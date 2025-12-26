SmartJob contra minciunii | Silviu Faiăr, creator de conținut online: Politicienii au o problemă fantastică în a nu asculta jumătate de țară
Europa Liberă România, 26 decembrie 2025 17:50
Silviu Faiăr vorbește la SmartJob despre nemulțumirile din societate și apelativul „pleava societății”, despre inegalități și dezinformare: „în Ferentari, București, e exact ca acum 30 de ani. Ce poți să le mai spui acelor oameni ca să aibă încredere în partidele vechi?”.
• • •
Acum 30 minute
17:50
Acum 6 ore
13:30
Te afectează în vreun fel trecerea Bulgariei la euro? Tour-operator: Pentru turiștii români, s-ar putea să fie un avantaj # Europa Liberă România
Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie 2026, iar toate prețurile vor fi în euro. Cum vor fi afectați românii de această trecere, în condițiile Bulgaria se află în topul preferințelor de vacanță?
Acum 8 ore
10:40
Volodimir Zelenski anunță o posibilă întâlnire cu Donald Trump „în viitorul apropiat” # Europa Liberă România
Президент припустив, що «багато може вирішитися до нового року»
10:20
Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Mesaj Ro-Alert în nordul județului Tulcea # Europa Liberă România
Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță pe 26 decembrie, că Rusia a atacat din nou în timpul nopții instalațiile portuare ucrainene de la Dunăre, din apropierea frontierei cu România.„În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1:05, două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea”, arată un comunicat al MApN.Ministerul mai transmite că sistemele de...
10:20
În regiunea Kiev, voluntarii din forțele de apărare civilă folosesc mitraliere grele pentru a ajuta la apărarea împotriva atacurilor aeriene.
Ieri
11:50
Port rusesc de la Marea Neagră atacat cu drone. Mai multe rezervoare de stocare a combustibilului au luat foc # Europa Liberă România
Mai multe drone au lovit în noaptea de 24 spre 25 decembrie orașul portuar rus Temriuk din regiunea Krasnodar, de la Marea Neagră, aprinzând rezervoare mari de stocare a combustibilului și avariind instalații industriale, transmit autoritățile regionale și mass-media rusă.Potrivit sediului operațional regional din Krasnodar, două rezervoare de produse petroliere au luat foc în port în urma atacului.Incendiul s-a extins pe o suprafață estimată la 2.000 de metri pătrați, iar informațiile...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Tancuri în pomul de Crăciun. Jucăriile de brad pe tema războiului sunt în trend la Moscova # Europa Liberă România
În Rusia, războiului s-a strecurat până și în bradul de Crăciun. În ajunul sărbătorilor, în magazinul central din Piața Roșie, de la Moscova, GUM, se vând diverse decorațiuni cu tunuri, tancuri, bombardiere și soldăței.
14:50
Zelenski dezvăluie un plan de pace în 20 de puncte, cu garanții de securitate și o cale către UE pentru Ucraina # Europa Liberă România
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has unveiled the latest draft of a US-brokered peace agreement aimed at ending Russia's war against Ukraine as it nears its fourth anniversary.
12:40
Muzicienii vizați de Kremlin pentru versurile anti-război se reunesc pe scenă la Vilnius # Europa Liberă România
Mai mulți artiști ruși care au fost etichetați drept agenți străini sau închiși pentru spectacolele lor au apărut împreună la un concert în Vilnius, Lituania.
12:40
Doi polițiști și un civil uciși la Moscova în explozia unei bombe, nu departe de locul unde a fost omorât un general rus # Europa Liberă România
La Moscova, trei persoane au fost ucise miercuri în explozia unei bombe, după ce doi polițiști s-au apropiat de o persoană care se comporta suspect, potrivit Comitetului rus de investigații.
12:10
141 de milioane de lei, despăgubiri necesare pentru construirea Magistralei 4 de metrou, Gara de Nord - Gara Progresul # Europa Liberă România
Executivul a aprobat, în şedinţa de marţi seară, prin hotărâre de guvern, amplasamentul lucrărilor de extindere a Magistralei 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord - Gara Progresul.
07:30
„Ordonanța trenuleț” | Guvernul reduce subvenția pentru partide și impozitul pe cifra de afaceri. Ce mai prevede actul normativ # Europa Liberă România
Guvernul a adoptat marți seară „ordonanța trenuleț”, care conține mai multe prevederi fiscale, cea mai importantă fiind cea privind reducerea impozitului pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5% pentru anul viitor, urmând ca în 2027 acesta să fie eliminat total.
23 decembrie 2025
19:20
Scurtătura către Zaporojie. Cum se strecoară forțele ruse prin rezervorul golit după ruperea barajului # Europa Liberă România
Înainte ca un baraj uriaș de pe râul Nipru să se rupă, în ceea ce Ucraina consideră a fi un act de sabotaj al forțelor ruse, rezervorul Kahovka atingea o adâncime de până la 26 de metri – un corp de apă atât de mare încât oamenii care locuiau pe malurile sale îl numeau uneori „marea”.Distrugerea din iunie 2023, la aproximativ 16 luni de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, a dus la scăderea nivelului apei și la golirea unei mari părți a rezervorului, care face parte din Nipru și...
18:50
Gabriel Resources, executat silit de ANAF. Statul român are de recuperat 46 de milioane de lei din acțiunile companiei la Roșia Montană # Europa Liberă România
Agenția Naționalǎ de Administrare Fiscalǎ (ANAF) a început executarea silită a acțiunilor în sumă de peste 46 de milioane de lei pe care Gabriel Resources Limited le are la SC Roșia Montană Gold Corporation SA.
16:30
Tavan prăbușit peste piscina unui hotel din Sibiu. Șapte persoane transportate la spital cu răni ușoare # Europa Liberă România
Opt persoane, din care trei copii, au fost extrase din piscina unui hotel de cinci stele din Sibiu, unde s-a prăbușit tavanul, a anunțat Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu. Șapte dintre ele au ajuns la spital.
16:20
Radu Miruță și Irineu Darău au depus jurământul la Cotroceni pentru Ministerul Apărării și cel al Economiei # Europa Liberă România
Radu Miruță și Irineu Darău au depus marți jurământul la Palatul Cotroceni pentru preluarea șefiei ministerelor Apărării și Economiei.
15:30
În timp ce atacurile aeriene rusești masive din timpul nopții de 22/23 decembrie 2025 asupra Kievului au vizat, potrivit rapoartelor, zona orașului, cu peste 650 de drone și 38 de rachete, armata ucraineană a declarat că a doborât marea majoritate a acestora.
14:30
Guvernul pregătește o nouă ordonanță cu schimbări fiscale majore. Cum sunt afectați angajații, firmele private și companiile de stat # Europa Liberă România
Guvernul pregătește o ordonanță de urgență extinsă, care modifică Codul fiscal și introduce o serie de măsuri fiscal-bugetare cu impact direct asupra firmelor private, salariaților și companiilor de stat.
13:50
Avertismentul lui Zelenski către ucraineni: Pregătiți-vă de bombardamente în zilele de Crăciun! # Europa Liberă România
Zelenski a avertizat că Rusia își va intensifica probabil atacurile în perioada sărbătorilor.Ucraina sărbătorește acum oficial Crăciunul pe 25 decembrie, aliniindu-se tradițiilor occidentale, deși mulți creștini ortodocși continuă să-l celebreze pe 7 ianuarie, la fel ca în Rusia.„Înțelegem că tocmai în aceste zile ar putea – acest lucru este în natura lor – să lanseze atacuri masive de Crăciun”, a scris Zelenski într-o postare pe X.La Kiev, o clădire înaltă de cinci etaje a suferi...
08:40
Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Mesaje Ro-Alert în Tulcea și Galați # Europa Liberă România
Ministerul Apărării Naționale anunță că în noaptea 22-23 decembrie 2025, Rusia a realizat atacuri cu drone asupra instalațiilor portuare ucrainene din apropierea frontierei cu România
22 decembrie 2025
21:40
Daniel David și-a dat demisia luni seară de la conducerea Ministerului Educației și Cercetării.
17:40
Moțiuni simple ale AUR împotriva miniștrilor Justiției și de Interne. Moțiunea împotriva lui Radu Marinescu a fost respinsă # Europa Liberă România
Senatorii și deputații dezbat luni și votează două moțiuni simple inițiate de Alianțe pentru România împotriva actualului ministru al Justiției, Radu Marinescu, și a fostului deținător al acestui portofoliu, acum ministru de Interne, Cătălin Predoiu.
16:50
Raportul Inspecției Judiciare despre „Justiția Capturată”: ce a fost deja verificat, ce a fost sancționat și ce a fost infirmat # Europa Liberă România
Magistrații intervievați pentru „Justiție capturată”, documentarul Recorder publicat pe 9 decembrie, susțin că problemele din Justiție nu pot fi explicate prin simple erori individuale sau disfuncționalități punctuale, ci ar indica existența unui sistem funcțional de protecție reciprocă la nivelul instituțiilor-cheie.Materialul Recorder pune sub semnul întrebării activitatea conducerii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), modul de soluționare a unor dosare penale importante...
13:30
Criză financiară la Primăria Capitalei. Primarul Ciprian Ciucu anunță reforme urgente și cere sprijin guvernamental # Europa Liberă România
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, declară că Primăria Municipiului București (PMB) e într-o situație financiară dificilă, cu datorii de peste două miliarde de lei. Ciucu spune că a discutat problemele bugetului PMB cu premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.
11:40
Consultări între președintele Nicușor Dan și magistrați, pe tema problemelor din Justiție. Puțini magistrați dispuși să vorbească public # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, discută luni dimineață la Palatul Cotroceni, cu magistrații dispuși să vorbească public despre problemele din sistemul judiciar.
09:30
Rusia își păstrează poziția dură în negocierile de pace. Ucraina acuză Rusia că a răpit civili din regiunea Sumî # Europa Liberă România
The Kremlin maintained its a hard line on a peace deal, rejecting undisclosed changes proposed by Kyiv and its European allies, as separate US-Russia and US-Ukraine talks wrapped up in Florida.
21 decembrie 2025
20:30
Apele Române, supuse unui atac cibernetic major. Atacatorii cer bani pentru repornirea sistemelor # Europa Liberă România
Administrația Națională „Apele Române” și zece administrații bazinale de apă din țară au fost vizate de un atac cibernetic de tip ransomware care a afectat aproximativ 1.000 de sisteme informatice, inclusiv servere de aplicații, baze de date și stații de lucru Windows.
18:30
Dincolo de baricadă | Noaptea de 21-22 Decembrie 1989 în București, povestită de protestatari bătuți și închiși la Jilava # Europa Liberă România
În decembrie 1989, după represaliile de la Timișoara din 17 decembrie, Bucureștiul devine scena ultimei confruntări cu regimul comunist. Pe 21 decembrie, mitingul oficial a lui Nicolae Ceaușescu se transformă în revoltă. În noaptea de 21-22 Decembrie, protestul devine Revoluția Română din 1989.
17:50
17:00
O dronă a căzut într-o pădure din județul Argeș. SRI, Poliția Militară și procurori cercetează aparatul la fața locului # Europa Liberă România
Un bărbat a anunțat Poliția, duminică, 20 decembrie, că a găsit o dronă, căzută printre arbori, în zona comunei argeşene Lereşti. Surse judiciare au precizat pentru Europa Liberă că la fața locului, au ajuns echipe de specialiști de la Serviciul Român de Informații și Armată.
11:30
Rusia spune că discuțiile din Florida cu SUA sunt „constructive”, dar ambele părți sunt discrete # Europa Liberă România
Kirill Dmitriev, the Kremlin’s senior negotiator, declared that Russia and the United States are speaking “constructively” in Florida and said peace negotiations would continue on December 21, although no details were immediately provided.
20 decembrie 2025
14:10
Noi negocieri pentru încetarea războiului din Ucraina: Trimisul Moscovei, în Florida, după un nou atac al Rusiei în regiunea Odesa # Europa Liberă România
The Kremlin’s senior negotiator in talks on ending the war in Ukraine, Kirill Dmitriev, said he was on his way to Florida for fresh meetings with US counterparts on December 20 – hours after a Russian strike on Ukraine’s Odesa region killed eight people and injured 27.
13:00
Ministerul Dezvoltării, unde verde pentru găsirea unui constructor care să renoveze banizele de înot închise din Complexul „Lia Manoliu” # Europa Liberă România
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a aprobat ordinul care permite demararea licitației pentru finanţarea lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modernizare a bazinelor acoperite de înot şi de sărituri din cadrul Complexului Sportiv Naţional "Lia Manoliu" din București.
11:40
România cere Uniunii Europene a patra tranșă de bani din PNRR – 2,6 miliarde de euro # Europa Liberă România
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a depus vineri, 19 decembrie, la Comisia Europeană, a patra cerere de plată din Planul Național de Redresare și Rezilieță (PNRR), a anunțat aseară, ministrul de resort, Dragoș Pîslaru. Tranșa are o valoare de 2,62 de miliarde de euro.
10:20
„Ne simțim în siguranță aici”. În Ucraina, elevii învață în clase aflate la 7 metri sub pământ # Europa Liberă România
Elevii din regiunea ucraineană Zaporojie învață într-o nouă rețea fortificată de școli subterane. Facilitățile din regiunea de pe linia frontului sunt proiectate pentru a proteja elevii de atacurile cu rachete, raidurile aeriene și bombardamentele continue.
00:20
Ciprian Pripoae-Șerbănescu vorbește la SmartJob despre cum poți manipula credințele oamenilor. E convins că românii s-ar uni să-și apere țara, în ciuda dezinformărilor: „Să nu crezi în lipsa de mobilizare a românilor. Sunt ferm convins că, dacă situația o va cere, românii își vor apăra țara”.
19 decembrie 2025
23:40
Putin își exprimă încrederea în războiul din Ucraina și reia revendicările într-un eveniment de presă de 4 ore și jumătate # Europa Liberă România
Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat încrederea în situația de pe câmpul de luptă din Ucraina într-o apariție maraton în fața presei și publicului, fără a da niciun semn că Moscova este pregătită să facă concesii substanțiale pentru a pune capăt războiului la scară largă pe care l-a declanșat în urmă cu aproape patru ani.Pe parcursul unui eveniment televizat la nivel național, cu durata de 4 ore și jumătate, pe 19 decembrie, Putin a întărit poziția în mare parte inflexibilă a...
18:10
Ciprian Pripoae-Șerbănescu vorbește la SmartJob despre cum poți manipula credințele oamenilor. E convins că românii s-ar uni să-și apere țara, în ciuda dezinformărilor: „Să nu crezi în lipsa de mobilizare a românilor. Sunt ferm convins că, dacă situația o va cere, românii își vor apăra țara”.
18:10
Ciprian Pripoae-Șerbănescu vorbește la SmartJob despre cum poți manipula credințele oamenilor. E convins că românii s-ar uni să-și apere țara, în ciuda dezinformărilor: „Să nu crezi în lipsa de mobilizare a românilor. Sunt ferm convins că, dacă situația o va cere, românii își vor apăra țara”.
17:50
Comisia Europeană suspendă călătoriile fără viză pentru diplomații georgieni # Europa Liberă România
The European Commission said it will suspend visa liberalization for Georgian diplomatic passport holders as new EU rules enter into force at the end of the month.
16:00
Grindeanu continuă să amenințe cu încălcarea protocolului coaliției de guvernare. „Nu o să ne încurce o hârtie” # Europa Liberă România
Președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, a reluat atacurile împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, de la USR, partid partener al PSD în coaliția de guvernare și spune că protocolul coaliției ar trebui schimbat pentru a putea demite un ministru incompetent.
15:10
Avertisment din Polonia: Vehiculele electrice inteligente chinezești sunt un risc major de spionaj pentru securitatea UE # Europa Liberă România
Vehiculele electrice „inteligente” produse în China, tot mai populare în Europa, ar putea reprezenta o amenințare serioasă la adresa securității Uniunii Europene și a Poloniei, potrivit unui studiu recent al think-tank-ului polonez de stat Center for Eastern Studies (OSW).
14:50
Activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie, la hotarul moldo-ucrainean, a fost sistată în această seară.
13:30
Putin laudă avansurile armatei ruse în Ucraina și respinge compromisurile pentru obținerea păcii. Avertismente dure pentru UE și Occident # Europa Liberă România
Președintele Vladimir Putin a susținut pe 19 decembrie, în conferința sa de presă anuală, că forțele ruse dețin inițiativa strategică în Ucraina și că armata ucraineană se află în retragere.„Trupele noastre avansează de-a lungul întregii linii de contact. Inamicul se retrage în toate direcțiile”, a declarat președintele rus, adăugând că este convins că „până la finalul acestui an vom asista la noi succese”.Conflictul, declanșat de invazia rusă din februarie 2022, a devenit cel mai grav...
13:00
Cum schimbă legea „Nordis” piața imobiliarelor. Expert: Cumpărătorii sunt mai prudenți, analizează opțiunile din piață mai în detaliu # Europa Liberă România
Regulile mai stricte pentru piața imobiliare adoptate recent prin legea Nordis vor crește încrederea românilor în dezvoltatorii imobiliari, spune Daniel Crainic, director de marketing la Imobiliare.ro, într-un interviu pentru Europa Liberă.
12:20
România achită SUA o datorie istorică pentru un credit de import al bumbacului luat în anii '90. Radu Miruță: „Un mare tun” dat în 1992 # Europa Liberă România
Guvernul a aprobat joi un proiect de lege pentru achitarea unei datorii istorice rezultate din împrumutul acordat în 1992 de Statele Unite, prin Departamentul Agriculturii și Commodity Credit Corporation, pentru importul de bumbac-fibră destinat industriei textile românești, relatează Știrile ProTV.Creditul, contractat pe termen de 30 de ani, a fost utilizat pentru cumpărarea de materie primă prin intermediul operatorilor economici desemnați. Însă din cauza falimentului sau radierii...
09:30
SUA blochează importul de anvelope din fabrica chineză Linglong din Serbia din cauza suspiciunilor de muncă forțată # Europa Liberă România
Autoritatea vamale americane (U.S. Customs and Border Protection – CBP) a emis un ordin de reținere a importurilor de anvelope auto produse de compania chineză Linglong în fabrica sa din Zrenjanin, Serbia, invocând dovezi privind utilizarea muncii forțate.
08:10
UE este de acord cu un împrumut de 90 miliarde de euro pentru Ucraina, dar fără a folosi activele rusești înghețate # Europa Liberă România
Uniunea Europeană va acorda Kievului un împrumut fără dobândă de 90 de miliarde de euro (106 miliarde de dolari) pentru finanțarea nevoilor economice și militare ale Ucrainei, fără a folosi activele rusești înghețate.
18 decembrie 2025
19:10
„Zi crucială” pentru securitatea Ucrainei și Europei. Donald Tusk: Avem de făcut o alegere simplă - bani astăzi sau sânge mâine # Europa Liberă România
Liderii Uniunii Europene s-au reunit joi la Bruxelles la summitul EUCO - Consiliului European pentru a decide asupra unei propuneri a Comisiei Europene de folosire a activelor rusești înghețate pentru finanțarea nevoilor economice și militare ale Ucrainei în următorii ani, pentru a face față invaziei totale rusești începută cu aproape patru ani în urmă.Polonia a sintetizat, prin vocea premierului Donald Tusk situația în care se află în prezent țările UE printr-o frază care va face cu...
15:00
Apărarea aeriană ucraineană vrea să fie cu un pas înaintea amenințărilor rusești în continuă evoluție # Europa Liberă România
În fața avansurilor constante ale Rusiei în domeniul armelor aeriene și a roiurilor copleșitoare de drone și rachete, Ucraina vrea să fie să rămână cu un pas înainte. Sistemele de rachete Patriot fabricate în SUA s-au dovedit promițătoare în oprirea rachetelor balistice precum Kinjal.
