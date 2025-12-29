Execuţia bugetară la 11 luni/2025: deficit de 122 mld lei, respectiv 6,4% din PIB, venituri totale de 592 mld lei, plus 13% an/an şi cheltuieli de 714 miliarde lei, în creştere cu aproape 10%
Ziarul Financiar, 29 decembrie 2025 16:00
Execuţia bugetară la 11 luni/2025: deficit de 122 mld lei, respectiv 6,4% din PIB, venituri totale de 592 mld lei, plus 13% an/an şi cheltuieli de 714 miliarde lei, în creştere cu aproape 10%
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
16:00
Acum 2 ore
14:45
14:45
14:45
14:15
14:15
Mesaj de la Teofil Mureşan, E-INFRA, unul dintre cei mai puternici antreprenori locali: România poate deveni un nod de stabilitate regională doar dacă mediul de afaceri are curajul să intre în jocul mare, în investiţii şi proiecte care schimbă structura economiei, nu doar cifrele din bilanţ # Ziarul Financiar
14:15
14:15
14:15
Acum 4 ore
13:45
13:30
13:15
13:00
Omer Tetik, Banca Transilvania: Stabilitatea politică este extrem de importantă pentru economie. Cu toate acestea, nu ne bazăm planurile exclusiv pe creştere economică. Banca a crescut mai rapid decât PIB-ul, de la un an la altul. Cred că anul viitor, indiferent de condiţiile economice, putem înregistra o creştere puternică, de o singură cifră # Ziarul Financiar
13:00
13:00
13:00
13:00
12:45
12:45
12:45
Zece emisiuni ZF Live sau interviuri memorabile din 2025. Cum văd lumea şi la ce lucrează tenismenul Horia Tecău, miliardarul Vlad Yatsenko de la Revolut, Florin Sabou din Cluj care livrează pentru Tesla, Levente Szell cu ardeiul Karpathos, şeful global Stanton Chase, Claudiu Petria/ Questo, şeful global de marketing BYD, Richard Quest/CNN sau Andrea Sironi, chairman Generali Group # Ziarul Financiar
12:15
Acum 6 ore
12:00
Exclusiv ZF. Negocieri surpriză: ING discută direct cu spaniolii de la BBVA pentru a vedea dacă pot cumpăra Garanti BBVA România # Ziarul Financiar
Grupul olandez ING discută direct cu grupul spaniol BBVA pentru a vedea dacă pot cumpăra Garanti BBVA România, în încercarea de a-şi creşte mai rapid poziţia pe piaţa bancară românească şi a nu pierde teren în faţa altor bănci care se consolidează, având în vedere că în viitor ar trebui să deţii cel puţin 10% cotă de piaţă pentru a face faţă viitorului pe piaţa bancară.
11:45
11:45
11:30
11:30
11:15
11:15
10:30
10:30
10:15
10:15
10:15
Acum 8 ore
08:15
Exclusiv ZF. Negocieri supriză: ING discută direct cu spaniolii de la BBVA pentru a vedea dacă pot cumpăra Garanti BBVA România # Ziarul Financiar
Grupul olandez ING discută direct cu grupul spaniol BBVA pentru a vedea dacă pot cumpăra Garanti BBVA România, în încercarea de a-şi creşte mai rapid poziţia pe piaţa bancară românească şi a nu pierde teren în faţa altor bănci care se consolidează, având în vedere că în viitor ar trebui să deţii cel puţin 10% cotă de piaţă pentru a face faţă viitorului pe piaţa bancară.
08:15
Acum 12 ore
07:15
Mai sunt două şedinţe de tranzacţionare şi indiferent ce se va întâmpla un lucru este clar: Bursa de Valori Bucureşti este personalitatea lui 2025. Anul a început prost, a continuat ezitant şi s-a încheiat spectaculos. Cine a vândut din teamă în primăvară a ratat una dintre cele mai bune reveniri din istoria recentă # Ziarul Financiar
07:15
03:15
Ce spune preşedintele Trump după întâlnirea cu Zelenski: În câteva săptămâni va fi clar dacă războiul din Ucraina poate fi încheiat # Ziarul Financiar
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că în următoarele „câteva săptămâni” va deveni limpede dacă negocierile pot duce la încheierea războiului din Ucraina, după discuţii extinse cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu lideri europeni.
Acum 24 ore
01:15
01:00
00:15
00:15
00:15
00:15
00:15
28 decembrie 2025
20:15
20:00
19:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.