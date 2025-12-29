Lavrov, panicat: ”Ucraina a atacat reşedinţa oficială a preşedintelui Vladimir Putin”
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod şi că, prin urmare, poziţia de negociere a Moscovei se va schimba, transmit Reuters, EFE şi France Presse, care citează agenţii de presă din Rusia, relatează Agerpres. Lavrov a declarat că, în noaptea […]
Noua super-armă a Israelului. Laserul Iron Beam de 100 kW distruge rachete, drone și obuze cu costuri minime # Aktual24
Israelul a livrat armatei primul său sistem operațional de apărare antiaeriană cu laser de mare putere, marcând o piatră de hotar în eforturile țării de a contracara rachetele, loviturile de mortier dronele la o fracțiune din costul interceptorilor tradiționali, a anunțat duminică Ministerul Apărării. Acesta urmează să fie integrat în rețeaua multistrat de apărare antiaeriană […]
Fostul șef al CCR confirmă că cei patru judecători PSD pot fi sancționati. Ce se poate face: ”Este o procedură strict reglementată în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale” # Aktual24
Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, a confirmat că cei patru judecători PSD care au blocat decizia legată de pensiile speciale pot primi sancțiuni. Întrebat de Agerpres dacă judecătorii care au absentat de la şedinţele CCR riscă vreo sancţiune, Zegrean a răspuns: „Li se poate întâmpla, dar nu aşa dintr-odată, gata, îi dăm afară. Este […]
Oamenii de afaceri ruși au făcut apel la președintele Vladimir Putin pentru a ține sub control valul de confiscări de active care au afectat fabrici, porturi și corporații importante în valoare de peste 4 trilioane de ruble (43 de miliarde de dolari), a relatat cotidianul de afaceri Kommersant. Managerii i-au înmânat lui Putin o scrisoare […]
Craiova: Haite de câini bântuie prin Parcul „Nicolae Romanescu”, primăria dă vina pe iubitorii de animale. Un bărbat a căzut în lac în timp ce fugea de câini # Aktual24
Reprezentanţii Primăriei Craiova afirmă că de fiecare dată când echipele de ecarisaj sunt în timpul procedurilor de prindere a câinilor fără stăpân, oamenii din echipe au mari probleme cu iubitorii de animale, care îi şi agresează fizic pe aceştia. După incidentul din Parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova când un bărbat, urmărit de o haită de […]
Milioane de euro într-o conductă goală? În ce a transformat Germania 400 km din Nord Stream # Aktual24
Operatorul german de transport de gaze Gascade a finalizat un proiect la scară largă de reechipare a unei secțiuni de 400 de kilometri a conductei de gaze pentru transportul de hidrogen. Conducta, care merge de la orașul Lubmin de pe coasta Mării Baltice până la Bobbau (Saxonia-Anhalt), a făcut anterior parte din infrastructura pentru recepționarea […]
Prima reacție din PSD la boicotul din CCR: ”Nu ştiu ce s-a întâmplat acolo, nu sunt în ţară în momentul ăsta” # Aktual24
Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat luni că Guvernul ar trebui să solicite de urgenţă Curţii Constituţionale să se întrunească şi să ia o decizie cât mai rapid cu privire la proiectul privind pensiile magistraţilor. „Cred că Guvernul trebuie să solicite de îndată Curţii Constituţionale ca şedinţa să nu se ţină pe 16 ianuarie şi […]
Ucraina se alătură pentru prima dată exercițiilor NATO de apărare colectivă conform Articolului 5 # Aktual24
Experții ucraineni au participat, pentru prima dată, la exerciții NATO care exersează mecanismele prevăzute la Articolul 5 din tratatul fondator al Alianței, a anunțat Statul Major General al Ucrainei pe 28 decembrie. Reprezentanții Centrului Comun de Analiză, Instruire și Educație NATO-Ucraina (JATEC) s-au alăturat fazei finale a exercițiului Loyal Dolos 2025, care s-a concentrat pe […]
Sondaj: Trump, tot mai nepopular în Europa. Nici măcar susținătorii partidelor populiste de dreapta nu îl mai înghit # Aktual24
Președintele american Donald Trump dorește să dezvolte mișcarea populistă de dreapta din Europa, dar ar putea avea mai multe dificultăți decât se așteaptă în a câștiga alegătorii europeni. Liderul MAGA este nepopular în Europa, chiar și printre susținătorii partidelor populiste de dreapta pe care le consideră aliați, potrivit noului sondaj Politico realizat în parteneriat cu […]
Mișcări în Parlament: ”Modul în care patru judecători CCR sfidează o ţară întreagă mă determină să iniţiez o amplă modificare a legii de funcţionare a CCR” # Aktual24
Deputatul PNL Raluca Turcan a anunţat, luni, că va iniţia modificarea legii de funcţionare a Curţii Constituţionale pentru a se introduce sancţiuni pentru boicotarea nejustificată a adoptării unor decizii. „Modul în care patru judecători CCR sfidează o ţară întreagă mă determină să iniţiez o amplă modificare a legii de funcţionare a CCR”, a scris Turcan, […]
Blocaj la infinit. Judecătorii PSD vor intra succesiv în concediu pentru a bloca orice decizie legată de pensiile speciale – Surse # Aktual24
Judecătorul Curții Constituționale a României (CCR) Cristian Deliorga a depus o cerere pentru efectuarea a opt zile din concediul de odihnă aferent anului 2026, în intervalul 5, 16 ianuarie 2026, au declarat pentru G4Media surse apropiate situației, la scurt timp după anularea ședinței de luni a CCR, ca urmare a boicotului a patru judecători. Deliorga […]
Argintul este utilizat în baterii, celule solare și semiconductori. Dar, în timp ce cererea crește, oferta se micșorează: China planifică noi reglementări privind exporturile. Acest lucru îl îngrijorează pe Elon Musk. Investitorii reacționează și duc prețul argintului la cote fără precedent. Argintul a atins un nou maxim istoric, depășind pentru prima dată pragul de 80 […]
Luni, 29 decembrie, a avut loc un schimb de focuri între poliție și militanți ai Statului Islamic (ISIS) în orașul Yalova, din nord-vestul Turciei, soldat cu moartea a trei polițiști turci și șase militanți ISIS. Anunțul a fost făcut de ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, citat de Reuters. După cum a menționat Yerlikaya, alți […]
Partidul naționalist albanez Vetevendosje a obținut o victorie zdrobitoare în alegerile parlamentare din Kosovo, conform rezultatelor preliminare. Cu 90% din voturi numărate, partidul, al cărui nume înseamnă „autodeterminare”, a obținut 50,8%, ceea ce înseamnă un al treilea mandat la putere pentru liderul său, Albin Kurti, relatează BBC. Cele două principale partide de opoziție, Partidul Democrat […]
Vicepremierul Miruță nu se ferește și arată către PSD: ”Să dea explicații, toți judecătorii propuși de PSD se împotrivesc eliminării pensiilor speciale” # Aktual24
Ministrul Apărării, vicepremierul Radu Miruță, a reacționat dur față de blocajul provocat de judecătorii PSD din CCR și nu s-a ferit nici să îi atace pe liderii PSD. ”Nu se poate să fii judecător CCR și să ieși din sală de două ori pentru a nu face cvorum, pe o temă cu impact major pentru […]
Moscova vrea mai mult decât teritoriul Ucrainei. ISW dezvăluie condițiile Rusiei pentru încheierea războiului # Aktual24
Declarațiile oficialilor de la Kemlin indică faptul că obiectivele Rusiei în războiul împotriva Ucrainei depășesc cu mult confiscarea unor teritorii individuale, inclusiv regiunea Donețk, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). În raportul său, ISW notează că Moscova insistă nu numai asupra concesiilor teritoriale, ci și asupra îndeplinirii unor cerințe mai largi adresate Ucrainei, NATO și […]
Reacția judecătorilor PSD-iști din CCR în fața valului de revoltă: ”Noi nu am blocat. Participarea la o astfel de ședință ar fi echivalat cu acceptarea unei proceduri considerate neconforme cu legea” # Aktual24
Având în vedere situația creată în cadrul Curții Constituționale cu ocazia judecării dosarului privind pensiile magistraților, precum și declarația publică a doamnei Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, considerăm necesar să formulăm următoarele clarificări în vederea unei informări corecte a opiniei publice: Sesizarea privind obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative […]
Studenții protestatari din Serbia strâng semnături în sute de corturi pentru alegeri anticipate, sperând că îl vor înlătura pe Vucic # Aktual24
Studenții protestatari din Serbia au strâns duminică semnături în toată țara pentru organizarea de alegeri parlamentare anticipate, sperând că vor înlătura guvernul autocratic al președintelui Aleksandar Vucic. Înfruntând vremea geroasă, studenții au instalat aproape 500 de standuri în zeci de orașe, comune și sate pentru ca locuitorii să semneze cererea electorală, care nu este o […]
Primul pas pentru ca judecătorii PSD de la CCR să ”fie dați afară”: ”Depun cerere de încetare a mandatelor acestora. Legea este foarte clară” # Aktual24
Deputatul USR, Alexandru Dimitriu, a anunţat că va depune luni, la Curtea Constituţională a României (CCR), o cerere de încetare a mandatelor a patru judecători PSD de la CCR, pe care îi acuză de boicotarea a două şedinţe consecutive ale Curţii, fapt ce ar fi condus la blocarea cvorumului necesar adoptării unei decizii, potrivit unor […]
Netanyahu a plecat în SUA pentru a se întâlni cu Trump. Discuții despre planul pentru Gaza și tensiunile cu Hezbollah # Aktual24
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a decolat duminică de pe Aeroportul Ben Gurion spre Florida, unde urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump pentru discuții care se așteaptă să se concentreze pe viitorul Fâșiei Gaza și pe amenințările continue din partea Hezbollah și a Iranului. Netanyahu nu a avut reporteri care să-l însoțească în zbor […]
Boicotul PSD-ist de la CCR. Al doilea om în stat: ”Premierul Ilie Bolojan nu va ceda în faţa presiunilor. Reforma pensiilor înseamnă sfârşitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează” # Aktual24
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a declarat luni că amânările repetate ale Curţii Constituţionale a României (CCR) privind reforma pensiilor „nu pot deveni o strategie de blocaj”, subliniind că reforma „înseamnă sfârşitul privilegiilor”, iar instituţiile nu pot permite jocuri politice cu miză majoră. „Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o […]
Președintele american Donald Trump rămâne ferm în dorința sa de a aduce Groenlanda sub controlul Statelor Unite. În ciuda faptului că nu există un proces oficial pentru achiziționarea acesteia, Trump demonstrează o convingere fermă în necesitatea acestui pas, considerând insula un atu cheie pentru securitatea națională a SUA. O altă confirmare a seriozității intențiilor sale […]
„Azilul groazei” în Indonezia: 16 morți și 15 răniți după ce un incendiu a mistuit un cămin de bătrâni din provincia Sulawesi # Aktual24
Un incendiu devastator a cuprins duminică seara azilul de bătrâni Werdha Damai din orașul Manado, provincia Sulawesi, soldându-se cu moartea a 16 rezidenți în vârstă. Flăcările au izbucnit în timp ce majoritatea locatarilor dormeau, într-o clădire cu un singur etaj, conform declarațiilor poliției locale, citate de Reuters. Purtătorul de cuvânt al poliției din Sulawesi, Alamsyah […]
Gura bate „Guru”: Un fan Călin Georgescu care îndemna la „revoluție” și „arestarea guvernului”, amendat cu 8.400 de lei pentru instigare publică la violență # Aktual24
Judecătoria Sectorului 6 a condamnat un simpatizant al candidatul independent Călin Georgescu și al liderului AUR George Simion la o amendă penală de 8.400 de lei pentru infracțiunea de instigare publică în formă continuată. Decizia, pronunțată recent, include și o pedeapsă complementară: interzicerea dreptului de a fi ales în funcții publice sau de a ocupa […]
Brigada Rutieră a anunţat că un tânăr de 24 de ani a fost rănit într-un accident produs, duminică dimineaţă, în Pasajul Unirii din Capitală, acesta fiind testat negativ pentru consumul de alcool. Potrivit poliţiştilor, accidentul a fost semnalat pe 28 decembrie a.c., la ora 04.25, printr-o sesizare la 112. Din primele verificări, şoferul, care se […]
CTP, furios față de judecătorii PSD din CCR: ”Sentimentul de bătaie de joc nu poate fi șters. Gândiți-vă la ce simt oamenii, eu sunt scârbit și nu sunt singurul” # Aktual24
Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu are un mesaj foarte dur față de comportamentul judecătorilor PSD din cadrul CCR. Luni, ei au boicotat din nou ședința CCR legată de pensiile magistraților. ”Sentimentul de bătaie de joc pe care îl trăiește toată populația României, oamenii de bun-simț din țara asta, acesta nu mai poate fi șters. Pentru […]
Cum „vrea Rusia ca Ucraina să reușească”: Prizonieri ucraineni, forțați să se dezbrace și executați cu cruzime de armata rusă # Aktual24
Pe 27 decembrie 2025, în satul Șahove (raionul Pokrovsk, regiunea Donetsk), forțe ruse au capturat doi militari ucraineni din Forțele Armate ale Ucrainei (ZSU), i-au forțat să se dezbrace parțial și i-au executat prin împușcare. Conform unui comunicat oficial al Oficiului Procurorului General al Ucrainei, citat de agenția UNN, Procuratura Regională Donetsk a deschis o anchetă […]
Șefa CCR confirmă că judecătorii PSD au boicotat ședinta: ”Nu s-a putut întruni cvorumul. Studiile de impact nu reprezintă un criteriu în analiza controlului de constituționalitate a legilor” # Aktual24
Președintele CCR, Simina Tănănescu, a ieșit cu explicații publice, luni, după ce cei patru judecători PSD au boicotat din nou ședința privind o decizie pe sesizarea ICCJ legată de pensiile magistraților. Principalele declarații: Singura persoană care avea concediu eram eu și mi l-am anulat azi-dimineață. Am constatat, atât astăzi, cât și ieri, că nu s-a […]
Fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Năsui, critică guvernul Bolojan, acuzându-l că a transformat 2025 într-un an „prost pentru economie, antreprenoriat și libertate economică” # Aktual24
Deputatul USR și fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, a publicat o analiză dură pe pagina sa de Facebook, acuzând guvernul condus de premierul Ilie Bolojan că a transformat anul 2025 într-unul „prost pentru economie, antreprenoriat și libertate economică” prin creșteri de taxe și birocrație masivă. „Guvernul a îngreunat înființarea de firme prin creșterea capitalului […]
Metoda „prescripției”, exportată și în Republica Moldova: fostul judecător Gheorghe Gorun, găsit vinovat în celebrul dosar „Spălătoria rusească de bani”, a scăpat de pușcărie fiindcă faptele s-au prescris: # Aktual24
Curtea de Apel din Chișinău a menținut, pe 24 decembrie 2025, sentința de condamnare a fostului judecător Gheorghe Gorun în celebrul dosar „Laundromat” („Spălătoria rusească de bani”), recunoscându-l vinovat de pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii. Magistratul a scăpat însă de orice pedeapsă, din cauza intervenirii termenului de prescripție – aceeași metodă de […]
Surse: Judecătorii PSD din CCR boicoteaza și azi ședința legată de legea privind pensiile magistraților # Aktual24
Judecătorii CCR numiți de PSD au ajuns marți la sediul CCR, însă vor boicota și azi ședința, au declarat sursele oficiale pentru aktual24.ro. In absența celor patru nu se poate întruni cvorumul, fiind nevoie de minim șase judecători. Ei au plecat din sala de ședință, duminică, în timpui dezbaterilor legate de sesizarea ICCJ privind pensiile […]
Donald Trump, ironizat copios pe rețelele sociale după ce a afirmat, în urma discuțiilor cu Volodimir Zelenski, că „Rusia vrea ca Ucraina să reușească” – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a stârnit un val de critici și ironii după ce a declarat, în cadrul unei conferințe de presă la reședința sa Mar-a-Lago, că „Rusia vrea ca Ucraina să reușească”. Afirmația a fost făcută imediat după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în contextul discuțiilor de duminică despre un plan de pace […]
După întâlnirea de la Mar-a-Lago, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea avea o convorbire telefonică – prima din ultimii cinci ani # Aktual24
Întâlnirea de duminică dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la reședința Mar-a-Lago ar putea deschide calea pentru prima convorbire telefonică directă între Zelenski și liderul rus Vladimir Putin după mai bine de cinci ani. Discuțiile de la Mar-a-Lago s-au concentrat pe un plan de pace în 20 de puncte, elaborat […]
Pierderea în greutate la vârsta mijlocie poate provoca inflamații cerebrale, relevă un studiu al cercetătorilor israelieni # Aktual24
Pierderea în greutate este adesea recomandată ca soluție-cheie pentru combaterea obezității și reducerea riscurilor asociate acesteia. Însă un studiu recent realizat de cercetători de la Universitatea Ben-Gurion din Negev atrage atenția asupra unui posibil efect secundar mai puțin cunoscut: impactul asupra creierului în perioada de mijloc a vieții. Cercetarea, publicată în revista GeroScience, și citată […]
Procurorii susțin că șoferul român care a accidentat mortal un biciclist de 91 de ani în Italia nu este vinovat: „Nu avea cum să se uite permanent în oglinzile retrovizoare” # Aktual24
La opt luni de la un accident dramatic produs pe 18 aprilie 2025, Procuratura din Monza a solicitat închiderea dosarului împotriva șoferului camionului care l-a lovit mortal pe Aristide Frascadore, ciclistul milanez în vârstă de 91 de ani. Corpul bătrânului a fost târât sute de metri pe Viale Cesare Battisti, până în fața porții principale […]
Tragedie feroviară în Mexic: Cel puțin 13 morți și 98 de răniți după deraierea Trenului Interoceanic în Oaxaca # Aktual24
Un accident dramatic a avut loc duminică în Mexic, unde un tren de mare viteză a deraiat în statul Oaxaca, în apropiere de localitatea Nizanda. Potrivit CNN, trenul transporta 241 de pasageri și 9 membri ai echipajului. Bilanțul oficial: cel puțin 13 morți, 98 de răniți (dintre care 36 au primit îngrijiri medicale spitalicești, iar […]
Nou accident aviatic în Statele Unite: Un pilot mort și altul rănit grav după coliziunea a două elicoptere în New Jersey – VIDEO # Aktual24
O ciocnire în aer între două elicoptere de mici dimensiuni a avut loc duminică, în apropiere de Hammonton Municipal Airport din statul New Jersey, soldându-se cu moartea unui pilot și rănirea gravă a celuilalt. Autoritățile au confirmat că ambele aparate de zbor aveau doar piloții la bord. Incidentul s-a produs în jurul orei 11:25 (ora […]
A murit colonelul Ion Vasile Banu, singurul veteran de război decorat de președintele Nicușor Dan de Ziua Națională # Aktual24
Colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial și singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan cu ocazia Zilei Naționale din acest an, a încetat din viață la vârsta de 107 ani. Anunțul a fost făcut de nepoata sa, pe pagina de Facebook a acesteia. Născut pe 1 august 1918, […]
Ursula von der Leyen a salutat progresele în negocierile de pace pentru Ucraina, dar afirmă că e nevoie de „garanții de securitate solide” # Aktual24
Pe 28 decembrie 2025, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat un mesaj pe platforma X (fostul Twitter) în care a descris o convorbire telefonică de o oră cu președintele SUA Donald Trump, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni. Apelul a avut loc imediat după întâlnirea bilaterală dintre Trump și […]
Partidul naționalist din Kosovo, aflat deja la putere, a câștigat categoric alegerile după un an de impas politic # Aktual24
Partidul prim-ministrului naționalist din Kosovo Albin Kurti a câștigat detașat alegerile legislative de duminică, deschizând calea pentru formarea unui nou guvern după un an de blocaj politic care a paralizat parlamentul și a întârziat fonduri internaționale esențiale. A fost a doua rundă de alegeri din acest an în Kosovo, după ce partidul Vetevendosje (Autodeterminare) al […]
„Suntem mult mai aproape de un acord între Rusia și Ucraina”, a declarat Donald Trump, după discuția de aproape trei ore cu Volodimir Zelenski # Aktual24
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat duminică după amiaza că un acord de pace între Rusia și Ucraina este ”foarte aproape”, după ce a avut o întâlnire de aproape trei ore cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la reședința sa Mar-a-Lago din Florida. Trump a precizat însă că există în continuare diferențe […]
Finalul discuțiilor Trump-Zelenski: ”Donbasul este o problemă mare. Nu am nicio problemă să merg în Ucraina” – VIDEO # Aktual24
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică, după discuţiile cu preşedintele SUA, Donald Trump, că problema integrităţii teritoriale rămâne un factor dificil în eforturile de încheiere a războiului cu Rusia, subliniind că orice decizie privind eventuale concesii de teritoriu trebuie validată de cetăţenii Ucrainei, inclusiv prin referendum. „Cunoaşteţi poziţia noastră. Trebuie să ne respectăm legea […]
Trăim într-o epocă în care granița dintre real și virtual devine din ce în ce mai subțire. O mare parte din viața noastră se desfășoară online: comunicăm, ne informăm, ne promovăm și chiar ne construim relații prin intermediul platformelor digitale. În acest context, apare o întrebare esențială: cine suntem cu adevărat, persoana din viața reală […]
PNL, reacție la fuga celor patru judecători CCR: ”PSD poartă o responsabilitate majoră în acest caz” # Aktual24
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a declarat duminică seară că, în situaţia în care se confirmă caracterul deliberat al lipsei de cvorum la Curtea Constituţională a României (CCR), în cazul amânării deciziei privind Legea pensiilor magistraţilor, s-ar contura un „blocaj intenţionat” cu efecte directe asupra procesului legislativ şi asupra încrederii publice în stat. Într-o […]
Economia circulară reprezintă una dintre cele mai importante direcții de dezvoltare ale societății moderne, fiind o soluție concretă la problemele tot mai presante legate de epuizarea resurselor naturale, poluare și creșterea volumului de deșeuri. Spre deosebire de modelul economic liniar tradițional, bazat pe extragere, producție, consum și eliminare, economia circulară propune un sistem închis, în […]
Secretarul general al NATO: ”Trump este singurul care îl poate forţa pe Putin să facă pace” # Aktual24
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că preşedintele SUA, Donald Trump, este singurul lider care poate determina Kremlinul să oprească războiul declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, informează Deutsche Welle (DW), care citează declaraţiile oficialului dintr-un interviu acordat publicaţiei Bild, preluat de European Pravda. Rutte a afirmat că Donald Trump este „pe deplin concentrat […]
Negocieri Trump-Zelenski în sala de mese a complexului Mar-a-Lago: ”Cred că avem premisele unui acord. Conflictul s-a dovedit dificil, dar îl vom încheia” # Aktual24
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au început, duminică, la reşedinţa Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, discuţii privind un posibil acord de pace în conflictul dintre Rusia şi Ucraina, au relatat surse din delegaţiile prezente la întâlnire. Negocierile au avut loc în sala de mese a complexului Mar-a-Lago, un spaţiu decorat în […]
În ultimele două decenii, tehnologia a devenit atât de omniprezentă încât ne-am obișnuit să trăim într-o stare constantă de conectivitate. Laptopuri, telefoane inteligente, tablete, rețele sociale și platforme de streaming, toate ne urmăresc fiecare mișcare. Această avalanșă de informații ne-a transformat viețile: ne facilitează comunicarea, munca și accesul la cunoștințe, dar vine la pachet cu […]
Presshub: Lăudătorii sistemului judiciar: delegați în funcții de conducere și magistrați din cercul CSM # Aktual24
Judecătorii care au cerut să fie preluați „din benzinării” de către președintele Nicușor Dan de teamă să nu fie văzuți de colegi, cei care nu au avut nimic de criticat în legătură cu sistemul judiciar sunt șefii delegați pe funcții de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Președintele Nicușor Dan s-a […]
Trump a vorbit cu Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski: ”O bună discuţie telefonică, foarte productivă” # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump a declarat că a avut duminică o discuţie telefonică ‘foarte productivă’ cu omologul său rus Vladimir Putin, cu mai puţin de două ore înainte de întâlnirea prevăzută cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski în Florida, transmite AFP, citată de Agerpres. ‘Tocmai am avut o bună discuţie telefonică, foarte productivă, cu preşedintele rus […]
