a doua jumătate a anului, cele mai mici sume nete de la Uniunea Europeană din ultimul deceniu. Într-o analiză publicată pe […]
17:10
Ai voie să speli rufele înainte de Revelion? În ce zile poți repune în funcțiune mașina de spălat # Gândul
Perioada aceasta este încărcată de semnificații religioase, iar creștinii respectă tradiții și obiceiuri înainte de Anul Nou. Totuși, tot în această perioadă apar întrebări referitoare la reluarea activităților casnice: când se spală hainele, când se face curățenie? Iată mai jos, în articol, de pildă, când ai voie să speli rufele, înainte de Revelion. Așa cum […]
17:00
Test IQ | 2 = 5+5 = 6 este greșit. Pentru a corecta dubla egalitate, mutați un singur chibrit # Gândul
Gândul îți mai propune un test IQ, care la prima vedere nu pare foarte complicat, dar trebuie să fii eextrem de atent. Mai exact, se dă o dublă egalitate, care este greșită: 2 = 5+5 = 6. Ei bine, pentru a o muta… trebuie mutat un singur chibrit! Cum spuneam, totul pare foarte simplu și […]
16:50
Începem anul mai săraci. Cât vom pierde la pensie și la salariu, în 4 zile. Anul 2026, anul sărăciei # Gândul
2025 va rămâne în memoria multor români ca anul în care au fost afectați direct de pachetele de austeritate ale guvernului Bolojan: creșterea taxelor și impozitelor, a TVA, liberalizarea energiei. Însă, specialiștii economici avertizează că ce-am văzut în 2025 a fost doar o repetiție, apogeul crizei abia urmează. Odată cu intrarea în vigoare a pachetului […]
16:30
Un fost profesor universitar îi aduce acuzații extrem de grave lui Nicușor Dan: „Nu are licență. Masterul în Franța a fost făcut ilegal” # Gândul
Un fost profesor universitar lansează acuzații extrem de grave la adresa lui Nicușor Dan. Acesta susține că președintele nu și-ar fi finalizat studiile de licență în România și că masterul urmat în Franța ar fi fost făcut fără îndeplinirea condițiilor legale. Potrivit acestuia, Nicușor Dan ar fi părăsit Facultatea de Matematică a Universității din București […]
16:30
Unde se află cele mai ieftine case din Europa, acum, la final anului 2025. Cu cât s-au scumpit locuințele în România # Gândul
Un raport întocmit de Eurostat a arătat unde se află cele mai ieftine case din Europa, acum, la final anului 2025. Altfel, chiriile au continuat să crească în multe dintre statele Uniunii Europene. Iată unde se clasează România. În urma datelor furnizate de Eurostat se poate observa că Italia este unul dintre statele în care […]
16:00
Judecătoarea Moroșanu, „eroina” Recorder, după protestele pe Justiție, a plecat în Laponia. Ce venituri are magistratul # Gândul
Judecătoarea Raluca Moroșanu, devenită „eroina” documentarului Recorder și una dintre vocile protestelor pentru Justiție, a ales să plece în Laponia la scurt timp după valul de manifestații. Potrivit declarației de avere din 2023, magistratul de la Curtea de Apel București a încasat într-un singur an peste 249.000 de lei din salariu, mai mult decât de […]
15:50
Mesajul lui Zelenski înainte de negocierile cu SUA: „Dacă vor exista decizii, depinde de parteneri” # Gândul
Ucraina face tot posibilul pentru a încheia războiul cu Rusia, dar, în cele din urmă, „asigurarea păcii” va depinde de partenerii Kievului, a afirmat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Acestea sunt unele dintre cele mai active zile diplomatice ale anului şi multe pot fi rezolvate înainte de Anul Nou, iar noi facem totul pentru asta, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.