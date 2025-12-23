Scurtătura către Zaporojie. Cum se strecoară forțele ruse prin rezervorul golit după ruperea barajului

Înainte ca un baraj uriaș de pe râul Nipru să se rupă, în ceea ce Ucraina consideră a fi un act de sabotaj al forțelor ruse, rezervorul Kahovka atingea o adâncime de până la 26 de metri – un corp de apă atât de mare încât oamenii care locuiau pe malurile sale îl numeau uneori „marea”.Distrugerea din iunie 2023, la aproximativ 16 luni de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, a dus la scăderea nivelului apei și la golirea unei mari părți a rezervorului, care face parte din Nipru și...

