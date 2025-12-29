Un nou model de screening pentru cancerul de sân

17:00

Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) anunţă luni că va da în judecată Ministerul Educaţiei şi Cercetării dacă până la 17 ianuarie nu sunt adoptate normele care ţin blocate 60 de miliarde de lei pentru cercetare. Este vorba de Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2022–2027 (PNCDI IV), un document strategic care prevede investiţii de până la 60 de miliarde de lei şi care este inaplicabil la peste trei ani de la adoptare.