Plonjonul monedei locale i-a făcut pe turci să pună aur de 705 miliarde $ “la saltea”, o sumă record
Ziarul Financiar, 29 decembrie 2025 20:30
Lira turcească a înregistrat al doisprezecelea an consecutiv de declin sub preşedinţia lui Erdogan. Pierderea încrederii în moneda locală i-a îndemnat pe turci să acumuleze aur de 705 miliarde de dolari, un record pentru ţară. Ankara vrea să facă din 2026 un moment de turnură în ieşirea din spirala letală a hiperinflaţiei, notează Les Echos.
