Ce rezoluții au Anda Adam și Joseph pentru anul 2026. Artista și soțul ei au dezvăluit cum arată Revelionul ideal

Bucurie uriașă pentru foștii concurenți de la Mireasă pentru fiul meu. Chiar cu câteva zile înainte de sărbătorile de iarnă, Teodor și Ionela au primit cel mai frumos cadou de la Dumnezeu: au devenit părinți pentru a doua oară. Ionela a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar familia lor s-a mărit. Avem declarații exclusive, după întoarcerea acasă de la maternitate.