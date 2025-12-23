Avertismentul lui Zelenski către ucraineni: Pregătiți-vă de bombardamente în zilele de Crăciun!

23:40

Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat încrederea în situația de pe câmpul de luptă din Ucraina într-o apariție maraton în fața presei și publicului, fără a da niciun semn că Moscova este pregătită să facă concesii substanțiale pentru a pune capăt războiului la scară largă pe care l-a declanșat în urmă cu aproape patru ani.Pe parcursul unui eveniment televizat la nivel național, cu durata de 4 ore și jumătate, pe 19 decembrie, Putin a întărit poziția în mare parte inflexibilă a...