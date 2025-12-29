Un nou model de screening pentru cancerul de sân
News.ro, 29 decembrie 2025 21:50
Screeningul personalizat pentru cancerul de sân ar putea îmbunătăţi depistarea bolii şi reduce investigaţiile inutile. Un studiu de amploare din Statele Unite sugerează că evaluarea riscului personal poate schimba screeningul pentru cancerul de sân.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
22:00
Tudorel Toader: Îndrăznesc să cred că instanţa de contencios constituţional va respinge obiecţiile de neconstituţionalitate, dar nu pentru că legea este constituţională. S-a creat o presiune # News.ro
Fostul judecător al Curţii Constituţionale Tudorel Toader este de părere că decizia CCR cu privire la legea privind pensiile magistraţilor este una previzibilă şi că acest act normativ va fi declarat constituţional. ”Îndrăznesc să cred că instanţa de contencios constituţional va respinge obiecţiile de neconstituţionalitate, dar nu pentru că legea este constituţională”, spune Tudorel Toader, constatând că ”s-a creat o presiune” cu privire la subiectul pensiilor magistraţilor, care a fost, în opinia sa, folosit ca temă de campanie electorală.
21:50
Screeningul personalizat pentru cancerul de sân ar putea îmbunătăţi depistarea bolii şi reduce investigaţiile inutile. Un studiu de amploare din Statele Unite sugerează că evaluarea riscului personal poate schimba screeningul pentru cancerul de sân.
Acum o oră
21:30
Echipa Dinamo Bucureşti se va reuni pe 2 ianuarie, urmând să plece apoi într-un cantonament de nouă zile în Antalya.
21:30
Trump se declară ”foarte furios” împotriva unui presupus atac al Ucrainei la reşedinţa lui Putin care ”nu-i place”, după ce a spus că ”nu ştie” dacă declaraţii ruse în acest sens sunt adevărate. # News.ro
Preşedintele american Donald Trump se declară luni ”foarte furios” din cauza unui presupus atac al Ucrainei vizând reşedinţa preşedintelui rus Vladimir Putin, despre care a spus că ”nu-i place”, relatează AFP.
Acum 2 ore
21:10
Hamasul reafirmă că ”nu va renunţa” la arme înaintea unei întâlniri Trump-Netanyahu la Mar-a-Lago. Brigăzile Ezzedin al-Qassam confirmă moartea purtătorului său de cuvânt Abu Obeida, anunţată de israel în august. Un nou Abu Obeida anunţă uciderea altor pa # News.ro
Aripa armată a mişcării palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, reafirmă luni că gruparea islamistă ”nu va renunţa” la armament, înaintea unei întâlniri Trump-Netanyahu în Statele Unite consacrată viitorului Fâşiei Gaza, relatează AFP.
20:40
Box: Jake Paul şi-a exprimat sprijinul pentru Anthony Joshua, implicat într-un accident rutier în Nigeria # News.ro
În urma tragicului accident rutier în care a fost implicat ultimul său adversar, Anthony Joshua, Jake Paul şi-a exprimat sprijinul faţă de pugilistul britanic.
20:20
Cupa Africii pe Naţiuni: Zimbabwe, echipa antrenată de Marian Marinică, a pierdut cu 2-3 în faţa Africii de Sud # News.ro
Echipa naţională din Zimbabwe, condusă de tehnicianul român Marian Marinică, a pierdut luni, la Marrakech, scor 2-3, în faţa selecţionatei Africii de Sud, ratând calificarea în faza a doua a Cupei Africii pe Naţiuni.
Acum 4 ore
20:00
Premierul Ilie Bolojan vizitează marţi, împreună cu prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, trupele române şi olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii # News.ro
Premierul Ilie Bolojan va vizita marţi, începând cu ora 11:30, împreună cu Prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof, trupele române şi olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii.
20:00
Un regiment de elită de paraşutişti din Germania, anchetat cu privire la violenţe, comportamente sexuale nepotrivite, consum de droguri sau afişarea unor simboluri ale extremei drepte. Zeci de paraşutişti, acuzaţi de antisemitism şi ritualuri violente, 20 # News.ro
Guvernul german condamnă luni comportamente ”inacceptabile” în cadrul unui regiment de paraşutişti de elită, în care militari sunt anchetaţi cu privire la violenţe, comportamente sexiste, consum de droguri sau afişarea unor simboluri ale extremei drepte, relatează AFP.
19:50
Funeraliile lui Brigitte Bardot urmează să aibă loc la 7 ianuarie, la Saint-Tropez, urmate de o „înhumare privată şi confidenţială”, anunţă Fundaţia „Brigitte Bardot” # News.ro
Funeraliile lui Brigitte Bardot, care a murit duminică, urmează să aibă loc miercuri, la 7 ianuarie, la Biserica Notre-Dame de l’Assomption de la Saint-Tropez, o ceremonie care va fi urmată de o „înhumare privată şi confidenţială”, a declarat luni Fundaţia „Brigitte Bardot” pentru AFP.
19:50
George Clooney, soţia sa Amal Alamuddin şi cei doi copii ai lor sunt cetăţeni francezi. Aceasta a fost oficializată printr-un decret din 26 decembrie, publicat în Jurnalul Oficial din 27 decembrie, scrie Le Figaro.
19:50
Formaţia FC Botoşani se va reuni la 5 ianuarie 2026, la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia.
19:50
Cătălin Predoiu: Peste 30.000 de angajaţi ai MAI au fost zilnic la datorie, în minivacanţa de Crăciun / Structurile de ordine publică au gestionat 2.700 de intervenţii pe zi, iar echipajele pentru situaţii de urgenţă, peste 1.600 de misiuni, zilnic # News.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă că peste 30.000 de angajaţi ai MAI au fost zilnic la datorie, în minivacanţa de Crăciun. El arată că structurile de ordine publică au gestionat, în medie, aproximativ 2.700 de intervenţii pe zi, iar echipajele pentru situaţii de urgenţă au desfăşurat peste 1.600 de misiuni zilnic – cele mai multe pentru salvarea de vieţi, acordarea primului ajutor şi stingerea incendiilor.
19:30
Apele Române" prezintă stadiul remedierii incidentelor informatice: Accesul la aplicaţia economică, precum şi la aplicaţia de dispecerat este reluat gradual şi etapizat, la nivelul fiecărei Administraţii Bazinale de Apă # News.ro
Apele Române" prezintă luni stadiul remedierii incidentelor informatice, arătând că accesul la aplicaţia economică, precum şi la aplicaţia de dispecerat este reluat gradual şi etapizat, la nivelul fiecărei Administraţii Bazinale de Apă. Investigaţia privind atacul cibernetic din data de 20 decembrie este în continuare în desfăşurare.
19:30
Televiziunea Română va difuza, în exclusivitate, Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena. Telespectatorii se pot bucura de muzica dinastiei Strauss şi a contemporanilor acesteia în direct la TVR1, pe 1 ianuarie, de la ora 12.15. Concertul va fi redifuzat în aceeaşi seară la TVR Cultural, de la ora 19.00 şi în 4 ianuarie, de la ora 9.30, la TVR 1.
19:30
Funeraliile lui Brigitte Bardot urmează să aibă loc la 7 ianuarie, la Saint-Tropez, urmate de o ”înhumare privată şi confidenţială”, anunţă Fundaţia Brigitte Bardot, # News.ro
Funeraliile lui Brigitte Bardot, care a murit duminică, urmează să aibă loc miercuri, la 7 ianuarie, la Biserica Notre-Dame de l’Assomption de la Saint-Tropez, o ceremonie care va fi urmată de o ”înhumare privată şi confidenţială”, declară luni Fundaţia Brigitte Bardot AFP.
19:20
UPDATE - Bistriţa-Năsăud: Mai multe trenuri de călători, întârziate din cauza unui accident feroviar/ O femeie a murit după ce a fost lovită de un tren # News.ro
Două trenuri de persoane care circulă pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iaşi au înregistrat întârzieri, luni seară, în urma unui accident feroviar produs în zona Lunca Ilvei-Ilva Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud, unde o femeie a fost lovită de tren, pierzându-şi viaţa.
19:20
Captură record de materiale pirotehnice, făcută de poliţiştii argeşeni în urma unor percheziţii în Bucureşti, Dâmboviţa şi Argeş # News.ro
Poliţiştii argeşeni au descoperit şi au confiscat, luni, peste 16,5 tone de materiale pirotehnice interzise la comercializare. Captura a fost făcută în urma unor percheziţii care au avut loc în judeţele Argeş, Dâmboviţa şi în municipiul Bucureşti, unde o firmă depozitase marfa pentru a o vinde ilegal. Administratorul soietăţii a fost reţinut.
19:20
FC Petrolul Ploieşti şi Iustin Răducan (20 ani) au ajuns, luni, la un acord privind încetarea raporturilor contractuale. Iustin Răducan este fiul fostului fotbalist Narcis Răducan.
19:20
Trump a avut o discuţie ”pozitivă” la telefon cu Putin, la o zi după întâlnirea de la Mar-a-Lago cu Zelenski, anunţă Casa Albă # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a avut o discuţie la telefon ”pozitivă” cu omologul său rus Vladimir Putin luni despre Războiul din Ucraina, la o zi după o întâlnire cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, la Mar-a-Lago, în Florida, anunţă o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, relatează AFP.
19:00
Handbal feminin: CSM Bucureşti, victorie cu HC Zalău în ultimul meci din 2025; Bojana Popovic, doar în tribună # News.ro
Campioana CSM Bucureşti încheie anul cu o victorie, obţinută luni, pe teren propriu, scor 39-20 (17-10), cu HC Zalău, în cadrul etapei a X-a a Ligii Naţionale. Debutul Bojanei Popovic pe banca CSM Bucureşti s-a amânat, noua antrenoare privind meciul din tribune, pentru că nu a primit încă viza de muncă în România.
18:50
Filmul „Te-aş lovi, dar n-am picioare”, selectat în Berlinale 2025, va fi proiectat în cinematografe din 9 ianuarie/ VIDEO # News.ro
Unul dintre cele mai aşteptate filme din selecţia Festivalului Internaţional de Film de la Berlin - „Te-aş lovi, dar n-am picioare”/ „If I Had Legs I’d Kick You” cu Rose Byrne în rolul principal, prestaţie pentru care a fost recompensată cu Ursul de Argint pentru Cea mai bună actriţă în rol principal la Berlinale 2025, va putea fi văzut în cinematografe din 9 ianuarie.
18:50
Bistriţa-Năsăud: Mai multe trenuri de călători, întârziate din cauza unui accident feroviar/ O femeie a murit după ce a fost lovită de un tren # News.ro
Două trenuri de persoane care circulă pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iaşi înregistrează întârzieri, luni seară, în urma unui accident feroviar produs în zona Lunca Ilvei-Ilva Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud, unde o femeie a fost lovită de tren, pierzându-şi viaţa.
18:40
UPDATE-Ucraina a atacat reşedinţa lui Putin din Novgorod cu 91 de drone, acuză Lavrov. Zelenski respinge ”minciuni” care pregătesc terenul unei ofensive ruseşti împotriva unor clădiri guvernamentale la Kiev # News.ro
Rusia acuză luni Ucraina de lansarea, în noaptea de duminică spre luni, a 91 de drone împotriva reşedinţei preşedintelui rus Vladimir Putin în regiunea Novgorod, situată în vestul Rusiei, şi ameninţă că Moscova îşi va revizui poziţia în negocieri cu privire la soluţionarea conflictului din Ucraina, iar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski denunţă o ”minciună”, relatează AFP.
18:40
O nouă companie aeriană israeliană, TUS IL, recrutează piloţi, operaţiunile comerciale urmând să înceapă în 2026 # News.ro
O nouă companie aeriană israeliană aflată în curs de înfiinţare, TUS IL, a început să recruteze piloţi. Se estimează că va începe operaţiunile comerciale la sfârşitul primului trimestru al anului 2026, scrie The Jerulasem Post.
18:40
Peste 20.000 de consumatori din zona de nord a judeţului Prahova, fără energie electrică, din cauza viscolului # News.ro
Peste 20.000 de gospodării din localităţi situate în zona de nord a judeţului Prahova nu au energie electrică, luni seară, din cauza viscolului care a provocat avarii la reţeaua de alimentare. Printre localităţile afectate se numără municipiul Câmpina, al doilea oraş, ca mărime, din judeţul Prahova, dar şi staţiunile Sinaia şi Azuga, unde cabane au rămas fără curent electric.
18:30
Rusia acuză luni Ucraina de lansarea, în noaptea de duminică spre luni, a 91 de drone împotriva reşedinţei preşedintelui rus Vladimir Putin în regiunea Novgorod şi ameninţă că Moscova îşi va revizui poziţia în negocieri cu privire la soluţionarea conflictului din Ucraina, relatează AFP.
18:30
Brazilianul Marquinhos, căpitanul echipei PSG, a început demersurile pentru a obţine cetăţenia franceză # News.ro
Căpitanul echipei Paris Saint-Germain, brazilianul Marquinhos, a mărturisit că a început demersurile pentru a obţine cetăţenia franceză. El îşi imaginează chiar că va rămâne la Paris după ce îşi va încheia cariera.
18:20
Cel puţin 25 de răniţi în Peru, într-un cutremur de magnitudinea 6,0, în weekend, în largul oraşului portuar Chimbote, situat la nord de Lima # News.ro
Cel puţin 25 de persoane au fost rănite în Peru într-un cutremur de magnitudinea 6.0, care a avut loc în weekend în regiunea Ancash, la nord de Lima, anunţă autorităţile, relatează AFP.
Acum 6 ore
18:10
Iranul lansează trei sateliţi de fabricaţie iraniană de imagerie şi supraveghere de mediu, unul dotat cu inteligenţă artificială, cu o rachetă de tip Soiuz, de la Centrul Spaţial Vostocini, în Rusia # News.ro
Iranul a lansat trei sateliţi de observaţie, de fabricaţie iraniană, din Rusia - inclusiv unul dotat cu inteligenţă artificială (AI) -, anunţă televiziunea de stat, o nouă etapă în programul spaţial iranian, în pofida sancţiunilor impuse Teheranului de către Occident, relatează AFP.
18:00
Ministrul Sănătăţii: Astăzi am pus în transparenţă decizională Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public clar şi predictibil de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public: AP-STOMA # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a pus în transparenţă decizională, luni, Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public clar şi predictibil de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public: AP-STOMA
17:50
„Pacea” lui Putin: Liderul de la Kremlin ordonă armatei să continue campania de cucerire a sudului Ucrainei şi se referă din nou la eliberarea „Novorossiei”. Gherasimov îi raportează că ofensiva are loc pe aproape întreaga linie a frontului # News.ro
Preşedintele Vladimir Putin a ordonat luni armatei sale să continue campania de cucerire a regiunii Zaporojie din sudul Ucrainei şi de eliberare a „Novorossiei”, după ce un comandant rus a declarat că forţele Moscovei se află la 15 kilometri de cel mai mare oraş al regiunii, în timp ce şeful Statului Major, Valeri Gherasimov, i-a raportat că forţele ruse conduc ofensiva pe aproape întreaga linie de contact, relatează Reuters şi TASS.
17:50
Serie A: Antrenorul echipei Lazio, Maurizio Sarri, a fost supus unei intervenţii chirurgicale pe inimă # News.ro
Antrenorul echipei Lazio, Maurizio Sarri, a suferit o intervenţie cardiacă minoră, a anunţat luni clubul italian din Serie A.
17:40
Cel puţin 16 morţi şi trei răniţi în Indonezia, într-un incendiu într-un azil de bătrâni la Manado, pe Insula Sulawesi. 12 persoane, salvate # News.ro
Cel puţin 16 persoane au murit, iar alte trei au fost rănite într-un incendiu, într-un azil de bătrâni, la Manado, pe Insula indoneziană Sulawesi, anunţă luni pompierii, relatează AFP.
17:30
Cupa Mondială 2026: Cererea uriaşă este justificarea lui Infantino pentru preţurile mari ale biletelor # News.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a dezvăluit luni că au fost deja primite 150 de milioane de cereri de bilete pentru Cupa Mondială din 2026, încercând să justifice astfel politica preţurilor ridicate la bilete, criticată recent de fani.
17:20
Turiştii blocaţi la un refugiu din Munţii Făgăraş, recuperaţi după o acţiune care a durat opt ore şi s-a derulat în condiţii foarte dificile - FOTO, VIDEO # News.ro
Turiştii care, duminică seară, au rămas blocaţi la refugiul Călţun din Munţii Făgăraş au fost recuperaţi după o acţiune care a durat opt ore şi s-a derulat în condiţii foarte dificile, de viscol, frig şi vizibilitate scăzută.
17:10
Cel puţin 25 de răniţi în Peru, într-un cutremur de magnitudinea 6,0, în weekend, în largul oraşului portuar Chimbote, situată la nord de Lima # News.ro
Cel puţin 25 de persoane au fost rănite în Peru într-un cutremur de magnitudinea 6.0, care a avut loc în weekend în regiunea Ancash, la nord de Lima, anunţă autorităţile, relatează AFP.
17:00
FACIAS anunţă că va da în judecată Ministerul Educaţiei şi Cercetării dacă până la 17 ianuarie nu sunt adoptate normele care ţin blocate 60 de miliarde de lei pentru cercetare # News.ro
Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) anunţă luni că va da în judecată Ministerul Educaţiei şi Cercetării dacă până la 17 ianuarie nu sunt adoptate normele care ţin blocate 60 de miliarde de lei pentru cercetare. Este vorba de Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2022–2027 (PNCDI IV), un document strategic care prevede investiţii de până la 60 de miliarde de lei şi care este inaplicabil la peste trei ani de la adoptare.
17:00
Paul Anghel: ANPC a elaborat un ghid pentru parcurile de joacă şi parcurile de distracţii/ Siguranţa copiilor şi a publicului nu poate fi tratată superficial/ Documentaţia tehnică nu este o formalitate, ci o garanţie că echipamentele sunt sigure # News.ro
Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a afirmat că ANPC a elaborat un ghid pentru parcurile de joacă şi cele de distracţii, subliniind că siguranţa copiilor şi a publicului nu poate fi tratată superficial. Anghel a explicat că documentaţia tehnică nu este o formalitate, ci o garanţie că echipamentele sunt sigure.
16:50
Plecat din Liga 2, Alexandru Albu a ajuns după câteva ore în Superliga. El a semnat cu Unirea Slobozia # News.ro
Fundaşul Alexandru Albu a semnat un contract cu echipa Unirea Slobozia, a anunţat clubul din Superliga, la câteva ore după ce jucătorul de 32 de ani a plecat de la Chindia, din Liga 2.
16:50
Situaţie tensionată la Teheran. Comercianţii îşi închid magazinele ca formă de protest. Manifestaţii au loc în jurul mai multor bazaruri situate în centrul capitalei iraniene, în timp ce protestatarii solicită „o intervenţie imediată a guvernului” - VIDEO # News.ro
Pentru a doua zi consecutiv, comercianţii din Teheran şi-au închis magazinele luni şi s-au adunat pentru a protesta faţă de deteriorarea situaţiei economice din Iran şi a deprecierii rapide a monedei naţionale, a relatat presa locală, preluată de AFP.
16:20
John Simpson, jurnalist BBC: „Am relatat despre 40 de războaie, dar nu am văzut niciodată un an ca 2025” / Cum ar putea arăta al treilea război mondial # News.ro
Am relatat despre mai mult de 40 de războaie din întreaga lume de-a lungul carierei mele, care datează din anii 1960, scrie John Simpson, editorul pentru afaceri internaţionale de la BBC News. Am văzut Războiul Rece atingând apogeul, apoi dispărând pur şi simplu. Dar nu am văzut niciodată un an atât de îngrijorător precum 2025 – nu doar pentru că mai multe conflicte majore sunt în plină desfăşurare, ci şi pentru că devine clar că unul dintre ele are implicaţii geopolitice de o importanţă fără precedent, explică jurnalistul BBC.
16:20
Pugilistul Anthony Joshua a fost implicat într-un grav accident rutier în Nigeria, soldat cu moartea a două persoane, a relatat luni cotidianul local Punch, informaţie confirmată de BBC.
Acum 8 ore
15:50
Ministerul Finanţelor: Deficitul bugetar a fost de 6,40% din PIB, în primele 11 luni ale anului, adică 121,77 miliarde lei, în scădere de la 7,15% din PIB, în aceeaşi perioadă a anului 2024 # News.ro
Execuţia bugetului general consolidat în primele unsprezece luni ale anului s-a încheiat cu un deficit nominal de 121,77 miliarde lei, respectiv 6,40% din PIB, în scădere faţă de deficitul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2024, de 7,15% din PIB, anunţă Ministerul Finanţelor. De asemenea. încasările din impozitul pe salarii şi venit au crescut cu 19,4%.
15:50
Raluca Turcan (PNL): Modul în care patru judecători CCR sfidează o ţară întreagă mă determină să iniţiez o amplă modificare a legii de funcţionare a CCR: Sancţiuni pentru boicotarea deciziilor, posibilitatea revocării judecătorilor de către Parlament # News.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan anunţă, luni, că modul în care patru judecători CCR sfidează o ţară întreagă o determină să iniţieze o amplă modificare a legii de funcţionare a CCR. Printre dificările anunţate de Turcan se află introducerea de sancţiuni pentru boicotarea deciziilor dar şi posibilitatea revocării de către Parlament a judecătorilor care încalcă Constituţia.
15:30
Vâlcea: Articole pirotehnice, vândute la târgul de Crăciun. Comerciantul nu expunea marfa, însă aborda cumpărătorii şi le aducea artificiile. Mii de obiecte interzise, găsite de jandarmi # News.ro
Numeroşi comercianţi de ocazie continuă să vândă, în preajma sărbătorilor de iarnă a finalului de an, articole pirotehnice interzise. În judeţul Vâlcea, astfel de obiecte se vindeau la un târg de Crăciun. Un bărbat aborda, discret, potenţialii cumpărători, iar doritorilor le aducea marfa ascunsă de privirile autorităţilor. Peste 4000 de obiecte pirotehnice interzise au fost găsite weekendul trecut de jandarmii din Vâlcea.
15:30
Formula 1: Nico Rosberg spune că Michael Schumacher era un maestru al manipulării psihologice # News.ro
Germanul Nico Rosberg, campion mondial în 2016 cu Mercedes, a vorbit despre colaborarea sa timp de trei sezoane (2010, 2011 şi 2012) cu Michael Schumacher, septuplul campion mondial victimă a unui accident grav de schi la Meribel, pe 29 decembrie 2013.
15:20
Tranzacţia prin care combinatul siderurgic Liberty Galaţi intenţionează să preia Phoenix Slag Services SRLa fost autorizată de Consiliul Concurenţei # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a autorizat tranzacţia prin care Liberty Galaţi, cel mai mare producător integrat de oţel din România, intenţionează să preia Phoenix Slag Services SRL.
15:10
Alexandru Rogobete: Ministerul Sănătăţii a plătit 4,45 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 68.7% din bugetul total alocat Sănătăţii prin PNRR. Sunt investiţii reale, vizibile şi incontestabile, care schimbă concret sistemul de sănătate # News.ro
Alexandru Rogobete anunţă, luni, că Ministerul Sănătăţii a plătit 4,45 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 68.7% din bugetul total alocat Sănătăţii prin PNRR, el arătând că sunt investiţii reale, vizibile şi incontestabile, care schimbă concret sistemul de sănătate.
15:10
Doi directori din cadrul ELCEN Bucureşti, trimişi în judecată pentru luare de mită. Alte două persoane, inculpate în acelaşi dosar pentru dare de mită # News.ro
Fostul director general al Societăţii Comerciale Electrocentrale Bucureşti S.A. (ELCEN) şi un fost director comercial al companiei au fost trimişi în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită, fiind acuzaţi că au pretins şi primit zeci de mii de lei de la oameni de afaceri ale căror firme aveau contrate cu ELCEN. Un administrator de firmă care a dat bani şi altul, suspectat că a promis mită şefilor din ELCCEN, au fost deferiţi justiţiei în acelaşi dosar.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.