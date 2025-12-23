Gabriel Resources, executat silit de ANAF. Statul român are de recuperat 46 de milioane de lei din acțiunile companiei la Roșia Montană
Europa Liberă România, 23 decembrie 2025 18:50
Agenția Naționalǎ de Administrare Fiscalǎ (ANAF) a început executarea silită a acțiunilor în sumă de peste 46 de milioane de lei pe care Gabriel Resources Limited le are la SC Roșia Montană Gold Corporation SA.
• • •
Acum 4 ore
16:30
Tavan prăbușit peste piscina unui hotel din Sibiu. Șapte persoane transportate la spital cu răni ușoare # Europa Liberă România
Opt persoane, din care trei copii, au fost extrase din piscina unui hotel de cinci stele din Sibiu, unde s-a prăbușit tavanul, a anunțat Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu. Șapte dintre ele au ajuns la spital.
16:20
Radu Miruță și Irineu Darău au depus jurământul la Cotroceni pentru Ministerul Apărării și cel al Economiei # Europa Liberă România
Radu Miruță și Irineu Darău au depus marți jurământul la Palatul Cotroceni pentru preluarea șefiei ministerelor Apărării și Economiei.
15:30
În timp ce atacurile aeriene rusești masive din timpul nopții de 22/23 decembrie 2025 asupra Kievului au vizat, potrivit rapoartelor, zona orașului, cu peste 650 de drone și 38 de rachete, armata ucraineană a declarat că a doborât marea majoritate a acestora.
Acum 6 ore
14:30
Guvernul pregătește o nouă ordonanță cu schimbări fiscale majore. Cum sunt afectați angajații, firmele private și companiile de stat # Europa Liberă România
Guvernul pregătește o ordonanță de urgență extinsă, care modifică Codul fiscal și introduce o serie de măsuri fiscal-bugetare cu impact direct asupra firmelor private, salariaților și companiilor de stat.
13:50
Avertismentul lui Zelenski către ucraineni: Pregătiți-vă de bombardamente în zilele de Crăciun! # Europa Liberă România
Zelenski a avertizat că Rusia își va intensifica probabil atacurile în perioada sărbătorilor.Ucraina sărbătorește acum oficial Crăciunul pe 25 decembrie, aliniindu-se tradițiilor occidentale, deși mulți creștini ortodocși continuă să-l celebreze pe 7 ianuarie, la fel ca în Rusia.„Înțelegem că tocmai în aceste zile ar putea – acest lucru este în natura lor – să lanseze atacuri masive de Crăciun”, a scris Zelenski într-o postare pe X.La Kiev, o clădire înaltă de cinci etaje a suferi...
Acum 12 ore
08:40
Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Mesaje Ro-Alert în Tulcea și Galați # Europa Liberă România
Ministerul Apărării Naționale anunță că în noaptea 22-23 decembrie 2025, Rusia a realizat atacuri cu drone asupra instalațiilor portuare ucrainene din apropierea frontierei cu România
Acum 24 ore
21:40
Daniel David și-a dat demisia luni seară de la conducerea Ministerului Educației și Cercetării.
Ieri
17:40
Moțiuni simple ale AUR împotriva miniștrilor Justiției și de Interne. Moțiunea împotriva lui Radu Marinescu a fost respinsă # Europa Liberă România
Senatorii și deputații dezbat luni și votează două moțiuni simple inițiate de Alianțe pentru România împotriva actualului ministru al Justiției, Radu Marinescu, și a fostului deținător al acestui portofoliu, acum ministru de Interne, Cătălin Predoiu.
16:50
Raportul Inspecției Judiciare despre „Justiția Capturată”: ce a fost deja verificat, ce a fost sancționat și ce a fost infirmat # Europa Liberă România
Magistrații intervievați pentru „Justiție capturată”, documentarul Recorder publicat pe 9 decembrie, susțin că problemele din Justiție nu pot fi explicate prin simple erori individuale sau disfuncționalități punctuale, ci ar indica existența unui sistem funcțional de protecție reciprocă la nivelul instituțiilor-cheie.Materialul Recorder pune sub semnul întrebării activitatea conducerii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), modul de soluționare a unor dosare penale importante...
13:30
Criză financiară la Primăria Capitalei. Primarul Ciprian Ciucu anunță reforme urgente și cere sprijin guvernamental # Europa Liberă România
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, declară că Primăria Municipiului București (PMB) e într-o situație financiară dificilă, cu datorii de peste două miliarde de lei. Ciucu spune că a discutat problemele bugetului PMB cu premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.
11:40
Consultări între președintele Nicușor Dan și magistrați, pe tema problemelor din Justiție. Puțini magistrați dispuși să vorbească public # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, discută luni dimineață la Palatul Cotroceni, cu magistrații dispuși să vorbească public despre problemele din sistemul judiciar.
09:30
Rusia își păstrează poziția dură în negocierile de pace. Ucraina acuză Rusia că a răpit civili din regiunea Sumî # Europa Liberă România
The Kremlin maintained its a hard line on a peace deal, rejecting undisclosed changes proposed by Kyiv and its European allies, as separate US-Russia and US-Ukraine talks wrapped up in Florida.
21 decembrie 2025
20:30
Apele Române, supuse unui atac cibernetic major. Atacatorii cer bani pentru repornirea sistemelor # Europa Liberă România
Administrația Națională „Apele Române” și zece administrații bazinale de apă din țară au fost vizate de un atac cibernetic de tip ransomware care a afectat aproximativ 1.000 de sisteme informatice, inclusiv servere de aplicații, baze de date și stații de lucru Windows.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Dincolo de baricadă | Noaptea de 21-22 Decembrie 1989 în București, povestită de protestatari bătuți și închiși la Jilava # Europa Liberă România
În decembrie 1989, după represaliile de la Timișoara din 17 decembrie, Bucureștiul devine scena ultimei confruntări cu regimul comunist. Pe 21 decembrie, mitingul oficial a lui Nicolae Ceaușescu se transformă în revoltă. În noaptea de 21-22 Decembrie, protestul devine Revoluția Română din 1989.
17:50
17:00
O dronă a căzut într-o pădure din județul Argeș. SRI, Poliția Militară și procurori cercetează aparatul la fața locului # Europa Liberă România
Un bărbat a anunțat Poliția, duminică, 20 decembrie, că a găsit o dronă, căzută printre arbori, în zona comunei argeşene Lereşti. Surse judiciare au precizat pentru Europa Liberă că la fața locului, au ajuns echipe de specialiști de la Serviciul Român de Informații și Armată.
11:30
Rusia spune că discuțiile din Florida cu SUA sunt „constructive”, dar ambele părți sunt discrete # Europa Liberă România
Kirill Dmitriev, the Kremlin’s senior negotiator, declared that Russia and the United States are speaking “constructively” in Florida and said peace negotiations would continue on December 21, although no details were immediately provided.
20 decembrie 2025
14:10
Noi negocieri pentru încetarea războiului din Ucraina: Trimisul Moscovei, în Florida, după un nou atac al Rusiei în regiunea Odesa # Europa Liberă România
The Kremlin’s senior negotiator in talks on ending the war in Ukraine, Kirill Dmitriev, said he was on his way to Florida for fresh meetings with US counterparts on December 20 – hours after a Russian strike on Ukraine’s Odesa region killed eight people and injured 27.
13:00
Ministerul Dezvoltării, unde verde pentru găsirea unui constructor care să renoveze banizele de înot închise din Complexul „Lia Manoliu” # Europa Liberă România
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a aprobat ordinul care permite demararea licitației pentru finanţarea lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modernizare a bazinelor acoperite de înot şi de sărituri din cadrul Complexului Sportiv Naţional "Lia Manoliu" din București.
11:40
România cere Uniunii Europene a patra tranșă de bani din PNRR – 2,6 miliarde de euro # Europa Liberă România
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a depus vineri, 19 decembrie, la Comisia Europeană, a patra cerere de plată din Planul Național de Redresare și Rezilieță (PNRR), a anunțat aseară, ministrul de resort, Dragoș Pîslaru. Tranșa are o valoare de 2,62 de miliarde de euro.
10:20
„Ne simțim în siguranță aici”. În Ucraina, elevii învață în clase aflate la 7 metri sub pământ # Europa Liberă România
Elevii din regiunea ucraineană Zaporojie învață într-o nouă rețea fortificată de școli subterane. Facilitățile din regiunea de pe linia frontului sunt proiectate pentru a proteja elevii de atacurile cu rachete, raidurile aeriene și bombardamentele continue.
00:20
19 decembrie 2025
23:40
Putin își exprimă încrederea în războiul din Ucraina și reia revendicările într-un eveniment de presă de 4 ore și jumătate # Europa Liberă România
Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat încrederea în situația de pe câmpul de luptă din Ucraina într-o apariție maraton în fața presei și publicului, fără a da niciun semn că Moscova este pregătită să facă concesii substanțiale pentru a pune capăt războiului la scară largă pe care l-a declanșat în urmă cu aproape patru ani.Pe parcursul unui eveniment televizat la nivel național, cu durata de 4 ore și jumătate, pe 19 decembrie, Putin a întărit poziția în mare parte inflexibilă a...
18:10
18:10
17:50
Comisia Europeană suspendă călătoriile fără viză pentru diplomații georgieni # Europa Liberă România
The European Commission said it will suspend visa liberalization for Georgian diplomatic passport holders as new EU rules enter into force at the end of the month.
16:00
Grindeanu continuă să amenințe cu încălcarea protocolului coaliției de guvernare. „Nu o să ne încurce o hârtie” # Europa Liberă România
Președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, a reluat atacurile împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, de la USR, partid partener al PSD în coaliția de guvernare și spune că protocolul coaliției ar trebui schimbat pentru a putea demite un ministru incompetent.
15:10
Avertisment din Polonia: Vehiculele electrice inteligente chinezești sunt un risc major de spionaj pentru securitatea UE # Europa Liberă România
Vehiculele electrice „inteligente” produse în China, tot mai populare în Europa, ar putea reprezenta o amenințare serioasă la adresa securității Uniunii Europene și a Poloniei, potrivit unui studiu recent al think-tank-ului polonez de stat Center for Eastern Studies (OSW).
14:50
Activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie, la hotarul moldo-ucrainean, a fost sistată în această seară.
13:30
Putin laudă avansurile armatei ruse în Ucraina și respinge compromisurile pentru obținerea păcii. Avertismente dure pentru UE și Occident # Europa Liberă România
Președintele Vladimir Putin a susținut pe 19 decembrie, în conferința sa de presă anuală, că forțele ruse dețin inițiativa strategică în Ucraina și că armata ucraineană se află în retragere.„Trupele noastre avansează de-a lungul întregii linii de contact. Inamicul se retrage în toate direcțiile”, a declarat președintele rus, adăugând că este convins că „până la finalul acestui an vom asista la noi succese”.Conflictul, declanșat de invazia rusă din februarie 2022, a devenit cel mai grav...
13:00
Cum schimbă legea „Nordis” piața imobiliarelor. Expert: Cumpărătorii sunt mai prudenți, analizează opțiunile din piață mai în detaliu # Europa Liberă România
Regulile mai stricte pentru piața imobiliare adoptate recent prin legea Nordis vor crește încrederea românilor în dezvoltatorii imobiliari, spune Daniel Crainic, director de marketing la Imobiliare.ro, într-un interviu pentru Europa Liberă.
12:20
România achită SUA o datorie istorică pentru un credit de import al bumbacului luat în anii '90. Radu Miruță: „Un mare tun” dat în 1992 # Europa Liberă România
Guvernul a aprobat joi un proiect de lege pentru achitarea unei datorii istorice rezultate din împrumutul acordat în 1992 de Statele Unite, prin Departamentul Agriculturii și Commodity Credit Corporation, pentru importul de bumbac-fibră destinat industriei textile românești, relatează Știrile ProTV.Creditul, contractat pe termen de 30 de ani, a fost utilizat pentru cumpărarea de materie primă prin intermediul operatorilor economici desemnați. Însă din cauza falimentului sau radierii...
09:30
SUA blochează importul de anvelope din fabrica chineză Linglong din Serbia din cauza suspiciunilor de muncă forțată # Europa Liberă România
Autoritatea vamale americane (U.S. Customs and Border Protection – CBP) a emis un ordin de reținere a importurilor de anvelope auto produse de compania chineză Linglong în fabrica sa din Zrenjanin, Serbia, invocând dovezi privind utilizarea muncii forțate.
08:10
UE este de acord cu un împrumut de 90 miliarde de euro pentru Ucraina, dar fără a folosi activele rusești înghețate # Europa Liberă România
Uniunea Europeană va acorda Kievului un împrumut fără dobândă de 90 de miliarde de euro (106 miliarde de dolari) pentru finanțarea nevoilor economice și militare ale Ucrainei, fără a folosi activele rusești înghețate.
18 decembrie 2025
19:10
„Zi crucială” pentru securitatea Ucrainei și Europei. Donald Tusk: Avem de făcut o alegere simplă - bani astăzi sau sânge mâine # Europa Liberă România
Liderii Uniunii Europene s-au reunit joi la Bruxelles la summitul EUCO - Consiliului European pentru a decide asupra unei propuneri a Comisiei Europene de folosire a activelor rusești înghețate pentru finanțarea nevoilor economice și militare ale Ucrainei în următorii ani, pentru a face față invaziei totale rusești începută cu aproape patru ani în urmă.Polonia a sintetizat, prin vocea premierului Donald Tusk situația în care se află în prezent țările UE printr-o frază care va face cu...
15:00
Apărarea aeriană ucraineană vrea să fie cu un pas înaintea amenințărilor rusești în continuă evoluție # Europa Liberă România
În fața avansurilor constante ale Rusiei în domeniul armelor aeriene și a roiurilor copleșitoare de drone și rachete, Ucraina vrea să fie să rămână cu un pas înainte. Sistemele de rachete Patriot fabricate în SUA s-au dovedit promițătoare în oprirea rachetelor balistice precum Kinjal.
15:00
Polonia reia producția de mine antipersonal pentru fortificarea frontierei estice # Europa Liberă România
Pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece, Polonia a decis să înceapă producția în masă de mine antipersonal, pe care le va amplasa de-a lungul frontierei sale estice cu Belarus și Rusia (inclusiv enclava Kaliningrad).
13:00
Zeci de percheziții într-un dosar de obțineri frauduloase a cetățeniei române. Ar fi implicați avocați, funcționari, traducători și notari # Europa Liberă România
Procurorii Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație au realizat pe 18 decembrie 37 de percheziții domiciliare, într-o investigație care vizează dobândirea frauduloasă a cetățeniei române.Ancheta se concentrează asupra unui grup infracțional organizat și a implicării mai multor avocați, funcționari publici și traducători în falsificarea actelor necesare pentru obținerea cetățeniei.„Probele administrate în cauză relevă existența unui grup infracțional...
13:00
Washingtonul și Bruxellesul joacă rolul polițistului bun și al polițistului rău în privința Belarusului # Europa Liberă România
Măsurile recente luate de Washington și Bruxelles arată că diplomația se îndreaptă în direcții opuse în ceea ce privește Belarus – lucru care evidențiază o diviziune tot mai mare între aliați cu privire la modul de abordare a securității Europei.Pe o parte a Oceanului Atlantic, Statele Unite se angajează în dialog cu Minskul și cu liderul său autoritar, Alexandr Lukașenko, prin relaxarea sancțiunilor în schimbul eliberării prizonierilor politici, inclusiv a 123 de persoane, la jumătatea...
12:10
USR îl propune pe Radu Miruță la Apărare, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Irineu Darău, propus la Ministerul Economiei # Europa Liberă România
Uniunea Salvați România (USR) anunță că îl propune pe Radu Miruță pentru preluarea portofoliului de ministru al Apărării. Propunerea vine după ce Miruță a fost ministru interimar al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu. La Ministerul Economiei este propus Irineu Darău, senator USR.
09:50
Summit decisiv al Uniunii Europene. Pe agendă, sprijinul acordat Ucrainei, folosirea activelor rusești și bugetul multianual # Europa Liberă România
Liderii Uniunii Europene se reunesc la Bruxelles pentru unul dintre cele mai importante summituri din ultimii ani, cu miza dublă: supraviețuirea economică și militară a Ucrainei și consolidarea credibilității globale a UE. În centrul discuțiilor se află un plan fără precedent: folosirea activelor statului rus înghețate în UE, după invadarea Ucraine, pentru a finanța un împrumut masiv destinat Kievului, în contextul reducerii sprijinului american și al presiunilor crescânde pentru un acord...
17 decembrie 2025
20:00
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, arestat pentru că ar fi intermediat acordarea unei mite de 1,4 milioane de lei # Europa Liberă România
Tribunalul București a decis miercuri arestarea, pentru 30 de zile, a fostului ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, acuzat de procurorii anticorupție de complicitate la dare de mită, pentru că ar fi intermediat acordarea unei mite de peste un milion de lei către directorul RAR.
18:50
Coaliția a ajuns la o decizie privind salariul minim, reducerea subvențiilor pentru partide și a cheltuielilor din administrația locală # Europa Liberă România
Liderii partidelor din coaliția de guvernare au ajuns miercuri la un acord privind, printre altele, majorarea salariului minim, reducerea cu 10% a subvențiilor pentru partide și a cheltuielilor din administrația locală.
16:30
15:10
Bolojan: Votul PSD contra ministrului Mediului încalcă protocolul Coaliției. „Fără resetarea relațiilor, lucrurile nu se vor termina bine” # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan afirmă că votul PSD în parlament, în favoarea moțiunii simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, este o încălcare a protocolului coaliției de guvernare. Bolojan avertizează că acest tip de dispute interne slăbesc capacitatea coaliției de a funcționa eficient și că niciunui partid nu are de câștigat politic.Premierul spune la DigiFM că, pentru ca actuala guvernare să funcționeze, relațiile dintre partidele Coaliției trebuie să fie reașezate.„În...
13:00
Comisia Europeană lansează primul plan la nivelul UE pentru combaterea crizei locuințelor # Europa Liberă România
Comisia Europeană a prezentat la Strasbourg, pe 16 decembrie 2025, primul plan la nivelul Uniunii Europene destinat combaterii crizei locuințelor, o problemă care afectează atât marile orașe, cât și zonele mai puțin urbanizate din cele 27 de state membre.
11:50
Președintele Nicușor Dan, către românii de la Londra: „Se vor întâmpla nişte lucruri în Justiţie” # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit la Londra cu români stabiliți în Marea Britanie care protestau în fața Ambasadei României, nemulțumiți de funcționarea justiției și de anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.
11:10
Ucraina susține că a atacat cu drone subacvatice un submarin rus, Moscova neagă acest lucru # Europa Liberă România
Serviciile de securitate ucrainene au difuzat o înregistrare video în care se vede, potrivit acestora, un atac cu drone subacvatice asupra unui submarin rus ancorat în portul Novorossiisk de la Marea Neagră.
09:10
Volodimir Zelenski spune că Ucraina nu va recunoaște Donbas ca teritoriu rus și solicită garanții de securitate similare cu cele ale NATO # Europa Liberă România
Oficialii ruși au reacționat rezervat la relatările privind progrese în negocierile americano-europene pentru a pune capăt războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei.
