Cât vor costa fotografiile de nuntă în 2026: pachetele medii urcă peste 1.100 de euro
Ziarul Financiar, 29 decembrie 2025 13:30
Cât vor costa fotografiile de nuntă în 2026: pachetele medii urcă peste 1.100 de euro
Omer Tetik, Banca Transilvania: Stabilitatea politică este extrem de importantă pentru economie. Cu toate acestea, nu ne bazăm planurile exclusiv pe creştere economică. Banca a crescut mai rapid decât PIB-ul, de la un an la altul. Cred că anul viitor, indiferent de condiţiile economice, putem înregistra o creştere puternică, de o singură cifră # Ziarul Financiar
Zece emisiuni ZF Live sau interviuri memorabile din 2025. Cum văd lumea şi la ce lucrează tenismenul Horia Tecău, miliardarul Vlad Yatsenko de la Revolut, Florin Sabou din Cluj care livrează pentru Tesla, Levente Szell cu ardeiul Karpathos, şeful global Stanton Chase, Claudiu Petria/ Questo, şeful global de marketing BYD, Richard Quest/CNN sau Andrea Sironi, chairman Generali Group # Ziarul Financiar
Exclusiv ZF. Negocieri surpriză: ING discută direct cu spaniolii de la BBVA pentru a vedea dacă pot cumpăra Garanti BBVA România # Ziarul Financiar
Grupul olandez ING discută direct cu grupul spaniol BBVA pentru a vedea dacă pot cumpăra Garanti BBVA România, în încercarea de a-şi creşte mai rapid poziţia pe piaţa bancară românească şi a nu pierde teren în faţa altor bănci care se consolidează, având în vedere că în viitor ar trebui să deţii cel puţin 10% cotă de piaţă pentru a face faţă viitorului pe piaţa bancară.
Mai sunt două şedinţe de tranzacţionare şi indiferent ce se va întâmpla un lucru este clar: Bursa de Valori Bucureşti este personalitatea lui 2025. Anul a început prost, a continuat ezitant şi s-a încheiat spectaculos. Cine a vândut din teamă în primăvară a ratat una dintre cele mai bune reveniri din istoria recentă # Ziarul Financiar
Ce spune preşedintele Trump după întâlnirea cu Zelenski: În câteva săptămâni va fi clar dacă războiul din Ucraina poate fi încheiat # Ziarul Financiar
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că în următoarele „câteva săptămâni” va deveni limpede dacă negocierile pot duce la încheierea războiului din Ucraina, după discuţii extinse cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu lideri europeni.
O bombă americană a fost descoperită pe un şantier din centrul Belgradului. Bomba din al Doilea Război Mondial a fost luată pentru a fi dezamorsată într-un poligon militar. Populaţia din zona în care s-a desfăşurat operaţiunea a fost evacuată.
Grupul indian Coforge achiziţionează compania americană Encora pentru 2,35 miliarde de dolari. Encora cumpărase din România în 2023 compania Softelligence # Ziarul Financiar
Furnizorul indian de servicii IT Coforge a anunţat vineri achiziţia companiei americane Encora, specializată în soluţii de inteligenţă artificială, la o valoare de 2,35 miliarde de dolari. Tranzacţia include şi operaţiunile din România ale fostei companii Softelligence, preluată de Encora în mai 2023.
